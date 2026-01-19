Premium|Stock market outlook India : शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांसाठी आव्हानात्मक काळ; पुढील तीन महिन्यांची तयारी कशी करावी?

भूषण महाजनपुढील तीन महिने सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांना आव्हानात्मक आहेत. आपले मानसिक संतुलन ताब्यात ठेवून चांगले शेअर हातातून निघून जाणार नाहीत ह्याकडे बघावे लागेल. तसेच चांगली गुणवत्ता असलेले बरेच शेअर बाजारात वाजवी भावात मिळत आहेत. कागदी तोट्याकडे दुर्लक्ष करून टप्प्याटप्प्याने ते जमा करता येतील. समोर छानसे भोजन वाढून ठेवलेले असावे आणि पहिला घास घेताना आमटीतून घासात माशी पडलेली दिसावी, त्याला म्हणतात प्रथमग्रासे मक्षिकापातः... सध्या तसेच झाले आहे. शुक्रवारी, २ जानेवारी रोजी निफ्टीने १ डिसेंबर २०२५ला केलेला उच्चांक सर करून २६३२८ अंशाला गवसणी घातली. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे निफ्टी, सेन्सेक्स, निफ्टी ५००, स्मॉलकॅप, मिडकॅप सारेच शेअर वाढले. बँक निफ्टीच्या नेतृत्वाखाली सर्व शेअर बाजार मरगळ झटकून ताज्या दमाने नवी दौड करता झाला. पण हाय रे दैवा, पुढे असे काही फासे पडले की शुक्रवारची तेजी हा ‘बुल ट्रॅप’ (म्हणजे बिबट्याला पिंजऱ्यात अडकवायला एखादी शेळी ठेवावी असे) तर नव्हता ना अशी शंका यावी. तेजीवाले आणि मंदीवाले असे बुद्धिबळाचे डाव सतत खेळत असतात. एखाद्या चांगल्या बातमीच्या पाठीवर स्वार होऊन तेजीचे पंटर्स खरेदीला उभे राहिले, की ती खरेदी सुरू असेपर्यंत मंदीवाले हू का चू करीत नाहीत, मात्र दुसऱ्या दिवसापासून घमासान विक्री सुरू होते. जुन्या पोझिशन्स सांभाळताना आधीच पंटर्सच्या नाकीनऊ आलेले असतात, त्यात नव्या खरेदीचा भरणा करताना तेजीवाल्यांचे कंबरडे मोडून जाते, मग येतो बाजारात हाहाःकार. गेल्या शुक्रवारी, म्हणजे ९ तारखेला निफ्टी रोजच खाली जात २६३४०वरून २५६८३वर येऊन थांबली. मार बसला नाही असे कुठलेच क्षेत्र उरले नव्हते. .Premium|Share Market: शेअर बाजारात नवे आव्हान; ट्रम्प-मोदी गणित आणि गुंतवणूकदारांची फरफट.एका आकडेवारीवरून सगळा युद्धपट नजरेसमोर येईल. मार्जिन ट्रेडिंग सुरू झाल्यापासून (शेअर मार्केटच्या पोझिशन्सवर कर्ज घेऊन ती उभी करणे) ५ जानेवारी रोजी ही एमटीएफ (मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग) पोझिशन १ लाख १४ हजार कोटी होती. त्यासमोर परदेशी संस्थांचे शॉर्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स १ लाख ८६ हजार होते (९२.५ टक्के). शेवटी व्हायचे तेच होऊन सुलतानढवा कोलमडून पडला आणि बाजार तेजीची वाट तात्पुरती विसरला.प्रश्न आता असा आहे, की सामान्य गुंतवणूकदाराने काय करावे? ज्यांची एक-दीड वर्ष थांबायची व काही खालचे भाव पाहायची तयारी आहे, त्यांना काहीही भीती नाही; उलट कसून शेअर घ्यायची छान संधी आहे. अनेक शेअर उच्चांकापासून खाली आले आहेत. म्हणजे हे खाली जाणार नाहीत का? जाऊ शकतील, कारण शेअर बाजार दोन्ही बाजूस अतिरेक करतो. तसेच स्मॉल व मिडकॅप शेअर जरी खाली आले असले तरी महागच आहेत..संधी असलेली काही क्षेत्रे आहेत. डिसेंबरला संपलेली तिमाही दरच वर्षी हॉटेल व्यवसायाला चांगली जाते. जून ते सप्टेंबर हे तीन महिने पावसाळा, मुलांच्या शाळा इत्यादी कारणांमुळे नरम असतात. ऑक्टोबरपासून सुरू झालेले तीन महिने दिवाळी आणि नाताळ असल्यामुळे कौटुंबिक सहलीसाठी उत्तम. त्यात आता मध्यमवर्गाचे प्राधान्य चांगला अनुभव, आराम आणि आलिशान हॉटेल्सना आहे. उच्च मध्यमवर्ग, कॉर्पोरेट व लग्नसराईमुळे मागील तिमाही ह्या व्यवसायाला चांगलीच गेली असणार. ईआयएच हॉटेलच्या चालू वर्षात सौदी अरेबिया, बांधवगड, पुणे, खजुराहो या ठिकाणच्या आलिशान वास्तू सुरू होत आहेत. तसेच इंडियन हॉटेल्सच्या ताज ब्रँडसह जिंजर, सिलेक्शन व विवांता ह्या नाममुद्रेखाली अनेक हॉटेल्स २०२६मध्ये सुरू होत आहेत. उदयपूरला आणखी एक वास्तू, लक्षद्वीप, हरिद्वार, डेहराडून, गंगटोकमध्ये येणाऱ्या टुरिस्ट सीझनची तयारी सुरू होत आहेत. इंडियन हॉटेल, इआयएच आपल्या रडारवर नक्की हवेत. तिमाही निकालाच्या अपेक्षेने अल्प मुदतीचा सौदाही करता येईल. वर्षभर भांडारात ठेवता आल्यास अधिक लाभ होऊ शकतो.इंडियन हॉटेल ६०च्या व इआयएच २८च्या किंमत/मिळकत गुणोत्तराला मिळतात. त्यांच्या प्रत्येकी ₹ ६९० (उच्चांक ८६०) व.₹ ३४६ (उच्चांक ४३४-४४०) ह्या किमती ५२ सप्ताहांच्या उच्चांकापासून बऱ्याच दूर आहेत. कागदावर थोडाफार तोटा सहन करायची तयारी असल्यास प्रत्येक घसरणीत आपल्या सल्लागाराच्या मदतीने निर्णय घ्यावा. ईआयएच असोसिएटेड हॉटेल्स, आयटीसी हॉटेल्स तसेच थोडी कमी ब्रँड व्हॅल्यू असलेले लेमन ट्री, शॅलेट हॉटेल्स त्याच क्षेत्रात आहेत.वरील क्षेत्राखेरीज टायरनिर्मिती क्षेत्रदेखील आकर्षक वाटते. जीएसटीमधील करकपातीमुळे वाहनांची विक्री जोरदार वाढली हे सर्वश्रुत आहे. त्यात इलेक्ट्रिक व आयसीई (इंटरनॅशनल कम्बशन इंजिन) असलेल्या, म्हणजेच पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या वाहनांना टायर लागतातच. त्यातील कच्च्या मालाची किंमत बरीचशी खनिज तेलावर अवलंबून असते. कारण सिंथेटिक रबर व कार्बन ब्लॅक हे पेट्रोलियम पदार्थापासून तयार होतात. गेले वर्षभर ह्या दोन्ही कच्च्या मालाचे भाव वर असल्यामुळे टायर उद्योगाच्या नफ्यावर परिणाम झाला होता. खनिज तेलाचे भाव सरासरी किमान वीस टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. सिएट टायरची मागच्या तिमाहीची (सप्टेंबर २०२५) विक्री जूनअखेरच्या तिमाहीच्या तुलनेत जरी सातच टक्क्यांनी वाढली, तरी निव्वळ नफा ६६ टक्के वाढला होता. असेच कामकाज होत राहिले, तर डिसेंबरअखेरच्या नफ्याबद्दल तशीच अपेक्षा करायला हरकत नाही. त्या प्रमेयानुसार आजचा ₹ ३,७३० हा भाव वाजवी वाटतो..Premium|Rupee vs Dollar : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण आणि बाजारातील 'ऊन-पावसाचा खेळ'; गुंतवणूकदारांनी आता काय करावे?.ह्या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांमध्ये बाळकृष्ण टायर्स, जेके टायर्स व अपोलो आहेत. जेके टायर्सच्या प्रवर्तकांनी कंपनीतील आपला हिस्सा नुकताच वाढवला आहे. अपोलोने क्षमता वाढवली आहे.भांडवलावरचा परतावा लक्षात घेता सिएट, बाळकृष्ण व जेके आकर्षक वाटतात. हा सौदा अल्प किंवा दीर्घ मुदतीचा होऊ शकतो. जेके टायर्सचा ५३० रुपयांना डबल टॉप होत आहे, थोडी घसरण बघून किंवा ५३० रुपयांच्या वर दिवसअखेरचा बंद टिकला तर सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा.खरे म्हटले तर भारताचा शेअर बाजार सोडून जगातील इतर सर्वच बाजार तेजीत आहेत. पाकिस्तानचा कराची इंडेक्स तर गेल्या वर्षी ५२ टक्क्यांनी वर गेला. अशावेळी युरोप किंवा इंग्लंड (युरोस्टॉक्स अथवा फुटसी (एफटीएससी)), चीन, हँगसेंग, निकाई यांसारख्या इंडेक्स फंड्समध्ये गुंतवणूक करावीशी वाटते. अगदी व्हॉट्सअॅप विद्यापीठातर्फे अमेरिकी अर्थव्यवस्था व बाजाराबद्दल मिळत असलेल्या ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करून तेथील बाजाराचा मागोवा घेतल्यास तोही बाजार तेजीत असल्याचे लक्षात येईल. वरील गुंतवणूक करणे सोपे नाही, पण शक्य आहे..आपल्या भांडारात रीट्स किंवा इन्व्हीटसचा टक्का वाढवून भांडवलाची जोखीम कमी करता येईल. त्याखेरीज भारत बॉँड्स बाजारातसहज मिळतात. परतावा जरी सहा ते सात टक्के असला, तरी टप्प्याटप्प्याने एसटीपी मार्गाने त्यातून शेअरमधील गुंतवणूक वर्ग करणे शक्य आहे. आठ ते नऊ टक्के उतारा देणारे काही बॉँड्स बाजारात आहेत. रेटिंग बघून व नफा-तोटा पत्रकाचा अभ्यास करून त्यात जरूर गुंतवणूक करावी. मालमत्ता विभाजन केले नसल्यास सुरुवात करायला हरकत नाही. तसेच अशी नवी बॉँडविक्रीदेखील सतत होत असते. थोडे सजग राहून त्यात गुंतवणूक करणे शक्य आहे..पुढील तीन महिने सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांना आव्हानात्मक आहेत. आपले मानसिक संतुलन ताब्यात ठेवून चांगले शेअर हातातून निघून जाणार नाहीत ह्याकडे बघावे लागेल. तसेच चांगली गुणवत्ता असलेले बरेच शेअर बाजारात वाजवी भावात मिळत आहेत. कागदी तोट्याकडे दुर्लक्ष करून टप्प्याटप्प्याने ते जमा करता येतील. भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.