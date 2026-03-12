Premium|Smart Home for Seniors : ज्येष्ठांसाठी स्मार्ट होम; एआयच्या साथीने वृद्धत्वाचा आनंद

विद्या हर्डीकर-सप्रेआयुष्याची हेतुपूर्णतासुद्धा महत्त्वाची. ती यशस्वी वृद्धत्वाची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे आजारांचं प्रमाण कमी होतं, स्वतःची काळजी घेण्याची प्रेरणा वाढते आणि आरोग्यपूर्ण आहार व व्यायामाचं प्रमाण वाढवून असे लोक गुणवत्तापूर्ण आयुष्य आनंदानं जगू शकतात. त्यासाठी एआयचा सांगाती घ्यावा, पण स्वयंप्रेरणा मात्र आपली मानवी असावी! नित्य नवा दिवस आनंदाचा झाला, तर मग शेवटचा दिवससुद्धा गोडच होतो.दहा वर्षांपूर्वी मी एका ‘स्मार्ट होम’ची म्हणजे ‘चुणचुणीत’ घराची जाहिरात वाचली होती. आशय होता, ‘आम्ही तुमच्या घरात स्मार्ट प्रॉडक्ट्स बसवू आणि तुमच्या आयुष्याला तरतरी आणू!’ म्हणजे काय, की घराच्या प्रवेशद्वाराला प्रवेश नियंत्रक कुलूप (एन्ट्री कंट्रोल सिस्टीम डोअर लॉक), गरजेनुसार घराचं तापमान सुयोग्य करणारी यंत्रणा, बदलत्या प्रकाशानुसार आपोआप वरखाली होणारे पडदे, घरभर बिनतारी महाजाल म्हणजे वायफाय आणि त्यावर चालणारी दूरध्वनी, स्मार्टफोन, टीव्ही, वॉशर यांसारखी अनेक उपकरणं; घरभर टेहळणी करणारे सुरक्षाचित्रक कॅमेरे, विविध खोल्यांत ठरावीक वेळी आपोआप चालू-बंद होणारे दिवे, तोंडची आज्ञा झेलून त्यानुसार कामं करणारी इलेक्ट्रॉनिक नोकराणी ॲलेक्सा किंवा गुगल होम, आपोआप झाडू-पोछा करणारा रोबो व्हॅक्युम, चुणचुणीत पलंग, चालकाविना चालणारी गाडी आणि काय काय... पूर्वी ज्या काही गोष्टी जादुई वाटत होत्या, त्या आज रोजच्या झाल्या आहेत. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी नेस्ट, गुगल, स्लीप या कंपन्या, आणि त्यांच्याबरोबर विविध विद्यापीठांचे वार्धक्य संशोधन विभाग आणि रुग्ण विभाग संशोधन करत होते. त्यातल्या काही संशोधनांचं उपयोजन आता सुरू झालं आहे. यात घरची आघाडी, वैद्यकीय सुविधा हे प्रकार तर आपल्या आयुष्याची दोरी बळकट करत आहेतच, पण गुणवत्ताही वाढवत आहेत. .Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.आपलं चुणचुणीत घर कसं असेल ते एकदा पाहू या. तुमची गुगल दिनदर्शिका आपोआप तुमच्या घराच्या गजराला सांगेल. गजराच्या आवाजाच्या प्रकारावरून तुम्हाला दिवस निवांत असणार आहे की भरगच्च ते समजेल. हवामानाचा अंदाज आणि गुगल यांचा परस्परसंवाद असल्यामुळे पहाटे उठताना तुमच्या घरातल्या दिव्यांचा रंग आणि त्यांची तीव्रता दिवसाच्या तापमानानुसार ॲडजस्ट केलेली असेल आणि घराचे तापमानसुद्धा त्यानुसार ॲडजस्ट केलेलं असेल. उदाहरणार्थ, निळसर दिवा लागला म्हणजे पावसाळी दिवस. पिवळसर? मग दिवस नक्कीच भरपूर प्रकाशाचा असणार! आता नक्की किती तापमान ते तुम्ही संगणक उघडून पाहू शकता किंवा ॲलेक्साला विचारू शकता. तुमच्या उठण्याच्या वेळेनुसार घरातलं चुणचुणीत कॉफी मशिन तुमच्यासाठी कॉफी करू लागेल. जागं होऊन तरतरी वाटण्यासाठी सगळी अगदी जय्यत तयारी असेल. उठून नाश्त्यासाठी तयार झालात? मग तुमची गुगल सेविका तुमच्या आवडत्या पदार्थांची पाककृती सांगेल. तुमचा फ्रीज त्यामध्ये काय काय आहे आणि काय आणायला पाहिजे याची यादी देईल. तुम्ही निवडलेल्या पाककृतीनुसार स्वयंपाकघरातली उपकरणं सज्ज होतील. उदाहरणार्थ, तुमचा ओव्हन आधीच पुरेसा गरम होऊन सज्ज असेल. तयार होणाऱ्या पदार्थांमधल्या कॅलरी आणि अन्य द्रव्यं यांची माहिती तुमच्या फोनवरच्या फूड ट्रॅकिंग ॲपवर आपोआप रवाना होईल (बहुधा विमा कंपनी आणि डॉक्टरकडेसुद्धा!). त्याचवेळी तुमच्या घरातले यंत्रमानव तुमचं घर झाडून-पुसून लख्ख करतील. तुम्हाला कोणावर खेकसावं लागणार नाही. सकाळी तुम्ही तयार होऊन घराबाहेर पडायला तयार झालात, की घराला ते आपोआप ‘समजेल’. घरात रात्रीसाठी लावलेली सुरक्षा यंत्रणा आपोआप बंद होईल. दरवाजा आपोआप उघडेल आणि तुम्ही बाहेर पडलात की आपोआप बंद होईल. किल्ली? काळजी नको. तुमच्या बोटांच्या ठशांनी दार उघडता आणि बंद करता येईल. तुम्ही गाडीत बसून निघालात की घराची सुरक्षा यंत्रणा आपोआप चालू होईल आणि घरच स्वतःवर देखरेख करू लागेल..Premium|Chh. संध्याकाळी ॲलेक्साला रामरक्षा म्हणायला सांगा किंवा लता मंगेशकरांची गाणी म्हणायला सांगा. तुम्ही म्हणाल ते ती करेल, तुमचं मनोरंजन करेल. तुम्ही दिवसभरात किती पावले चाललात हे ती सांगेल. तुमच्या शरीरातली साखर किती वेळा कमी-जास्त झाली याची नोंद केल्याचा आलेख दाखवेल. तुम्हाला औषधं घेण्याची आठवण करेल. दुसऱ्या दिवशीचा गजर लावेल. रात्री सर्व आवरून तुम्ही आडवं होऊन वाचन करणार असाल, तर तुमच्या चुणचुणीत पलंगाच्या उशीकडला भाग जरा उंचावेल. दिव्याची तीव्रता वाचनयोग्य होईल. पलंग व्यवस्थापन करणाऱ्या संगणकावर तुम्हाला कसं तापमान लागतं याची आधीच नोंद असल्यामुळे खोलीचं तापमान, आजूबाजूचे आवाज याची व्यवस्था तुम्हाला पाहिजे तशी होईल. आणि मग तुमची रात्रीची झोपसुद्धा झकास होईल. थोडक्यात तुमचं घर 'आपोआपघर' होऊन जाईल.आता औषधशास्त्राच्या आघाडीवर काय सुरू आहे?दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी मी मिचिओ काकू या नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या वैज्ञानिकाचं भाषण ऐकलं होतं. सर्वसामान्य लोकांना सहजपणे विज्ञानाच्या वाटेवर घेऊन जाऊन भविष्याचा वेध घेण्याची विलक्षण हातोटी आहे त्याला. 'औषधशास्त्राचा भविष्यकाळ' हा त्याचा विषय. तो सांगत होता, 'येत्या काही वर्षांत शल्यकर्मी एका गावात बसून दुसऱ्या गावातल्या रुग्णावर शस्त्रक्रिया करतील. दुकानात जाऊन गाडी दुरुस्त करतात तसं स्टेम सेल्सच्या मदतीनं अवयव दुरुस्त करता येतील. तुमच्या शरीरातल्या स्टेम सेल्स वापरून थ्रीडी म्हणजे त्रिमिती प्रिंटर तुमचा एखादा अवयव तयार करू शकेल. याचा अर्थ सांधेबदल आणि गुडघेबदल शक्य होईल...' तेव्हाच्या त्या कालचक्राच्या काचेतून दिसलेलं जग आता आपण प्रत्यक्ष जगत आहोत. तेव्हा कपोलकल्पित वाटलेल्या गोष्टी आज आपल्या सेवेला सज्ज आहेत. व्यक्तीचं पूर्ण चित्र दाखवून निदान सोपं करणाऱ्या डीएनए चाचण्या, आवाजावरून व्यक्तीच्या प्रकृतीचं निदान करून आजारांची भाकितं आधीच करण्याची तंत्रं, विस्मरणाच्या आजाराचं भाकीत करणारी रक्तचाचणी, माणसाचा होलोग्राम करून शस्त्रक्रिया करणाऱ्यासाठी विकसित होत असलेली तंत्रं, सूक्ष्म सुई शरीरात घालून वेदनारहित इंजेक्शन देण्याची तंत्रं... अशा अनेक तेव्हा अशक्य वाटलेल्या गोष्टी आज शक्य आहेत!.आता 