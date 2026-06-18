Premium|Social Media Beauty Trends : सोशल मीडियावरील ब्युटी ट्रेंड्सवर विश्वास ठेवताना सावध राहा

स्वप्ना सानेहेअरफॉल कमी करण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठीची बरीचशी माहिती सोशल मीडियावर आहे. किती सहज हेअरफॉल थांबवता येऊ शकतो, हे रिल्समध्ये दाखवले जाते. ते बघून लगेच आपण त्यातली हेअरफॉल कंट्रोल किट मागवतो. ज्यात हेअर ऑइल, शाम्पू, कंडिशनर, हेअर सिरम हे सर्व छान पॅकिंगमध्ये असते. पण ते वापरल्यावर प्रत्यक्षात किती लोकांचे केस गळणे थांबले, हे एक कोडेच आहे. कारण हेअरफॉल होण्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात.सौंदर्य प्रसाधनांचे असंख्य व्हिडिओ सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. कुठलाही विषय निवडला, तरी त्याबद्दलची माहिती आणि त्यासंबंधित व्हिडिओ बघायला मिळतात. स्किन केअर, हेअर केअर, मेकअप, हेअर स्टाइल, लेटेस्ट ट्रेंड्स, सेलिब्रिटींच्या फॅशन, मेकअप, त्यांचे स्किन केअर रूटीन आणि इतर बऱ्याच गोष्टी. एकदा तुम्ही तो विषय सर्च केला, की तुम्हाला त्यासंबंधित वेगवेगळ्या लोकांचे व्हिडिओ दिसतात. काहींचे व्हिडिओ आपल्याला खूप इंटरेस्टिंग वाटतात, तर काही लोकांचे थोडे वेगळे वाटतात. काही माहिती वादग्रस्त वाटते. अशा व्हिडिओंमध्ये माहिती देणारा कितपत सज्ञान आहे, किती अनुभवी आहे, याबद्दल आपण जाणून घेत नाही..सोशल मीडियावर पिंपल्सबद्दल सर्च केले, तर असंख्य लोकांचे व्हिडिओ दिसणार. व्हिडिओ बघत असताना वाटेल, की अरे वा! खूप छान माहिती आहे, आपणही हेच करून बघू. पण नंतर त्याचा काही फायदा झालेला नसतो. तसेच कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्सचे आहे. इन्फ्लुएन्सरने केलेल्या जाहिरातींमधले प्रॉडक्ट घरी आणले जाते आणि नंतर त्याचा काहीच फायदा झालेला नाही हे लक्षात येते. असे का होत असेल? त्याचे उत्तर असे, की आपण त्या इन्फ्लुएन्सरच्या इन्फ्लुएन्समध्ये येऊन, काहीही विचार न करता प्रॉडक्ट विकत घेतो. ते प्रॉडक्ट आपल्या त्वचेला सूट होते का, त्याचा आपल्या त्वचेवर योग्य तो परिणाम दिसेल का, या गोष्टी लक्षात न घेता लगेच ते प्रॉडक्ट ऑनलाइन मागवतो. मागवलेले प्रॉडक्ट वापरून फायदा झाला तर ठीक, पण त्वचेचे काही नुकसान झाले, तर त्याला जबाबदार कोण?हेअरफॉल कमी करण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठीची बरीचशी माहिती सोशल मीडियावर आहे. किती सहज हेअरफॉल थांबवता येऊ शकतो, हे रिल्समध्ये दाखवले जाते. ते बघून लगेच आपण त्यातली हेअरफॉल कंट्रोल किट मागवतो. ज्यात हेअर ऑइल, शाम्पू, कंडिशनर, हेअर सिरम हे सर्व छान पॅकिंगमध्ये असते. पण ते वापरल्यावर प्रत्यक्षात किती लोकांचे केस गळणे थांबले, हे एक कोडेच आहे. कारण हेअरफॉल होण्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. पोस्ट इन्फेक्शन, कुपोषण, स्ट्रॉंग हीट आणि केमिकल ट्रीटमेंट, शाम्पूचा अतिवापर, क्षारयुक्त पाणी अशा अनेक कारणांमुळे केस गळू शकतात. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ती कारणे जाणून घेऊन त्यावर उपचार करणे आवश्यक आहे. हेअरफॉलचे नेमके कारण तपासून बघितल्याशिवाय कुठलेही प्रॉडक्ट वापरणे चुकीचे आहे..Premium|Healthy Glowing Skin : उन्हाळ्यात त्वचा निरोगी आणि तजेलदार ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय.ट्रेंडिंग मेकअपचे ट्युटोरियल्स सोशल मीडियावर दाखवली जातात. कधी ते प्रॉडक्टसाठीचे पेड प्रोमोशन असते, तर कधी खरोखरच चांगले मेकअप आर्टिस्ट मार्गदर्शन करीत असतात. त्यामुळे कन्टेंट बघताना योग्य ट्युटोरियल्स बघावीत. बऱ्याचदा मॉडेल्सचा इन्स्टंट मेकअप दाखवला जातो. ज्यामध्ये मॉडेलला सूट होणाऱ्या प्रॉडक्ट्सचा वापर केलेला असतो आणि त्याचा त्यांना सरावही असतो. ते बघून आपण लगेच त्यातले प्रॉडक्ट्स मागवतो आणि नंतर अपेक्षित रिझल्ट आला नाही, की निराश होतो. याचे कारण म्हणजे मॉडेलला सूट होणारे मेकअप प्रॉडक्ट्स आणि त्यात वापरलेल्या शेड्स तुमच्या स्किन टोनला सूट होतीलच असे नाही. फाउंडेशनच्या वेगवेगळ्या शेड्स, लिपस्टिकच्या शेड्स तसेच कोणत्या ओकेजनसाठी मेकअप आहे या सगळ्या बाबींचा विचार करूनच मेकअप करणे आवश्यक आहे. सगळ्या ओकेजनला एकाच प्रकारचा मेकअप चांगला दिसत नाही आणि आऊटफिटलाही मॅच होत नाही.हल्ली टॅन रिमूव्हल सोप आणि पॅकबद्दल भरपूर रिल्स बघायला मिळतायत. त्वचा टॅन होणे ही एक प्रोटेक्टिव्ह प्रोसेस आहे. त्वचेमधील मेलॅनिनचे प्रमाण वाढते आणि सनबर्न होण्यापासून त्वचेचे रक्षण करते. हर्बल टॅन रिमूव्हल प्रॉडक्ट लगेच पूर्णपणे टॅन घालवू शकत नाही, ते हळूहळू कमी होत जाते. इन्स्टंट टॅन रिमूव्हलचे प्रॉडक्ट्स घेताना ते किती हर्बल आणि किती केमिकल आहे, हे जरूर तपासून घ्यावे..सोशल मीडियावरचे प्रॉडक्ट मागवताना घ्यायची काळजीसगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या गोष्टी जशा दिसतात, तशाच असतील असे नाही. ब्यूटी रिलेटेड कन्टेंट बघताना हे नेहमी लक्षात असू द्या, की रील करताना इन्फ्लुएन्सर बऱ्याच गोष्टी फिल्टर करत असतो, एडिट करत असतो. व्हिडिओ आणि प्रत्यक्षात फरक असतो.कुठल्याही कॉस्मेटिक प्रॉडक्टची जाहिरात बघितल्यावर त्याची ऑथेंटिसिटी जरूर तपासावी. त्यांच्या वेबसाइटवर जाऊन पूर्ण माहिती घ्यावी आणि त्याबद्दल लोकांचे मत काय आहे ते बघावे, रेटिंग तपासावे.रीलमध्ये पाहिलेल्या प्रॉडक्टची तुमच्या त्वचेला गरज आहे का, याचा विचार करावा. उदाहरणार्थ, मॅच्युअर त्वचेसाठी एखादे अँटी-एजिंग क्रीम असेल आणि तुम्ही टीनएजर असाल, तर ते प्रॉडक्ट तुमच्या त्वचेसाठी नाही आहे, हे लक्षात घ्यावे. या क्रीममुळे माझी त्वचा अजून छान होईल, असा विचार करून विनाकारण प्रॉडक्ट खरेदी करू नये. याचा फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होण्याची शक्यता असते.हा लेख जनहितार्थ आणि जागरूकता व्हावी यासाठी दिलेला आहे. इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवरचे व्हिडिओ बघून ज्यांना लगेचच कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स मागवायची सवय असते, त्या लोकांसाठी ही माहिती आहे. त्यातले बरेचसे प्रॉडक्ट्स चांगलेही असतात, त्याची योग्यप्रकरे शहानिशा करून आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन मागवू शकता.स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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