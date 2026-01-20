साप्ताहिक

Premium|Short film : सिनेमाचा ‘शॉर्ट’कट समजून घेताना...

Independent cinema : लघुपट हे दिग्दर्शकाच्या अंतर्मनातून जन्माला येणारे वैयक्तिक माध्यम आहे. मर्यादित वेळ, कमी साधने आणि दृश्यात्मक भाषेच्या माध्यमातून मानवी भावना, नैतिक प्रश्न आणि अनुभव प्रभावीपणे मांडण्याची ताकद लघुपटात असते. नवोदित दिग्दर्शकांसाठी हे माध्यम सिनेमाची खरी भाषा शिकवते.
Short film

Short film

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

निशित हिवरकर

लघुपट हा दिग्दर्शकाच्या आतल्या प्रश्नांमधून जन्माला येतो. तो वैयक्तिक असतो. नवोदित दिग्दर्शकांसाठी हे माध्यम एका भक्कम पायासारखे आहे, जो त्यांना केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करत नाही, तर मानवी स्वभावाचे पदर उलगडायलाही शिकवतो. लघुपट तयार करणे ही केवळ फिल्ममेकिंगची सुरुवात नाही, तर ती एक सिनेमाची भाषा समजून घेण्याची आणि स्वतःला शोधण्याची एक प्रोसेस आहे.

आज आपण अशा युगात आहोत, जिथे तंत्रज्ञान प्रत्येकाच्या खिशात पोहोचले आहे. एका छोट्याशा स्मार्टफोनच्या मदतीने आपण जगभरातील सिनेमे पाहू शकतो आणि तितक्याच सहजतेने स्वतःचा व्हिडिओ शूट करून जगासमोर मांडू शकतो. या सुलभतेमुळे आज प्रत्येकाला ‘दिग्दर्शक’ व्हायचे आहे, प्रत्येकाला आपली गोष्ट रुपेरी पडद्यावर मांडायची ओढ लागली आहे. मला आठवते, मी पहिल्यांदा जेव्हा माझ्या स्मार्टफोनवर एक छोटासा सीन शूट केला होता, तेव्हा मला वाटले होते की फक्त ‘4K’ रिझोल्युशन असले की काम झाले. दोन-तीन शॉट्स एडिट करून जोडले, एक गोष्ट तयार केली, म्हणजे सिनेमा झाला. पण, कॅमेरा हाती असणे आणि सिनेमाची खरी समज असणे या दोन अत्यंत भिन्न गोष्टी आहेत.

Loading content, please wait...
movie
Film Industry
Marathi Films
Short Film Production

Related Stories

No stories found.