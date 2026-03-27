Premium|Smartphone Addiction and Health : मोबाईलच्या अतिवापरामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम; तंत्रज्ञानाचा शाप

डॉ. सुबोध देशमुखआजच्या आधुनिक युगात मोबाईल हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण सतत स्क्रीनच्या संपर्कात असतो. तंत्रज्ञानाने दिलेले हे वरदान आता हळूहळू शाप ठरू लागले आहे. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मानवी आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम समजून घेणे ही काळाची गरज आहे..डोळ्यांवर येणारा प्रचंड ताणसतत मोबाईलच्या स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे आपल्या डोळ्यांवर खूप ताण येतो. मोबाईलमधून निघणारा निळा प्रकाश डोळ्यांच्या बाहुल्यांना थकवतो. यामुळे डोळे कोरडे पडणे किंवा डोळ्यांतून पाणी येणे अशा समस्या उद्भवतात. तासन्तास एकटक स्क्रीनकडे पाहिल्याने नजर धूसर होऊ शकते. डोळ्यांची जळजळ होणे हे स्क्रीनच्या अतिवापराचे पहिले लक्षण आहे. लहान मुलांमध्ये यामुळे लवकर चष्मा लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. डोळ्यांना आराम देण्यासाठी स्क्रीनपासून ठरावीक अंतर ठेवणे गरजेचे असते. डोळ्यांचे आरोग्य टिकवण्यासाठी दर वीस मिनिटांनी लांबचे पाहणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात मोतीबिंदू किंवा इतर गंभीर आजार होऊ शकतात.मानेचे आणि पाठीचे गंभीर विकारमोबाईल वापरताना आपण सतत मान खाली झुकवून बसतो. या चुकीच्या पद्धतीमुळे मानेलगतच्या मणक्याच्या हाडांवर अतिरिक्त भार पडतो, यालाच वैद्यकीय भाषेत ‘टेक्स्ट नेक सिंड्रोम’ असे म्हटले जाते. यामुळे मान दुखणे आणि खांदे जखडणे अशा तक्रारी सुरू होतात. हळूहळू हा त्रास पाठीच्या खालच्या भागापर्यंत पोहोचतो. सतत वाकून राहिल्यामुळे शरीराची ठेवण म्हणजेच पोस्चर बिघडते. मणक्यातील गादी सरकणे किंवा सायटिकासारखे त्रास होऊ शकतात. दीर्घकाळ एकाच स्थितीत बसून राहिल्याने स्नायू कडक होतात. हे टाळण्यासाठी मोबाईल डोळ्यांच्या पातळीवर धरून वापरणे उत्तम ठरेल.झोपेच्या चक्रावर होणारा परिणामरात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरल्याने आपल्या झोपेचे पूर्ण चक्र बिघडते. मोबाईलमधील निळा प्रकाश शरीरातील मेलाटोनिन या संप्रेरकाची निर्मिती थांबवतो. हे संप्रेरक आपल्याला शांत झोप लागण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. यामुळे झोप उशिरा लागणे किंवा अर्धवट लागणे असे प्रकार घडतात. पुरेशी झोप न मिळाल्याने दुसऱ्या दिवशी दिवसभर थकवा जाणवतो. झोपेच्या अभावामुळे चिडचिड होणे आणि कामात लक्ष न लागणे असे परिणाम होतात. रात्री झोपण्यापूर्वी किमान एक तास आधी मोबाईल दूर ठेवणे गरजेचे आहे. शांत झोप हीच आरोग्याची खरी गुरुकिल्ली आहे हे विसरून चालणार नाही..मानसिक आरोग्य आणि तणावसोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. इतरांचे झगमगीत आयुष्य पाहून स्वतःच्या आयुष्याबद्दल न्यूनगंड निर्माण होतो. सततच्या नोटिफिकेशन्समुळे मनाची एकाग्रता भंग पावते, कामाचा ताण वाढतो आणि अस्वस्थता जाणवू लागते. मोबाईल जवळ नसेल तर अस्वस्थ वाटणे याला 'नोमोफोबिया' म्हणतात. सतत कोणाचे तरी मेसेज येतील या विचाराने मेंदू थकून जातो. आभासी जगातील स्पर्धेमुळे डिप्रेशन आणि अँक्झायटी वाढताना दिसत आहे. मानसिक शांततेसाठी डिजिटल डिटॉक्स करणे गरजेचे आहे.लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींचा अभावमोबाईलमध्ये गुंतून राहिल्यामुळे आपली शारीरिक हालचाल मंदावते. एकाच जागी बसून राहिल्याने शरीरातील कॅलरीज जळत नाहीत त्यामुळे वजनात झपाट्याने वाढ होऊन लठ्ठपणाची समस्या निर्माण होते. लठ्ठपणामुळे पुढे मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो. मुले मैदानी खेळ खेळण्याऐवजी मोबाईलवर गेम खेळणे पसंत करतात, परिणामी त्यांचे शारीरिक पोषण आणि वाढ खुंटते. सतत काहीतरी खात मोबाईल पाहिल्याने अन्नाचे नीट पचन होत नाही. शारीरिक कष्टाचा अभाव अनेक आजारांना निमंत्रण देणारा ठरतो.एकाग्रता आणि स्मरणशक्तीवर परिणामसतत स्क्रीन बघण्याने मेंदूची एकाग्र होण्याची क्षमता कमी होत चालली आहे. कोणत्याही एका विषयावर दीर्घकाळ लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते. मोबाईलवर अवलंबून राहिल्यामुळे आपण साध्या गोष्टी लक्षात ठेवणे सोडून दिले आहे. फोन नंबर किंवा महत्त्वाचे पत्ते आता अनेकांना तोंडपाठ नसतात. मेंदूला कष्ट देण्याची सवय सुटल्याने स्मरणशक्ती कमकुवत होऊ लागते. सतत माहितीचा मारा झाल्यामुळे मेंदूला ती साठवणे जड जाते. वाचनाची सवय सुटून फक्त व्हिडिओ पाहण्याकडे कल वाढला आहे, त्यामुळे विचारांची खोली कमी होऊन उथळपणा वाढत चालला आहे..श्रवणशक्तीच्या समस्यामोबाईलवर सतत हेडफोन लावून गाणी ऐकणे किंवा बोलणे कानांसाठी घातक आहे. मोठ्या आवाजामुळे कानाच्या आतील पडद्याला इजा होऊ शकते. सततच्या कंपनांमुळे कानात गुंजारव होणे किंवा कमी ऐकू येणे असे त्रास होतात. इअरफोन्सच्या अतिवापरामुळे कानात संसर्ग होण्याचा धोकाही असतो, यामुळे डोकेदुखी आणि चक्कर येणे असे प्रकार वारंवार घडतात. तरुण पिढीमध्ये श्रवणशक्ती कमी होण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. आवाजाची मर्यादा न पाळल्यास कायमचे बहिरेपण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कानांना अधूनमधून विश्रांती देणे आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.पचनसंस्थेचे बिघडलेले कार्यजेवताना मोबाईल पाहण्याची सवय पचनसंस्थेसाठी अतिशय घातक आहे. मोबाईलमध्ये लक्ष असल्यावर आपण किती आणि काय खातोय याचे भान राहत नाही. अन्नाचा घास नीट न चावता गिळला जातो आणि पचनाला त्रास होतो. लाळ अन्नात नीट मिसळत नाही, मेंदूला तृप्तीचा संदेश उशिरा मिळतो. यामुळे अपचन, गॅस आणि ॲसिडिटी यांसारख्या समस्या उद्भवतात. अन्नाकडे लक्ष न देता खाल्ल्यामुळे अन्नातील पोषण शरीराला मिळत नाही. पोटाचे विकार हे शरीरातील इतर अनेक आजारांचे मूळ ठरतात. जेवण करताना मोबाईल पूर्णपणे बाजूला ठेवून अन्नाचा आस्वाद घेणे आवश्यक आहे.हृदयविकाराचा वाढता धोकाएका जागी बसून तासन्तास स्क्रीन पाहिल्याने रक्ताभिसरण प्रक्रियेत अडथळे येतात. हालचाल कमी झाल्यामुळे रक्तातील कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढू शकते. काही संशोधनांनुसार, मोबाईलमधून निघणाऱ्या रेडिएशन्सचा हृदयाच्या ठोक्यांवर परिणाम होतो. सततच्या तणावामुळे रक्तदाब वाढतो आणि हृदयावर ताण येतो. रात्रीची अपुरी झोप आणि वाढलेला स्ट्रेस हृदयासाठी हानिकारक असतो. धावपळ कमी आणि मोबाईलचा वापर जास्त झाल्यामुळे हृदयविकाराचे झटके येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी सक्रिय जीवनशैली अंगीकारणे गरजेचे आहे..सामाजिक संवाद आणि नातेसंबंधांत दुरावामोबाईलमुळे माणसे जवळ आली असली, तरी प्रत्यक्ष संवाद मात्र संपत चालला आहे. एकाच घरात राहूनही घरातील सदस्य एकमेकांशी मोबाईलवरच बोलतात, यामुळे कौटुंबिक जिव्हाळा आणि नातेसंबंधांमधील ऊब कमी होत आहे. एकमेकांकडे बघून बोलण्याऐवजी स्क्रीनकडे बघून बोलण्याची सवय लागली आहे, त्यामुळे मुलांवर होणारे संस्कार आणि भावनिक देवाणघेवाण कमी झाली आहे. सण-समारंभातसुद्धा लोक सेल्फी आणि फोटो काढण्यातच मग्न असतात. प्रत्यक्ष गप्पा मारण्यापेक्षा स्टेटस ठेवण्याला जास्त महत्त्व दिले जात आहे. सामाजिक एकलेपणा वाढल्यामुळे माणसांमध्ये चिडचिडेपणा आणि अलिप्तता येत आहे.मुलांच्या वाढीवर होणारा दुष्परिणामलहान मुलांना जेवू घालण्यासाठी किंवा गप्प बसवण्यासाठी मोबाईल दिला जातो, त्यामुळे मुलांच्या मेंदूच्या नैसर्गिक विकासात अडथळे निर्माण होतात. मुलांना मोबाईलचे व्यसन लागल्याने त्यांचा सामाजिक विकास खुंटतो, त्यांची विचार करण्याची आणि कल्पनाशक्तीची क्षमता कमी होते. मोबाईलमुळे मुलांमध्ये हिंसक प्रवृत्ती आणि हट्टीपणा वाढत असल्याचे दिसते. मैदानी खेळ आणि निसर्गाशी त्यांचा संपर्क तुटत चालला आहे. कमी वयात डोळ्यांचे आणि मणक्याचे आजार होणे ही चिंतेची बाब आहे. पालकांनी स्वतः मोबाईलचा वापर कमी करून मुलांसोबत वेळ घालवणे आवश्यक आहे.वेळेचा अपव्यय आणि उत्पादनक्षमता घटणेसोशल मीडियावरचे रील्स आणि व्हिडिओज पाहताना वेळेचे अजिबात भान राहत नाही. कामाच्यावेळी मोबाईलमुळे वारंवार व्यत्यय येतो आणि कामाचा वेग मंदावतो. अभ्यासाच्यावेळी मोबाईल जवळ असल्यास लक्ष विचलित होते आणि प्रगती थांबते. आपण दिवसातले अनेक तास फक्त स्क्रोलिंग करण्यात वाया घालवतो. हा वेळ आपण व्यायामासाठी किंवा काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी वापरू शकतो. वेळेचे नियोजन न जमल्यामुळे माणसाला सतत धावपळ करावी लागते. आयुष्यातील सुवर्णक्षण मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात कैद करण्याच्या नादात आपण ते जगायचे विसरतो. वेळेचा सदुपयोग करणे ही प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे..रेडिएशन्स आणि कर्करोगाचा संभाव्य धोकामोबाईलमधून सतत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स उत्सर्जित होत असतात. ही रेडिएशन्स आपल्या शरीरातील पेशींवर परिणाम करू शकतात असे मानले जाते. मोबाईल डोक्याजवळ धरून जास्त वेळ बोलल्याने मेंदूवर परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळ रेडिएशन्सच्या संपर्कात राहिल्याने कर्करोगासारखे आजार होण्याचा धोका संभवतो. जरी यावर अजून पूर्णपणे शिक्कामोर्तब झाले नसले, तरी खबरदारी घेणे उत्तम. मोबाईल खिशात ठेवण्याऐवजी बॅगमध्ये ठेवणे कधीही सुरक्षित असते. झोपताना मोबाईल उशाशी ठेवणे सर्वात जास्त धोकादायक मानले जाते. रेडिएशन्सपासून वाचण्यासाठी मोबाईलचा वापर मर्यादित ठेवणेच हिताचे आहे.हातांच्या बोटांना आणि मनगटांना इजासतत टायपिंग केल्याने किंवा मोबाईल पकडल्याने बोटांवर ताण येतो, यामुळे अंगठा आणि मनगट दुखणे अशा तक्रारी वाढतात. याला ‘कार्पल टनल सिंड्रोम’ असे म्हटले जाते. हाताला मुंग्या येणे, बोटांच्या सांध्यांमध्ये वेदना होणे आणि कडकपणा जाणवणे सुरू होते. मोबाईलचा आकार आणि वजन यामुळे हाताच्या नसांवर दबाव येतो. जास्त वेळ गेम खेळल्यामुळे बोटांची हालचाल मर्यादित आणि एकसारखी होते, त्यामुळे स्नायूंना इजा होऊन लहान वयातच सांधेदुखीचा त्रास सुरू होतो. हातांना विश्रांती देणे आणि स्ट्रेचिंग करणे यामुळे हा त्रास कमी होऊ शकतो.सायबर गुन्हे आणि सुरक्षिततेचा प्रश्नमोबाईलच्या अतिवापरामुळे आपण आपली वैयक्तिक माहिती इंटरनेटवर उघड करतो, म्हणूनच सायबर फसवणूक आणि आर्थिक नुकसानीचा धोका वाढतो. अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे किंवा माहिती शेअर करणे महाग पडू शकते. सोशल मीडियावर आपली गोपनीयता धोक्यात येण्याची शक्यता असते. फसवणुकीच्या घटनांमुळे मानसिक धक्का बसतो आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होते. सुरक्षित इंटरनेट वापराबाबत साक्षर नसणे हे मोठ्या धोक्याचे लक्षण आहे. मोबाईल हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून, तो जबाबदारीने वापरणे गरजेचे आहे. डिजिटल सुरक्षिततेचे नियम पाळल्यास आपण अनेक संकटांपासून वाचू शकतो..उपाय आणि मर्यादित वापराचे महत्त्वमोबाईल ही काळाची गरज असली, तरी त्याचा वापर मर्यादित असणे आवश्यक आहे. दिवसातून किमान दोन तास 'नो मोबाईल झोन' पाळणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरेल. जेवताना आणि झोपताना मोबाईल पूर्णपणे बंद ठेवावा किंवा लांब ठेवावा. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी दर अर्ध्या तासाने डोळ्यांना विश्रांती द्यावी. सोशल मीडियापेक्षा लोकांशी प्रत्यक्ष बोलण्याला आणि भेटीगाठींना प्राधान्य द्यावे. छंद जोपासावेत आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवावा. आपण मोबाईलचे गुलाम न होता, आपण त्याचे मालक होऊन त्याचा वापर करावा. संयमित आणि विचारपूर्वक वापर केल्यास मोबाईल आपले जीवन सुखकर करू शकतो.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.