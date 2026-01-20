Premium|Short film : सिनेमाचा ‘शॉर्ट’कट समजून घेताना...

निशित हिवरकरलघुपट हा दिग्दर्शकाच्या आतल्या प्रश्नांमधून जन्माला येतो. तो वैयक्तिक असतो. नवोदित दिग्दर्शकांसाठी हे माध्यम एका भक्कम पायासारखे आहे, जो त्यांना केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करत नाही, तर मानवी स्वभावाचे पदर उलगडायलाही शिकवतो. लघुपट तयार करणे ही केवळ फिल्ममेकिंगची सुरुवात नाही, तर ती एक सिनेमाची भाषा समजून घेण्याची आणि स्वतःला शोधण्याची एक प्रोसेस आहे. आज आपण अशा युगात आहोत, जिथे तंत्रज्ञान प्रत्येकाच्या खिशात पोहोचले आहे. एका छोट्याशा स्मार्टफोनच्या मदतीने आपण जगभरातील सिनेमे पाहू शकतो आणि तितक्याच सहजतेने स्वतःचा व्हिडिओ शूट करून जगासमोर मांडू शकतो. या सुलभतेमुळे आज प्रत्येकाला ‘दिग्दर्शक’ व्हायचे आहे, प्रत्येकाला आपली गोष्ट रुपेरी पडद्यावर मांडायची ओढ लागली आहे. मला आठवते, मी पहिल्यांदा जेव्हा माझ्या स्मार्टफोनवर एक छोटासा सीन शूट केला होता, तेव्हा मला वाटले होते की फक्त ‘4K’ रिझोल्युशन असले की काम झाले. दोन-तीन शॉट्स एडिट करून जोडले, एक गोष्ट तयार केली, म्हणजे सिनेमा झाला. पण, कॅमेरा हाती असणे आणि सिनेमाची खरी समज असणे या दोन अत्यंत भिन्न गोष्टी आहेत..Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.अनेकजण मोठ्या पडद्याची स्वप्ने पाहतात, पण त्याआधी सिनेमाची मूलभूत भाषा आणि निर्मितीची प्रक्रिया समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यासाठीचा शॉर्टकट म्हणजे लघुपट. सिनेमाची भाषा शिकण्याची पहिली पायरी. लघुपट हा केवळ मोठ्या सिनेमाचा छोटा तुकडा नसून, तो स्वतःमध्ये एक स्वतंत्र आणि समृद्ध कलाप्रकार आहे.सिनेमा म्हणजे ‘कादंबरी’ आहे, तर लघुपट म्हणजे ‘लघुकथा’. लघुकथेत जसा एकच प्रसंग किंवा मानवी स्वभाव केंद्रस्थानी असतो आणि तो मनावर खोल परिणाम करतो, तसेच लघुपटाचे आहे. आजच्या धावपळीच्या जगात आपल्याकडे वेळ कमी आहे, पण भावना कमी झालेल्या नाहीत. विचार संपलेले नाहीत; उलट ते व्यक्त करण्यासाठी योग्य जागा सापडत नाहीये. म्हणूनच लहान, पण प्रभावी कथा आपल्या मनाला लगेच भिडते; कारण ती आपल्यासारखीच घाईत असते. इराणी दिग्दर्शक अब्बास किरोस्तमी यांचा द ब्रेड ॲण्ड ॲली हा लघुपट पाहताना या माध्यमाची ताकद सहज लक्षात येते. समोरच्या गल्लीत बसलेला एक कुत्रा, त्याला घाबरणारा लहान मुलगा आणि त्याच्या मनात चाललेले द्वंद्व एवढीच ही कथा. कुठलाही संवाद नाही, तरीही हा लघुपट मानवी भीती आणि धैर्याचा प्रवास काही मिनिटांत उलगडतो. किरोस्तमींच्या द कोरस, ब्रेकटाइम, टूथएक इत्यादी लघुपटांमध्ये कथा सांगितली जात नाही; ती अनुभवली जाते. त्यांचा हाच साधेपणा पुढे जाऊन त्यांच्या मोठ्या सिनेमांमध्ये पाहायला मिळतो. जगभरात इतके साधे विषय लघुपटांत हाताळले जातात, की ते सहज मनाला भिडतात. द गूडबाय दॅट नेव्हर एन्ड हा १४ मिनिटांचा लघुपट बघितल्यावर लक्षात येईल, की आपल्याला निरोप घेणे ही गोष्ट वरवर सोपी वाटली, तरी त्यामागचे दुःख किती खोल असू शकते. ते आपणही केव्हातरी अनुभवलेले असते..लघुपट निर्मात्याकडे कथा उलगडण्यासाठी अवघी काही मिनिटे असतात. त्यामुळे तो थेट विषयाच्या गाभ्यात शिरतो. वेळेची मर्यादा हे लघुपटाचे सर्वात मोठे आव्हान असले, तरी तीच त्याची ताकद आहे. लघुपटात वेळ केवळ मिनिटांत मोजला जात नाही. व्हिक्टर एरिक्स यांची लाइफलाइन ही फिल्म घ्या. एका बाजूला बाळ झोपले आहे आणि दुसऱ्या बाजूला घरातली मोठी माणसे आपापल्या कामात गुंग आहेत. इथे वेळ केवळ पुढे सरकत नाही, तर तो आपण अनुभवतो. कमी वेळात एखादा अनुभव प्रेक्षकाच्या मनात कसा जिवंत ठेवायचा, हे इथे शिकायला मिळते.लघुपटात संवाद कमी आणि दृश्यात्मक कथन अधिक असण्याचे कारण केवळ वेळेचे बंधन नाही, तर ते मानवी भावनांच्या मांडणीशी संबंधित आहे. पोलिश फिल्ममेकर क्रिझ्टोफ किस्लोव्स्कीचे लघुपट पाहिले, तर त्यात रोजच्या आयुष्यातले छोटे निर्णय केंद्रस्थानी असतात. एखादी चूक, एखादी संधी, एखादे नैतिक द्वंद्व... ते कुठेही स्पष्ट उत्तर देत नाहीत. भावना, अपराधभाव आणि करुणा हे सगळे प्रतिमांमधून उलगडते. संवादांपेक्षा प्रतिमा, हालचाली, चेहऱ्यावरील भाव, प्रकाश आणि ध्वनी अधिक प्रभावी ठरतात. दृश्यांचा क्रम आणि शॉटची जाणीवपूर्वक केलेली रचना लघुपटाला अधिक परिणामकारक करते. बेला तार यांच्या प्रोलॉग या लघुपटात कॅमेरा एका लांब, संथ शॉटमध्ये रेशनसाठी उभ्या असलेल्या लोकांच्या चेहऱ्यांवर फिरतो. कुठलाही संवाद नाही, पार्श्वसंगीत नाही. फक्त लोकांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा थकवा आणि प्रतीक्षा. तसाच सत्यजित रे यांचा टू हा लघुपट आजही तितकाच प्रभावी वाटतो. दोन मुले, दोन खेळणी आणि दोन घरे. एवढ्यातूनच वर्गभेद उघड होतो. कुठलाही उपदेश न करता सत्यजित रे फक्त प्रसंग मांडतात. लघुपट उत्तर देत नाही; तो प्रश्न विचारतो. विचार करायला लावतो. म्हणूनच मानवी मूल्ये, सांस्कृतिक ओळख आणि राजकीय वास्तव मांडण्यासाठी लघुपट हे सर्वात प्रभावी माध्यम ठरते..लघुपटाचे स्वतःचे असे कोणतेही साचेबद्ध व्याकरण नाही. प्रत्येक दिग्दर्शक आपल्या कल्पनेनुसार त्याची एक नवी परिभाषा घडवत असतो. म्हणूनच ते पारंपरिक चौकटीबाहेर जाऊन प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य देतात. शारुनास बार्तासच्या चिल्ड्रेन लूज नथिंग या लघुपटामध्ये संवाद कमी आणि कथानक संथ आहे. तरीही लाँग शॉट्समधून मुलांचे जग आणि प्रौढांच्या जगाशी असलेले त्यांचे अंतर स्पष्ट होत. इथे सादरीकरण केवळ कथेसाठी नाही, तर एक 'अनुभव' निर्माण करण्यासाठी वापरलेले आहे. साउंड डिझाईन आणि शांततेचे महत्त्व इथे अधोरेखित होते. कधी संवाद नसतानाही खूप काही ऐकू येते. एडिटिंगमधून लघुपटाची लय ठरते. कुठे थांबायचे, कुठे पुढे जायचे, हे तिथेच ठरते. पात्राची एक छोटीशी हालचाल हजारो शब्दांचे काम करू शकते. क्रिस मार्कर यांचा ला जेते (La Jetée) हा तर पूर्णपणे फोटोंनी तयार झालेला लघुपट आहे. वेळ, प्रवास आणि स्मृतींची ही भयानक कथा आपल्याला थक्क करते.लघुपटाची निर्मिती प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि वैयक्तिक आहे. पटकथा लिहिताना 'काय दाखवायचं' यापेक्षा 'काय गाळायचं' याला जास्त महत्त्व असते. एखादा तरुण दिग्दर्शक लघुपट तयार करतो, तेव्हा तो स्वतःची शैली शोधण्याचा प्रयत्न करतो. कॅमेरा अँगल बदलून काय परिणाम होतो? नैसर्गिक प्रकाशात शूटिंग केल्यावर काय अनुभव येतो? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्याला लघुपटाच्या प्रक्रियेतून मिळू शकतात. कारण पुस्तकातून वाचण्यापेक्षा कॅमेरा हातात धरून प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे जास्त प्रभावी असते. सिनेमाची भाषा शिकण्यासाठी फार काही वेगळे करण्याची गरज नाही. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या छोट्या-छोट्या गोष्टी, माणसांचे स्वभाव आणि निसर्गाचे बदल नीट न्याहाळले, तरी सिनेमाची मुळाक्षरे समजायला लागतात. जेव्हा तुम्ही एखाद्या गजबजलेल्या रेल्वे स्टेशनवर फक्त शांतपणे उभे राहून लोकांचे चेहरे पाहता किंवा रस्त्यावरच्या लहान मुलांच्या खेळाकडे लक्ष देता, तेव्हा तुम्हाला आपोआप 'फ्रेमिंग' आणि 'इमोशन्स' कळायला लागतात. तुमच्या आजूबाजूला जे आयुष्य विखुरलेले आहे, तेच तर सिनेमाचे खरे स्क्रिप्ट असते. फक्त गरज असते ती गोष्टींकडे बघायची आणि जे दिसते ते प्रामाणिकपणे टिपण्याची..लघुपटाचे खरे सौंदर्य त्याच्या साधनांच्या मर्यादांमध्ये दडलेले आहे. एक ट्रायपॉड आणि कॅमेरा अशा अगदी कमी साधनांचा वापर करून, अगदी कमी बजेटमध्ये आम्ही गेल्या वर्षी एक लघुपट केला. तुम्हीही करू शकता. तुमच्याकडे अत्याधुनिक कॅमेरा नसेल तरी चालेल, तुमच्या खिशात असलेल्या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून तुम्ही जागतिक दर्जाची कथा मांडू शकता. पहिल्याच प्रयत्नात तांत्रिक बाजू परफेक्ट जमतीलच असे नाही. कधी संवाद कृत्रिम वाटतील, तर कधी कथेची लय बिघडेल. पण अडचणींतूनच नवनवीन मार्ग शोधण्याची कला हे अपयश शिकवते.लघुपट हा दिग्दर्शकाच्या आतल्या प्रश्नांमधून जन्माला येतो. तो वैयक्तिक असतो. कोणती कथा निवडावी, ती कशी सांगावी, कुठे थांबावे हे दिग्दर्शक ठरवतो. या सगळ्यांतून दिग्दर्शकाचा दृष्टिकोन ठळकपणे दिसतो. नवोदित दिग्दर्शकांसाठी हे माध्यम एका भक्कम पायासारखे आहे, जो त्यांना केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करत नाही, तर मानवी स्वभावाचे पदर उलगडायलाही शिकवतो. लघुपट तयार करणे ही केवळ फिल्ममेकिंगची सुरुवात नाही, तर ती एक सिनेमाची भाषा समजून घेण्याची आणि स्वतःला शोधण्याची एक प्रोसेस आहे.निशित हिवरकर पुणेस्थित फिल्म स्टुडंट आणि इंडी फिल्ममेकर आहेत.. 