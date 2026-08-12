Premium|Smartphone and Time Management : काळ, वेळ आणि घड्याळ

डॉ. हेमंत बा. अय्यापूर्वी वेळ पाहण्यासाठी घड्याळ बघावं लागायचं; आता वेळ पाहायला गेलं, की दहा सूचना, वीस संदेश, तीस व्हिडिओ आणि शंभर विचलनं समोर उभी ठाकतात. वेळ पाहण्याच्या निमित्तानं वेळच निसटून जाते. पूर्वी घड्याळ वेळ सांगायचं; आता स्मार्टफोन वेळ खाऊ लागलाय. दिवसाचे चोवीस तास तेवढेच आहेत, पण ‘वेळच मिळत नाही’ ही तक्रार मात्र आज सर्वाधिक ऐकू येते.एकदा घड्याळात चांगलीच खडाजंगी उडाली. कारणही तसंच होतं. सेकंद काटा, मिनिट काटा आणि तास काटा; तिघेही आपापल्या श्रेष्ठत्वाचा दावा करत होते. ‘‘अरे, तुम्ही काय सुस्त मेले! माझ्यासारखं पटापट धावणं जमलंय का कधी तुम्हा दोघांना?’’ सेकंद काटा भराभर फिरतच फुशारकी मारू लागला. मिनिट काटा काही गप्प बसणाऱ्यांपैकी नव्हता, ‘‘मी तरी तुझ्यासारखा नुसता गोलगोल फिरत नाही आणि तास काट्यासारखा एका आकड्यावर तासन्तास ध्यानस्थही बसत नाही. माझ्या एका फेऱ्याशिवाय घड्याळाला वेळच कळत नाही, समजलास?’’.आता तास काटा हलला. तो नेहमीप्रमाणे शांत होता; पण त्याचा आवाज मात्र भारदस्त होता. ‘‘अरे, तुमच्या धावण्याला अर्थ तरी कोण देतो? मी जिथे उभा असतो, तिथूनच वेळेची खरी गिनती सुरू होते. नाही तर तुमचं फिरणं म्हणजे जत्रेतल्या पाळण्यासारखं, नुसतं गोलगोल!’’‘‘मोठ्या गोष्टी करू नकोस!’’ सेकंद काटा पुन्हा तुरुतुरु धावू लागला, ‘‘माझा एक फेरा पूर्ण होईपर्यंत तू जागचा हलतही नाहीस.’’‘‘आणि माझा एक फेरा झाला की तुझा हा लंबू दादा एक आकडा पुढे सरकतो, हेही लक्षात ठेव!’’ मिनिट काट्यानं लगेच प्रत्युत्तर दिलं.तिघांचं भांडण वाढतच गेलं. आजही वाढतंच आहे. कारण प्रत्येक घड्याळात हे तिन्ही काटे एकाच वर्तुळात राहतात; पण एकमेकांसारखं होण्याचा प्रयत्न मात्र कधीच करत नाहीत. आणि त्यांचं हे भांडण पाहताना माझ्या मनात एक प्रश्न अनेकदा डोकावतो... घड्याळ म्हणजे नेमकं काय? वेळ मोजण्याचं साधन? की आपल्या आयुष्याची निःशब्द आत्मकथा?खरंच, ‘वेळ मोजण्याचं साधन’ एवढंच राहिलंय का आपल्या आयुष्यात घड्याळाचं अस्तित्व? एखाद्या घरात शिरलं, की त्या घरातल्या माणसांपूर्वी नजर अनेकदा भिंतीवरच्या घड्याळाकडेच जाते. श्रीमंतांच्या प्रशस्त दिवाणखान्यात पितळी लंबकाचं, प्रत्येक तासाला गंभीर आवाजात ठोके देणारं जुन्या वळणाचं घड्याळ दिमाखात लटकलेलं दिसतं. एखाद्या मध्यमवर्गीयाच्या घरात लग्न, मुंज अथवा गृहप्रवेशाच्यावेळी आहेर म्हणून मिळालेलं, एखाद्या कंपनीचं नाव मिरवणारं घड्याळ वर्षानुवर्ष वेळ सांगत राहतं. तर झोपडपट्टीतल्या एखाद्या घरात अर्धं डायल मोडलेलं, काच फुटलेलं, काट्यांचा रंग उडालेलं घड्याळही आश्चर्यकारकरित्या वेळेच्या बाबतीत प्रामाणिकच असतं. माणसांच्या चेहऱ्यांवर मुखवटे असू शकतात; पण घड्याळाच्या काट्यांना ढोंग करता येत नाही. म्हणूनच भिंतीवरची घड्याळं केवळ वेळ सांगत नाहीत; ती नकळत त्या घराचा स्वभाव, परिस्थिती, संस्कार आणि जगण्याची लयही सांगत असतात..घड्याळ माणसाला रोज एकच धडा शिकवत असतं, ‘गेलेली वेळ परत येत नाही.’ त्याचे तीन काटे कधी एकमेकांची वाट पाहत नाहीत. सेकंद काटा धावत राहतो, मिनिट काटा त्याच्या मागोमाग चालत राहतो आणि तास काटा आपल्या संथ गतीने पुढे सरकत राहतो. प्रत्येकाचा वेग वेगळा, काम वेगळं; पण उद्दिष्ट एकच. माणसाचं जीवनही यापेक्षा फार वेगळं आहे असं वाटत नाही. कुणी भरधाव धावत असतो, कुणी सावकाश पुढे जात असतो, तर कुणी एका जागी थांबल्यासारखा दिसत असतो; पण काळाच्या दृष्टीने प्रत्येकजण सतत प्रवासातच असतो. घड्याळाची गंमत अशी, की ते कुणासाठीच थांबत नाही आणि कुणाला पुढे ढकलतही नाही. त्याचे काटे श्रीमंतांसाठी जसे फिरतात, तसेच गरिबांसाठीही. राजाच्या मनोऱ्यावरचं घड्याळ आणि शेतकऱ्याच्या घरातलं घड्याळ; दोघांनाही चोवीस तासच मिळतात. काळ कधीच पक्षपात करत नाही; तो केवळ संधी देतो. त्या संधीचं सोनं करायचं की वाळू, हे मात्र माणसाच्या हातात असतं. म्हणूनच कदाचित वेळ ही जगातली सर्वात लोकशाहीवादी गोष्ट असावी. ती कोणाच्याही पदापुढे, पैशापुढे किंवा प्रतिष्ठेपुढे नतमस्तक होत नाही.कधी कधी मला वाटतं, घड्याळाचे काटे हे आयुष्याचे तीन टप्पेच असावेत. सेकंद काटा म्हणजे बालपण; सतत धावणारं, एका जागी क्षणभरही न थांबणारं. मिनिट काटा म्हणजे तारुण्य; धावण्याची दिशा शोधत पुढे सरकणारं. तास काटा म्हणजे प्रौढत्व; संथ, संयमी आणि प्रत्येक पावलाची जाणीव असलेलं. बालपणी वेळ कधी पुढे जात नाही असं वाटतं, तर तारुण्यात ती अपुरी पडते. आयुष्याच्या उत्तरार्धात मात्र काळ कधी पुढे निघून गेला, हेच समजत नाही. घड्याळाचे काटे मात्र तेवढ्याच निष्ठेने आपलं काम करत राहतात; बदलत असतो तो फक्त त्यांच्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन!लहानपणी मला घड्याळ कळत नव्हतं. आकड्यांची ओळख झाली, तसं काट्यांचंही गूढ उलगडू लागलं. ‘आई, मोठा काटा सहावर आणि छोटा तीनवर!’ एवढंच सांगण्यात तेव्हा माझं घड्याळज्ञान संपायचं. कपडे धुण्यात रमलेल्या आईला मी वेळ सांगायचो, आणि ती माझ्यावर विश्वास ठेवायची. कालांतराने काळाने मलाही घड्याळावरची वेळ वाचायला शिकवलं. पण आज या विषयावर लिहिताना एक वेगळीच जाणीव होते; माणूस अनेक गोष्टी वेळेत शिकतो, पण काळाच्या ओघात त्यांपैकी कितीतरी विसरूनही जातो. आठवणी काळाच्या पडद्याआड विरून जातात. वेळ मात्र वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नवं पान उलटवत पुढे सरकत राहते. आपण घड्याळात वेळ शोधत बसतो; पण काळ मात्र शांतपणे आपल्यालाच वाचत असतो..Premium|Work Life Balance : नोकरीतील ‘हवं हवं’ सोडण्याचा निर्णय.शाळेत जाऊ लागल्यानंतर वेळेची खरी ओळख व्हायला लागते. वर्गाच्या भिंतीवर लटकलेलं घड्याळ आणि त्याच्या शेजारी टांगलेलं वेळापत्रक हीच विद्यार्थ्याच्या आयुष्याची पहिली दोन गुरुकुलं असावीत. घंटा वाजली की विषय बदलायचा, काटा पुढे सरकला की शिक्षक बदलायचे, आणि दिवस संपला की दप्तर खांद्यावर. माणूस यंत्रांचा आधार घेतो की नकळत यंत्रवत होतो, हे सांगणं कठीण आहे. मात्र घड्याळ आणि वेळापत्रक माणसाला शिस्त लावतात, हे नक्की. काळाच्या अफाट पसाऱ्याला छोट्या-छोट्या तासांत विभागून जगणं त्यांनीच आपल्याला शिकवलं. घड्याळावरचा प्रत्येक तास वर्गाच्या चार भिंतींमध्ये बंदिस्त व्हायचा. पण विद्यार्थ्याची नजर मात्र फळ्यावर कमी आणि घड्याळाच्या काट्यावर जास्त असायची. मधल्या सुट्टीची घंटा कधी वाजतेय, हा प्रश्न गणिताच्या प्रमेयापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा वाटायचा. शेवटच्या तासात तर सेकंद काट्याचाही वेग कमी झालाय की काय, असं वाटायचं. पण खेळाच्या मैदानात उतरलो, की तोच काटा भरधाव पळू लागायचा. तेव्हाच कदाचित आयुष्यातला पहिला धडा मिळाला; घड्याळाची वेळ सारखीच असते, बदलत असतो तो आपल्या मनाचा वेग.घड्याळाबद्दल लिहिताना असं हे गूढ, तत्त्वज्ञानाकडे झुकणारं लेखन का होत चाललंय, हा प्रश्न मीच स्वतःला विचारत होतो. तेवढ्यात लहानपणीची एक घटना मनाच्या पडद्यावर जशीच्या तशी उभी राहिली. माझे थोरले काका घरातली बंद पडलेली दहा-बारा घड्याळं घेऊन गोव्याच्या सीमेलगत असलेल्या माजाळी गावात ती दुरुस्त करून आणण्यासाठी गेले होते. सकाळची साधारण दहा-साडेदहाची वेळ असावी. दुपारपर्यंत सगळी घड्याळं दुरुस्त झाली. काळ पुन्हा काट्यांवर धावू लागला. पण परतीच्या प्रवासात माजाळीहून महामार्गावर येताना त्यांच्या दुचाकीला भीषण अपघात झाला. मागून येणारा ट्रक त्यांना दिसला नाही; आणि बाजूने महामार्गावर येणारे काका ट्रकचालकालाही दिसले नाहीत. त्या दिवशी घरातली सगळी घड्याळं पुन्हा वेळ दाखवू लागली; पण ती दुरुस्त करून आणणाऱ्या माणसाची वेळ मात्र त्या रस्त्यावर कायमची थांबली होती. त्या घटनेनंतर मला एक गोष्ट कायमची उमगली. घड्याळं दुरुस्त करता येतात, पण काळ दुरुस्त करता येत नाही. काटे पुन्हा चालू लागतात, पण थांबलेलं आयुष्य पुन्हा सुरू होत नाही. माणूस घड्याळाला वेळ शिकवतो, पण काळ माणसाला त्याची मर्यादा शिकवून जातो.काळ बदलला, तसं घड्याळही बदलत गेलं. माणसाच्या उत्क्रांतीबरोबर काळ मोजणाऱ्या या यंत्राचीही उत्क्रांती होत राहिली. एका भांड्यातून दुसऱ्या भांड्यात अलगद झरणाऱ्या वाळूवर वेळ मोजणाऱ्या वाळूघड्याळापासून, लंबकाच्या तालावर डुलणाऱ्या भिंतीवरील घड्याळापर्यंत; तिथून सेलच्या विद्युतप्रवाहावर धावणाऱ्या क्वार्ट् झ घड्याळापर्यंत आणि आज हृदयाचे ठोके, रक्तदाब, पावलं, झोप आणि शरीराची असंख्य गुपितं सांगणाऱ्या स्मार्ट वॉचपर्यंत घड्याळाचा प्रवास थक्क करणारा आहे. काळाला मोजण्याचा माणसाने सातत्याने प्रयत्न केला; पण प्रत्येक नव्या घड्याळाने उलट एकच गोष्ट सिद्ध केली. काळाला मोजणाऱ्यालाही काळ कधी जुमानत नाही. घड्याळं बदलली, काटे बदलले, तंत्रज्ञान बदललं; पण काळ मात्र आजही स्वतःच्या गतीनेच चालत आहे. तो ना कोणाच्या मनगटावर मावला, ना कोणाच्या मोबाईलमध्ये. तो आजही तितकाच स्वतंत्र, तितकाच अधिपती आहे. आज घड्याळ मनगटावरून मोबाईलमध्ये आलं आणि मोबाईल खिशातून थेट मनात शिरला. पूर्वी वेळ पाहण्यासाठी घड्याळ बघावं लागायचं; आता वेळ पाहायला गेलं, की दहा सूचना, वीस संदेश, तीस व्हिडिओ आणि शंभर विचलनं समोर उभी ठाकतात. वेळ पाहण्याच्या निमित्तानं वेळच निसटून जाते. पूर्वी घड्याळ वेळ सांगायचं; आता स्मार्टफोन वेळ खाऊ लागला. दिवसाचे चोवीस तास तेवढेच आहेत, पण ‘वेळच मिळत नाही’ ही तक्रार मात्र आज सर्वाधिक ऐकू येते. वेळ कमी झालेली नसते, तिच्याभोवतीचा गोंधळ वाढलेला असतो..घड्याळाच्या काट्यांशी माणसाचं नातंही वयानुसार बदलत जातं. लहानपणी मधल्या सुट्टीची वाट पाहणारे डोळे, तारुण्यात परीक्षेची वेळ मोजू लागतात. नोकरी लागली की ऑफिसची वेळ आयुष्याला चौकट घालते. संसार सुरू झाला की औषधांची, हप्त्यांची, मुलांच्या शाळेची, रेल्वेची, विमानाची अशा कितीतरी वेळा आपल्याभोवती फिरू लागतात. आणि एक दिवस निवृत्तीनंतर अचानक लक्षात येतं; आयुष्यभर आपण घड्याळामागे धावत होतो, आता घड्याळ आपल्या मागे निवांत चालतंय. काट्यांचा वेग बदलत नाही, बदलत जातात त्या आपल्या प्राधान्यक्रमांच्या दिशा. कधीकधी वाटतं, घड्याळात चौथा काटाही असायला हवा होता; आठवणींचा. तो कोणत्याही आकड्यावर थांबला असता. कधी आईच्या कुशीत, कधी वडिलांच्या हातात, कधी शाळेच्या मैदानावर, कधी पहिल्या प्रेमाच्या नजरेत, तर कधी एखाद्या विरहाच्या संध्याकाळी. त्या काट्याला ना सेकंदांची घाई असते, ना मिनिटांची मोजदाद, ना तासांची गणितं. कारण आठवणी घड्याळाच्या वेळेनं चालत नाहीत, त्या काळाच्या हृदयात धडधडत असतात. म्हणूनच कदाचित काही क्षण एका सेकंदात आयुष्यभरासाठी कोरले जातात, आणि काही वर्षं जगूनही आठवणीत एकही ठसा उमटत नाही.शेवटी एक दिवस या काट्यांच्या भांडणाला मागचा सेलच कंटाळला. ‘बस, आता पुरे!’ असं म्हणत त्याने घड्याळाला वीजपुरवठाच बंद केला. क्षणार्धात तिन्ही काटे गुमान झाले. सेकंद काट्याची धावपळ थांबली, मिनिट काट्याची घाई संपली आणि तास काट्याचं श्रेष्ठत्वही एका आकड्यावर येऊन थबकलं. त्या निमित्ताने वडिलांचा एक मिस्कील विनोद आठवला. ते नेहमी म्हणायचे, ‘बंद घड्याळसुद्धा दिवसातून दोनदा वेळ बरोबर सांगतं बरं!’ त्या वेळी ते वाक्य ऐकून हसू यायचं, आज त्यातलं जीवनतत्त्व उमगतं. कधीकधी थांबणंही माणसाला योग्य वेळ दाखवून जातं. पण घड्याळ थांबलं म्हणून काळ काही थांबला नव्हता. तो चालतच राहिला... आजही चालत आहे. माणूस अजूनही त्याला घड्याळाच्या काट्यांत, कॅलेंडरच्या पानांत आणि वेळेच्या गणितांत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण काळ कोणत्याच घड्याळाचा गुलाम नाही. उलट, घड्याळांसकट आपण सारेच त्याचे गुलाम आहोत. तोच अंतिम अधिपती आहे; आणि त्याच्या विशाल प्रवाहात आपलं संपूर्ण आयुष्य हे घड्याळाच्या सेकंद काट्याइतकं क्षणभंगुर आहे.लेखक गोवा विद्यापीठातील शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेमध्ये मराठी अध्ययनशाखेत प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.