Premium|Shravanabelagola Marathi Inscription : श्रवणबेळगोळचा शिलालेख मराठीच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा पुरावा

डॉ. नागनाथ बळतेश्रवणबेळगोळ येथील ‘श्री चावुण्डराजें करवियले’ हा शिलालेख मराठीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा शिलालेखीय पुरावा आहे. ‘चावुण्डराजे’, ‘गंगराजे’, ‘सुत्ताले’ आणि ‘करवियले’ यांसारख्या शब्दरूपांतून तत्कालीन मराठीचे स्वरूप स्पष्ट होते. त्यामुळे हा शिलालेख केवळ ऐतिहासिक नोंद नसून मराठीच्या ऐतिहासिक व्याकरणाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाचा प्राथमिक स्रोत ठरतो.गोमटेश्वराच्या पुतळ्याच्या दोन्ही पायांच्या बाजूस शिल्पकाराने दगडी वारुळे निर्माण केलेली आहेत. त्यांपैकी डाव्या वारुळाची आतील बाजू आणि पुतळ्याचा डावा पाय यांच्यामध्ये मोठ्या कोनाड्यासारखी जागा निर्माण झालेली आहे. याच जागेत श्रवणबेळगोळचा प्रस्तुत शिलालेख कोरलेला आहे. गोमटेश्वराचा हा पुतळा दिगंबर जैनपंथीयांच्या ताब्यात असून, गावातच ‘भांडारबस्ती’ नावाचा प्राचीन जैन मठ आहे. या मठातून गोमटेश्वराच्या पूजेची व्यवस्था केली जाते. जैनेतरांना पुतळ्याला हात लावू दिला जात नाही; एवढेच नव्हे, तर पुतळ्याच्या बैठकीच्या दगडी कमळावरही पाय ठेवण्यास परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे पुतळ्याच्या पायथ्याशी कोरलेल्या लेखांचे वाचन दूर अंतरावरूनच करावे लागते.या सर्व अडचणींवर मात करीत आजवरच्या अभ्यासकांनी या पुतळ्याचे आणि त्यावरील लेखांचे शक्य तितके सूक्ष्म अवलोकन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यापैकी पुतळ्याचे एक उत्कृष्ट छायाचित्र म्हैसूरचे अप्पुव्वू पिल्लै यांनी इ. स. १८८७मध्ये काढले होते, असे राइस सांगतात. स्वतः राइस यांचा बेळगोळ येथील शिलालेखांवरील ग्रंथ .इ.स. १८८९मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यातील गोमटेश्वराचे छायाचित्रइ.स. १९२३मध्ये नरसिंहाचार यांच्या ग्रंथात प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्राच्या तुलनेत, निदान प्रस्तुत शिलालेखाच्या बाबतीत तरी, अधिक स्पष्ट आणि उपयुक्त वाटते. या शिलालेखाचे तीन अधिकृत ठसे प्रसिद्ध झालेले आढळतात. ते म्हणजे (१) राइस, इ. स. १८८९,(२) हुल्ट्झ, इ. स. १९०२ आणि (३) नरसिंहाचार, इ. स. १९२३. यांपैकी राइस आणि नरसिंहाचार यांचे श्रवणबेळगोळ येथील लेखांविषयी स्वतंत्र ग्रंथच आहेत. हुल्ट्झ यांनी कारकळ, येणूर आणि बेळगोळ येथील तीन जैन गोमटेश्वर मूर्तींविषयी एक निबंध लिहिला असून, त्यात त्यांनी श्रवणबेळगोळ येथील गोमटेश्वरावरील मराठी व द्राविडी लेखांचे ठसे देऊन त्यांविषयी आपले अभिप्राय व्यक्त केले आहेत. दत्तो वामन पोतदार यांनी राइस, नरसिंहाचार आणि हुल्ट्झ यांच्या शिलालेखाच्या ठशांची मूळ लेखाशी तुलना केली असता, हुल्ट्झ यांचा ठसा सर्वाधिक अचूक व मुळाशी तंतोतंत असल्याचे नमूद केले आहे. राइस व नरसिंहाचार यांच्या ठशांत अक्षरे सरळ करण्याची व सुधारण्याची प्रक्रिया झाल्याचे त्यांच्या निरीक्षणावरून दिसते. हुल्ट्झ यांनी लघुमानात दिलेला ठसा मूळ लेखाच्या सुमारे पंधराव्या भागाएवढा आहे. मूळ लेखातील पहिल्या ओळीतील अक्षरे मोठी असून दुसऱ्या ओळीतील अक्षरे तुलनेने लहान आहेत; दोन्ही ओळींमध्ये समान प्रकारची वक्रता आढळते.श्रवणबेळगोळच्या शिलालेखाचे मराठीत प्रथम संपादनवि. का. राजवाडे यांनी केले. परंतु, त्यांचा भर इतिहासावर नसून या लेखातील मराठी भाषेच्या स्वरूपावर असल्याने त्यांनी स्पष्ट करून दाखविले आहे. किंबहुना, त्यांचे हे मूळ लेखाचे संपादन नसून त्यातील भाषेचे ऐतिहासिक व्याकरण आहे, असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. या लेखाचा ठसा अर्थातच त्यांनी दिलेला नाही. ‘या लेखाची भाषा बहुधा जैनांची अर्धमागधी किंवा गुजराती असावी,’ हे राइस यांनीइ.स. १८८९मध्ये केलेले विधान राजवाड्यांच्या पाहण्यात नसावे. अन्यथा त्यांनी वरील टिपणात त्याचा सप्रमाण समाचार अवश्य घेतला असता. राजवाड्यांनंतर या शिलालेखाचा निर्देश अनेक अभ्यासकांनी केलेला आढळतो. परंतु हे सर्व निर्देश सामान्य स्वरूपाचे असल्याने लक्षात येते. गोमटेश्वराच्या शिलालेखावरील मराठीतील पहिला महत्त्वाचा निबंध द. वा. पोतदार यांनी इ. स. १९४२मध्ये प्रसिद्ध केला. तो लिहिण्यापूर्वी ते श्रवणबेळगोळ येथे जाऊन गोमटेश्वराचा पुतळा आणि त्यावरील लेख स्वतः पाहून आले होते. त्यामुळे त्यांच्या निबंधाला एक प्रकारचे प्रामाण्य सहजच प्राप्त झाले आहे.या लेखाच्या दोन्ही ओळी एकाच वेळी, म्हणजे गंगराजाच्या काळात खोदलेल्या असाव्यात, हे हुल्ट्झ यांचे मत मात्र त्यांनी प्रमाणांसह खोडून काढले. तसेच लेखाची पहिली ओळ शके ९०५च्या सुमारास, अगदी त्याच वर्षी नव्हे पण खोदलेली आहे हे सिद्ध करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. राइस, हुल्ट्झ आणि नरसिंहाचार यांच्या संपादनांचा मागोवा घेत पोतदारांनी आपला निबंध सिद्ध केल्यामुळे त्याची उपयुक्तता पुष्कळच वाढली आहे. मराठीच्या अभ्यासकांचे लक्ष श्रवणबेळगोळच्या या पुरातन शिलालेखाकडे वेधण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य त्यांच्या निबंधाने केले, यात शंका नाही. त्यानंतर चिं. ग. कर्वे यांनी या शिलालेखावर आणि त्याचा जनक चामुंडराज यांच्यावर एक अभ्यासपूर्ण निबंध लिहिला. त्यात त्यांनी पोतदारांच्या कालविषयक सिद्धान्ताविषयी संशय व्यक्त करून, गोमटेश्वराचा पुतळा आणि त्यावरील लेख शके ९५० पूर्वी निर्माण झालेले नाहीत, या डॉ. श्यामशास्त्री यांच्या मताचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे..Premium|Stock Market Investment Strategy : शेअर बाजारातील घसरणीत गुंतवणूकदारांनी नेमकी कोणती रणनीती वापरावी?.लेखनपद्धतीया शिलालेखाच्या दोन्ही ओळी अकराव्या-बाराव्या शतकांत दक्षिण भारतात रूढ असलेल्या नागरी लिपीत आहेत. पृष्ठमात्रेचा उपयोग कोठेही केलेला नाही. तथापि, ‘च’, ‘ज’, ‘ण’, ‘र’ आणि ‘श्री’ या पाच अक्षरांतील प्राचीन वळण स्पष्टपणे जाणवते. विशेषतः प्रारंभीच्या ‘श्री’काराचे स्वरूप याहूनही पुरातन वाटते. ठशावरून दोन्ही ओळींतील ‘श्री’कारांच्या स्वरूपात सूक्ष्म फरक जाणवतो; परंतु तो निर्णायक स्वरूपाचा नाही. लेखनपद्धतीचा विचार करता, ती दोन्ही ओळींमध्ये साधारणपणे सारखीच दिसते. परंतु अधिक सूक्ष्मपणे निरीक्षण केल्यास काही फरक जाणवतात. ते पुढीलप्रमाणे आहेत ः (१) पहिल्या ओळीतील अक्षरांच्या मानाने दुसऱ्या ओळीतील अक्षरांचा आकार साधारणपणे निम्मा आहे; (२) पहिल्या ओळीतील ‘चावुण्डराजें’ या शब्दातील ‘ण्ड’ परसवर्णयुक्त आहे, तर दुसऱ्या ओळीतील ‘गंगराजे’ या शब्दातील ‘गं’ अनुस्वारयुक्त आहे; (३) पहिल्या ओळीतील ‘जे’ आणि ‘ले’ या अक्षरांवरील अनुस्वार भरीव आहेत, तर दुसऱ्या ओळीतील ‘गं’ या अक्षरातील अनुस्वार पोकळ आहे. ही तुळपुळे यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत.शिलालेखाची भाषाया लेखातील दोन्ही ओळींची भाषा शुद्ध मराठी आहे. परंतु, शिलालेखाचे पहिले संपादक राइस यांनी भिन्न मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, ‘‘A word is necessary as to the language of the two lines in (Inscription) No. 75 in the Nagari character. They should be in either the sacred language of the Jains called Ardha-Magadhi or in Jain Maharashtri...It is not clear in what language these two lines are. They may be in the Prakrit called Ardha-Magadhi, believed to be the sacred language of the Jains, or possibly in Gujarati.’’ राइस यांच्या मते हा शिलालेख महाराष्ट्री प्राकृत भाषेत असून, ‘महाराष्ट्री’चा अर्थ त्यांनी ‘मराठी’ असा घेतलेला नाही. जैन धर्माचा गुजरातमधील प्रसार लक्षात घेऊन त्यांनी या लेखाची भाषा गुजराती असण्याची शक्यताही व्यक्त केली; त्यामुळे त्यांच्या भाषाविषयक भूमिकेत थोडी संदिग्धता दिसते. याउलट नरसिंहाचार यांनी हा लेख स्पष्टपणे मराठी भाषेतील असल्याचे मान्य केले आहे. भाषिकदृष्ट्या पहिली ओळ अधिक शुद्ध असून ‘चावुण्डराजें’ व ‘करवियले’ या शब्दांतील अनुस्वार व्युत्पत्तिसिद्ध आहेत. त्याच धर्तीवर दुसऱ्या ओळीतील ‘गंगराजे’, ‘सुत्ताले’ आणि ‘करवियले’ यांमध्येही अनुस्वार अपेक्षित असताना ते आढळत नाहीत. या भाषिक वैशिष्ट्यामुळे दोन्ही ओळींच्या लेखनकाळात किंवा भाषिक स्वरूपात फरक असण्याची शक्यता सूचित होते.एकाच लेखाच्या दोन ओळींतील डोळ्यांत भरण्यासारख्या या फरकामुळे त्या भिन्न काळी खोदलेल्या असाव्यात, असे मानण्याकडे संशोधकांची प्रवृत्ती होते. या दृष्टीने लेखातील अक्षरवटिका, अनुस्वारांचा वापर, शब्दरूपे आणि लेखनपद्धती यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक ठरते..या लेखातील पुढील शब्दरूपे अभ्यासनीय आहेत चावुण्डराजे (१), गंगराजे (२) - पुं. तृतीया एकवचन सुत्ताले (२) - नपुं. प्रथमा एकवचन करवियले (१), करवियले (२); प्रयोजक भूतकाळ धा. सा. चे नपुं. व. पु. एक वचन.कालनिश्चितीया शिलालेखात कालनिर्देश कोठेही नाही, त्यामुळे त्याची गणना ज्या शिलालेखांत कालोल्लेख नाही, अशा undated लेखांमध्येच केली पाहिजे. तथापि, त्याच्या काळाविषयी काही अनुमाने करणे शक्य आहे आणि ती करताना अभ्यासकांमध्ये मतभेद झालेले दिसतात. गोमटेश्वराच्या पुतळ्यासारखे अप्रतिम शिल्प आणि त्यावरील लेख यांचा काळ शक्य तितका मागे नेण्याचा प्रयत्न झालेला असणार, हे स्वाभाविक आहे. जैन परंपरेतील एका श्लोकाचा आधार घेऊन तो काळ जैनांच्या कलियुगातील ६०० वर्षे इतका मागे नेण्यात आल्याचा दाखला तुळपुळे यांनी दिला आहे.जैन परंपरेतील श्लोकाच्या आधारे गोमटेश्वराचा काळइ.स.पू. ५०-६० वर्षांपर्यंत नेला जात असला, तरी हा श्लोक पौराणिक स्वरूपाचा असल्याने त्याला ऐतिहासिक कालनिर्धारणाचा आधार मानता येत नाही. तसेच या परंपरेत उल्लेखिलेला जैन कलियुग हा शालिवाहन शकापेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळे प्रस्तुत शिलालेखाची कालनिश्चिती या आधारापासून स्वतंत्रपणे करणे आवश्यक आहे. आजपर्यंतच्या अभ्यासकांनी गोमटेश्वराचा पुतळा आणि ‘श्रीचावुण्डराजें करवियले’ ही पहिली ओळ एकाच काळात निर्माण झाल्याचे, तसेच चामुंडराज हा राजमल्लाचा प्रधान असताना ही घटना घडल्याचे गृहीत धरले आहे. मात्र ही दोन्ही गृहीतके अनुमानाधारित असल्याने शिलालेखाच्या कालनिर्धारणासाठी त्यांचे चिकित्सक परीक्षण आवश्यक आहे.राजमल्ल गंग याच्या राजवटीचा काल शके ८९६ ते ९०६ (इ.स. ९७४-९८४) असा सिद्ध असल्याने वरील गृहीतके बरोबर असतील, तर गोमटेश्वराच्या पुतळ्याची निर्मिती याच दहा वर्षांच्या कालखंडात केव्हातरी झाली असावी. परंतु ‘चामुंडराय-पुराण’ या नावाच्या, स्वतः चामुंडराजाने शके ९००मध्ये रचलेल्या कन्नड ग्रंथात त्याने केलेल्या महत्त्वपूर्ण कार्यांच्या यादीत गोमटेश्वराच्या पुतळ्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे शिल्प त्यानंतर उभारले गेले असावे, असे स्पष्ट होते. परंपरागत समजुतीप्रमाणे ते राजमल्लाच्या राजवटीतच निर्माण झाले आणि ती राजवट शके ९०६मध्ये समाप्त झाली. यावरून गोमटेश्वराचा पुतळा आणि त्यावरील पहिला लेख यांचा काळ शके ९०५ (इ. स. ९८३) हा मानावा, असे मत प्रथम राइस यांनी मांडले. ते म्हणतात, ‘‘We may in the absence of any more precise information put down the date of the colossus and therefore of these inscriptions of Chamunda Raya's as Saka 905 or A. D. 983.’’ राइस यांचे हे मत नरसिंहाचार यांनाही मान्य आहे आणि तेच मत बहुतेक मराठी ग्रंथकारांनी व्यक्त केलेले आढळते.हुल्ट्झ यांच्या मते, लेखाच्या दोन्ही ओळींची अक्षररचना समान असल्याने त्या एकाच वेळी, म्हणजे शके १०३९च्या सुमारास, गंगराजाच्या काळात कोरल्या गेल्या असाव्यात. याउलट म. पोतदार यांनी अक्षरांतील साम्याबरोबरच अनुस्वाराच्या लेखनपद्धतीतील भेद निदर्शनास आणून दोन्ही ओळी वेगवेगळ्या काळात कोरल्या गेल्याचे प्रतिपादन केले. त्यामुळे त्यांनी हुल्ट्झ यांचे मत अमान्य करून, राइस यांचे कालनिर्धारण अधिक ग्राह्य मानले. द. वा. पोतदारांनी शके ९०५ हा काळ ‘सुमारास’ असा अनुमानाधारित मानला आहे. महाराष्ट्र-सारस्वतकार भावे यांनीही ‘शके ९०५च्या सुमारास’ असा उल्लेख केला असून, शके १०३८ हे कालनिर्धारण चुकीचे असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे भावे यांचे मतही पोतदारांच्या मताशी सुसंगत असून, दोघांनी राइस यांच्या कालनिर्धारणालाच मान्यता दिली आहे. याउलट चिं. ग. कर्वे यांनी Mysore Gazetteerच्या १९३०च्या आवृत्तीच्या आधारे प्रस्तुत शिलालेखाचा काळ शके ९५० पूर्वीचा नसावा, असे मत व्यक्त केले आहे..श्रवणबेळगोळ येथील ‘श्री चावुण्डराजें करवियले’ हा शिलालेख मराठीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा शिलालेखीय पुरावा आहे. ‘चावुण्डराजे’, ‘गंगराजे’, ‘सुत्ताले’ आणि ‘करवियले’ यांसारख्या शब्दरूपांतून तत्कालीन मराठीचे स्वरूप स्पष्ट होते. त्यामुळे हा लेख केवळ ऐतिहासिक नोंद नसून मराठीच्या ऐतिहासिक व्याकरणाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाचा प्राथमिक स्रोत ठरतो. या शिलालेखाच्या भाषेविषयी राइस, नरसिंहाचार, राजवाडे आणि पोतदार यांच्यात मतभेद आढळतात. तसेच त्याच्या कालनिर्धारणाबाबतही विविध मते व्यक्त झाली आहेत. त्यामुळे त्याचा काळ व भाषिक स्वरूप निश्चित करताना शिलालेखीय, भाषावैज्ञानिक आणि साहित्यिक पुराव्यांचे तुलनात्मक व चिकित्सक परीक्षण आवश्यक आहे. अभिजात मराठीच्या दृष्टीने या शिलालेखाचे महत्त्व असे, की तो मराठीच्या प्राचीनत्वाचा, आरंभीच्या स्वतंत्र भाषिक स्वरूपाचा आणि दीर्घकालीन भाषिक सातत्याचा महत्त्वपूर्ण पुरावा उपलब्ध करून देतो. मात्र एका शिलालेखावरून मराठीचे अभिजातत्व अंतिमतः सिद्ध होत नाही. पुढील शिलालेख, ताम्रपट, प्राचीन साहित्य आणि ज्ञानपरंपरा यांच्याशी त्याची सांगड घालणे आवश्यक आहे. या अर्थाने चामुंडराय शिलालेख हा अभिजात मराठीच्या पुरावासाखळीतील एक महत्त्वाचा प्रारंभबिंदू ठरतो.डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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