Premium|Stool Test Diagnosis : मल परीक्षणातून उलगडतं आरोग्याचं रहस्य; आधुनिक निदानाला नवी दिशा

डॉ. योगेश शौचेमल (स्टूल) परिक्षणावरून केले जाणारे रोगनिदान हे सुरुवातीच्या काहीशा ढोबळ अंदाजावरून आता खूप पुढे आले आहे. संसर्गाचे निदान, पोटातल्या जीवाणूंचा अभ्यास आणि मान्यताप्राप्त मल डीएनए कर्करोग चाचणीपर्यंत पोहोचलेला हा एक समृद्ध, सोपा निदान स्रोत ठरतो आहे. आधुनिक, बहुआयामी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित ही पद्धती, निदानातली अचूकता वाढविण्याची व अन्य रोगांसाठी चाचण्या उपलब्ध होण्याची शक्यता दर्शविते. परंतु, त्यासाठी कठोर मानकीकरण, पडताळणी आणि नैतिक गोपनीयतेचे पालन आवश्यक आहे.मागच्या वर्षी एक काहीशी विचित्र बातमी झळकली होती. निमित्त होते अलास्कामध्ये १५ ऑगस्टला झालेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे प्रमुख पुतीन यांच्या भेटीचे. या भेटीसाठी आलेल्या पुतीन यांची विष्ठा त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनी सुटकेसमध्ये भरून परत नेली, अशी बातमी होती. परदेशात कोणी त्यांच्या विष्ठेची तपासणी करून त्यांच्या आरोग्याविषयी माहिती मिळवू नये हे त्या मागचे कारण. ते सत्तेवर आल्यापासून असे करत आहेत. एवढेच नाही तर यापूर्वी स्टॅलिनच्या काळात यूएसएसआरने माओच्या प्रकृतीची माहिती अशीच मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. शीत युद्धाच्या काळात ब्रिटन व अमेरिका शत्रुपक्षांच्या नेत्यांच्या आरोग्याची माहिती, वापरलेल्या टॉयलेट टिशूमधून मिळवायचा प्रयत्न करायचे, असेही त्या बातमीत म्हटले होते.तुम्हाला ही अतिशयोक्ती वाटेल, पण खरेतर मानवी विष्ठा आज केवळ व्यक्तीच्या आरोग्याची माहिती देणारे महत्त्वाचे साधनच नाही, तर अनेक आजारांवर उपचार ठरणारी जादूची कांडी झाली आहे. .मल कसे तयार होते?आपण खाल्लेल्या अन्नाचे तीस फूट लांब अन्नमार्गात पचन होते. अन्नातली पोषणद्रव्ये शरीरात शोषली जातात. नंतर उरलेला भाग म्हणजेच आपण पचवू न शकलेले अन्न, आतड्यात तयार झालेली काही द्रव्ये, आतड्यातले २५ टक्के जीवाणू आणि उरलेले ७५ टक्के पाणी म्हणजेच मल. आतड्यातून अन्न सरकत असताना त्याला चिकटून आलेल्या आतड्याच्या काही पेशीसुद्धा त्यात असतात. रक्तपेशींच्या विघटनाच्या प्रक्रियेत तयार झालेल्या बिलीरुबिनसारख्या पदार्थामुळे मलाला पिवळा रंग येतो.रोगनिदानात मलाचा उपयोगमलातल्या सर्वच भागांच्या अभ्यासातून शरीर कसे काम करत आहे ते समजते. त्यांच्या रंग-रूपावरून त्या व्यक्तीचे स्वास्थ्य कसे आहे हे समजते. पूर्वीपासून सगळ्याच उपचार पद्धतींत मल परिक्षणावरून रोगनिदान केले गेले आहे. आयुर्वेदातही मल परिक्षणाला महत्त्वाचे स्थान आहे. व्यक्तीच्या वात, पित्त, कफ अशा प्रकृतींनुसार मलाचे रूप बदलते. सूक्ष्मदर्शकांच्या शोधानंतर मलाचे फक्त वरकरणी निरीक्षण न करता सूक्ष्मदर्शकाखाली बघून कृमी, त्यांची अंडी व अमिबासारखे एकपेशीय जीव प्रत्यक्ष तपासणे शक्य झाले. काळानुसार या चाचण्यांचे प्रमाणीकरण झाले.कर्करोगासह आतड्याच्या अनेक रोगांमध्ये रक्तस्राव होतो. हे रक्त मलातून बाहेर पडते, पण त्यांचे प्रमाण कमी असल्याने किंवा आतड्यात त्याच्यावर रासायनिक प्रक्रिया झाल्याने ते डोळ्यांना दिसू शकत नाही. याला गुप्त रक्त म्हणतात. १९व्या शतकात कॅरेबियन बेटांवर आढळणाऱ्या गऊयकियम झाडांपासून मिळणाऱ्या राळेचा वापर करून मलातील हे गुप्त रक्त तपासण्याची चाचणी शोधली गेली. या राळेची रक्तातल्या हीमोग्लोबिनशी प्रक्रिया होऊन निळा रंग तयार होतो. विसाव्या शतकात ही चाचणी व्यावसायिक रूपात विकसित झाली. रोगप्रतिकारशास्त्र आणि रेणवीय जीवशास्त्राच्या प्रगतीमुळे सुरुवातीला ढोबळ असलेली ही चाचणी आता जास्त अचूक आणि विश्वासार्ह स्वरूपात विकसित झाली आहे. आता त्यात राळेचा वापर होत नाही.कर्करोग, जंतुसंसर्ग, आतड्याची सूज अशा अनेक आजारांत आतड्याच्या पेशी काही रसायने आपल्या आतड्यात उत्सर्जित करतात. आज अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशी अनेक रसायने/संयुगे आपण तपासू शकतो, त्यांचे प्रमाण ठरवू शकतो. मलातल्या मेद आम्लाचे प्रमाण बघून पोटात त्यांचे शोषण बरोबर होते आहे की नाही हे समजू शकते. इलास्टेसच्या मात्रेवरून इन्सुलिन तयार करणाऱ्या स्वादुपिंडाच्या कार्याची कल्पना येते, तर लॅक्टोफेरिन व कॅलप्रोटेक्टिनच्या प्रमाणावरून आतड्याला सूज आली आहे का ते समजते. या सगळ्या चाचण्या आज बहुतेक प्रयोगशाळांतून नियमितपणे होतात.याशिवाय आतड्याच्या पेशी आणि पोटातले जीवाणू अनेक संयुगे तयार करत असतात. त्यांचा आरोग्याशी संबंध जोडून एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्याचा अंदाज करण्याचे प्रयत्न प्रायोगिक तत्त्वावर खूप झाले आहेत. अमिनो आम्ल, पित्त आम्ल, छोटी आम्ले, पोलॅमाइन्स अशा अनेक संयुगांचा संबंध गुदद्वाराचा कर्करोग किंवा आतड्याची सूज यांच्याशी जोडला गेला आहे. अन्नाचे पचन होताना पोटात अनेक वायू आणि वायुरूप संयुगे तयार होतात. ती श्वासातून आणि मलातून बाहेर पडतात. ती कोणती आहेत, त्यांचे प्रमाण किती आहे, हे बघूनही आरोग्याची स्थिती समजून घेण्याचे व रोगनिदान करण्याचे प्रयत्न आज केले जात आहेत. नवीन विकसित होत असलेल्या या चाचण्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी मलाचा नमुना देण्याची गरज नाही. श्वासातले वायू तपासण्यासाठी एक फुग्यात फुंकावे लागते, तर मलातले वायू तपासण्यासाठी कमोडच्या भांड्यालाच एक मशीन लावले जाते. मलविसर्जन झाल्यावर त्या भांड्यात जमा झालेले वायू या यंत्रात मोजले जातात..Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....जेनेटिक टेस्टिंगमलात जीवाणू खूप मोठ्या संख्येने असतात, पण काही प्रमाणात मानवी पेशीसुद्धा असतात. संख्या जरी कमी असली तरी आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाने, विशेषतः पीसीआरचा वापर करून आनुवंशिक आजार वा कर्करोगाचे निदान, डीएनएच्या क्रमातले बदल किंवा म्युटेशनचा अभ्यास करणे शक्य आहे. गुदद्वाराच्या कर्करोगाचे निदान करण्याची, त्यातील डीएनएमध्ये झालेले बदल बघण्याची चाचणी आता उपलब्ध आहे. पचनमार्गाच्या इतर भागाच्या कर्करोगासाठीच्या चाचण्या प्रायोगिक तत्त्वावर झाल्या आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर तर अशा पेशींतून डीएनएचा संपूर्ण क्रम मिळवण्यातही शास्त्रज्ञांनी यश मिळवले आहे. त्याचा उपयोग अनेक प्रकारे करता येतो. पुतीन यांचे मल बॅगमधून परत नेण्याचे हेच कारण असावे.पोटातले जीवाणू आणि आरोग्यगेल्या काही वर्षांत पोटातले जीवाणू आणि आरोग्य यांचा परस्पर संबंध प्रस्थापित झालेला आहे. आपल्या पोटात दहा हजारांपेक्षा जास्त जातींचे जीवाणू असतात. त्यांची एकूण संख्या आपल्या शरीरातल्या मानवी पेशींएवढीच असते. जवळपास सगळ्याच आजारांशी त्यांचा संबंध जोडला गेला आहे. यात मधुमेह, हृदयविकार, स्थूलता, कर्करोग यांसारखे आजारदेखील येतात. वेगवेगळ्या जातींच्या जीवाणूंचे एकमेकांसह असलेले प्रमाण निरोगी जीवनाचा पाया असतो. यांचा बिनसलेला तोल या आजारांच्या कारणीभूत असतो, असे गेल्या दशकातले संशोधन दाखवते. बऱ्याच वेळा हा तोल बिघडत असल्याचे संकेत प्रत्यक्ष आजार होण्याआधीच दिसतात. मलामध्ये पंचवीस टक्के जीवाणू असतात, याचा उल्लेख वर आलाच आहे. हे जीवाणू अन्नमार्गातल्या जीवाणूंचे प्रतिनिधी मानून, त्यांचा सूचक म्हणून वापर करून अन्नमार्गातल्या जीवाणूंचा अंदाज बांधता येतो. या चाचणीचा आज आपल्या आरोग्याचा एक सूचक म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. भारतातसुद्धा अशा चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांची संख्या वाढत आहे.लाखमोलाचे जीवाणूआरोग्य व पोटातले जीवाणू यांचा परस्पर संबंध निर्विवादपणे स्थापित झाल्यानंतर उत्तम आरोग्य राखण्यासाठी पोटात चांगले जीवाणू असणे आवश्यक आहे, हे अधोरेखित झाले. योग्य आहार हा एक महत्त्वाचा मार्ग; पण अयोग्य आहार, चुकीची जीवनशैली किंवा काही वेळा आनुवंशिक कारणांमुळे आजार होतातच. अशा वेळी पोटातल्या जीवाणूंचा बिघडलेला तोल संभाळल्यास आजार काही प्रमाणात तरी नियंत्रणात येऊ शकतो. याचा सोपा, खात्रीलायक मार्ग म्हणजे निरोगी माणसाच्या पोटातल्या जीवाणूंचे आजारी माणसात प्रत्यारोपण. आणीबाणीच्या परिस्थितीत जसे रक्त दिले जाते, तसेच निरोगी व्यक्तीची विष्ठा घेऊन त्यातल्या जीवाणूंचे प्रत्यारोपण आजारी माणसाच्या शरीरात केले जाते. असे म्हणतात, की चीनमध्ये ही पद्धत फार पुरातन काळापासून होती. आधुनिक काळात हिचा पहिला वापर क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल या जीवाणूमुळे होणाऱ्या डायरियासाठी यशस्वीरित्या केला गेला. हा अतिशय गंभीर आजार होता व हा आजार झालेल्यांचा मृत्युदर ९९ टक्क्यांवर होता. या उपचारांमुळे हा दर एकदम खाली जाऊन ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त रोगी वाचू लागले. या यशानंतर आतड्याचा दाह, क्रॉन आजार, एवढेच नव्हे तर मधुमेह, स्थूलत्व याबरोबरच पार्किन्सन्स, ऑटिझम अशा अनेक आजारांमध्ये ही उपचारपद्धत वापरली जात आहे. संपूर्णपणे निरोगी असलेल्या व्यक्तींच्या मलापासून तयार केलेल्या कॅप्सुल्स उपलब्ध आहेत. यासाठी निरोगी दाता शोधून त्याच्या मलाची पूर्ण तपासणी करून मगच कॅप्सूल तयार केल्या जातात. प्रतिजैविकांचा अतिवापर, चुकीचा आहार, जीवनशैली यांचा परिणाम म्हणून असे दाते मोठ्या शहरात मिळणे कठीण म्हणून या सगळ्यापासून दूर असलेल्या आदिवासींच्या मलाला यासाठी मोठी मागणी आहे.हे शास्त्र येथेच थांबत नाही, तर पोटातले स्वतंत्र जीवाणू, त्यांचे मिश्रण किंवा त्यापासून तयार केलेल्या असंख्य उत्पादनांच्या आज वेगवेगळ्या रोगांसाठी चाचण्या घेतल्या जात आहेत. यात केवळ पोटाचेच रोग नाही, तर मूत्राशयाचा कर्करोग, स्त्रियांच्या योनिमार्गाच्या आजारांचाही समावेश आहे. अवयव प्रत्यारोपणात शरीरात दात्याचा अवयव अधिक सुलभरित्या स्वीकारला जावा म्हणूनही काही जीवाणूंचा वापर केला जात आहे. आजच्या तारखेला प्रत्यक्ष उपचारासाठी वापरायच्या मलाची बाजारपेठ ५० कोटी अमेरिकी डॉलर आहे. त्यात प्रतिवर्षी आठ-दहा टक्के वाढ होऊन २०३०मध्ये ती १०० कोटींपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे. जीवाणूंपासून तयार केलेल्या उत्पादनांची आजची बाजारपेठ १५० कोटी अमेरिकी डॉलर आहे. त्यात प्रतिवर्षी १५-२० टक्के वाढ होऊन २०३०पर्यंत ती ५००-७०० कोटीपर्यंत जाईल. यावरूनच मलाचे बाजारमूल्य लक्षात येईल..आपण कुठे आहोत?पाश्चात्त्य देश, चीन यांच्या तुलनेत भारतात या पोटातल्या जीवाणूंवर फारच कमी संशोधन झाले आहे. पुण्यात एनसीसीएस, भोपाळची आयसर, दिल्लीला एम्स व टीएचएसटीआय अशा काही मोजक्याच संस्थांतून थोडेफार संशोधन झाले आहे. भारतातील आहार, भौगोलिक परिस्थिती इत्यादींचा विचार करून, देशातल्या दहा भौगोलिक भागांपैकी चार भागांतून एकूण दोनशे प्रमुख समूहांपैकी सतरा समूहांच्या पोटातल्या जीवाणूंचा अभ्यास करण्याचा प्रकल्प एनसीसीएसने नुकताच पूर्ण केला. सांडपाण्याची नियमित तपासणी करून संभावित रोगसाथीचा मागोवा घेण्याच्या देशव्यापी प्रकल्पातही एनसीसीएस सहभागी आहे. आतड्याच्या दाहासारख्या आजारांवर आज निरोगी व्यक्तीच्या मलातील जीवाणूंचे प्रत्यारोपण अनेक ठिकाणी होत आहे. मलातले जीवाणू तपासून आरोग्याचा अंदाज देण्याचा दावा करणाऱ्या चाचण्यासुद्धा आज अनेकजण करतात. पण या विषयात भारतीय लोकांमध्ये अजून पुरेसे संशोधन झालेले नसल्याने अशा चाचण्या खरेच किती उपयोगाच्या आहेत, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. रक्ताच्या नमुन्यातून मानवी जीनोमचा क्रम ठरवून त्यावरून कर्करोगासहित इतर रोगांचा अंदाज बांधणाऱ्या चाचण्या आज उपलब्ध असल्या, तरी मलासंदर्भातील अशी चाचणी अद्याप उपलब्ध नाही.मल परिक्षणावर आधारित रोगनिदान हे सुरुवातीच्या काहीशा ढोबळ अंदाजावरून आता खूप पुढे आले आहे. संसर्गाचे निदान, पोटातल्या जीवाणूंचा अभ्यास आणि मान्यताप्राप्त मल डीएनए कर्करोग चाचणीपर्यंत पोहोचलेला हा एक समृद्ध, सोपा निदान स्रोत ठरतो आहे. आधुनिक, बहुआयामी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित ही पद्धती, निदानातली अचूकता वाढविण्याची व अधिक रोगांसाठी चाचण्या उपलब्ध होण्याची शक्यता दर्शविते. परंतु, त्यासाठी कठोर मानकीकरण, पडताळणी आणि नैतिक गोपनीयतेचे पालन आवश्यक आहे. तांत्रिक प्रगती आणि क्लिनिकल चाचण्यांद्वारे, मल-आधारित निदान प्रतिबंधात्मक वैद्यकीय सेवेत, लवकर निदान होण्यासाठी आणि वैयक्तिकरित्या आरोग्यनिगेमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळवू शकतील. आधी म्हटल्याप्रमाणे भारतीय वंशाच्या लोकांवर या विषयात फारच कमी संशोधन झाले आहे. रोगनिदान व उपचाराच्या या नवीन तंत्राचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी ही कमतरता भरून काढणेही गरजेचे आहे.शहराचे आरोग्यजसे व्यक्तीचे मल त्या व्यक्तीच्या आरोग्याची माहिती देते, तसे शहराचे/गावाचे मलनिःसारण केंद्रात एकत्र केलेले मल त्या शहराच्या, गावाच्या, भागाच्या आरोग्याची माहिती देते. तिथे राहणाऱ्या सगळ्या लोकांच्या पोटातील जीवाणू/विषाणू त्यात एकत्रित येतात, त्यामुळे सामाजिक आरोग्याची माहिती मिळणे शक्य होते. ही कल्पना तशी जुनीच आहे. गेली अनेक वर्षे पोलिओचा मागोवा घेण्यासाठी शहरातल्या सांडपाण्याचे नमुने घेतले जात होतेच. कोरोनाच्या काळात शहरांच्या मलनिःसारण केंद्रातून पाणी घेऊन कोरोनाचा प्रसार, नवीन व्हेरियंटचा उगम आणि प्रसार यांचा यशस्वीरित्या मागोवा घेतला गेला. एखाद्या भागात/शहरात रोग्यांची संख्या वाढण्याआधीच मलनिःसारण केंद्रातल्या पाण्याच्या अभ्यासातून त्याचा अंदाज करता आला. आजही पोलिओ व कोरोनाशिवाय कॉलरा, टायफॉइड, फ्लू व इतर काही विषाणू आणि प्रतिजैविक प्रतिबंध यांचा मागोवा सांडपाण्यातून घेतला जात आहे.लेखक बंगळूरस्थित स्कॅन रिसर्च ट्रस्टचे संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं 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