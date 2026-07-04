Premium|Global Youth Protests : युद्ध, पॅलेस्टाइन आणि तरुणांचा आवाज; जागतिक आंदोलनांची नवी दिशा

गोपाळ कुलकर्णीवैश्विक संघर्षाने आज अवघ्या जगालाच कडेलोटावर आणून ठेवले आहे. एकीकडे अनिर्णीत युद्धांची मालिका आणि दुसरीकडे तापमानवाढीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट अशा दुहेरी कात्रीत जग सापडले आहे. भविष्य हे असे अनिश्चिततेच्या खाईमध्ये पडले असताना तरुणाईला गप्प राहायला सांगणे म्हणजे त्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे. अर्थात प्रस्थापित सत्ताधीशांनी कितीही गळचेपी केली, तरीही गप्प राहतील ते तरुण कसले? स्टॅनफर्डच्या पदवीप्रदान सोहळ्यामध्ये दिसलेले बहिष्काराचे चित्र प्रतिकात्मक होते. याआधीही पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावरून विविध विद्यापीठांत आंदोलनाचा वणवा पेटला होता, पण ट्रम्प प्रशासनाने तो आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला.खरेतर युद्ध कोणत्याच समस्येवरचा उपाय असू शकत नाही, किंबहुना तो तसा असूही नये. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाची अवघ्या जगाने मोजलेली किंमत किती भीषण आणि भयावह होती हे सर्वज्ञात आहे, तरीही परत जागतिक महासत्तांच्या खुमखुमीमुळे जग युद्धाच्या महासंकटात सापडले आहे. पॅलेस्टाइनमध्ये जे काही झाले, त्या विरोधात केवळ तरुणाईच नाही तर विविध क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी मैदानात उतरली होती. कलाकार, लेखक, कवी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बंडाचे निशाण रोवले. अगदी न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरपासून ते थेट दिल्लीपर्यंत सर्वत्र आंदोलने झाली. प्रत्येक तरुण आपल्या मनातील खदखद व्यक्त करत होता. पॅलेस्टाइनला वाचवा, ही त्यांची मागणी होती. जगातील बड्या बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील इस्राईलची गुंतवणूक लपून राहिलेली नाही. अगदी मस्क यांच्या टेस्लापासून पिचाई यांच्या गुगलपर्यंत सर्वत्र इस्रायली हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसून येत होता. स्टॅनफर्डच्या विद्यार्थ्यांनी नेमके हेच हेरले आणि पिचाई यांना कडवट विरोध केला. .Permium|Indo Pacific Strategy : बदलत्या अमेरिकन धोरणामुळे भारत-अमेरिका संबंध नव्या वळणावर का आले?.सध्या गुगल आणि इस्राईल सरकार यांच्यामध्ये क्लाउड कॉम्प्युटिंगशी संबंधित प्रोजेक्ट निंबसवरून वाद सुरू आहे. खुद्द गुगलच्या कर्मचाऱ्यांमध्येच त्यावरून मोठी अस्वस्थता दिसून येत आहे. स्टॅनफर्डमध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटले. पदवीप्रदान सोहळ्यामध्ये पिचाई यांचे भाषण सुरू असताना अनेक विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करत बाहेर पडणे पसंत केले. गुगलच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणली जाऊ शकते, अशी भीती या विद्यार्थ्यांना सतावत असल्यामुळेच त्यांनी हे बहिष्कारास्त्र उगारले. अर्थात या सोहळ्यामध्ये पिचाईयांनी केलेल्या भाषणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यातून तरुणाईला भविष्याची दिशा गवसू शकते. पिचाई यांनी आपल्या भाषणादरम्यान काही महत्त्वाचे मंत्र दिले - निर्णयाचे दडपण घेऊ नका, सदैव आशावादी राहा, कठीण गोष्टींवर काम करा, स्वतःला आवडेल तेच करा.याआधीची आंदोलनेट्रम्प यांच्या कार्यकाळामध्ये विविध कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची तीव्र आंदोलने झाल्याचे पाहायला मिळाले. ट्रम्प प्रशासनाची धोरणे, बंदूक नियंत्रण कायदे, हवामान बदल आणि वंशद्वेषाच्या मुद्यावरून ही आंदोलने झाली आहेत. मार्च फॉर अवर लाइव्ह्ज (२०१८), नॅशनल स्टुडंट वॉकआऊट (२०१८), पर्यावरण आणि हवामान (२०१९) आणि स्थलांतर अशा विविध मुद्द्यांवरून अनेक आंदोलने झाली. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये उजव्या विचारधारेच्या वक्त्यांना तीव्र विरोध झाला होता. अगदी कॅलिफोर्निया, बर्कलेसारख्या विद्यापीठांमध्ये या मुद्यांवरून झालेल्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.भारतामध्येही वेळोवेळी तरुणाईच्या असंतोषाचा विस्फोट झाल्याचे दिसून येते. त्याकडे काही वेळा दुर्लक्षही झाले. पण म्हणून तरुणाईने बोलणे थांबविलेले नाही. वेळोवेळी तिच्यातील असंतोष बाहेर उफाळून येत असल्याचे दिसून येते. फरक एवढाच आहे, की अमेरिकेत झालेले आंदोलन जागतिक माध्यमांच्या दृष्टीने दखलपात्र असते, मात्र आपल्या देशात त्यावर शिक्के मारून मोकळे होण्याकडे अनेकांचा कल दिसून येतो, असे वाटते. कोणत्याही मुक्त शिक्षण व्यवस्थेसाठी अशा प्रकारची मुस्कटदाबी भूषणावह नसते, त्यामुळे काही काळ विद्यार्थ्यांच्या मनातील राग दाबला जात असला, तरीही त्यामुळे आंदोलने संपुष्टात येतात असे नाही. सत्ता कुठलीही असो, तिने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यकच असते..आपण नाके का मुरडतो?एकूणच जगभरातील तरुणाई जेव्हा बोलते, तेव्हा ती व्यवस्थेतील मूलगामी दोषांवर भाष्य करत असते. या दोषनिवारणांसाठी आंदोलने मार्गदर्शक ठरू शकतात. पण एकदा सत्तेच्या केंद्रीकरणाची सवय लागली, की सत्ताधीशांना आंदोलने नकोशी होतात. एकीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जयघोष करायचा आणि दुसरीकडे मात्र दडपशाहीचा आधार घ्यायचा, असे दुहेरी चित्र अनेकदा पाहायला मिळते.अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीला विद्यार्थ्यांमधून सर्वांत तीव्र विरोध झाला आहे. ‘नो किंग्ज’ (२०२५-२६) हे आंदोलन त्याचा परिपाक आहे. ट्रम्प यांची कथित राजेशाही आणि त्यांचा लहरीपणा आम्हाला कधीही मान्य होऊ शकत नाही, असे विद्यार्थ्यांनी निक्षून सांगितले. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील धोरणांना या विद्यार्थ्यांकडून विरोध झाल्याचे दिसून येते. इस्राईलधार्जिण्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे. केवळ फायद्यासाठी नेतान्याहू यांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या कंपन्यांच्या सीईओंची प्रवचने आम्हाला ऐकायची नाहीत, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. कोलंबिया, पेनसिल्व्हेनिया आणि स्वर्थमोअरसारख्या विद्यापीठांमध्ये या आंदोलनाची तीव्रता अधिक आहे.अनेक विद्यार्थ्यांनी कॅम्पस इंटरव्ह्यूदरम्यान या बड्या कंपन्यांच्या ऑफर्स नाकारल्या आहेत. हा आंदोलनाचा वणवा इतक्या लवकर शांत होण्याची शक्यता नाही. खरेतर ट्रम्प यांनीही आपल्याच लोकांची अशा प्रकारे गळचेपी करण्याआधी दहावेळा विचार करणे गरजेचे होते. याच तरुणाईमधून उद्याचे भविष्य घडणार आहे. व्यवस्था तिच्याकडेच देशद्रोही म्हणून पाहू लागली, तर सगळी परिस्थितीच बदलून जाईल. देश कुठलाही असो, सत्ताधीश कुणीही असो, अशा प्रकारच्या गळचेपीला थारा देता कामा नये.गोपाळ कुलकर्णी दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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