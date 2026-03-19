Premium|UNESCO World Heritage Maratha Forts : मराठा किल्ल्यांचे युनेस्को वारसास्थळ: शिवकालीन स्थापत्यकलेचा अनमोल ठेवा

वरूण परबशांतिनिकतेनजवळचे शहर : 	बोलपूरजवळचे विमानतळ : 	नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोलकाताजवळचे रेल्वेस्थानक : 	बोलपूर (शांतिनिकेतन) केव्हा जाल? : 	ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील बोलपूर शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असणारे हे शैक्षणिक संकुल. शिक्षणमहर्षी रवींद्रनाथ टागोरांनी भारतीय गुरुकुलपद्धतीचा शैक्षणिक महाप्रयोग येथे साकार केला. रवींद्रनाथांचे वडील देवेंद्रनाथ यांनी १८६३च्या सुमारास हा विस्तृत परिसर खरेदी करून ध्यानधारणेसाठी तेथे 'शांतिनिकेतन' नावाचे एक कुटीर बांधले. पुढे रवींद्रनाथांनी या ठिकाणाचे शिक्षण आश्रमात रूपांतर केले. त्यांनी २२ डिसेंबर १९०१ रोजी येथे पहिली खुली आश्रमशाळा सुरू केली. भारतातील तरुणांमध्ये वाढीस लागलेली पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण करण्याची प्रवृत्ती रवींद्रनाथांना मान्य नव्हती. अंधानुकरणामुळे आपली स्वतःची चिकित्सक बुद्धी अविकसित राहते, असे त्यांचे मत होते. म्हणून त्यांनी विविध विद्या-कलांच्या अध्यापनाचे अनेक अभिजात उपक्रम आणि प्रयोग केले. त्यातील शांतिनिकेतन हा सर्वात यशस्वी प्रयोग मानला जातो. शांतिनिकेतन येथे विद्यार्थ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आणि आनंद मिळेल, विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाची आणि स्वावलंबनाची भावना निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करण्यात आले. शांतिनिकेतनच्या उभारणीत रवींद्रनाथांनी सी. एफ. अँड्रयूज आणि पिअर्सन या दोन शिक्षणतज्ज्ञांचे साहाय्य घेतले. डिसेंबर १९२१मध्ये रवींद्रनाथांनी शांतिनिकेतन येथील शाळेचे 'विश्वभारती' या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात रूपांतर केले. अभ्यास आणि संशोधन या माध्यमांद्वारे पूर्वेकडील देशांच्या संस्कृतींची एकात्मता साधणे, हे विश्वभारतीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. या परिसरात शांतिनिकेतनबरोबरच सिन्हा सदन, स्वातंत्र्यसैनिकांची बैठकीचे ठिकाण अमर कुटीर, सोनाझुरीचा बाजार अशा वास्तू आहेत. मराठा लष्करी भूप्रदेशकेव्हा जाल? : जुलै ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : इ.स. सतराव्या आणि अठराव्या शतकातील मराठा साम्राज्यातील लष्करी वास्तुशैलीचे दर्शन घडविणारे १२ किल्ले म्हणजेच हा मराठा लष्करी भूप्रदेश. यातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग हे ११ किल्ले महाराष्ट्रात, तर बारावा जिंजीचा किल्ला तमिळनाडू राज्यात आहे. सह्याद्री पर्वतरांग, कोकण किनारपट्टी, दख्खनचे पठार आणि पूर्व किनारपट्टीच्या प्रदेशात हे किल्ले पसरले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेनंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हे गिरिदुर्ग आणि जलदुर्ग वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये बांधले आणि विकसित केले. या किल्ल्यांमुळे जणू काही दख्खन क्षेत्राला व्यापणारी रक्षक साखळी तयार झाली, जिची मदत मराठ्यांना पुढे मुघल-मराठा युद्धात झाली. या किल्ल्यांच्या जाळ्याने मराठा साम्राज्याला राजकीय आणि लष्करी वर्चस्व मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या किल्ल्यांमधून मराठा वास्तुशैली, मूर्तिविज्ञान, प्रतिमाशास्त्र यांचे दर्शन घडते. मराठा वास्तुकलेमधील माची, शत्रूला थेट न दिसणारे गोमुखी दरवाजे, भक्कम तटबंदी ही प्रमुख वैशिष्ट्ये या किल्ल्यांमध्ये स्पष्टपणे आढळतात. तसेच आसपासच्या भौगोलिक परिस्थितीचा उपयोग या किल्ल्यांच्या बांधणीत केला गेला आहे. किल्ल्यांवर जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अनेक टाक्या आणि तलाव बांधले आहेत. राजवाडे, धान्यांचे कोठार, कडेलोटाची ठिकाणे, मराठेकालीन तोफा आणि हत्यारे अशी अनेक वैशिष्ट्ये या किल्ल्यांवर पाहायला मिळतात. यातील बहुतांश किल्ल्यांवर शरभशिल्पे काढली आहेत. हे किल्ले मानवी आणि नैसर्गिक संमेलनातून उदयास आलेल्या स्थापत्यकृती आहेत.