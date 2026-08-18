Premium|Shravan in Marathi Literature : श्रावण केवळ ऋतू नाही; मराठी साहित्याला भुरळ घालणारी सुंदर भावना

प्रणव बापटकुसुमाग्रजांचा श्रावण तितकाच मनोहारी. भाषाप्रभू कुसुमाग्रजांनी श्रावणाला ‘हासरा, लाजरा, साजिरा, खेळकर’ अशी विशेषणं जोडून मुळात सुंदर असलेल्या श्रावणाचं सौंदर्य अजूनच अधोरेखित केलेलं आहे. कुसुमाग्रजांनी म्हटल्याप्रमाणे श्रावण खरोखरच ‘आनंदाचा धनी’ असल्याची जाणीव त्यांची कविता वाचताना आपल्याला होते. याच आनंदस्वरूप श्रावणाला कवयित्री शांता शेळके आपल्या ‘ऋतू हिरवा’ या रचनेत मनभावन, प्रिय साजण म्हणून संबोधतात.श्रावण हा केवळ एक महिना नाही, तर ती एक अतिशय ऋतुसुंदर भावना आहे. श्रावणातला पाऊसकाळ हा सृजनाचा काळ. श्रावण महिन्यात संपूर्ण सृष्टी सृजनाच्या नानाविध आविष्कारांना उत्स्फूर्तपणे सामोरी जात असते. सृजनाचे हे सोहळे मराठी साहित्यातल्या सिद्धहस्त हातांनी आपापल्या परीने शब्दांत उतरवले नसते तरच नवल. दुर्गा भागवत यांनी लिहिलेल्या ऋतुचक्र या पुस्तकातला प्रत्येक लेख हा केवळ एक लेख नव्हे, तर ते त्या त्या ऋतूचं एक अतिशय तरल, भावपूर्ण आणि सूक्ष्म निरीक्षणातून साकारलेलं एक सुंदर शब्दचित्र आहे, असं मला वाटतं. कारण त्यातला कोणताही लेख वाचत असताना तो ऋतू अंगावर पांघरून घेतल्याची जाणीव सतत होत राहते. खरंतर या पुस्तकातले सगळेच लेख वाचल्यावर आपल्या शहरी जीवनातदेखील आजूबाजूला दिसणाऱ्या त्या त्या ऋतूच्या ऋतुखुणा टिपून घेणारी नजर आपल्याला लाभते. त्यातलाच ‘श्रावणसाखळी’ हा लेख म्हणजे आपल्या जाणिवा-नेणिवा जागृत ठेवून दुर्गाबाईंच्या नजरेतून त्यांनी साकारलेलं श्रावणाचं अतिशय देखणं ऋतुचित्र आहे. दुर्गाबाईंप्रमाणेच श्रावण या महिन्याने विविध मराठी साहित्यिकांना कायम भुरळ घातलेली आहे. मराठी कवितांना या महिन्यानं अनेकानेक अर्थांनी समृद्ध केलेलं आहे. खरंतर श्रावण म्हटल्यावर डोळ्यासमोर येणारा पाऊस, ऊन-पावसाचा खेळ, इंद्रधनुष्य, नानाविध रंग, ढगांचे आकार या गोष्टी सगळ्यांना सारख्याच दिसत असल्या, तरी लिहिणाऱ्या प्रत्येक हाताला आणि प्रत्येक लिहित्या मनाला त्यात काहीएक नावीन्य सापडल्याचं आपल्याला वाचताना जाणवतं. मराठी कविता आणि श्रावण यांच्याकडे एकत्र पाहताना मला पहिला आठवला तो बालकवींचा, अर्थात त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांचा श्रावण. श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरुनी ऊन पडे .Premium|Rain Poetry Marathi : ओल्या स्मृतींचा प्रवास....ह्या ओळी वाचताना खरोखर क्षणात ऊन पडल्याची आणि क्षणात पाऊस रिमझिमत असल्याची जाणीव होते. बालकवींची समृद्ध शब्दकळा आणि श्रावणासारखा सुंदर विषय या दोहोंच्या संगमातून ‘श्रावणमासी’ हे एक उत्कृष्ट श्रावणशिल्प मराठी साहित्याला लाभलं आहे.‘मेघात सोनेरी निशाणे लावत आकाशवाटेने येणारा’ कुसुमाग्रजांचा श्रावण तितकाच मनोहारी. भाषाप्रभू कुसुमाग्रजांनी श्रावणाला ‘हासरा, लाजरा, साजिरा, खेळकर’ अशी विशेषणं जोडून मुळात सुंदर असलेल्या श्रावणाचं सौंदर्य अजूनच अधोरेखित केलेलं आहे. संपूर्ण ‘सृष्टीत सुखाची पेरणी करणारा’ हा श्रावण कुसुमाग्रजांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच ‘आनंदाचा धनी’ असल्याची जाणीव आपल्याला त्यांची ही कविता वाचताना होते. याच आनंदस्वरूप श्रावणाला ज्येष्ठ कवयित्री शांता शेळके आपल्या ‘ऋतू हिरवा’ या रचनेत मनभावन, प्रिय साजण म्हणून संबोधतात.नभी उमटे इंद्रधनूमदनाचे चाप जणूगगनाशी धरणीचाजुळवितसे सहज दुवाशांताबाईंचा श्रावण इतका बोलका आहे, की श्रावणाचा केवळ सृष्टीवर होणार परिणाम नव्हे, तर मनावर उमटणारे त्याचे कितीतरी उत्सुक तरंग ही रचना वाचताना, ऐकताना जाणवतात.आला आषाढ श्रावणआल्या पावसाच्या सरीकिती चातकचोचीनेप्यावा वर्षाऋतू तरीअसं श्रावणाचं वर्णन करणाऱ्या कविवर्य बा. सी. मर्ढेकर यांच्या ‘आला आषाढ श्रावण’ या कवितेतल्या चार वेगळ्याच ओळी मला भावून जातात. ते लिहितात,मनी तापलेल्या ताराजरा निवतात संथयेतां आषाढ श्रावणनिवतात दिशा पंथमर्ढेकरांना आषाढ श्रावणाच्या अनुषंगाने दिसणाऱ्या या प्रतिमा नक्की कोणत्या? त्या आपल्याला काय सांगू पाहतात? याच कवितेत ते पुढे म्हणतात, ओशाळला येते यम, वीज ओशाळली थोडी. चातकासारखी वाट पाहून अखेर जीवाला मिळालेली शांतता, तृप्ती आपल्याला मात्र या अशा ओळी वाचल्यानंतर अर्थाच्या आणि आकलनाच्या काहीशा अनवट वाटेला नेऊन सोडते. श्रावण तोच, पण त्याला पाहणारी बालकवी, कुसुमाग्रज आणि मर्ढेकर या सगळ्यांची वेगळी नजर आपल्यालादेखील काहीसं नवीन भान देऊन जाते..मला श्रावणातले ढग पाहायला अतिशय आवडतं. काळ्या-निळ्या ढगांनी भरून गेलेलं आभाळ या दिवसांत क्षणात मोकळं होऊ पाहतं आणि सूर्याची सुंदर महिरप काठाला लाभलेले ढग आकाशाच्या पोकळीमधलं हे अमूर्त सौंदर्य दिमाखात मिरवू लागतात. मला बालभारतीच्या पुस्तकात फार पूर्वी वाचलेली मनोहर रणपिसे यांची ‘श्रावण आला’ ही कविता त्यांनी केलेल्या ढगांच्या वर्णनामुळे आठवते, ते म्हणतात,श्रावण आला आभाळ भरले निळ्या निळ्या मेघांनीमेघांचे काफिले सरकती डोंगरमाथ्यावरुनीमेघांच्या त्या पुढे पुढे सरकणाऱ्या धीरगंभीर समूहाला काफिला अशी उपमा देणं किती समर्पक आहे याची जाणीव श्रावणातलं आभाळ बघून होते. याच सुंदर ढगांबद्दल कविवर्य ग. दि. माडगूळकर त्यांच्या ‘श्रावण वनी आला गं’ या प्रसिद्ध गीतात म्हणतात, ‘चार दिशांनी जमल्या तोवर गगनी घनमाला’! श्रावणातलं आभाळ हे खरोखर असाच ऊन-पावसाचा खेळ करणारा एक अवलिया जादूगार असतं हे या ओळी वाचून आपल्याला जाणवतं.बाकीबाब अर्थात कवी बा. भ. बोरकरांसारख्या, कवितेतून निसर्ग चितारणाऱ्या मनस्वी कवीला श्रावण अर्थातच अजून एका वेगळ्या रूपात भेटलेला आपल्याला दिसतो. त्यांच्या आनंदभैरवी या कवितासंग्रहात त्यांची ‘श्रावणदर्शन’ या शीर्षकाची एक कविता सापडते. श्रावणात निसर्गात दिसू लागणारे चमत्कार, सण, व्रतवैकल्यांच्या रूपाने घराघरांत वावरू लागलेला श्रावण, सृष्टीचं सौंदर्य या सगळ्याचं दर्शन आपल्याला या कवितेत होतं. श्रावणातल्या सृष्टीचं प्रचंड सूक्ष्म निरीक्षण अतिशय तरलतेनं आणि सिद्धहस्त लेखणीतून बोरकरांनी या कवितेत शब्दबद्ध केलेलं आहे.ऋषी कुणी मंडूक संपवूनी उपनिषदाची ऋचारविकिरणांचे भस्म लावुनी उबवित बसला त्वचाआपल्या ‘घन लवला रे’ या कवितेत बा. भ. बोरकर तनामनाची होत असलेली काहिली श्रावणाच्या आगमनानं कशी निवत जाते याचं यथार्थ वर्णन करतात.घन लवला रे, घन लवला रेक्षणभर श्रावण स्रवला रे!जरतारांचा खुलून मांडवअनल जिवींचा निवला रे!पुढे त्यांनी श्रावणाचा अजूनच वेगळा सुंदर अर्थ लावला आहे. ते म्हणतात,मनातले सल रूजून त्याचाआता झाला मरवा रे!मनातल्या सगळ्या अप्रिय गोष्टींचा आपापल्या पद्धतीनं आपल्या आत निचरा होऊन त्यांनी आयुष्याला नेमकं काय दिलं याचा लेखाजोखा मांडू पाहणाऱ्या या ओळी एखाद्या गोष्टीची पूर्तता न होऊनही आपली ओंजळ भरलेली आहे याचं समाधान आपल्याला देऊन जातात.इतका सौंदर्यसंपन्न, सृजनशीलतेला साद घालणारा हा श्रावण कवी अनिल यांना मात्र अधिकाधिक अस्वस्थ करत जातो. ते म्हणतात,श्रावणझड बाहेरी, मी अंतरी भिजलेलापंखी खुपसून चोच एक पक्षी निजलेलाआपल्या आत आपणच बांधलेल्या केवळ आपल्या अशा खोलीत पायाभोवती हात मुडपून बसलेल्या आपल्याच एका रूपाला कवी अनिल या ओळींमधून भेटू पाहत असल्याचा भास होतो.श्रावण महिन्याचे साहित्यातले तुकडे गोळा करताना कवी मंगेश पाडगावकर यांच्या उल्लेखाशिवाय हा घेतलेला आढावा अपूर्ण राहील.रंगांच्या रानात हरवले हे स्वप्नांचे पक्षीनिळ्या रेशमी पाण्यावर थेंब बावरी नक्षीगतजन्मीची ओळख सांगत आला गंधित वाराश्रावणात घननीळा बरसला, रिमझिम रेशीमधाराया केवळ ओळी नव्हेत, तर ही रचना म्हणजे एक संपूर्ण श्रावण अनुभव आहे. पाडगावकरांनी आपल्या प्रतिभासंपन्न शब्दकळेने श्रावणाला येणाऱ्या पुढल्या कित्येक पिढ्यांसाठी शब्दबद्ध करून ठेवण्याचं अतिशय महत्त्वाचं काम केलेलं आहे..आपल्या रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात आपल्याला आपापल्या खिडकीतून आपापलं आभाळ दिसत असतं. आपल्याकडेही बघायला पुरेसा वेळ नसणारे आपण सगळे ते आभाळ, ते ढग, ते रंग, ते गंध कधी आणि कसे अनुभवणार? ऋतुचक्र हळूहळू बदलत चाललं आहे म्हणताना येणाऱ्या पिढ्यांना दिसणारे आषाढ-श्रावण कसे असतील अशी भीती वाटते. अशावेळी कितीतरी वर्षांपूर्वी या काही लिहित्या हातांनी त्यांना भावलेला श्रावण शब्दबद्ध करून ठेवला आहे याचा मनोमन आनंद होतो. आपल्याला दिसणारे ऋतू जरा जाणिवा-नेणिवा जागृत ठेवून उघड्या डोळ्यांनी, या शब्दांचं बोट धरून आपण पाहायला शिकलो, तर आपल्यालादेखील त्यांना सापडलेल्या काही श्रावणखुणा सापडत जातील यात मला शंका वाटत नाही. आपण माणूस असलो, सर्वात प्रगत प्राणी असलो, तरी आपणही निसर्गाचा एक छोटा भाग आहोत आणि निसर्ग आपल्या कल्पनेपेक्षा खूप खूप अपरंपार आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. थोडं डोळसपणे आपण आजूबाजूला पाहिलं, निसर्गनामक सर्वश्रेष्ठ शक्तीच्या थोडं जवळ जायचा, तिच्याशी एकरूप व्हायचा प्रयत्न केला, तर कवयित्री इंदिरा संत थेट श्रावणाला विचारतात, ‘श्रावणा, कुणाचे हे मनस्वी क्षण... निसर्गचित्रात पावले स्पंदन?’ या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला आपापल्यापरीनं मिळाल्याशिवाय राहणार नाही अशी खात्री मला वाटते.लेखक पुणेस्थित जर्मन भाषातज्ज्ञ असून मॅक्सम्युलर भवन येथे जर्मन भाषेचे प्रशिक्षक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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