Premium|Men in Kitchen : चला, घर जिंकू या!

रोहन नामजोशीपुरुष जर स्वयंपाकघरात शिरला आणि त्याला एकदा का स्वयंपाक करण्याची चटक लागली, की संसाराची लज्जत आणखीच वाढली म्हणून समजा. ही चटक व्यसनात कधी रूपांतरित होते हे त्यांचं त्यांनाही कळत नाही. मग मोठमोठे विक्रम करण्याची खुमखुमी त्यांना येते. पुरुषांच्या स्वयंपाकाचं कौतुक केलं, की पुढे लगेच 'तो पसारा खूप करतो, ते मला निस्तरावं लागतं,' असं म्हणत बायका त्यात मिठाचा खडा टाकतात, असं करू नये. .''आमच्या ह्यांना सगळं हातात द्यावं लागतं. कारण सवयच नाहीये ना!''''मीसुद्धा थकून येते, जरा हात-पाय हलव.''''पुरुषाची मदत होते म्हणजे काय थोर कर्तृत्व नाहीये. आणि मदत काय? घर दोघांचं आहे करायलाच हवं.''''अरे गाढवा! लोळतोयस काय? ऊठ आणि जरा भाजी आण.''''आमचा नकुल अगदी गुणाचा आहे. ऑफिसमध्येही काम करतो, घरीही सुनेला मदत करतो.''असे अनेक संवाद विविध माध्यमांतून आपल्या कानावर पडत असतात. 'पुरुष घरात किती काम करतात?' हा प्रश्न स्त्री वर्गात विचारला, की तक्रारींचा धबधबा वाहण्यास सुरुवात होते. पुरुष घरकाम अजिबात करत नाहीत, मदतही करत नाहीत, स्वत:चा कप उचलत नाहीत, मग सासूचा उद्घार असे एकापेक्षा एक सरस बाण भात्यातून निघतात. पुरुषांचं घरकाम किंवा कामात मदत हा कायमच वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. या मुद्द्याला अनेक पदर आहेत. पण त्याचा पाया आपल्या सामाजिक जडणघडणीत आहे.एका घरात जेव्हा मुलगा जन्माला येतो तेव्हा कितीही नाही म्हटलं तरी त्याला कुलदीपकाचा दर्जा दिला जातो. साधारण सगळ्या घरांमध्ये घरकाम आई करत असते. बाबा लोक पेपर वाचतात, चहा मागतात, आई चहा आणते, त्यांचा डबा भरते, संपूर्ण घराला हवं नको ते पाहते, असं चित्र दिसतं, त्यामुळे ही सगळी कामं आईचीच आहेत हे लहान वयातच बिंबवलं जातं. कळत्या वयात दळण आणणं, क्वचितकाळी भाजी आणणं, आईवडिलांना इकडे-तिकडे सोडणं याशिवाय मुलगा घरकाम करतोय हे चित्र अभावानेच बघायला मिळतं. पुढे आपल्याला आईसारखीच बायको मिळावी, आपण तंगड्या पसरून छान बसावं, हातात सगळं मिळावं ही मुलाची अपेक्षा असते. त्याचं लग्न होतं, सणसणीत अपेक्षाभंग होतो आणि एका मोठ्या युद्धाला सुरुवात होते. तोपर्यंत घरकाम हा आपल्या अखत्यारित येणारा विषयच नाही, अशी समज मुलं कम पुरुष समाजानं करून घेतलेली असते. डोक्यावर अक्षता पडल्या की त्यापाठोपाठ जबाबदारीही पडते आणि मग त्रेधातिरपिट उडते.मुलींचा जन्म झाला की ती सासरी जाणार असल्यामुळे पुढे जाऊन तिला करायचंच आहे, त्यामुळे तिनं आता जास्त नको काम करायला असं आईला वाटतं. तरीही तिला काहीना काही कामाला जुंपण्यात येतंच. मात्र आपले वडील आणि भाऊ कायमच आरामात बसलेले पाहून मुलीचं डोकं फिरलेलं असतं. किमान नवरा तसा मिळू नये किंवा मिळालाच तर त्याला चांगलं कामाला लावणार, हा निश्चय करून मुलीच्या संसाराला दणक्यात सुरुवात होते..मुलांना घरकामाचा कंटाळा येतो का?आमचं लग्न २०१३मध्ये झालं. तेव्हा घरकाम वाटून घेऊ वगैरे अशा(ही) आणाभाका आम्ही घेतल्या होत्या. लग्नानंतर कामाची यादी वगैरे केली. पण मला आणि माझ्या पत्नीला दोघांनाही फारशी घरकामाची सवय नसल्यामुळे सुरुवातीला घरकाम या सदरात नक्की करायचं काय असतं हेच कळत नव्हतं. मग ते कळलं, तेव्हा हे काम मीच का करावं, हा दुसरा प्रश्न होता. मग आपापल्या आवडीनिवडी बघून आम्ही कामाचं वाटप केलं. आता ती गाडी जरा रुळावर आली आहे. पुरुषांना घरकामाचा कंटाळा येतो का? हा व्यक्तीपरत्त्वे बदलणारा प्रश्न आहे. ज्या घरात आई नोकरी करते, त्या घरात पुरुषांना जुजबी काम करण्याची सवय असते. मात्र आई गृहिणी असेल तर मग मामला बिकट असतो.मुळात घरकाम काय असते याचीच पुरुषांना कल्पना नसते. मात्र घरकाम खूप असतं हेही तितकंच खरं आहे. सकाळी उठलं की अंथरुणाची घडी करावी लागते. त्यानंतर चहा किंवा कॉफी करणं, भांडी आवरणं, नाश्ता तयार करणं, कपडे धुणं, वाळायला घालणं आणि घडी करणं, भांडी सिंकमध्ये टाकून त्यात पाणी ओतणं, रात्री काही पसारा केला असेल तर तो आवरणं, टीव्हीचा रिमोट नीट ठेवणं, बाहेरून भाजी आणणं, गिझर लावणं, संडास-बाथरूम घासणं अशी असंख्य कामं रोज करावी लागतात. आता ही कोणी करायची हा मोठा प्रश्न असतो. इतकी कामं असतात हेच पुरुषांना माहिती नसतं. बॅचलर असताना पांघरुणातून उठलं, की तेच पांघरूण रात्री अंगावर घेऊन झोपायची सवय असते. त्यामुळे असं काही करावं लागतं हेच माहिती नसतं. ऑफिसमध्ये जाणं आणि पैसे कमावणं हेच आपल्या आयुष्यातलं ईप्सित आहे असं पुरुषांना वाटतं, त्यामुळे ही कामं त्यांनी केलेली नसतात. पांघरुणाची घडी नीट घातली जात नाही, कपडे नीट वाळवता येत नाही, भांड्यांना साबण राहतो, स्वयंपाक केलाच तर पसारा मागे राहतो असे तक्रारीचे अनेक मुद्दे बायकोला मिळतात आणि मग हे कामच नको असा पवित्रा पुरुष घेतात. त्यामुळे बायकांची भयंकर चिडचिड होते आणि संसारात वादळं निर्माण होतात. आपल्या मुलाला फार काम पडतं असं आईला वाटत राहतं, तर आपल्या मुलीने अजिबात काम करू नये असं मुलीच्या आईला वाटत राहतं.. न्यायालयीन संघर्षाची कहाणी.मग काय करावं?भरपूर घरकाम करावं. थांबा लेख अर्ध्यातच सोडून जाऊ नका. हे वाक्य वाचून दिवसभराचं रूटीन, प्रवासाची कटकट, बॉसचे टोमणे हे सगळं ऐकून पुन्हा कपडे वाळत घालण्याचं काम का करायचं, हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, पण नीट ऐका. तुमच्याबरोबर एक व्यक्ती म्हणजेच तुमचा जोडीदार राहतो. तोसुद्धा हाच सगळा त्रास सहन करून आलेला असतो. त्याच्या डोक्यामागे असंख्य कटकटी आहेत. अशावेळी ‘मी मदत करतो’ हे म्हणण्याऐवजी ‘हे काय माझं काम आहे का?’ ही दुराभिमानाची वल्कलं बाजूला ठेवा. आपल्या घराची काळजी आपल्यालाच घ्यायची आहे ही खूणगाठ बांधा आणि ‘कामाला लागा’.तुमची जडणघडण कशीही झाली असेल तरी ही कामं शिकून घ्या. त्यात कोणतीही लाज बाळगू नका. ऑफिसमध्ये जशी व्हिजिबिलिटी दाखवता तशी इथेही ती दाखवा. काही दिवसांनंतर तुमच्या लक्षात येईल की ही कामं अत्यंत ‘मेडिटेटिव्ह’ असतात. एकदा मित्र-मैत्रिणींची चर्चा सुरू असताना एक मित्र म्हणाला, की मला कपड्यांच्या घड्या घालायला खूप आवडतं. मग मला अचानक लक्षात आलं, अरेच्चा आपल्याला कपडे वाळत टाकायला खूप आवडतं. छान धुतलेले कपडे मस्त झटकून पाण्याचे तुषार झेलत ते वाळत टाकायचे हे किती छान काम आहे, हे एक दिवस मला समजलं. मग ते करावंसं वाटू लागलं. अनेकांना भांडी घासायला खूप आवडतं. इयरपॉड्स घालून आपल्या आवडीची गाणी लावून खसाखसा भांडी घासण्यात एक वेगळाच आनंद आहे. काहींना बाजारहाट करायला खूप आवडतं. एकदा स्वतःमध्ये डोकावून पाहिलं की ही कामं आवडू शकतात. फक्त ती जाणीव होण्याची गरज असते. याठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा, की समजा बायकोने स्वतः गृहिणी होण्याचं ठरवलं असेल तर नवऱ्याने फार घरकाम करावं अशी अपेक्षा निदान भारतात तरी बाळगू नये. परदेशात सगळी कामं आपलीआपणच करावी लागतात. त्यामुळे पुरुषांची मदत लागते. पण भारतात कामाला मोलकरणी मिळतात. त्यामुळे त्याने ऑफिसचं काम करून मग ही कामंही करावीत ही अवास्तव अपेक्षा आहे. कामाची विभागणी जरूर करावी पण एखादेवेळी नाही झालं तर त्यावरून लगेच समानतेची तलवार उपसू नये..स्वयंपाकाचं जगपुरुष जर स्वयंपाकघरात शिरला आणि त्याला एकदा का स्वयंपाक करण्याची चटक लागली, की संसाराची लज्जत आणखीच वाढली म्हणून समजा. ही चटक व्यसनात कधी रूपांतरित होते हे त्यांचं त्यांनाही कळत नाही. मग मोठमोठे विक्रम करण्याची खुमखुमी त्यांना येते. तव्यावर मनासारखा गोल डोसा झाला, सुंदर चवीची पावभाजी झाली, ढाब्यावर मिळतं तसं चिकन प्लेटमध्ये वाढलं की पुरुषाला जग जिंकल्याचा फील येतो. पुरुषांच्या स्वयंपाकाचं कौतुक केलं, की पुढे लगेच ‘तो पसारा खूप करतो, ते मला निस्तरावं लागतं’ असं म्हणत बायका त्यात मिठाचा खडा टाकतात, असं करू नये. ओटा स्वच्छ करणं हेही एक सुंदर काम आहे हे अनुभवाअंती त्याला कळतं, त्याला हळूहळू सांगावं. एकदा का स्वयंपाकघराचा ताबा घेतला की पुरुष हेही काम शिकतो. मात्र पसाऱ्याचं पालुपद लावलं, की मग पुरुषांचं खच्चीकरण होण्यास सुरुवात होते.आपला पदार्थ करून झाला की सगळ्या वस्तू जागेवर ठेवणं, आणि त्यानंतर आपल्या लोकांना खाऊ घालणं हा एक अवर्णनीय आनंद आहे. हा आनंदही पुरुषांनी लवकरात लवकर घेणं अतिशय गरजेचं आहे..पाच मिनिटं... फक्त पाच मिनिटंघरातली कामं कंटाळवाणी होऊ शकतात. त्यात स्त्री-पुरुष असा भेद नाही. कुणालाही त्याचा कंटाळा येतोच. पण रोज कंटाळा करून चालणार नाही, त्यासाठी एक हुकमी उपाय पाच मिनिटांचा आहे. आपल्या घराकडे एक नजर टाकली असता तुमच्या लक्षात येईल, की घरातल्या बहुतांश कामांना पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. अगदी दम बिर्याणीच करायची असेल तर भाग वेगळा. पण नियमित कामांना पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. हे जर डोक्यात ठेवलं तर तुमची कामं पटापट होतील, आळस येणार नाही आणि शिव्याही खाव्या लागणार नाहीत. फक्त घरातल्या कामांना सुरुवात करण्याची पायरी कठीण असते. एकदा केली की मग काही अडचण नसते.पुरुषांनी घरातली कामं करणं हा २०२६मध्येसुद्धा गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्याची सुरुवात लहान वयातच व्हायला हवी. पुढे जाऊन कोणतीही कामं करण्याची पुरुषांनी तयारी ठेवायला हवी. रोजच्या धबडग्यातून ही कामंसुद्धा खूप आनंद देतात. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. प्रत्येक घराच्या पद्धती निराळ्या असतात. काही स्त्रियांना त्यांची कामं त्यांनीच केलेली आवडतात. तरीही वेळ सांगून येत नाही, त्यामुळे पुरुषांनी कामं शिकणं आणि ती करणं नितांत गरजेचं आहे.चला मग, घ्या फडकं आणि व्हा सुरू! रोहन नामजोशी दिल्लीस्थित मुक्त पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 