Premium|Shravan Month : सण-उत्सवांनी सजलेला श्रावण; महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा हिरवागार उत्सव

अक्षय प्रभाकर वाटवेनागपंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी सोमवार, गोकुळाष्टमी, घरोघरी होणारे हळदीकुंकू अशी सण-उत्सवांची रेलचेल उसंत घेऊ देत नाही. शेतीच्या कामांना वेग आलेला असतोच. कोळीबांधव नारळी पौर्णिमेसाठी समुद्रपूजनाच्या लगबगीत असतात. बैलपोळ्याला सजवलेल्या बैलाच्या चकचकीत शिंगांची चमक शेतकऱ्याच्या डोळ्यात दिसत असते. श्रावणातील सण-उत्सव आता आपल्याला नवे नसले, तरी त्यांची उत्सुकता आणि अप्रूप कायम असते. ‘हा श्रावण म्हणजे त्रास पुन्हा, घन गर्द स्मृतींचा भास पुन्हा...’ असे कवी वैभव जोशी म्हणतात. कवी बा. भ. बोरकर म्हणतात, ‘समुद्र बिलोरी आईना, सृष्टीला पाचवा म्हैना!’ ही संपूर्ण कविता वेगळ्या संदर्भाने आली असली, तरी सृष्टीच्या सर्जनाच्या उत्सवाचे रूपक स्त्रीच्या रूपात रेखावे, हे अतिशय मोहक आणि लोभस आहे. कसा येतो हा श्रावण? कुसुमाग्रज म्हणतात, ‘तांबूस कोमल पाऊल टाकीत भिजल्या मातीत श्रावण आला...’ आवेगाने कोसळणाऱ्या निळ्या घनांतून रिमझिम धारा बरसू लागल्या, की श्रावण सुरू झाला असे समजावे. आवरून-सवरून छान हिरवा शालू लेवून आलेल्या श्रावणमासात हर्ष मनात मावत नाही आणि क्षणात येते सरसर शिरवे अन् क्षणात फिरुनी ऊन पडू लागते. त्याच ‘श्रावणाचं ऊन्ह मला झेपेना’, अशी तक्रार ना. धों. महानोर यांच्या कवितेतील नायिका नोंदवते..तसे पाहिले तर मराठीत, मराठीतच काय अनेक भारतीय भाषांमध्ये श्रावण महिन्याविषयी भरभरून लिहिले आहे, गायले आहे. तरीही दरवर्षी याची चाहूल लागली, की हुरहुर दाटतेच! वैभव जोशी म्हणतात तसे वयाच्या एका टप्प्यावर मात्र हा श्रावण खरेच त्रास वाटू लागतो. घन गर्द स्मृतींचा भास अस्वस्थ करतो. श्रावणातील स्मृती वैविध्यपूर्ण असतात. कोणाला श्रावणात अर्धवेळ भरणारी शाळा आठवते, तर कोणाला रंगीबेरंगी फुलांनी, भाज्यांनी भरून ओसंडणारा बाजार आठवतो. कुणा नवविवाहितेला माहेरची ओढ लागते. नोकरीनिमित्त आपले गाव सोडून आलेल्या व शहरी वातावरणात रुळू पाहणाऱ्या कोवळ्या तरुणाला आईच्या हातची सणाच्या जेवणाची चव आठवते. मनगटावर आता धूसर होत गेलेल्या ताईने बांधलेल्या राखीची पांढुरकी खूण बघून रक्षाबंधनाची रेशीमगाठ आठवते. अनेकांना दहीकाल्याचा धिंगाणा आठवतो. हंडी फोडतानाची चढाओढ आठवते, डोळ्याच्या कोपऱ्यातून चोरून बघणारी गोपिका आठवते. स्त्री-पुरुष, लहान-थोर, तरुण-तरुणी प्रत्येकाला आपापल्या वयोगटाप्रमाणे आणि अनुभवाप्रमाणे काही तरी आठवतेच. या साऱ्या आठवणी मनाला उभारी देणाऱ्या, हिरवळ फुलवणाऱ्या असतात. आपल्या मनाला किंचित तरुण करणाऱ्या या सगळ्या आठवणी श्रावणात दिसणाऱ्या इंद्रधनुष्यावर स्वार होऊन दरवर्षी आपल्याला आठवतात, यापेक्षा अधिक मोठे सुख ते काय असावे?नागपंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी सोमवार, गोकुळाष्टमी, घरोघरी होणारे हळदीकुंकू अशी सण-उत्सवांची रेलचेल उसंत घेऊ देत नाही. शेतीच्या कामांना वेग आलेला असतोच. कोळीबांधव नारळी पौर्णिमेसाठी समुद्रपूजनाच्या लगबगीत असतात. बैलपोळ्याला सजवलेल्या बैलाच्या चकचकीत शिंगांची चमक शेतकऱ्याच्या डोळ्यात दिसत असते. श्रावणातील सण-उत्सव आता आपल्याला नवे नसले, तरी त्यांची उत्सुकता आणि अप्रूप कायम असते. अशा सळसळत्या, चैतन्यदायी श्रावणाच्या आगमनाची चाहूल लागताच माझे मन खिडकीकडे धाव घेऊ लागते. हातात गरम चहा किंवा कॉफीचा कप हवाच असतो. बाहेरून कोणी आत बसलेल्या मला पाहिले, तर कदाचित माझ्या आसुसलेल्या नजरेत त्याला माझा फ्लॅटमध्ये असणारा बंदिस्तपणा जाणवेल. बाहेर पाखरे कोवळे तुषार अंगावर मिरवत मस्त भिरभिरत असतात. मधेच क्षणभर नुकत्याच उगवलेल्या कोवळ्या हिरव्या पालवीवर विसावतात. मग चहा किंवा कॉफी संपेपर्यंत समोर थेंबांच्या स्पर्शाने थरथरणारी पाने एकटक न्याहाळत मी विचार करत राहतो. सृष्टीच्या या सर्जन सूत्राची उकल सापडेल का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत राहतो..Premium|Monsoon Memories : हिमाचलच्या बेभान पावसापासून बेळगावच्या रिमझिम सरींपर्यंत आठवणींचा हा मनमोहक प्रवास.निसर्गचक्र आपल्याला नवे नाही. त्या विषयाची वर्णने आणि तत्त्वज्ञानातून, चिंतनातून केलेल्या कित्येक मांडण्या आपण वाचल्या असतीलच. आजच्या कळीला उद्या पहाटेच्या तांबूस-लालसर सूर्यप्रकाशाच्या साक्षीने एकेक पाकळी उमलवत फुलून येण्याची असोशी कोण शिकवतो? एखाद्या वैज्ञानिक प्रयोगातून सैद्धांतिक मांडणी करून माझ्या या बाळबोध प्रश्नाचे चपखल उत्तर सांगितले असेलही, पण टपटप पडणाऱ्या त्या प्रत्येक थेंबाला अलगद झेलून हळुवार खाली सोडणारे पान नजरेला खुणावत राहते. वाऱ्याच्या झुळकेसरशी मान डोलते आणि उन्हाच्या लपंडावात डोळे दिपतात. त्यादरम्यान माझ्या आजूबाजूला निःशब्द शांतता पसरलेली असते. येथे विज्ञानाची रोखठोक मांडणी नकोशी वाटू लागते आणि भावनेच्या धूसर वास्तवात ढगाळ धुके पसरलेल्या या श्रावणसत्यात हरवावेसे वाटते. कारण हे श्रावणसत्य मला वैज्ञानिक तथ्यापेक्षा अधिक जवळचे वाटते.काय आहे हे श्रावणसत्य? हे श्रावणसत्य या सृष्टीच्या उत्सवात दडलेले आहे. अगदी श्रावणी सोमवारापासून ते पिठोरी अमावस्येपर्यंत व्रतांची रेलचेल असते. याच श्रावणात देवासुरांनी समुद्रमंथन केले होते, तेव्हा शंकराने त्यातून बाहेर पडलेले हलाहल प्राशन करून महाभयंकर संकटातून पृथ्वीचे रक्षण केल्याची गोष्टही आपल्याला सुपरिचित आहेच. हा महिना त्या शंभू महादेवाच्या उपासनेचाही मानला जातो. उत्पत्ती, स्थिती आणि लय हे सृष्टीचे चक्र आहे. मात्र मनुष्य लयाच्या भीतीने भेदरलेला असतो. लहानपणी श्रावणात घरी हळदीकुंकवाला शेजारीपाजारी राहणाऱ्या बायका यायच्या, तेव्हा त्यांना द्यायला सोनटक्क्याची फुले आणण्याची जबाबदारी माझ्याकडे होती. सुरुवातीला कितीतरी दिवस, सोनटक्क्याचे ते नाजूक फूल घरी आणेपर्यंत कोमेजून जाईल असे वाटून माझा जीव घाबराघुबरा व्हायचा. ते फूलही एवढे नाजूक, की जरासेही घट्ट पकडले किंवा त्याच्या पाकळीला हात लागला तरी खराब व्हायचे. याच कारणांमुळे मी त्या फुलाला हात लावणे टाळू लागलो. एक दिवस माझ्या ताईला माझी भीती कळली आणि ती म्हणाली, ‘‘अरे वेड्या, फूलच ते, कोमेजणारच! नुसतेच मातीत पडून गेले, तर सडून मातीत मिसळून जाणार. हळदीकुंकवाला बायकांनी माळले, तर त्यांना सुगंध देऊन आनंद वाटणार आणि हेच फूल देवघरात देवाला वाहिले, तर उद्या त्याचे निर्माल्य होणार.’’ पुढे तिने मला निर्माल्याची बोधकथाही सांगितली, पण मला गवसले ते नश्वरतेचे सत्य..वाढत्या वयाबरोबर विचारांमध्ये परिपक्वता येऊ लागली. एकीकडे सश्रद्ध मन या सण-उत्सवांत, व्रतवैकल्यांत अभिमानयुक्त आनंद शोधू लागले होते. ही आपली संस्कृती, परंपरा म्हणून सारे सोहळे साग्रसंगीत कसे साजरे होतील याकडे लक्ष लागून राहायचे. नैवेद्याचे पान वाढताना डावे व उजवे चुकत नाही ना याकडे आधी लक्ष जायचे. पण मग तेही दिवस मागे पडत गेले. एका वर्षी एका शाळेत श्रावण विशेष रानभाजी महोत्सव भरला होता, तो पाहण्याचा योग आला. चिमुकल्या लेकरांनी गोळा केलेल्या भाज्या पाहून थक्क झालो. क्षणात ‘कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी’ या संत सावता माळी यांच्या अभंगाचा अर्थ उलगडला आणि वाटले, की इवल्याशा हातांनी गोळा केलेली ही रानभाजी म्हणजे खरा श्रावण सोहळा. सृष्टी आणि मनुष्याची जन्मोजन्मी गाठ बांधणारे हेच तर आहे सर्जनाचे सूत्र. जसे नारळी पौर्णिमेला बहिणीच्या रक्षणाचे सूत्र हातावर बांधले जाते, तसेच निसर्ग रक्षणाचे सूत्र प्रत्येक श्रावणात आपणच स्वतःला बांधून घ्यायला हवे, नाही का? नात्याच्या पातळीवर, कुटुंबाच्या पातळीवर अगदी समाजाच्या पातळीवरही या श्रावण महिन्याचा संदर्भ तपासून पाहायचा झालाच, तर जसा तो कवी, गीतकारांच्या रचनांमधून, चित्र, शिल्प आणि विविध कलाकृतींतून पाहता येईल, सण-सोहळे, व्रतवैकल्ये आणि विविध स्वादिष्ट पदार्थांच्या रेलचेलीतून जोडून घेता येईल, तसाच तो आपल्याला सर्जनशील नजरेतून बघता आला पाहिजे.असे सर्जन सूत्र आपल्याला उत्पत्ती, स्थिती आणि लयाचे भान देतेच, पण या लयानंतर उत्पत्तीचा कोवळा अंकुर उगवणार असल्याची खात्री देऊन आश्वस्तही करते. खिडकीतून बघता बघता अशी विचारांची आवर्तने माझ्या मनात घुमत राहतात. बाहेर उतरतीच्या उन्हाचा लपंडाव संपून आता कोवळी संध्याकाळ पसरू लागलेली असते. अनिच्छेने पावले आतल्या बाजूला वळतात, मात्र चित्तचक्षू अजूनही त्या कोवळ्या हिरव्या पानांवर ओघळणाऱ्या टपोऱ्या थेंबात अडकून राहतात. पुन्हा एकदा नव्या हिरवाईत रंगलेली सृष्टी नजरेत साठवून घेण्याचा मोह अनावर होतोच आणि क्षणात वळलेली माझी नजर त्या पानावरच्या थेंबावर स्थिरावते. मग त्यात भरून राहिलेली चराचर सृष्टी मला नव्याने दिसू लागते आणि यंदाचा श्रावण सार्थकी लागल्याचे समाधान मिळते. तर असा हा अवघ्या सृष्टीत नवचैतन्याचे पंचप्राण फुंकणारा श्रावण! चहूबाजूंनी उत्सवाची आणि उत्साहाची वार्ता घेऊन दरवर्षी येतो. या वर्षीही श्रावणाचा काळ चैतन्याने भरून जावो, या सदिच्छा...लेखक पुणेस्थित दिग्दर्शक, अभिनेते व क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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