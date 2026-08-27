Premium|Skyroot Vikram 1 : विक्रम-१ ची ऐतिहासिक झेप; स्कायरूटच्या यशाने भारताच्या खासगी अवकाश उद्योगाला नवे पंख

मयुरेश प्रभुणेजागतिक बाजारपेठेत स्पेस एक्ससारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे हे इस्रोसारख्या सरकारी संशोधन संस्थेचे काम नाही. त्यासाठी तुलनेने स्वस्त आणि भरवशाचे भारतीय कंपन्यांचेच 'ब्रँड' तयार करावे लागतील. अमेरिकेतील अवकाश कंपन्यांची प्रगती पाहता, भारताने खासगी अवकाश कार्यक्रम सुरू करण्यात फार उशीर केलेला नाही. स्कायरूटला मिळालेल्या यशामुळे अवकाश बाजारपेठेत येत्या दशकात भारताचेही स्वतःचे स्थान असेल, याचा आत्मविश्वास देशाला नक्कीच मिळाला आहे. भारताच्या स्कायरूट कंपनीच्या विक्रम १ या रॉकेटने पहिल्याच प्रयत्नात उपग्रहांना अपेक्षित कक्षेत प्रस्थापित करून १८ जुलैला इतिहास रचला. पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वीपणे उपग्रह प्रक्षेपित करणारी स्कायरूट ही जगातील पहिली कंपनी ठरली आणि खासगी अवकाश उड्डाणाची क्षमता असलेला भारत हा जगातील चौथा देश ठरला. या प्रक्षेपणाचे देशात सर्वत्र स्वागतच झाले. मात्र, खासगी क्षेत्राला चालना देऊन भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) कामावर मर्यादा आणायचा हा प्रयत्न आहे, असाही सूर काही जणांकडून उमटला.भारतासाठी मात्र खासगी अवकाश प्रक्षेपणाचे महत्त्व अनेकार्थाने आहे. येत्या दशकात जगभरातील अवकाश कार्यक्रमांचा मोठा वाटा खासगी क्षेत्राकडे जाणार असताना भारत या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत आपलेही स्थान निर्माण करू शकणार आहे. योग्य वेळेत मिळालेले हे यश देशांतर्गत नव्या क्षेत्राला चालना देणारे ठरणार आहे..अवकाश तंत्रज्ञानाचा खरा विकास सुरू झाला, तो दुसऱ्या महायुद्धानंतर. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन देशांनी जर्मनीकडून हस्तगत केलेल्या रॉकेट तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आपापला क्षेपणास्त्र कार्यक्रम सुरू केला. त्यापाठोपाठ याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग अवकाशात उपग्रह पाठवण्यासाठी होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावर उपग्रह प्रक्षेपकांचाही विकास सुरू झाला. शीतयुद्धाच्या काळात क्षेपणास्त्र आणि उपग्रह प्रक्षेपक या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली. अवकाश तंत्रज्ञानाचे फायदे जगासमोर आल्यावर युरोपीय देश, कॅनडा, भारत, जपान आणि चीन यांनीही आपापला अवकाश कार्यक्रम सुरू केला.अवकाश तंत्रज्ञानाचे तीन प्रमुख भाग असतात - उपग्रह, त्यांना अवकाशात पोहोचवणारे रॉकेट आणि उपग्रहाशी संपर्क साधून जमिनीवर सुविधा पुरविणाऱ्या यंत्रणा. विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जगातील बहुतेक अवकाश कार्यक्रमांमध्ये या सर्व सुविधांचे अंतिम नियंत्रण संबंधित सरकारांकडेच होते. याचा अर्थ सरकारी धोरणांनुसार अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कोणत्या सुविधा निर्माण करायच्या, त्यासाठी कशा प्रकारचे उपग्रह कोणत्या कक्षेत पाठवायचे आणि त्याला अनुसरून किती क्षमतेच्या रॉकेटचा विकास करायचा हे सर्व सरकारी संस्था ठरवत असत. या सुविधा १०० टक्के स्वतःच्या बळावर निर्माण करण्याची क्षमता कोणत्याच सरकारकडे नसल्यामुळे या सर्व यंत्रणांचे विविध भाग विकसित करण्याचे, उत्पादित करण्याचे काम संबंधित देशांतील उद्योगांना दिले जाई. भारताच्या अवकाश कार्यक्रमातही हे बघायला मिळाले. वालचंद, गोदरेजसारख्या मोठ्या, तसेच मध्यम आणि लघु स्वरूपातील शेकडो कंपन्या अगदी सुरुवातीपासून इस्रोच्या पुरवठादार राहिल्या आहेत. इस्रोच्या कोणत्याही मोहिमेच्या खर्चाचा सुमारे ८० टक्के हिस्सा या कंपन्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुविधांसाठी देण्यात येतो, यावरून भारतीय अवकाश कार्यक्रमात उद्योगांचे महत्त्व किती आहे हे लक्षात येईल.क्षेपणास्त्र किंवा रॉकेट तंत्रज्ञान सुरक्षेशी संबंधित असल्याने हे तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राच्या मालकीत असू नये, अशी भूमिका जगातील सर्वच देशांची राहिली. मात्र, एकविसाव्या शतकातील बदलती भू-राजकीय स्थिती, बदलते तंत्रज्ञान आणि आर्थिक स्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून नियंत्रित स्वरूपात हे क्षेत्रही खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. अमेरिकेच्या मानवी अवकाश मोहिमांत महत्त्वाची भूमिका बजावलेला ‘स्पेस शटल’ कार्यक्रम १९८१ ते २०११ या कालावधीत सक्रिय होता. अवकाशवीरांसह पृथ्वीजवळच्या कक्षेत भ्रमण केल्यावर जमिनीवर विमानांप्रमाणे उतरण्याची स्पेस शटलची क्षमता होती. नासाने स्पेस ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमअंतर्गत (एसटीएस) एंटरप्राइझ, कोलंबिया, चॅलेंजर, डिस्कव्हरी, अटलांटिस आणि एन्डेव्हर अशा सहा स्पेस शटलची निर्मिती केली होती. मात्र, मोठ्या खर्चाचे कारण देऊन २०११मध्ये स्पेस शटल कार्यक्रम बंद करण्यात आला..Premium|Vikram-1 Rocket : विक्रम-१ रॉकेटची ऐतिहासिक झेप; भारताच्या खासगी अवकाश उद्योगाला नवे पंख.पृथ्वीजवळच्या कक्षेत किंवा इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवर (आयएसएस) ॲस्ट्रोनॉट पाठवायचे असतील किंवा साहित्याची ने-आण करायची असेल, तर यापुढे खासगी कंपन्यांच्या मदतीने अवकाशात पाठवावेत आणि नासाने संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करावे असा निर्णय अमेरिकी प्रशासनाने घेतला होता. त्याला अनुसरून स्पेस एक्स आणि बोईंग या कंपन्यांना रॉकेट आणि अवकाशकुपी विकसित करण्याचे कंत्राट मिळाले. नासाच्या देखरेखीखाली आणि तांत्रिक सहकार्याने या दोन्ही कंपन्यांनी आपापली रॉकेट आणि अवकाश कुपी विकसित केली. स्पेस एक्सनेफाल्कन ९ हे शक्तिशाली रॉकेट, ॲस्ट्रोनॉटच्या वाहतुकीसाठी क्रू ड्रॅगन, तर साहित्याची ने-आण करण्यासाठी कार्गो ड्रॅगन अवकाशकुपी विकसित केली. दुसरीकडे बोईंग कंपनीने लॉकहीडच्या मदतीनेॲटलास ५ हे रॉकेट व स्टारलायनर अवकाशकुपी विकसित केली. स्पेस शटल कार्यक्रम बंद झाल्यापासून अमेरिकी ॲस्ट्रोनॉटना अवकाशात पाठवण्यासाठी रशियाच्या सोयूझ यानाचा वापर केला जात होता. आता स्पेस एक्सचे रॉकेट आणि अवकाशकुपी यांच्या साह्याने अमेरिकी अंतराळवीर नियमितपणे आयएसएसला भेट देत आहेत. त्यासाठी नासाला प्रक्षेपण सुविधांकडे सातत्याने लक्ष देण्याची किंवा त्यासाठी मोठा खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. स्पेस एक्सच्या रॉकेटचा एक भाग आणि अवकाशकुपी यांचा पुनर्वापर करणे शक्य असल्याने या सुविधेचा व्यावसायिक कारणांसाठीही वापर शक्य आहे. या धोरणातून सरकार आणि खासगी कंपन्या अशा दोघांचाही लाभ झाला. बोईंग कंपनीचेही स्टारलायनर हे यान नासाला सेवा पुरविण्यासाठी सज्ज होत आहे. अमेरिकी खासगी अवकाश क्षेत्र हे फक्त उपग्रह प्रक्षेपण सुविधेपुरते मर्यादित नाही. अक्सिओमसारखी कंपनी विविध देशांच्या अंतराळवीरांना अवकाशात नेऊन परत पृथ्वीवर आणण्याच्या खासगी मोहिमा राबवत आहे. येत्या काळात ही कंपनी स्वतःचे अवकाशस्थानकही विकसित करणार आहे. स्पेस एक्सप्रमाणे एएसटी कंपनी पृथ्वीभोवती उपग्रहांचे जाळे विकसित करत आहे. इंटूइटिव्ह मशिन्स या कंपनीने तयार केलेले ओडीसियस हे लँडर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील प्रदेशात यशस्वीपणे उतरले. सरकारी अवकाश संशोधन संस्थांचे सर्वच उपक्रम आता खासगी कंपन्या राबवत आहेत.अमेरिकेच्या या नव्या धोरणाला मिळालेले यश जगातील इतर अवकाशसत्तांपासून लपून राहिलेले नाही. इस्रोच्या स्थापनेपासून, म्हणजे १९६९पासून अवकाश तंत्रज्ञान हे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी संस्थांच्या पुढाकाराने विकसित झाले. इस्रोला रॉकेट, उपग्रहांसाठी लागणारे विविध भाग देशातील कंपन्या जरी तयार करून देत असल्या, तरी रॉकेट, उपग्रह करण्याची, रॉकेट प्रक्षेपित करण्याची खासगी कंपन्यांना परवानगी नव्हती. केंद्र सरकारने २०२०मध्ये अवकाश क्षेत्र पूर्णपणे खासगी कंपन्यांसाठी खुले करताना २०२३मध्ये नवे अवकाश धोरणही लागू केले. त्याला अनुसरून अवकाश विभागात मोठे बदल करण्यात आले. त्यानुसार इस्रोकडे संशोधन, विकास आणि अवकाश मोहिमांची जबाबदारी देण्यात आली. तर, व्यावसायिक मोहिमा खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून राबवण्यासाठी इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अॅण्ड ऑथोरायझेशन सेंटर (इनस्पेस) ही नवी संस्था विकसित करण्यात आली. याच संस्थेवर देशात खासगी कंपन्यांच्या विकासाची जबाबदारी टाकण्यात आली. सरकारी अवकाश सुविधांचा लाभ देशांतर्गत किंवा जगभरातील ग्राहकांना व्यावसायिक तत्त्वावर पुरविण्यासाठी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एन्सिल) ही कंपनी सुरू झाली..नव्या अवकाश धोरणानंतर गेल्या तीन वर्षांत देशभरात चारशेपेक्षा अधिक स्पेस स्टार्टअप कंपन्या सुरू झाल्या. या कंपन्यांमध्ये रॉकेट, उपग्रह, त्यांचे सुटे भाग, अवकाश तंत्रज्ञान सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. यांपैकी अनेक कंपन्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत थ्रीडी प्रिंटेड इंजिन आणि एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून, तसेच जागतिक बाजारपेठेतून भांडवल उभे करून रॉकेट, उपग्रहांची निर्मितीही सुरू केली आहे. स्कायरूटप्रमाणे अग्निकुल कॉसमॉस हे आयआयटी मद्रासमध्ये सुरू झालेले स्टार्टअप लवकरच त्यांच्या पुनर्वापरयोग्य रॉकेटची चाचणी करणार आहे. दिगंतरा, ध्रुव स्पेस, स्पेसकिड्झ, बेलॅट्रिक्स, गॅलॅक्सआय, पिक्सेल इत्यादी भारतीय कंपन्याही अवकाश बाजारपेठेत उतरण्यासाठी सज्ज आहेत. येत्या दशकात देशातील अवकाश उद्योगांचा मोठा विस्तार करून त्यांच्या मदतीने जागतिक अवकाश बाजारपेठेत भारताचा वाटा आठ टक्क्यांवर म्हणजे ४४.४ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट इनस्पेसने निश्चित केले आहे. खासगी अवकाश कंपन्यांच्या सहकार्याने भारत २०३३पर्यंत ३३.८ अब्ज डॉलर देशांतर्गत, तर १०.६ अब्ज डॉलरचे लक्ष निर्यातीतून गाठू शकतो. २०४७पर्यंत भारतीय अवकाश क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ६७५ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असून, तेव्हा दरवर्षी सुमारे ५०० उपग्रहांचे प्रक्षेपण ९० टक्के खासगी सहभागातून गाठता येऊ शकेल, असा अंदाज इनस्पेसने बांधला आहे.इस्रोसारख्या सरकारी संशोधन संस्थेने विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीवर, तसेच देशाच्या अवकाश मोहिमांवर लक्ष्य केंद्रित करावे आणि विविध प्रकारच्या अवकाश सेवा खासगी क्षेत्राने पुरवाव्यात असे थेट जबाबदारीचे वाटप नव्या अवकाश धोरणातून करण्यात आले आहे. यामुळे इस्रोवरील उपग्रह उत्पादन, सेवा पुरवठा इत्यादींचा ताण कमी होऊन मनुष्यबळ आणि मोठी आर्थिक बचत शक्य होईल. दुसरीकडे खासगी अवकाश क्षेत्राच्या विस्तारामुळे देशात नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा वाढवता येईल, अशी सरकारची धारणा आहे. जागतिक बाजारपेठेत स्पेस एक्ससारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे हे इस्रोसारख्या सरकारी संशोधन संस्थेचे काम नाही. त्यासाठी तुलनेने स्वस्त आणि भरवशाचे भारतीय कंपन्यांचेच ‘ब्रँड’ तयार करावे लागतील. अमेरिकेतील अवकाश कंपन्यांची प्रगती पाहता, भारताने खासगी अवकाश कार्यक्रम सुरू करण्यात फार उशीर केलेला नाही. स्कायरूटला मिळालेल्या यशामुळे अवकाश बाजारपेठेत येत्या दशकात भारताचेही स्वतःचे स्थान असेल याचा आत्मविश्वास देशाला नक्कीच मिळाला आहे. लेखक पुणेस्थित हवामान अभ्यासक आणि विज्ञान पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 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