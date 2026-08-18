Premium|Shravan Month : ‘श्रवणीय’ श्रावण; निसर्गनाद, भक्तिगीतं आणि सणांच्या स्वरांनी भरलेला आठवणींचा महिना

स्नेहल बाकरेश्रावणात ऐकू येणारा प्रत्येक स्वर आपल्याला काहीतरी सांगत असतो... काही आठवणींना उजाळा देत असतो. निसर्गाच्या सळसळाटीपासून ते भक्तिगीतांच्या गजरापर्यंत प्रत्येक आवाज मनाला स्पर्शून जातो. या महिन्यात घुमणारा प्रत्येक नाद, मंत्र, गर्जना, गाणी, आरत्या आणि सणांची साद हे सगळं मिळून श्रावणाला खरोखरच ‘श्रवणीय’ करतं.घड्याळात रात्रीचे साडेआठ वाजलेले पाहून लगेचच माझ्या मोठ्या मुलीने माझ्या बाबांना स्मार्टफोनवरून व्हिडिओ कॉल लावला. ही वेळ म्हणजे त्यांचा स्पेशल स्टोरी टाइम! यावर्षीच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये आजोळी होतो, तेव्हा माझ्या बाबांनी मुलींना आपल्या हिंदू संस्कृतीची ओळख व्हावी म्हणून रोज एक पौराणिक कथा सांगितली. हळूहळू रामायण, महाभारत तसंच आपल्या ऋषिमुनींच्या गोष्टींची मुलींना गोडी लागली. आपल्या प्रत्येक सणामागे त्याचं महत्त्व पटवून देणारी, ते का व कसे साजरे करावेत याची एक कथा दडलेली आहे, याचं त्यांना फारच आश्चर्य वाटलं. उन्हाळ्याची सुट्टी संपली, तरीही रोज रात्री आमच्याकडे हा कथाकथनाचा कार्यक्रम मात्र अखंड सुरू आहे..Premium|Ravana Ki Khai Ellora Cave 14 : भक्ती-शक्तीचा पाषाणी उत्सव .आज बाबा त्यांना धर्मपरायण व पराक्रमी अशा दशरथ राजाची आणि भक्तिपरायण व आज्ञाधारक अशा श्रावणबाळाची गोष्ट सांगत होते. मीदेखील माझी कामं उरकत ती गोष्ट ऐकत होते (श्रवण करत होते). पुढच्या दहा-पंधरा मिनिटांत गोष्ट संपली म्हणून मग ‘आता पुढची गोष्ट उद्या रात्री...’ असं म्हणत बाबांनी फोन ठेवला. मुलींना ही गोष्ट खूप आवडली. झोपण्यापूर्वी त्यावर त्या दोघींमध्ये, ‘बिचारा श्रावणबाळ किती गुड बॉय होता ना, आणि आता शाप मिळाल्यावर दशरथ राजाचं पुढे काय झालं असेल?’ अशी चर्चाही झाली. बोलता बोलता श्रावणबाळावरून त्या श्रावण महिन्यावर पोहोचल्या (स्मार्ट पिढीच्या स्मार्ट शंका बरं का!) आणि मग नाही नाही त्या प्रश्नांनी त्यांनी मलाही भंडावून सोडलं. कसंबसं मी त्यांना झोपायला भाग पाडलं खरं, पण मग बराच वेळ कितीतरी गोष्टींच्या आठवणी माझ्या मनात पाझरत राहिल्या.तसं पाहायला गेलं तर आपल्या ऋषिमुनींनी (कोणत्याही स्मार्ट साधनांशिवाय) हिंदू पंचांगांची रचना केली. आकाशातले तारे, नक्षत्र, चंद्रांच्या हालचाली व हवामानातले आणि निसर्गातले बदल यांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी महिन्यांची व ऋतूंची आखणी केली. पौर्णिमेस चंद्र ज्या नक्षत्राच्या जवळ असेल त्या नक्षत्राच्या नावानं तो महिना ओळखला जाऊ लागला. श्रावणात श्रवण नक्षत्र हे चंद्राच्या जवळ असल्यानं त्याला श्रावण असं नाव पडलं.श्रवण म्हणजे ‘ऐकणं’. श्रावण महिन्यातही ‘श्रवण’ या संकल्पनेला विशेष महत्त्व आहे. कधी रिमझिम, टपटप; तर कधी विजांच्या गडगटासह धो-धो कोसळणाऱ्या पावसाचा लयबद्ध नाद, पक्ष्यांची किलबिल, सणावाराला केलं जाणारं कहाण्यांचं सामूहिक वाचन, आरत्यांचे सूर, भक्तिगीतांचं श्रवण व त्यानं अंतर्मनाला सुखावणाऱ्या लहरी हे सगळं ‘श्रवणीय’ श्रावणात अनुभवायला मिळतं..आषाढातल्या मुसळधार पावसामुळे निसर्ग जणू त्याच्याच तांडवात हरवलेला असतो. पण दीपपूजनानंतर मात्र श्रावण महिना उजाडला, की निसर्गातले कानांना भिडणारे आवाजही हळूहळू जागे होऊ लागतात. कोकीळ, बुलबुल, टिटवी, भारद्वाज असे पक्षी झाडांवर नुकत्याच फुटलेल्या पालवीचा आनंद साजरा करत किलबिल करू लागतात. पावसाच्या तालावर मोरही लांडोरीला साद घालण्यासाठी केकावली देतो. पिसारा फुलवत ठेका धरू लागतो. आकाशातल्या काळ्याभोर ढगांचा गडगडाट काही वेळ भीतीदायक वाटतो खरा, पण लगेचच त्या गडगडामागून येणाऱ्या लख्ख प्रकाशात सोऽऽसोऽऽ करत वाहणाऱ्या गार वाऱ्याचा आवाज कानांना अलगद स्पर्श करत जातो. लहानशा झाडांपासून ते वड, पिंपळ, आंबा अशा मोठ्या वृक्षांची पानं सळसळ करत एकत्र डोलत राहतात. रिमझिम बरसणाऱ्या पावसाच्या थेंबांचा टपटप आवाज; ओढ्यांमधून खळखळत वाहणाऱ्या पाण्याचा सूर; मधेच रातकिड्यांचा किर्रर्र आवाज... हे सगळं जणू निसर्गाच्या एकसंध मैफलीची अनुभूती देतं.आषाढात धो-धो पडणाऱ्या पावसामुळे बाजारपेठेतही तसा शुकशुकाट जाणवतो. पण श्रावणात मात्र निसर्गाप्रमाणेच बाजारपेठाही खुलतात. तिथेही चांगलाच गजबजाट जाणवतो. श्रावणात येणाऱ्या सणावारांसाठी बाजारपेठाही रंगीबेरंगी फुलं, मडकी, राख्या, मखर, आरास, दिव्यांच्या माळा याबरोबरच उपवासाच्या निरनिराळ्या पदार्थांनी मस्त सजून धजून सज्ज होतात. जिवतीच्या पूजेपासून नागपंचमी, रक्षाबंधन, बैलपोळा आणि शेवटी गणपती बाप्पाच्या आगमनाच्या तयारीसाठी लोकांची बाजारपेठेत चांगलीच रेलचेल असते.माझ्या आजीला तर श्रावण महिना सुरू व्हायच्या आठवडाभर आधीच त्याचे वेध लागायचे. श्रावणातली विविध व्रतवैकल्यं, पूजाअर्चा, उपासतापास यांची ती अगदी मनापासून आणि हौसेनं जय्यत तयारी करायची. प्रत्येक पूजेनंतर मिळणारा वेगवेगळा प्रसाद म्हणजे आम्हा मुलांसाठी पर्वणीच असायची. श्रावणातल्या एका सोमवारी जवळच्या शंकराच्या देवळात खास तिच्या व आजोबांच्या हस्ते अभिषेक आणि कर्पुरारती असायची. देवळात जाताना ती अगदी न चुकता आम्हा सगळ्या मुलांना ‘खुलाभर दुधा’ची कहाणी सांगायची. मंदिरात अभिषेकाच्यावेळी केली जाणारी सुस्वर आवर्तनं, ‘ओम नमः शिवाय’चा मंत्रोच्चार करताना गाभाऱ्यात गुंजणारा नाद, शंखाचा निनाद आणि शेवटी टाळ-मृदंगाच्या तालावर केली जाणारी सामूहिक आरती... या सगळ्या आवाजांनी मनाला एक वेगळीच प्रसन्नता मिळायची. आजीसोबत आम्हालाही त्या श्रवणीय भक्तिलहरींत न्हाऊन शुचिर्भूत झाल्यासारखं वाटायचं..Premium|Monsoon Memories : हिमाचलच्या बेभान पावसापासून बेळगावच्या रिमझिम सरींपर्यंत आठवणींचा हा मनमोहक प्रवास.तिच्यासोबत आम्ही आमच्या नातेवाइकांकडे, शेजारपाजाऱ्यांकडे सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी व (खास) प्रसादासाठी आवर्जून हजर असायचो. भटजींच्या सुश्राव्य आवाजात एका विशिष्ट लयीत वाचल्या जाणाऱ्या सत्यनारायणाच्या कथा मी इतक्या वेळा ऐकल्या आहेत, की आता माझ्या तोंडपाठ झाल्या आहेत. जवळच्या विष्णू मंदिरात केली जाणारी संगीत सत्यनारायणाची पूजा ऐकायला मिळणं ही जणू काही कानांसाठी मेजवानीच असायची. त्यासाठी पुढे बसायला जागा मिळावी म्हणून आम्ही अर्धा तास आधीच मंदिरात जाऊन बसायचो. पण मग आमच्या बडबडीला वैतागून गुरुजी आम्हाला शांत बसण्यासाठी मनातल्या मनात देवाचं नामस्मरण करायला लावायचे.पूर्वी नागपंचमीला स्त्रिया हातभर किणकिणणाऱ्या बांगड्या भरून, हातांवर मेंदी काढून, नवी वस्त्रं व आभूषणं परिधान करून आपल्या सख्यांसह झाडाच्या फांदीला बांधलेल्या झोक्यावर ‘आला पंचमीचा सण...’, ‘चल गं सखे वारुळाला...’ अशी नागोबाची गाणी म्हणत भाऊरायाचं गुणगान गायच्या. गल्लोगल्ली ‘नागोबाला दूध...’ अशी आरोळी देत गारुडी डोक्यावरच्या टोपलीत नागासह फिरत असे. त्यांच्या मागे ‘आता नागोबाला आमच्याकडे घेऊन चला ना...’ असं म्हणणारा लहान मुलांचा गलका असायचा. मग पारावर, चौकात पुंगीच्या तालावर टोपलीत डोलणाऱ्या नागोबाची परिसरातल्या स्त्रियांकडून यथासांग पूजा व्हायची. सध्या मात्र सरकारी आदेशामुळे गारुडी-नागोबा दृष्टीआड झाले आहेत.राखीपौर्णिमेला तर आम्ही भावंडं ‘भैय्या मेरे राखी के बंधन को निभाना....’ किंवा ‘फुलों का तारों का...’ अशी गाणी म्हणत राखी बांधायचो. आणि औक्षण झालं की लगेच भावानं यंदा ओवाळणीत काय दिलं यावर आम्हा बहिणींची व मैत्रिणींची चांगलीच चर्चा रंगायची..श्रावणातला उत्साहानं सळसळणारा आणखी एक सण म्हणजे दहीहंडी. आजही जन्माष्टमीला रात्री कृष्णजन्माच्यावेळी बाजूच्या मंदिरातल्या गुरुजींचं भारदस्त आवाजातलं कीर्तन ऐकताना मन भक्तिभावानं भरून जातं. प्रत्यक्ष बाळ गोपाळाच्या जन्माचा साक्षात्कार झाल्यासारखं वाटतं. दुसऱ्या दिवशी ‘गोविंदा आला रे...’च्या उत्स्फूर्त जयघोशात संपूर्ण परिसर दुमदुमून जातो. मोठमोठ्या स्पीकरवर जोशात वाजणारी गोविंदाची गाणी, ढोलताशांच्या तालावर थिरकणारे तरुण आणि ‘एक, दोन, तीन...’ म्हणत नऊ ते बारा थरांपर्यंत उंच उंच चढणारी ती बाळगोपाळांची साखळी, त्यांच्यावर बदाबदा ओतलं जाणारं पाणी या सगळ्या उत्साहात अखेर दहीहंडी फोडली जाते आणि क्षणार्धात आनंदाचा जल्लोष अवकाशातही घुमू लागतो.बैलपोळ्याच्या दिवशी सकाळपासूनच गावागावात आनंदाचे स्वर उमटू लागतात. अंगाला तेल लावलेले, रंगीबेरंगी झुल पांघरलेले बैल गळ्यातल्या घंटेचा व पायातल्या घुंगरांचा ताल करत मिरवणुकीसाठी सज्ज होतात. हलगी व ताशाच्या भान हरपून टाकणाऱ्या गजरात माणसांसोबत बैलही मंत्रमुग्ध होऊन वेस ओलांडतात.श्रावण सरता सरता बाप्पाच्या स्वागताची तयारी सुरू होते. जागोजागी ढोलताशा पथकांचा सराव गणेशाच्या आगमनाची वर्दी देतो. ढोलाचा गडगडाट, ताशांचा कडकडाट व झांजांचा झंकार जसजसा वाढू लागतो, तसतसं त्या ध्वनीमुळे मनात व शरीरात उत्साहाचं वादळ घुमू लागतं. मग त्या तालावर पावलंही आपोआप थिरकू लागतात.श्रावणात ऐकू येणारा प्रत्येक स्वर आपल्याला काहीतरी सांगत असतो... काही आठवणींना उजाळा देत असतो. निसर्गाच्या सळसळाटीपासून ते भक्तिगीतांच्या गजरापर्यंत प्रत्येक आवाज मनाला स्पर्शून जातो. या महिन्यात घुमणारा प्रत्येक नाद, मंत्र, गर्जना, गाणी, आरत्या आणि सणांची साद हे सगळं मिळून श्रावणाला खरोखरच ‘श्रवणीय’ करतात.लेखिका पुणेस्थित कवयित्री, लेखिका व पटकथा लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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