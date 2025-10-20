Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?

प्रशांत देशमुखछत्रपती शिवाजी महाराजांना फक्त पन्नास वर्षांचे आयुष्य लाभले. अवघ्या पन्नास वर्षांच्या आयुष्यात घडलेल्या घटना, त्यांच्यावर ओढावलेले बिकट प्रसंग, त्या प्रसंगांतून निभावून नेण्यासाठी त्यांनी काढलेले मार्ग आणि स्थापन केलेले स्वराज्य या सगळ्याचा विचार केला, तर त्यांचे आख्खे आयुष्यच आपल्याला प्रेरणा देत राहते.छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पाहता, त्यात विजयाचे अनेक रोमहर्षक प्रसंग अनेक दिसतात. परंतु मोहीम अयशस्वी झाल्याचा प्रसंग मी शोधत होतो. कारण अशा प्रसंगांत शिवराय आपल्या मावळ्यांसोबत कसे वागायचे याचा शोध मला घ्यायचा होता. असा एक प्रसंग त्यांच्या आयुष्यात सापडतो. .शिवरायांना जंजिरा घ्यायचा होता. त्यांनी ही मोहीम मोरोपंतांवर सोपविली. एका काळोख्या रात्री जंजिरा घ्यायची योजना ठरली. परंतु, त्यासाठी तिथे जाऊन तटाला शिड्या लावणाऱ्या माणसाची आवश्यकता होती. मोरोपंतांना कोणीतरी सांगितले, की आगरी कोळीवाड्यामध्ये लाय पाटील नावाचा माणूस आहे, जो ही कामगिरी सहज करू शकतो. मोरोपंतांनी लाय पाटलाकडे विचारणा केली. लाय पाटील तयार झाला. ठरलेल्या रात्री समुद्रातून वाट काढत तो जंजिऱ्यापाशी हजर झाला. तटाला शिड्या लावून मोरोपंतांची वाट पाहत बसला. एक तास झाला, दोन तास झाले, तीन तास झाले, तरी मोरोपंत काही आले नाहीत. आता मात्र लाय पाटील अस्वस्थ झाला. तिकडे मोरोपंतांना कोणीतरी सांगितलेले, की दर्या इतका खवळलेला आहे की जंजिऱ्यापर्यंत कुणी जाऊच शकत नाही. त्यामुळे ते पलीकडेच थांबले. लायाने पहाट होईपर्यंत वाट पाहिली. नंतर मात्र हिरमुसलेल्या मनाने तो परत फिरला. मोरोपंतांना येऊन भेटला आणि विचारले, की मी पोहोचलो होतो, पण आपण का आला नाहीत? मोरोपंत आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी मोठ्या मनाने लायाला राजांकडे गडावर नेले आणि राजांना सांगितले, आम्हीच कच खाल्ली. परंतु हा पठ्ठ्या मात्र जंजिऱ्याला भिडला होता. तटाला शिड्या लावून तिथे आमची वाट पाहत बसला होता.कसा विलक्षण प्रसंग आहे ना हा? राजांची जंजिरा घेण्याची मोठी योजना अयशस्वी झाली होती. परंतु, राजांनी त्यांच्यासमोर उभ्या असलेल्या लाय पाटलाच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना दाद दिली. पुढचे संवाद असे काहीसे घडले असावेत. राजे म्हणाले, ‘‘लाया मोठ्या हिमतीने तू जंजिऱ्याला भिडलास. छान कामगिरी केलीस.’’ तेव्हा लाया म्हणाला, ‘‘राजं जंजिरा घेता आला नाही तर माझं कसलं कौतुक?’’ राजांनी लायाला समजावले, ‘‘लाया लक्षात ठेव. कधी काळ अनुकूल असतो, तर कधी प्रतिकूल असतो. काळ अनुकूल असतो, तेव्हा आपल्याला थोड्या प्रयत्नांतही यश मिळते. काळ प्रतिकूल असतो, तेव्हा खूप प्रयत्न करूनही यश मिळत नाही. आपल्या हाती प्रयत्न करणे एवढेच असते. आपण फक्त प्रामाणिक प्रयत्न करायचा. यश-अपयशाचा विचार करायचा नाही. तू प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलास. आम्ही तुझ्यावर खूश आहोत. त्यामुळे आजपासून गडावर तुला पालखीचा मान. आता गडावर येताना तू पालखीत बसून यायचेस.’’ लायाने मात्र हा पालखीचा मान नाकारला. ‘‘राजं तुम्ही म्होरं असताना म्या पालखीत बसायचं? माझ्या उभ्या हयातीत बि ह्ये जमायचं नाय.’’लायाच्या या उत्तराने शिवराय प्रभावित झाले. ‘‘मग तुला एखादे नामी गलबत बांधून दिले, तर स्वराज्याच्या रक्षणासाठी तू त्या गलबतात शिरशील?’’ राजांनी लायाला विचारले. ‘‘का नाही शिरणार? जरूर शिरीन आणि स्वराज्याचे रक्षण करीन.’’ लाया अभिमानाने उत्तरला.राजांनी मोरोपंतांना लायाला एक नामी गलबत बांधून द्यायला सांगितले व त्याचे नाव पालखी ठेवायला सांगितले. आणि लायाकडे वळून म्हणाले, ‘‘काय लायाजीराव आतातरी पालखीत बसणार की नाही?’’ लाया उभ्या जागी गहिवरला. .ही घटना म्हणजे अपयशातदेखील प्रामाणिक प्रयत्नांचे नेतृत्वाने केलेले कौतुक आहे. ही फारशी माहिती नसलेली घटना आजही नेतृत्व करणाऱ्या अनेकांना बरेच काही सांगून जाते. प्रामाणिक प्रयत्न केल्यानंतरही एखाद्या योजनेमध्ये आपल्या सहकाऱ्यांना अपयश आल्यास त्यांच्या पाठीवर नेतृत्वाने कौतुकाची थाप मारली पाहिजे, म्हणजे ते पुढच्या मोहिमेत अधिक जोमाने काम करतील.स्वराज्य तयार होत असतानाची ही गोष्ट तशी सर्वज्ञातच. अफजल खानासारखा आदिलशाहीचा मोठा सरदार प्रचंड मोठी फौज घेऊन स्वराज्यावर चालून येत होता. अफजल खान कसलेला सेनापती. तो क्रूर होता. कपटी होता. त्याच्या नावाचा इतका दबदबा होता, की प्रांतोप्रांतीचे राजे अफजल खान चालून येतोय म्हटल्यावर हात बांधून शरणागत होत होते. शिवरायांनी मात्र त्याच्याशी सलाह न करता लढण्याचे ठरविले. अफजल खानाशी तुलना करता, राजांचे सैन्यबळ तसे कमी होते. तरीही राजांनी व्यवस्थित नियोजन केले. आपल्यासमोर एखादे मोठे संकट उभे राहिले, की आपण बऱ्याचदा हतबल होतो, घाबरतो. त्या संकटातून सुटका कशी होईल याचाच फक्त विचार करतो. परंतु राजे मात्र त्या संकटाच्या पाठीमागे असणाऱ्या संधी शोधत होते. त्यामुळेच राजांनी त्याला हत्ती, घोडे, त्याची फौज घेऊन जावळीच्या खोऱ्यात बोलावले. हेतू हा, की त्याचा वध केल्यानंतर त्याचे हत्ती, घोडे ही संपत्ती स्वराज्याच्या संपत्तीत विलीन करून घ्यायची. अफजल खान आणि त्याच्या सोबतीचे सरदार यांचा मौल्यवान भेटवस्तू देऊन सत्कार करायचा आहे, हे निमित्त करून विजापूरवरून आलेल्या व्यापाऱ्यांचा मालदेखील शिवरायांनी त्याच व्यापाऱ्यांच्या खांद्यावर टाकून मोठ्या हुशारीने प्रतापगडावर दाखल करून घेतला.इथे एक लक्षात घ्यायला हवे. हा सारा घटनापट घडत असताना शिवरायांच्या पत्नी सईबाई आजारी होत्या. त्यांचा ५ सप्टेंबर १६५९ रोजी मृत्यू झाला. याचाच अर्थ राजे स्वतःचे वैयक्तिक दुःख बाजूला ठेवून अफजल खानाविरुद्ध लढत होते. युद्ध पहिल्यांदा मनात जिंकले जाते आणि मग ते रणांगणात जिंकले जाते. अफजल खानाविरुद्धचे युद्ध त्यांनी पहिल्यांदा मनात जिंकले होते. अफजल खान भेटीतून आपण वाचलो तर काय करायचे आणि नाही वाचलो तर आपल्या सवंगड्यांनी काय करायचे, अशा दोन्ही योजना त्यांनी तयार ठेवल्या होत्या. माणूस जेव्हा स्वतःच्या मृत्यूनंतरच्या कार्याचाही विचार करतो, तेव्हाच तो देदीप्यमान असे काहीतरी उभे करतो. राजांनी तेच केले.राजांनी १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी अफजल खानाचा वध केला. त्यानंतर १८ दिवस म्हणजे २८ नोव्हेंबरपर्यंत राजे काय करत होते, ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. राजे अफजल खान वधाचा विजयोत्सव साजरा करीत बसले नाहीत. त्याच रात्री राजांनी पुढची मोहीम सुरू केली. राजे स्वतः खटाव, मायणी, रामपूर, कलेढोण वाळवे, आष्टी यामार्गे २५ नोव्हेंबरला कोल्हापूरला पोहोचले. तिथे २८ नोव्हेंबरला आदिलशाहीचा कौस्तुभ असलेला पन्हाळा स्वराज्यात दाखल करून घेतात. त्याचवेळी नेताजी पालकर गदग, तिकोटे, गोकाक, हुक्केरी लुटत आता विजापूरवर धडक मारणार की काय अशी दहशत निर्माण करत होते. दारोजीला कोकणात पाठवले होते. त्याने अफजल खानाची गलबते लुटली. एव्हाना अफजल खान मारला गेलाय ही बातमी आदिलशाहीच्या इतर सरदारांपर्यंत पोहोचली होती. त्यातच शिवाजी राजे चाल करून येतायत असेही त्यांच्या कानावर आले. कोणातही तलवार उचलायची हिंमत राहिली नाही. धाकात स्वराज्य विस्तार करता येतो, हे राजांनी दाखवून दिले. केवळ १८ दिवसांत शिवरायांनी स्वराज्य विस्तार केला. ही वेळ जाऊ दिली असती, तर कदाचित पुढच्या १८ वर्षांत तो मुलूख जिंकता आला नसता.यातून आपण काय धडा घ्यायचा? तर, आयुष्यात कितीही मोठे संकट समोर उभे राहिले, तरी बारकाईने नियोजन केले, हिंमत ठेवली तर आपला विजय होण्याची शक्यता जास्त असते. तसेच विजय मिळाल्यानंतर हुरळून न जाता त्या विजयाच्या प्रभावात यशाचे शिखर गाठून ठेवायचे असते. मग बाकी आपली कामे ती यशाची उंचीच पुरी करून देते. .छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे केवळ ढाल, तलवार, घोडे, युद्ध, लढाई जिंकणे इतकेच नाही, तर त्यांचे संपूर्ण आयुष्य म्हणजे साक्षात संयम! अफजल खानाला विजापुरातून निघून प्रतापगडाच्या माचीवर यायला लावेपर्यंत राजांचा संयमच दिसतो. राजांनी आपण त्याला भितोय, घाबरतोय असे खोटेच दाखवले. त्यांनी त्यांचा संयम ढळू दिला नाही. शाहिस्तेखान तीन वर्षे स्वराज्यात राहिला. त्याने स्वराज्याची खूप हानी केली. परंतु मनात आले आणि त्याच्यावर छापा टाकला असे राजांनी केले नाही. पुण्याच्या लाल महालाचा व्यवस्थित अभ्यास करून त्यांनी नियोजन केले आणि मगच शाहिस्तेखानावर हल्ला केला. तिथेही राजांचा संयमच दिसतो. पन्हाळ्याच्या वेढ्यातही व्यवस्थित योजना तयार करून तीन-चार महिन्यानंतर राजांनी तो वेढा फोडला. आग्र्याच्या कैदेत असतानाही व्यवस्थित नियोजन करून १७ ऑगस्टला म्हणजे जवळपास तीन महिन्यांनंतर राजांनी आग्र्याहून सुटका करून घेतली.राजांच्या संयम दर्शविणारी आणखी एक फार कोणाला माहीत नसलेली घटना सांगतो. १६४८मध्ये फतेहखान स्वराज्यावर चाल करून आला. त्याच्यावर शिवरायांनी विजय मिळवला, परंतु तिकडे शहाजीराजांना आदिलशाहीने कैद केले. शहाजीराजांच्या सुटकेसाठी सिंहगड द्यावा लागला. मोठ्या मुत्सद्देगिरीने शिवरायांनी शहाजीराजांची सुटका करून घेतली. त्यानंतर मात्र शहाजीराजांच्या जिवाला आदिलशाहीत धोका नको म्हणून राजे शांत राहिले. १६४८मधील फतेहखानावरील विजयानंतर १६५६पर्यंत कोणतीही मोठी हालचाल दिसत नाही. १६५६मध्ये त्यांनी जावळी घेतली. म्हणजे मधली आठ वर्षे राजे शांत राहिले. राजे १६४८मध्ये अठरा वर्षांचे होते, १६५६मध्ये ते सव्वीस वर्षांचे झाले. म्हणजे १८ ते २६ वर्षे या ऐन तारुण्याच्या, उमेदीच्या काळातही राजांनी संयम दाखवला, म्हणूनच स्वराज्य उभे राहिले. स्वराज्याचा इमारतीचा पायाच या संयमावर उभा आहे.आजकाल व्यवसायात अपयश आल्यानंतर खचणारी माणसे आपल्याला दिसतात. आत्महत्या करणारी माणसे आपल्याला दिसतात. शिवरायांच्या या संयमातून आपण प्रेरणा घ्यायला हवी. .कदाचित ती बाप-लेकाची शेवटची भेटही असू शकली असती. दोघांच्याही जिवाला धोका होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर १८ ऑगस्टच्या त्या पहाटे, नऊ वर्षांच्या लेकराला शत्रूच्या मुलखात सोडून येताना बापाच्या काळजाला काय वाटले असेल आणि पित्याला निरोप देताना शंभूबाळांच्या मनाची अवस्था काय झाली असेल? आबासाहेब मला तुमच्याबरोबर घेऊन चला, असा शंभूबाळांनी हट्ट केल्याची इतिहासात कुठे नोंद नाही. .प्रत्येक माणसाला ‘स्वत्व’ महत्त्वाचे असते. स्वाभिमान महत्त्वाचा असतो. परंतु कधीकधी दबावाखाली स्वत्व बाजूला सारण्याची वेळ येते, तेव्हा समोरचे काय स्वीकारावे असा प्रश्न असतो. त्यावेळीही शिवरायांचे आणखी एक गुणवैशिष्ट्य मदतीस येते. शिवरायांनी तहामध्ये कधी वाटाघाटी केल्या, तर कधी गनिमीकावा वापरला. परंतु त्यांनी स्वत्व कधी गमावले नाही. स्वाभिमान कधी मातीमोल होऊ दिला नाही. १२ मे रोजी औरंगजेबाच्या दरबारामध्ये त्या हिंदुस्तानच्या बादशाहसमोर खिलत नाकारून आणि त्याला पाठ दाखवून शिवरायांनी आपल्या स्वाभिमानाचे दर्शन घडवले होते. ही घटना तर सगळ्यांनाच माहीत आहे. अशीच आणखी एक घटना आहे. प्रसंग छोटा आहे, पण त्यातील संदेश मोठा आहे. राजे आग्र्याला जायला निघाले होते. प्रवासात वाटेमध्ये त्यांना आत्ताचे छत्रपती संभाजीनगर लागले. औरंगजेबाने त्यांच्या वाट खर्चाची तरतूद करून ठेवली होती आणि वाटेतल्या आपल्या सुभेदारांना सांगितले होते, की शिवरायांची बडदास्त साक्षात शहजादा येतोय याप्रमाणे करा. त्यावेळी त्या भागात सफशिकन खान सुभेदार होता. तो अतिशय घमेंडी होता. त्याला वाटले की पुरंदरचा तह केलेला हा शिवाजी राजा म्हणजे हरलेला राजा आहे. त्याची नोंद घेण्याची काय गरज. आख्खे शहर शिवरायांना पाहायला रस्त्याकाठी जमलेले होते. परंतु ज्याने यायला पाहिजे, तो सफशिकन खान मात्र आला नाही. त्याने शिवरायांच्या भेटीसाठी आपल्या पुतण्याला पाठवले. पुतण्याला पाहून शिवरायांनी विचारले, खान साहेब आजारी आहेत का? तो नाही म्हणाला, तसे शिवराय त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून मिर्झाराजे जयसिंग ज्या हवेलीमध्ये उतरायचे, त्या हवेलीमध्ये थेट निघून गेले. शिवरायांची अशी प्रतिक्रिया खानाला अजिबातच अपेक्षित नव्हती. पुतण्याने खानाला घडलेला सगळा प्रकार सांगितला. मग मात्र खान घाबरला, कारण औरंगजेबाचा आदेश होता, की शिवरायांना शहजाद्याप्रमाणे वागणूक द्या. खान घमेंडीत वागायला गेल्यामुळे त्याचा डाव त्याच्यावरच उलटला. त्याने स्वतःची चूक कबूल करून नम्र सुरामध्ये शिवरायांना घरी येण्याची विनंती केली. याला म्हणतात स्वत्व जपणे. हरलेल्या परिस्थितीत असलो तरीसुद्धा स्वत्व जोपासता आले पाहिजे. स्वत्व निघून गेले, तर जगण्याला काही अर्थच राहणार नाही, ही प्रेरणा शिवरायांकडून मिळते.सज्जनांना दिलेली वचने पाळायची असतात, दुर्जनांना दिलेली वचने पाळण्याची आवश्यकता नाही, ही श्रीकृष्णनीती शिवरायांच्या जीवनपटात दिसते. ‘मी शत्रूशी शत्रूप्रमाणे वागलो. मित्राला दगा दिल्याचे एकतरी उदाहरण दाखवून द्या,’ हे शिवरायांचे मूल्य त्यांच्या जीवनात वारंवार दिसते. अफजल खानाला वाईतून प्रतापगडाच्या पायथ्याशी बोलावण्यासाठी त्याचे मन वळवायला जे वकील पाठवले, त्या पंताजी गोपीनाथ बोकिलांना राजांनी सांगितले, की तुम्ही हरप्रकारची वचने देऊन ती मोडलीत तरी चालतील, अगदी तुमच्या जानव्याची शपथ दिलीत तरी चालेल. पण काहीही करून त्या खानाला प्रतापगडाच्या पायथ्याशी घेऊन या. खानाच्या बाबतीत हरप्रकारची वचने मोडायला तयार असणाऱ्या शिवरायांनी आग्र्यामधून औरंगजेबाच्या कैदेतून निसटण्याअगोदर सज्जन असलेल्या रामसिंगाला दिलेले वचन पाळण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. जोपर्यंत तू मला जामीन आहेस, तोपर्यंत मी इथे कोणताही दगाफटका करणार नाही अथवा आग्र्यातून पळून जाणार नाही, असे वचन शिवरायांनी रामसिंगला दिले होते. रामसिंगाच्या जामीनकीतून शिवरायांनी प्रथम मुक्तता करून घेतली आणि मगच ते आग्र्यातून निघाले. .शिवराय अफजल खानाला भेटायला जाताना वाघनखे घेऊन गेले, मात्र रजपूत मिर्झाराजाला त्याच्या छावणीत भेटायला जाताना निःशस्त्र गेले. कोणता माणूस कोणत्या पद्धतीचा आहे, त्यानुसार त्याच्याशी कसे वागायचे, याचे सखोल आणि अचूक ज्ञान शिवरायांकडे होते. त्यामुळे त्यांचे राजकारण यशस्वी झाले. जीवनात यशस्वी होण्याची इच्छा असणाऱ्या सध्याच्या माणसांना राजांचा हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून कोणाशी कसे वागायचे हे ठरवता आले पाहिजे.माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम त्यांच्या आत्मचरित्रामध्ये म्हणतात,ऐरण होशील तेव्हा घाव सोसअन हातोडा होशील तेव्हा घाव घालसध्याच्या जगामध्ये कोणाविषयी आपली भूमिका ऐरणीची असली पाहिजे आणि कोणाविषयी आपली भूमिका हातोड्याची असली पाहिजे, हे आपल्याला योग्य पद्धतीने ठरवता आले, तर आपले जीवन नक्की यशस्वी होईल. त्यासाठी शिवरायांचा आदर्श घेता येईल.आपले नेतृत्व स्वतः धोका स्वीकारायला तयार आहे, हे सामान्य जनता पाहते, तेव्हा जनता स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता त्या नेत्याच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहते. शिवरायांनी असे जिवावरचे धोके अनेक वेळा स्वीकारले. अफजल खानाला भेटायला जात होते म्हणजे साक्षात मृत्यूच्याच भेटीला ते जात होते. शाहिस्तेखानाच्या लाखांच्या डेऱ्यामध्ये मावळ्यांसहित ते स्वतः शिरले होते. स्वतःच्या पित्यालाही विष पाजणाऱ्या औरंगजेबाच्या भेटीला जाणे, म्हणजे जणू मृत्यूच्या जबड्यातच शिरण्यासारखे होते.आग्रा प्रकरणात अत्यंत धोक्याच्या परिस्थितीत असतानासुद्धा सोबत नेलेल्या बहुतेक सहकाऱ्यांना राजांनी अगोदर दस्तक मिळवून देऊन त्यांची सुरक्षित सुटका करून घेतली आणि मगच राजे निघाले. अगदी आवश्यक होते तेवढ्या मोजक्याच सहकाऱ्यांना मागे राहावे लागले; त्यांनाही योग्य पद्धतीने निसटण्याची योजना राजांनी तयार करून दिली होती. शेवटी मागे राहिलेले राजांचे वकील औरंगजेबाच्या ताब्यात सापडले होते. कागदोपत्री तह करून शिवरायांनी त्यांचीही सुटका करून घेतली. रक्ताचा एकही थेंब न सांडवता स्वतःसोबत नेलेल्या आपल्या सर्व सहकाऱ्यांची कौशल्याने सुटका करून घेतली.धोकादायक प्रसंगांत राजे सर्वात आघाडीवर होते म्हणूनच जनतेचा शिवरायांवरचा विश्वास वाढला, आणि म्हणूनच जनता राजांसाठी प्राण पणाला लावायला तयार होती. अशा प्रकारचा विश्वास साध्याच्या परिस्थितीत आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांमध्ये निर्माण करू शकलो, तरच शिवराय आम्ही जगलो असे होईल. .शिवरायांना जंजिरा घ्यायचा होता. त्यांनी ही मोहीम मोरोपंतांवर सोपविली. एका काळोख्या रात्री जंजिरा घ्यायची योजना ठरली. परंतु, त्यासाठी तिथे जाऊन तटाला शिड्या लावणाऱ्या माणसाची आवश्यकता होती. मोरोपंतांना कोणीतरी सांगितले, की आगरी कोळीवाड्यामध्ये लाय पाटील नावाचा माणूस आहे, जो ही कामगिरी सहज करू शकतो. मोरोपंतांनी लाय पाटलाकडे विचारणा केली. लाय पाटील तयार झाला. ठरलेल्या रात्री समुद्रातून वाट काढत तो जंजिऱ्यापाशी हजर झाला. .Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.राजांचा जन्म १६३०चा आणि मृत्यू १६८०चा. हिशोब केला तर राजांना आयुष्य किती लाभले? फक्त पन्नास वर्षे. पंधरा वर्षे तर बालपणात गेली. उरली पस्तीस वर्षे. या पस्तीस वर्षांत राजांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून स्वराज्य उभे केले. काय कारण असावे या पाठीमागचे? शिवरायांच्या राज्यकारभारात कुठेही अहंकार दिसत नाही. त्यांनी जे राज्य उभे केले, त्याला ‘स्वराज्य’ म्हटले. स्वराज्य म्हणजे केवळ फक्त शिवाजी राजांचे राज्य नाही, तर स्वराज्य म्हणजे या राज्यातल्या सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीचे राज्य! ते प्रत्येकाला स्वतःचे राज्य वाटावे म्हणून स्वराज्य! राजांनी ३६० किल्ले मिळवले, पण एकाही किल्ल्याला स्वतःचे नाव दिले नाही. आदिलशाही, मुघलशाही, कुतुबशाही या शाह्या चढत्या दमात असतानासुद्धा आपल्याला आपले स्वराज्य निर्माण करायचे आहे, ही शिवरायांच्या आणि जिजाऊंच्या मनातली भावना त्यांना सर्वसामान्य जनतेच्या मनापर्यंत पोहोचवता आली, हे शिवरायांचे विशेष. जेव्हा सामान्य जनतेला राज्य स्वतःचे वाटते, तेव्हाच असामान्य असे काहीतरी घडते. ते या मातीत घडले होते. असे असामान्य घडवण्यासाठी असलेले नेतृत्व असामान्य असावे लागते आणि शिवाजी महाराज या नावाने ते असामान्य नेतृत्व या मातीला लाभले, म्हणूनच महाराष्ट्राचा इतिहास देदीप्यमान झाला.शत्रू इथल्या प्रदेशात घुसला, तेव्हा त्याने इथल्या प्रदेशाची, स्वराज्याची नासधूस केली. झालेल्या नुकसानीसाठी कुणाकडेही दाद मागता येत नव्हती. झालेले नुकसान शत्रूच्या राज्यातच हल्ले करून भरून काढता येत होते. परंतु शिवरायांचे विशेष हे, की शत्रूच्या राज्यातही लूट करत असताना शिवरायांनी आणि त्यांच्या सैनिकांनी नैतिकता पाळली. शाहिस्तेखानाचे उदाहरण बघा; त्याने तीन वर्षांत स्वराज्याचे भरपूर नुकसान केले होते. ते नुकसान भरून काढण्यासाठी शिवरायांनी सुरतेवर छापा टाकला. परंतु, यातही त्यांनी नैतिकता पाळली. मोहनदास पारेखचे उदाहरण घेता येईल. हा व्यापारी आत्यंतिक प्रामाणिकपणे गोरगरिबांना दानधर्म करत होता. त्याचा मृत्यू झाला होता. परंतु राजांच्या गुप्तहेरांकडून त्यांना या सगळ्या गोष्टी कळल्या होत्या. त्यामुळे संपूर्ण सुरत लुटीतदेखील मोहनदास पारेखचे घर राजांनी स्वतःच संरक्षण देऊन सुरक्षित ठेवले. तसेच राजांचे आपल्या सैन्याला सक्त आदेश होते, की साधू, फकीर, बैरागी, लहान मुले, स्त्रिया, वृद्ध यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होता कामा नये. त्यांनी सुरत लुटली, ती औरंगजेबाची, शत्रूची सुरत म्हणून लुटली. पण यात लक्षात ठेवण्यासारखे काय, की शत्रूच्या राज्यात असतानाही त्यांनी नैतिकता पाळली. हा आदर्श आपण घ्यायला हवा.आग्र्याच्या कैदेतून सुटल्यानंतर औरंगजेबाची दिशाभूल करण्यासाठी राजांनी उलट्या दिशेने मथुरेकडे प्रवास सुरू केला. रात्रीत चाळीस मैल अंतर कापून पहाटे मथुरेत पोहोचले. राजांसोबत नऊ वर्षांचे शंभूराजे होते. त्यांना सोबत घेऊन राजगडापर्यंतचा प्रवास करणे अवघड होते. शंभूराजे वयाने लहान असल्यामुळे दिवसभरात जास्त दौड करता येणार नव्हती. शिवाय राजे सुटल्याची बातमी फुटली आणि औरंगजेबाने कसून चौकशीला सुरुवात केली, तर लहान मुलामुळे संशय वाढणार होता. त्यामुळे शंभूराजांना कुठेतरी सुरक्षित ठेवणे गरजेचे होते. पण परक्या मुलखात कोणाकडे ठेवणार? मोरोपंत पिंगळ्यांचे मेहुणे काशीपंत मथुरेत होते. काशीपंत आणि विसाजी पंत हे सख्खे भाऊ. राजांसोबत असलेल्या निराजी पंतांचा या कुटुंबाशी चांगला स्नेह होता. राजांनी शंभूराजांना या कुटुंबाच्या ताब्यात सोपविले. त्यांच्यासोबत बाजी जेधेंनाही तिथे ठेवले. औरंगजेबाच्या दहशतीला न जुमानता या कुटुंबाने मोठ्या धैर्याने शिवरायांच्या काळजाचा तुकडा सांभाळला. मराठ्यांचे दुसरे छत्रपती सुरक्षित ठेवण्यामध्ये या कुटुंबाचे योगदान मोलाचे आहे. .Premium| Great Maratha Resurgence: पुरंदरच्या तहात गमावलेले गड मराठ्यांनी कसे परत मिळवले?.३५४ वर्षांपूर्वीच्या या घटनेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची स्थिरचित्त वृत्ती आढळते.इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. शिवराय आणि शंभूराजे आपल्या मराठी मुलखापासून कोसो दूर होते. औरंगजेबाच्या कैदेतून निसटून आले होते. त्यांच्या हातात वेळही कमी होता आणि धोकाही प्रचंड होता. सुरक्षेच्या कारणासाठी शिवरायांना लेकाला मथुरेत ठेवायचे होते. ज्यांच्यावर लेकाची जबाबदारी सोपवायची होती, त्यांच्यावरच पूर्ण विश्वास ठेवायला लागणार होता. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची कोणालाच कल्पना नव्हती. कदाचित ती बाप-लेकाची शेवटची भेटही असू शकली असती. दोघांच्याही जिवाला धोका होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर १८ ऑगस्टच्या त्या पहाटे, नऊ वर्षांच्या लेकराला शत्रूच्या मुलखात सोडून येताना बापाच्या काळजाला काय वाटले असेल आणि पित्याला निरोप देताना शंभूबाळांच्या मनाची अवस्था काय झालीअसेल? आबासाहेब मला तुमच्याबरोबर घेऊन चला, असा शंभूबाळांनी हट्ट केल्याची इतिहासात कुठे नोंदनाही.स्वतःचा जीव धोक्यात असताना शिवराय स्थिरचित्त राहिले आहेत, असे अनेक प्रसंग इतिहासात आहेत; परंतु स्वतःच्या पोटच्या गोळ्याला मातब्बर शत्रूच्या मुलाखात सोडून येण्याचा प्रसंग म्हणजे राजांच्या स्थिरचित्त वृत्तीची कसोटीच म्हणावी लागेल.जीवनामध्ये अनेक चढ-उतार येत असतात. मनाचे हेलकावे आपण अनुभवत असतो. मनाची अस्थिरता आपल्याला अस्वस्थ करत असते. मन स्थिर करण्याचा आपला प्रयत्न आपले मनच उधळून लावत असतो. तेव्हा मनाला काबूत आणणे ही किती अवघड गोष्ट आहे याची प्रचिती आपल्याला येत असते. दुसऱ्याच्या आयुष्यामध्ये घडणाऱ्या घटनांकडे जितक्या तटस्थपणे आपण पाहू शकतो, तितक्याच तटस्थपणे स्वतःच्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांकडे पाहता आल्यास चित्त स्थिर ठेवणे सोपे जाते. काही माणसे जन्मजात स्थिरचित्त असतात, तर काही प्रयत्नांनी होतात. अशा वेळी शिवरायांचा हा गुण समजून घ्यायला हवा.मंडळी, जाता जाता तरुणांना सांगावेसे वाटते -आज तुम्ही महाविद्यालयात असाल. उद्या शिक्षण पूर्ण झाल्यावर कोणी नोकरी करेल, कुणी व्यवसाय करेल, कोणी राजकारणात जाईल, कोणी समाजकारणात जाईल, कोणी सांस्कृतिक क्षेत्रात जाईल, कोणी शैक्षणिक क्षेत्रात जाईल. सुरुवातीला तुमच्या घरचे मदत करतील, आजूबाजूचे मदत करतील, गाववाले मदत करतील, तुम्ही यशाची कमान गाठत एका टप्प्यावर याल, की एक पाऊल ठेवले की यशाच्या सर्वोच्च शिखरावर असाल. या टप्प्यावर असताना कदाचित असेही होईल, की नियती दगा देईल आणि पत्त्यांचा बंगला कोसळावा त्याप्रमाणे तुमचे आख्खे यश धुळीस मिळेल. त्यावेळी आशेचा एकही किरण नाही असे तुम्हाला वाटू शकेल, टोकाचे विचार मनात येतील. असा प्रसंग तुमच्या आयुष्यात आलाच तर हे आठवा - आठवा मिर्झाराजे जयसिंग आले तेव्हा त्यांच्याबरोबर शिवरायांना पुरंदरचा तह करावा लागला. या तहामध्ये तेवीस गड आणि चार लक्ष होनांचा मुलूख द्यावा लागला. तेवीस गड कोणते? तर, पुरंदर, रुद्रमाळ, कोंढाणा, तुंग, तिकोना, माणिकगड, मानगड, मरकगड, स्वरूपगड, रूपगड, साकरगड, सोनगड, रोहिडा, भंडारदुर्ग, नळदुर्ग, खंडागळा, ईसागड, लोहगड, भक्तगड, अंकोला, मोरबखन, माऊली आणि पळसखोल. वाचतानासुद्धा दम लागतो, पण राजांनी ते एका दमात मिळविले होते आणि एका दमात मिर्झाराजांच्या ताब्यात दिले होते.पुरंदरच्या तहाने धुळीस मिळालेल्या स्वराज्य धुळीतून उठवून राजांनी सुवर्णकलश प्राप्त करून दिला. ही किती मोठी प्रेरणा आहे! तुमच्या-माझ्या आयुष्यात आलेल्या कोणत्याही संकटाची तुलना राजांच्या आयुष्यात आलेल्या संकटांशी करावी, मग लक्षात येईल, की सूर्यासमोर काजवा वाटावा तसे आपल्याला आपले संकट वाटेल आणि जगण्याचा संघर्ष करण्याची प्रेरणा मिळेल.(प्रशांत देशमुख रायगड जिल्ह्यातील खालापूरस्थित शिवव्याख्याते व अभ्यासक आहेत.) 