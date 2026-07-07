Premium|Pandharpur Shri Ramkabir Math : पंढरपूरचा श्रीरामकबीर मठ; संत कबीरांच्या भक्तीपरंपरेचा जिवंत वारसा

भागवत विष्णूमहाराज कबीरपंढरपुरातील श्रीरामकबीर मठ हे केवळ एक धार्मिक केंद्र नसून, संत श्रीकबीर, श्रीकमाल महाराज आणि वारकरी परंपरेतील अखंड भक्तिरसाचे उज्ज्वल प्रतीक आहे. रामानंदी आणि वारकरी संप्रदायांचा सुंदर संगम जपणाऱ्या या मठाने अनेक पिढ्यांपासून नामभक्ती, कीर्तन, प्रवचन आणि संत परंपरेचे संस्कार जतन करत समाजाला अध्यात्माचा मार्ग दाखविण्याचे कार्य सातत्याने केले आहे.पं ढरपूर ही संतभूमी म्हणून ओळखली जाते. या भूमीला अनेक संतांचे पवित्र वास्तव्य लाभले असून, त्यांच्यामुळे भागवत धर्माचा प्रचार आणि प्रसार झाला. अशाच पवित्र वारकरी परंपरेतील एक महत्त्वाचे स्थान म्हणजे श्रीरामकबीर मठ अथवा श्रीकबीरमठ फड. प्राचीन ग्रंथांमध्ये संत कबीर महाराज हे श्रीजनाबाईंच्या भेटीसाठी पंढरपूरला आल्याचे उल्लेख आढळतात. कबीर महाराजांच्या निर्याणानंतर त्यांचे पुत्र आणि सत्शिष्य असलेल्या श्रीकमाल महाराजांनी पंढरपूर येथे येऊन कायमचे वास्तव्य केले. त्यांच्या परंपरेत अनेक अधिकारी महंत होऊन गेले. प्रत्येकाने भक्तीचा अखंड प्रवाह पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आणि भागवत धर्माची पताका उंचावण्याचे कार्य केले..या परंपरेला स्थैर्य लाभले ते इसवी सन १८४५मध्ये. याच काळापासून या स्थानाला ‘श्रीरामकबीर मठ’ अथवा ‘श्रीकबीरमठ’ ही ओळख प्राप्त झाली आणि तो श्रीकबीर महाराजांचा फड म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध झाला. या मठाचा संप्रदाय रामानंदी आणि वारकरी असा मिश्र स्वरूपाचा आहे. रामानंदी संप्रदाय मूलतः श्रीरामानुजाचार्यांपासून आलेला असला, तरीसुद्धा श्रीगोरक्षनाथ, श्रीज्ञानेश्वर महाराज, श्रीतुकाराम महाराजांच्या परंपरेप्रमाणे हा संप्रदाय शांकर सिद्धांतप्रधान आणि अद्वैत भक्तीवर आधारित आहे. या मठाची धुरा, ज्ञान आणि भक्तीचा सहज संगम ज्यांच्या जीवनात उतरतो, अशा श्रेष्ठ महापुरुषांनी समर्थपणे सांभाळली. या मठात आजही वर्षभर विविध उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम आणि नामभक्तीचे उपक्रम मोठ्या भक्तिभावाने साजरे केले जातात. उत्सवाची सुरुवात एकपाती पांढऱ्या रंगाच्या ध्वजारोहणाने होते. त्यानंतर, ‘सत् साहेब सत् कबीर । जय जय राम रघुवीर ॥’ हे पारंपरिक भजन केले जाते. पहाटे काकडा, भजन आणि ‘जय जय आरती रामजी तुम्हारी’ ही आरती भक्तिभावाने सादर केली जाते. एकादशीच्या दिवशी संतकबीर महाराजांचा शेला, टोपी आणि श्रीकबीर महाराज, श्रीकमाल महाराज यांच्या पादुका पालखीत ठेवून सर्व भक्तांच्या सहभागाने पांढरे निशाण, तुळस, हंडा, टाळकरी, मृदंग, वीणा आणि इतर पारंपरिक लवाजमा घेऊन दिंडीसह प्रदक्षिणा काढली जाते. त्यानंतर आरती आणि द्वादशी खिरापतीचा कार्यक्रम होतो. हा नित्यक्रम पौर्णिमेपर्यंत सुरू राहतो. पौर्णिमेला पालखी गोपाळपूर येथे नेऊन काला केला जातो. काल्याच्या आरतीनंतर श्रीगोरक्षनाथांनी दिलेली चिमटा, झोळी आणि झांज इत्यादी पारंपरिक चिन्हे घेऊन महाराज शेला, टोपी, अंगरखा-उपरणे धारण करून भिक्षेसाठी निघतात. श्रीअमळनेरकर मठ, नामदेव पायरी, प्रदक्षिणा मार्गाने जात स्थानोस्थानी पारंपरिक पदे गात भिक्षा मागितली जाते. या भिक्षेच्या शेवटी श्रीकृष्णाजी महाराज आणि संतकवी दासगणू महाराजांचा वाडा येथे भिक्षा घेऊन पुन्हा कबीर मठात येऊन आरती होऊन प्रसाद वाटप केले जाते. आषाढ पौर्णिमेला आणि कार्तिकी पौर्णिमेला भिक्षा मागण्याची परंपरा कायम आहे..चातुर्मासामध्ये दररोज सकाळी श्रीतुकाराम गाथेचे वाचन आणि सायंकाळी श्रीज्ञानेश्वरीवरील प्रवचने आयोजित केली जातात. आषाढी वारीला येणाऱ्या सर्व संतांच्या पालखीचे स्वागत, आषाढ शुद्ध दशमीला दिंडी पालखीसह विसावा मंदिरापाशी सामोरे जाऊन केले जाते. यानंतर पौर्णिमेपर्यंत होणाऱ्या उत्सवासंबंधी फडाचे सर्व कार्यक्रम सुरू होतात. आषाढी एकादशीला दिंडी पालखीसह नगरप्रदक्षिणा केली जाते. आषाढ वद्य प्रतिपदेला श्रीकडू महाराजांची, तर वैशाख शुद्ध तृतीयेला श्रीरघुनाथ महाराजांची पुण्यतिथी भक्तिभावाने साजरी केली जाते. श्रावण वद्य अष्टमी अर्थात गोकुळाष्टमीला रोहिणी नक्षत्रावर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. दुपारच्या भजनानंतर जन्मकाळाचे कीर्तन होते. आश्विन वद्य दशमी ते त्रयोदशी असा श्रीकमाल महाराजांचा समाधी सोहळा (उत्सव) होतो. यात सामूहिक अभिषेक, गाथा भजन, अन्नदान, हरिपाठ आणि कीर्तन असे कार्यक्रम होतात. कार्तिक शुद्ध दशमीला विविध दिंड्या पंढरपूरमध्ये फडावर दाखल होतात. मुख्यत्वे करून मठाच्या समोरील बाजूस वाळवंटात फड भरतो. येथे भजन, कीर्तन असे विविध धार्मिक कार्यक्रम होतात. कार्तिकी वारीला गोपाळपूर येथे दिंडी-पालखीसह जाऊन काला होतो. पौष शुद्ध द्वादशीला श्रीपांडुरंगाच्या मंदिरातील सभामंडपात कबीर महाराजांच्या परंपरेतील कीर्तन सेवा होते. माघ शुद्ध दशमी ते द्वादशी या काळात माघी वारीचे कार्यक्रम साजरे केले जातात. फाल्गुन महिन्यात बीज उत्सव साजरा केला जातो..Premium|Sant Namdev Literary Legacy : संत नामदेवांच्या काव्यप्रतिभेची जडणघडण आणि भागवत परंपरेचे नाते.चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते पौर्णिमा या कालावधीत श्रीरामजन्म आणि श्रीहनुमान जयंती उत्सव साजरे होतात. या काळात नऊ दिवस रामरक्षा अनुष्ठान केले जाते. याकाळात मौनव्रत धारण केले जाते, श्रीभावार्थ रामायणाचे चक्री पारायण केले जाते. रामजन्माच्या दिवशी नाथ महाराजांच्या श्रीभावार्थ रामायणातील ओव्यांच्या आधारे कीर्तनाची परंपरा जपली जाते. पौर्णिमेला हनुमान जन्माचे भजन होते. चैत्र वद्य पंचमीला गोरोबाकाकांच्या समाधी सोहळ्यासाठी दिंडीचे प्रस्थान होते. दशमीला दिंडी तेर येथे पोहोचते. एकादशीला नगरप्रदक्षिणा केली जाते. दशमी, एकादशी आणि द्वादशी या तीन दिवसांत प्रवचन, कीर्तन आणि खिरापत असे कार्यक्रम होतात. त्रयोदशीला समाधी सोहळा, काला आणि प्रसादानंतर दिंडी पुन्हा पंढरपूरकडे मार्गस्थ होते. वैशाख शुद्ध नवमीला ती परत येते. वैशाख शुद्ध तृतीयेला श्रीरघुनाथ महाराजांची पुण्यतिथी साजरी केली जाते. ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमी ते ज्येष्ठ पौर्णिमा या कालावधीत श्रीकबीर महाराज जयंती उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने होतो. काकडा, भजन, हरिपाठ आणि कीर्तनांचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. पौर्णिमेला समाधीवर महाअभिषेक करून श्रीसंतकबीर चरित्रवर्णनाने काला साजरा केला जातो. अनेक वर्षांपासून विविध तीर्थक्षेत्रांमध्ये आणि संतांच्या स्थळी नामसप्ताह आयोजित करण्याची परंपरा सुरू आहे. देहू, मुक्ताईनगर, सासवड, आळंदी, वाराणसी येथील काशीविश्वनाथ, रामेश्वर, अयोध्या या ठिकाणी असे सप्ताह यशस्वीपणे पार पाडले. या संपूर्ण परंपरेचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक कीर्तनाची सुरुवात श्रीज्ञानेश्वर माउलींच्या अभंगाने केली जाते. पंढरपुरात राहून श्रीविठ्ठलाची भक्ती करण्याची परंपरा येथे जपली जाते. या मठातील मठाधिपतींसह सर्वांच्या कपाळावर रामानंदी पद्धतीचे त्रिपुंड्री गंध लावले जाते. या गंधाची पद्धत दोन्ही बाजूंना गोपिचंदनाच्या पांढऱ्या उभ्या रेषा आणि मधे तांबडा (लाल) पट्टा आणि त्यावर बुक्क्याचा ठिपका अशी असते. हे गंध उपासना, कर्म आणि ज्ञान यांचे प्रतीक मानले जाते..भागवत धर्माची पताका परंपरेने केशरी असली, तरी संतकबीर महाराजांना काशीविश्वनाथांकडून प्रसादस्वरूपात एकपाती पांढरा ध्वज प्राप्त झालेला होता. त्या एकपाती पांढऱ्या ध्वजाच्या स्मरणार्थ मठात आजही त्या पद्धतीचे पांढरे निशाण उभारले जाते. ज्याप्रमाणे प्रभू श्रीरामांचे बंधू भरत यांनी श्रीरामाच्या पादुका स्थापून राज्यकारभार चालविला, त्याचप्रमाणे मठात मूळपुरुषांच्या पादुका ठेऊन परंपरा पुढे चालविली जाते. या मठातील आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील मारुतीरायांची गोमयस्वरूप मूर्ती. वरून शेंदूर लेपन केलेली ही मूर्ती अनेक नैसर्गिक आपत्ती आणि पुरांचे तडाखे सहन करूनही आजपर्यंत मूळ स्वरूपात कायम आहे. या मठाची अधिष्ठात्री देवता ‘श्रीरामस्वरूप कबीर महाराज’ मानली जाते. सध्याचे विद्यमान मठाधिपती श्रीविष्णूमहाराज कबीर यांनी मठाचा जीर्णोद्धार करून आधुनिक पद्धतीच्या विविध सोयी-सुविधाही केल्या आहेत. त्यांनी भागवत धर्माचा प्रचार, पांडुरंगाची सेवा आणि कबीर परंपरेतील संस्कार पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले असून, ही अखंड परंपरा पुढील काळातही अविरतपणे सुरू राहावी, असा आदर्श भक्तगणांसमोर ठेवला आहे. चंद्रभागेच्या वाळवंटात कीर्तनांसह धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी त्याच्याविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांमध्ये हाच फड अग्रस्थानी होता. तसेच स्वच्छतेमध्येही फडाचा पुढाकार पाहायला मिळतो. शतकानुशतके सुरू असलेली ही परंपरा आजही भक्ती, ज्ञान, सेवा आणि नामस्मरणाच्या आधारावर समाजाला दिशा देत आहे. श्रीकबीरमठ फड हे केवळ एक धार्मिक केंद्र नसून, संतपरंपरेच्या अखंड प्रवाहाचे आणि भागवत धर्माच्या चिरंतन मूल्यांचे जिवंत प्रतीक म्हणून हा फड उभा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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