Premium|Gardens by the Bay Singapore : युद्धाच्या सावटानंतर साकारली सिंगापूर-मलेशिया सफर; फ्लॉवर डोमने जिंकले मन

चारू दवंडेसिंगापूरमध्ये आम्ही फ्लॉवर डोम बघायला गार्डन बाय द बे या ठिकाणी गेलो. येथे असंख्य रंगांची, विविध प्रजातींची, विविध हवामानात वाढणारी फुलझाडे अत्यंत आकर्षक स्वरूपात मांडलेली आहेत. निसर्गाचे हे रंगीबेरंगी मोहक रूप बघून आम्ही भारावून गेलो. हे जगातील सर्वात मोठे काचेचे ग्रीनहाऊस आहे. माझा शिक्कारहित पासपोर्ट शिक्क्यासाठी आतुर होता. पण म्हणतात ना, प्रवासाचा योग यावा लागतो... दरवेळी मी काहीतरी ठरवायचे, पण काहीतरी अडचण यायचीच. यावर्षीच्या मे महिन्यामध्ये फिरायला जाण्याचे ठरवले, पण युद्धाचे वारे वाहू लागले. तेव्हा मला पु. ल. देशपांडे यांच्या अपूर्वाई पुस्तकातील एक किस्सा आठवला. पुलंनी प्रवासाची तयारी सुरू केली त्यावेळी नेमकी मध्यपूर्वेत युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. माझ्याही बाबतीत तसेच काहीसे झाले. पण यावेळी बहुतेक प्रवासाचा योग असावा. त्यामुळे माझी मलेशिया आणि सिंगापूरची सहल आनंदात पार पडली.सुरुवातीला नक्की कुठे जायचे हे ठरत नव्हते. युरोपात जावे असे ठरत असतानाच आमच्या परिचितांपैकी दोघा-तिघांचे युरोप दौरे युद्धाच्या वातावरणामुळे होऊ शकले नव्हते असे कळले. त्यामुळे आशिया खंडातच कुठेतरी जावे, असा विचार करून आम्ही एका टूर ऑर्गनायझर कंपनीमध्ये गेलो. तिथे आम्हाला आमच्या बजेटनुसार अनेक पर्याय व त्या संदर्भातली माहिती सविस्तरपणे मिळाली. त्यामुळे मलेशिया व सिंगापूर ही ट्रीप करायचे ठरले. फायनली माझे परदेश प्रवासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार होते..पूर्ण तयारीनिशी आम्ही मुंबई विमानतळावर दाखल झालो. ज्या टूर कंपनीसोबत आम्ही जाणार होतो, त्या कंपनीने आम्हाला एक हरहुन्नरी, दिलखुलास टूर गाइड दिला. संपूर्ण प्रवासात डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर ठेवून त्याने आम्हाला छान गाइड केले. मुंबई ते दिल्ली व नंतर दिल्ली ते क्वाला लंपुर अशा आमच्या फ्लाइट्स होत्या. दिल्लीहून जाणाऱ्या फ्लाइटमध्ये बसताना मी अतिशय उत्साही होते. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासाचा माझा हा पहिलाच अनुभव होता. त्यामुळे अनेक गोष्टींबद्दल मला खूप कुतूहल होते. स्थानिक वेळेनुसार पहाटे पाच वाजता आमचे विमान क्वाला लंपुरच्या विमानतळावर पोहोचले. अर्धवट झालेली झोप, अवघडलेले शरीर, प्रवासाचा शीण होता. पण विमानाबाहेर येताच ताजेतवाने वाटले. खऱ्या अर्थाने आता आमचा परदेश प्रवास सुरू झाला होता. परदेशामध्ये पडलेले माझे पहिलेच पाऊल मी कॅमेऱ्यात टिपून घेतले.मलेशियामध्ये आमची हॉटेलमधील चेक-इनची वेळ दुपारी तीन वाजताची असल्यामुळे पहाटे विमानतळाबाहेर पडल्यापासूनच आम्ही तेथील काही ठिकाणे बघायला सुरुवात केली. विमानतळावरच फ्रेश होऊन आम्ही बसमधून प्रवास सुरू केला. आमच्यासोबत आता मलेशियाची माहिती देण्यासाठी स्थानिक महिला गाइड होती. ती मूळची तमिळ. ब्रिटिशांच्या काळात अनेक तमिळ बांधव मलेशियात कामासाठी आले व येथेच स्थायिक झाले. त्यामुळे मलेशियामध्ये अनेक तमिळ कुटुंबे आहेत.सर्वप्रथम आम्ही पुत्रजय या शहरामध्ये गेलो. येथे गुलाबी रंगाची सुंदर मशीद आहे. त्याला लागूनच पंतप्रधानांचे भव्य, हिरव्या रंगाचे कार्यालय आहे. हा सारा विस्तीर्ण परिसर सुंदर फुलांनी सुशोभित केला आहे. या विविध रंगसंगतींमुळे हा परिसर आकर्षक वाटतो. मलेशियातील राजांचा पिवळ्या रंगाचा भव्य महालही आम्हाला पाहायला मिळाला. येथे पिवळ्या रंगाचा एक झेंडा रोवला होता. त्याचा अर्थ असा, की हा राजा सध्या या महालात वास्तव्य करत आहे. हा परिसर वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाडांनी सुशोभित केला आहे. वेगवेगळ्या रंगांची चाफ्याची फुले येथे पाहायला मिळाली..Premium|Ambolgad Konkan Tour : आंबोळगडच्या निसर्गसंपन्न सहलीत अनुभवले साहस आणि आनंद.मलेशिया हा पाम तेलाचा जगातला सगळ्यात मोठा उत्पादक देश आहे. कोल्हापूरला जाताना जशी दुतर्फा उसाची शेती दिसते, तशी येथे सर्वत्र पामची झाडे बघायला मिळतात. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी रबराचीही झाडे पाहायला मिळाली. येथील संपूर्ण प्रवासामध्ये आम्हाला कुठेही मोकळे, उजाड माळरान बघायला मिळाले नाही. सर्वत्र सप्तपर्णी, पाम, नेचे व इतरही वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे पाहायला मिळाली.यानंतर आम्ही इंडिपेंडन्स स्क्वेअर या ठिकाणी गेलो. येथे मुंबईतील ताज हॉटेलसारख्या अनेक इमारती आहेत. या इमारती ब्रिटिशांनी बांधलेल्या आहेत. येथील स्वच्छता वाखाणण्याजोगी आहे. ब्रिटिशांनंतरही या इमारतींची व्यवस्थित डागडुजी करून त्या सुशोभित करण्यात आल्या आहेत. मलेशियाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळालेल्या मध्यरात्री येथील इमारतीवरून ब्रिटिशांचा युनियन फ्लॅग खाली उतरवण्यात आला आणि मलय ध्वज फडकवण्यात आला. म्हणून या चौकाला इंडिपेंडन्स स्क्वेअर हे नाव पडले.यानंतर आम्ही क्वाला लंपुर मिनार बघितला. साधारण ४२१ मीटरचा हा टॉवर जगातील सर्वात उंच टॉवर्सच्या यादीमध्ये सातव्या क्रमांकावर येतो. येथे पहिल्या लेव्हलला (साधारण ३०० मीटरवर) आम्हाला जाता आले. तेथून संपूर्ण शहर दिसते. नेटके, गगनाला भिडणाऱ्या उंच इमारती आणि आखीव रस्त्यांचे हे शहर. याच्या पाचव्या लेव्हललाही जाता येते. या इमारतीमध्ये पुण्यातल्या तुळशीबागेसारखी छोटी दुकाने आहेत. पहिल्या मजल्यावर ठरावीक अंतरांवर दुर्बिणीतून बघण्याचीही सोय केली होती. त्यानंतर संध्याकाळी आम्हाला जगविख्यात पेट्रोनास ट्विन टॉवर्स बघायला मिळाले. हे टॉवर्स म्हणजे जगातील सर्वात उंच जुळ्या इमारती आहेत. या इमारतींची वास्तुरचना चकित करणारी आहे. गोलाकार, चमकदार अशा या टॉवर्सच्या ८६व्या मजल्यावर थांबून शहराचे विहंगम दृश्य दिसते. या टॉवर्समध्ये अनेक नामांकित ब्रँड्सची दुकाने आहेत.दुसऱ्या दिवशी आम्ही जेंटिंग हायलॅंड्स या थंड हवेच्या ठिकाणाला भेट दिली. येथे वर जाण्याची सोय आहे. केबल कारमधून वर जाताना आजूबाजूचा निसर्गरम्य परिसर डोळ्यांत भरतो. खाली पाहिले तर झाडांचे मोहक रंग बघून केबलचा प्रवास संपूच नये असे वाटते. अर्थात केबल थांबल्यानंतरचा पुढचा प्रवासही तेवढाच रंजक होता. येथे वेगवेगळ्या खेळांच्या राइड्स आहेत. तंत्रज्ञानयुक्त अशा या राइड्स मोठ्यांनाही तितक्याच आकर्षित करतात. .नंतर संधिप्रकाशात आम्ही बटू केव्ह्जला गेलो. भगवान मुरुगन यांच्या भव्य मंदिरात जाण्यासाठी सुमारे २७०च्या आसपास पायऱ्या चढाव्या लागतात. चुनखडीच्या डोंगरामध्ये निसर्गतःच निर्माण झालेल्या गुहेमध्ये हे सुंदर मंदिर आहे. चुनखडीचा तो काळा-पांढरा रंग, मधूनच उडणारी वटवाघळे, वरून अंगावर पडणारे पाण्याचे थेंब, दाटत चाललेला अंधार यामुळे तो एखाद्या हॉरर चित्रपटातील दृश्याचा भाग वाटत होता. दाक्षिणात्य धाटणीचे हे मंदिर खूप सुंदर व पवित्र वाटत होते.पुढील दिवसाची सुरुवात लेगो लॅंडच्या रोमहर्षक राइड्सने झाली. लेगो या अमेरिकी कंपनीच्या खेळण्यामध्ये विशिष्ट प्रकारचे छोटे तुकडे असतात. हे तुकडे जोडून विविध प्रकारच्या आकृत्या, चित्रे तयार केली जातात. येथे अनेक प्राण्यांच्या, विविध माणसांच्या प्रतिकृती तयार केल्या होत्या. तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वांना खेळण्यासाठी गमतीदार, साहसी राइड्स होत्या. मला या राइड्स अतिशय आवडल्या. पुढच्या दिवशी आम्ही मलाका या छोट्या बंदराला भेट दिली. या गावावर एकेकाळी पोर्तुगिजांचा काहीशे वर्षे अंमल होता. येथे उतरल्यावर दमट हवा, पोर्तुगीज धाटणीचे बंगले, त्या बंगल्यांना दिलेले रंग बघून काही काळ गोव्यात आल्याचा भास झाला. बसमधून उतरल्यावर येथे हव्या त्या ठिकाणी नेण्यासाठी सुशोभित अशा सायकल-रिक्षा आहेत. या ठिकाणी आम्हाला नदीमध्ये फेअरी राइड मिळाली. नदीमध्ये आम्हाला बऱ्यापैकी मॉनिटर लिझर्ड््स बघायला मिळाल्या. येथे प्रथमच चायनिज मंदिरामध्ये चिनी योग आला. या मंदिरामधील कोरीवकाम व रंगसंगती आकर्षक होती.आमचा पुढचा मुक्काम जोहर बाहरू या शहरात होता. सिंगापूरपासून हे शहर साधारण तासाभराच्या अंतरावर आहे. या दोन शहरांमध्ये एक छोटा पूल आहे. मलेशियाचे सध्याचे सुलतान इब्राहिम इस्कंदर हे या शहराचे रहिवासी असल्यामुळे या शहराला विशेष महत्त्व आहे.या शहरातील शेकडो माणसे नोकरीसाठी रोज सिंगापूरमध्ये जातात. येथील इमारतींचे वैशिष्ट्य म्हणजे या इमारती भौमितीय आकारात बांधलेल्या आहेत. दुसऱ्या दिवशी याच छोट्या पुलावरून आम्ही मलेशियाहून सिंगापूरला गेलो..Premium|Peru Travel Experience : दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने केलेला पेरूचा अविस्मरणीय प्रवास.सिंगापूरमध्ये आम्ही फ्लॉवर डोम बघायला गार्डन बाय द बे या ठिकाणी गेलो. येथे असंख्य रंगांची, विविध प्रजातींची, विविध हवामानात वाढणारी फुलझाडे अत्यंत आकर्षक स्वरूपात मांडलेली आहेत. निसर्गाचे हे रंगीबेरंगी मोहक रूप बघून आम्ही भारावून गेलो. हे जगातील सर्वात मोठे काचेचे ग्रीनहाऊस आहे. या परिसरात स्वर्गीय सुखाचा अनुभव देणारे क्लाउड फॉरेस्ट आहे. इनडोअर धबधबा आहे. हे सारे बघण्यासाठी आपल्याला हळूहळू वरच्या कक्षेपर्यंत जावे लागते. निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण म्हणजे स्वर्गच जणू!पुढे सेन्टोसा आयलँडच्या केबल कार राइडमधून सिंगापूरच्या समुद्रकिनाऱ्याचे व मालवाहतुकीचे आम्हाला दर्शन घडले. येथील लुज राउंड ही राइड संस्मरणीय ठरली. येथे विशिष्ट प्रकारची यांत्रिक गाडी दिली जाते. ती घेऊन तेथील झाडाझुडपातून आखलेल्या रस्त्यावरून आपल्याला ती चालवायची असते. पूर्णपणे मोकळा रस्ता अन् शांतता... येथे स्काय हेलिक्स या राइडमध्ये बसून आपण वर जातो. येथून आपल्याला इंडोनेशियाचा एक छोटा भूभाग दिसतो. पुढे आम्ही ५६ मजल्यांपेक्षाही उंच अशा दोन इमारतींवर बांधलेल्या मरीना बे डेकवर गेलो. तेथून जगातील मोठ्या बँकांच्या ऑफिसेसचे अवाढव्य रूप आम्हाला पाहायला मिळाले.संध्याकाळी आम्ही सिंगापूरच्या मर्लियनला भेट दिली. अर्धे शरीर माशाचे व अर्धे शरीर सिंहाचे असलेल्या या मर्लियनच्या तोंडातून पडणारे पाणी आपल्या तोंडात वा हातात पकडण्याचे फोटो काढण्यासाठी युवकांची विशेष गर्दी होती. रात्रीच्यावेळी याचे रूप दिव्यांच्या झगमगाटात खुलून येते. याच्या आजूबाजूला अत्यंत आकर्षक सजावटीची हॉटेल्स आहेत. येथे आल्याशिवाय सिंगापूरची यात्रा पूर्ण होऊच शकत नाही.या प्रवासातला आमचा शेवटचा टप्पा होता युनिव्हर्सल स्टुडिओज व ॲक्वेरियम. हे ॲक्वेरियम आपल्याला पाण्यातील जीवसृष्टीचे विविध प्रकार दाखवून थक्कच करते. मंद संगीत व त्या वातावरणाला साजेशा प्रकाशयोजनेमुळे समुद्रातून प्रवास केल्याचा अनुभव येतो. अवाढव्य शार्क मासा एवढ्या जवळून पाहण्याचा अनुभव रोमांचकारी होता. अत्यंत आकर्षक रंगांचे, शरीरामधून प्रकाश बाहेर सोडणारे, यापूर्वी कधीही न पाहिलेले असे जलचरांचे विविध प्रकार आजूबाजूला वावरत असतात. अनेक अजस्र जलचरांना सी डायव्हर्स खाणे देत होते.तेथून आम्ही आलो युनिव्हर्सल स्टुडिओजला. जुन्या अमेरिकी चित्रपटात दिसतात तशा इमारती, रंगसंगती, आकर्षक संगीत व प्रकाश यामुळे काही काळ आपण अमेरिकेत गेल्याचा भास होतो. युनिव्हर्सल स्टुडिओजमध्ये ज्युरासिक पार्क या सिनेमाचा जिवंत अनुभव मिळतो. डायनाेसॉरच्या प्रतिकृती आपल्याला हलताना, बोलताना व तोंडातून वेगवेगळे आवाज काढताना दिसतात. एआयद्वारे डायनाेसॉरचे अंडे कसे विकसित होते, हेही दाखवले आहे. येथेही अनेक आकर्षक राइड्स आहेत. पाण्यामध्ये पसरणारी आग, जोराचा पाऊस, समुद्रातील अवाढव्य जहाज हे सारे त्या एवढ्याशा जागेत प्रत्यक्षात घडताना बघायला मिळते. याचाच एक भाग म्हणून मोठी लाकडी चौकट पाण्यात जोरात पडते व प्रेक्षकांचे सगळे कपडे भिजवून टाकते, हा एक खूप गमतीशीर प्रसंग अनुभवायला मिळाला..सिंगापूर व मलेशिया हे देश छोटे असले, तरी येथील स्वयंशिस्त व स्वच्छता विशेष लक्षात राहते. येथील आमच्या सहलीदरम्यान आम्ही कुठेही गाड्यांचे हॉर्न्स ऐकले नाहीत. गाड्यांची लेन कोणी सोडत नव्हते, ना गाड्यांमधले सुरक्षित अंतर कोणी टाळत होते. रस्त्यावर वाहतूक पोलिसही दृष्टीस पडले नाहीत. उड्डाणपुलांचेही जाळे आटोपशीर होते.पु. ल. देशपांडे यांच्या पूर्वरंग पुस्तकामध्ये मी मलेशिया व सिंगापूर यांचे वर्णन वाचले होते. त्यामुळे मी ते पुस्तक माझ्याबरोबर आणले होते. या पुस्तकात त्यांनी सिंगापूरमधील एका पुलावर असलेल्या दोन सिंहाबद्दल खूप मजेशीर वर्णन केले आहे. या दोन्ही सिंहांच्या शेपटीला विद्युत रोषणाई केल्यामुळे ‘ते व्याध नाही, तर मूळव्याध मागे लागल्यासारखे दिसतात’ असे पुलंनी म्हटले होते. मी तो पूल व तो सिंह शोधत होते. पण मला फक्त पूलच सापडला, सिंह नाही.आमच्या परतीच्या प्रवासात सिंगापूरच्या चांगी विमानतळावर आलो. हे विमानतळही खूप सुंदर होते. येथून आम्ही मुंबईला जाणाऱ्या फ्लाइटमध्ये बसलो आणि माझ्या या प्रथम परदेशगमनाची साठा उत्तराची कहाणी अशी सफळ संपूर्ण झाली...लेखिका पुणेस्थित शिक्षिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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