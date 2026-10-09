Premium|Skin Polishing : स्किन पॉलिशिंग म्हणजे नेमकं काय? त्वचा नितळ आणि ताजीतवानी करण्याची प्रक्रिया समजून घ्या

स्वप्ना सानेबाजारात अनेक ब्रँडच्या पॉलिशिंग किट्स उपलब्ध आहेत. तुमच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार ब्यूटी थेरपिस्ट प्रॉडक्ट्स वापरत असतात. काही ठिकाणी तज्ज्ञ आयुर्वेदिक बॉडी पॉलिशिंग करून देतात. त्यामध्ये वेगवेगळ्या आयुर्वेदिक पावडर आणि तेल यांचा वापर करून पॉलिशिंग केलं जातं. त्वचेला सूट होणारे प्रॉडक्ट्स वापरून डेड स्किन रिमूव्ह केली जाते. पॉलिशिंग करणं म्हणजेच एखादी वस्तू किंवा जागा स्वच्छ, चकचकीत करून नव्यासारखं करण्याची प्रक्रिया. आपण त्वचेला पॉलिशिंग करतो, त्याला बॉडी अॅण्ड फेस पॉलिशिंग किंवा स्किन पॉलिशिंग म्हणतात. स्किन पॉलिशिंग प्रोसेस खूपच रिलॅक्सिंग आणि रिफ्रेशिंग असते. त्वचा सुंदर, नितळ, कोमल आणि स्वस्थ दिसावी हा यामागचा उद्देश असतो. तरुण, प्रौढ, महिला अथवा पुरुष कोणीही स्किन पॉलिशिंग करू शकतात. शारीरिक आणि मानसिक तणाव कमी करून सर्वांग सुंदर करण्याची ही एक पद्धत आहे. बऱ्याच जणांना वाटतं, की बॉडी स्पा आणि स्किन पॉलिशिंग एकच प्रकार आहे. परंतु, या दोन्ही वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत आणि दोन्ही करण्यामागची कारणंदेखील वेगवेगळी आहेत. बॉडी स्पा ही टोटल रिलॅक्सेशन देणारी प्रोसेस आहे. यामध्ये हेड टू टो कम्प्लीट मसाज असतो आणि त्याचेही बरेचसे प्रकार असतात. ते नंतर बघू. .Premium|Space Control Weapons : अवकाशातही शस्त्रास्त्र स्पर्धेची नांदी.स्किन पॉलिशिंगमध्ये म्हणजे नेमकं काय?यामध्ये पूर्ण फेस आणि बॉडी पॉलिशिंग करता येतं. एखाद्याला फक्त हात आणि पाय पॉलिश करायचे असतील किंवा कोणाला फक्त पाठ पॉलिश करून घ्यायची असेल तर बॅक पॉलिशिंगही करता येतं. ज्याला ज्याची गरज आहे, त्यानुसार पॉलिशिंग करता येतं.फेस पॉलिशिंग करण्याचे प्रॉडक्ट्स पूर्णपणे वेगळे असतात. कारण चेहऱ्याची त्वचा शरीराच्या इतर अवयवांपेक्षा जास्त नाजूक असते. त्यामुळे चेहऱ्यावर वापरायचे कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स माइल्ड असतात.बाजारात अनेक ब्रँडच्या पॉलिशिंग किट्स उपलब्ध आहेत. तुमच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार ब्यूटी थेरपिस्ट प्रॉडक्ट्स वापरत असतात. काही ठिकाणी तज्ज्ञ आयुर्वेदिक बॉडी पॉलिशिंग करून देतात. त्यामध्ये वेगवेगळ्या आयुर्वेदिक पावडर आणि तेल यांचा वापर करून पॉलिशिंग केलं जातं. पॉलिशिंग करताना मुख्यतः त्वचेचं क्लीन्सिंग करून मृत त्वचेचा थर काढला जातो. त्यासाठी बॉडी स्क्रब किंवा उटण्याचा वापर केला जातो. तुमच्या त्वचेला सूट होणारे प्रॉडक्ट्स वापरून डेड स्किन रिमूव्ह केली जाते. यामुळे त्वचेची पोअर्स उघडतात आणि डीप क्लीन्सिंग होतं. त्यानंतर त्वचा सॉफ्ट सिल्की फील होते. त्याचबरोबर उन्हामुळे त्वचा टॅन झाली असेल, तर टॅनही क्लिअर होऊन त्वचा उजळते.कोरडे झालेले आणि दुर्लक्ष होणारे अवयव, म्हणजेच ढोपरं, गुडघे, मांड्यांचा आतील भाग, पाठ, मान हे सगळं स्वच्छ होतं आणि सॉफ्ट जाणवतं.त्यानंतर त्वचेला पॉलिशिंग पॅक लावला जातो. त्वचा खूप ड्राय असेल तर त्याप्रमाणे नरीशिंग पॅक लावतात किंवा त्वचा खूप टॅन झालेली असेल, तर डी-टॅन पॉलिशिंग पॅक लावतात. तज्ज्ञ तुमच्या त्वचेची कंडिशन बघून कोणता पॅक लावायचा ते ठरवतात.मग क्रीमने किंवा मसाज ऑइलने लाइट मसाज केला जातो. त्यामध्ये इसेन्शिअल ऑइलचे काही थेंबही वापरले जातात. या प्रोसेसमुळे रक्ताभिसरण चांगलं होतं आणि शरीरातून टॉक्झिन्स बाहेर निघायला मदत होते.पोअर्स क्लिअर होऊन त्वचा हायड्रेट केली जाते, यामुळे त्वचेवर सुंदर चमक येते. संपूर्ण शरीरावरची त्वचा उजळते आणि चमकदार होते.शरीराबरोबरच मनानेही आपण खूपच रिलॅक्स फील करतो..स्किन पॉलिशिंग कोणी करावं?साधारणपणे, वयाच्या पंचविशीनंतर कोणीही स्किन पॉलिशिंग करू शकतं. विशेषतः प्री-ब्रायडल सेशनमध्ये लग्नाच्या सहा महिने आधीपासून स्किन पॉलिशिंग प्लॅन करायला हवं. केवळ लग्नासाठी म्हणून नव्हे, तर रेग्युलर स्किन केअर रूटीनमध्ये महिन्यातून एकदा बॉडी पॉलिशिंग जरूर करून घ्यावं. हल्लीच्या हेक्टिक लाइफमध्ये स्वतःला रिलॅक्स करण्यासाठी स्किन पॉलिशिंग जरूर करावं.त्वचा जास्त कोरडी आणि मॅच्युअर असल्यास, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने डीप हायड्रेटिंग ॲण्ड पॉलिशिंग प्रोसेस प्लॅन करावी. महिन्यातून एकदातरी हे करावं. त्यानंतर घरच्या घरी काय काळजी घ्यावी तेही थेरपिस्टकडून जाणून घ्यावं आणि त्याप्रमाणे स्किन केअर रूटीन फॉलो करावं.स्किन पॉलिशिंग ही एक एक्सटर्नल प्रोसेस आहे, यामध्ये त्वचेला हील करण्यासाठी वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स वापरले जातात. पण आपल्या शरीराला आतून हेल्दी ठेवणंही तेवढंच आवश्यक आहे. त्वचेची काळजी फक्त बाहेरून घ्यायची नसते, तर ती आतूनही घ्यायला पाहिजे. पोषक आहार, भरपूर हायड्रेशन आणि व्यायाम या गोष्टी पाळल्यानं त्वचा आतून हेल्दी आणि चमकदार दिसू शकते.लेखिका नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.