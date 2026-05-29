Premium|French fries origin story : नाव वेगवेगळे, पण चव एकच! जगाला वेड लावणाऱ्या ‘फ्रेंच फ्राइज’चा रंजक इतिहास

मृणाल तुळपुळेफ्राइजना प्रत्येक देशात वेगळे वेगळे नाव आहे. इंग्रज त्यांना चिप्स, तर युरोपियन्स त्यांना फिंगर चिप्स म्हणतात. फ्रेंच लोक पॉम फ्रिट्झ तर बेल्जियम व हॉलंडमध्ये त्यांना फ्रिट्स वा पटट म्हटले जाते. अमेरिकेत त्यांना फ्रेंच फ्राइज, तर जर्मनीत त्याला पॉम्स म्हटले जाते. आपल्याकडे मात्र त्याची फ्रेंच फ्राइज किंवा फिंगर चिप्स ही नावे प्रचलित आहेत. प्रत्येक देशाने आपल्या पद्धतीने फ्राइज स्वीकारले आणि त्यांना स्थानिक संस्कृतीची चव दिली. विशेष म्हणजे नाव बदलले, तरी फ्राइजची युनिक चव मात्र सर्वत्र सारखीच असते! गरमागरम, सोनेरी रंगाचे, कुरकुरीत असे 'फ्रेंच फ्राइज' हे नाव ऐकताच तोंडाला पाणी सुटते. बटाट्यासारख्या साध्यासुध्या कंदापासून तयार केलेला हा पदार्थ आज जगभरातील फास्टफूड संस्कृतीमधील अविभाज्य भाग झाला आहे. जागतिक खाद्यसंस्कृतीत बटाट्याला लोकप्रियता मिळवून देण्यात फ्राइजचा फार मोठा वाटा आहे. फ्राइज म्हणजे बटाट्याच्या लांबट कापांना तेलात तळून तयार केलेला खुसखुशीत पदार्थ. बाहेरून काहीसे कुरकुरीत आणि आतून मऊ असे फ्राइज म्हणजे सर्व वयाच्या व समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा एक आवडता पदार्थ आहे. अशा या फ्राइजनी बटाट्यापासून केलेला सर्वात जास्त खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणून ओळख मिळवली आहे. .या पदार्थाला फ्रेंच फ्राइज जरी म्हणत असले, तरी त्याचा व फ्रान्सचा काही संबंध नाही असे म्हटले जाते. खरेतर या पदार्थाची जगाला कोणी ओळख करून दिली किंवा या पदार्थाचा उगम कोणत्या देशातला, हा जरा वादातीत मुद्दा आहे. फ्रेंच लोक म्हणतात, की फ्राइजचा उगम फ्रान्समधला असल्यामुळे त्यांना फ्रेंच फ्राइज हे नाव मिळाले. बेल्जियन लोकांचा दावा आहे, की फ्राइजचा जन्म त्यांच्या देशातला आहे. याचा पुरावा म्हणून तिथे आजही अनेक खऱ्या व काल्पनिक गोष्टी सांगितल्या जातात.पूर्वीच्या काळी बेल्जियममधील म्यूस नदीच्या काठी राहणारे लोक त्या नदीतले लहान लहान मासे पकडून ते तळून जेवणातल्या इतर पदार्थांबरोबर खात असत. थंडीत नदी गोठल्यावर त्यांना मासे पकडता येत नसत, तेव्हा ते बटाट्याचे माशासारखे लांब लांब तुकडे करून ते तळून खात असत. हेच आजचे फ्राइज. बेल्जियममध्ये फ्रेंच भाषा बोलली जाणारा मोठा भाग आहे. एकदा त्या भागातील फ्राइजच्या टपरीवर काही अमेरिकी सैनिक गेले व त्यांना हा पदार्थ खूपच आवडला. फ्राइज खाताना त्यांच्या लक्षात आले, की आजूबाजूचे लोक फ्रेंचमध्ये बोलत आहेत. त्यामुळे फ्रेंचभाषक बेल्जियन माणसाने दिलेल्या फ्रिट्झना त्यांनी फ्रेंच फ्राइज हे नाव देऊन टाकले. अशीच आणखी एक गोष्ट म्हणजे, बेल्जियममधील एका जत्रेतील स्टॉलवरचा माणूस बटाट्याचे लांब लांब तुकडे कापून ते तळत होता. त्या गरमागरम बटाट्यांवर मीठ व मिरपूड घालून ते विकत होता. लोकांना हा पदार्थ खूपच आवडला. तो स्टॉल चालवणाऱ्या माणसाचे नाव 'फ्रिट्झ' होते म्हणून तेव्हापासून त्या पदार्थाला बेल्जियममध्ये फ्रिट्झ हेच नाव पडले. या गोष्टी ऐकल्यावर फ्रेंच फ्राइजचा उगम बेल्जियममधला आहे यावर विश्वास बसणे सहाजिक आहे. त्यानंतर बेल्जियममध्ये फ्रिटकॉट्स म्हणजे फ्राइजची लहान लहान दुकाने इतकी लोकप्रिय झाली की ती बेल्जियमची प्रतिके ठरली. बेल्जियममधील बहुतेक सगळ्या गावात अगदी कोपऱ्या-कोपऱ्यावर, बाजाराच्या ठिकाणी, जत्रेत वा चर्चच्या आवारात अशी फ्राइजची दुकाने उघडली गेली. ही फ्रिटकॉट्स म्हणजे स्थानिक लोकांचे भेटण्याचे व गप्पा मारण्याचे एक ठिकाण झाले. तिथे फ्रिटकॉट ही फक्त खाण्याची जागा नसून, एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक अनुभव मानला जातो..बेल्जियममध्ये बियर अतिशय लोकप्रिय असून, तिथे बियरचे असंख्य प्रकार मिळतात. तेथील बियर संस्कृती इतकी समृद्ध आहे, की युनेस्कोने तिला अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता दिली आहे. फ्राइजची खारट, कुरकुरीत चव आणि बियरची हलकी कडवट चव एकमेकांना छान पूरक ठरते. त्यामुळे रस्त्यावरील फ्रिटकॉटपासून ते मोठ्या कॅफेंपर्यंत ही जोडी सर्वत्र दिसते. तिथे वेगवेगळ्या स्वादाच्या बियरबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्राइज खाल्ले जातात. बेल्जियन लोक म्हणतात, की फ्रिट्सची खरी मजा बेल्जियन बियरसोबतच खुलते.पूर्वी अशाप्रकारची फ्राइजची दुकाने चालवण्यासाठी कोणतीच बंधने किंवा औपचारिकता पाळायला लागत नव्हती. ओघानेच स्वच्छता व मालाचा दर्जा या गोष्टी जरा कमीच असायच्या. आपल्याकडे जसे चणे-फुटाणे कागदाच्या कोनामधून देतात तशा थोड्या मोठ्या कोनामधून तिथे फ्राइज दिले जायचे. यामागे दोन कारणे होती; एक म्हणजे, कागदामुळे फ्राइजमधील तेल टिपले जात असे व दुसरे म्हणजे, कोनाच्या निमुळत्या आकारामुळे जास्तीचे तेल खालच्या टोकाशी बसत असे.हळूहळू बेल्जियममध्ये आरोग्यविषयक कायदे आले आणि स्वच्छता, अन्नसुरक्षा आणि व्यवसाय परवान्यांचे नियम लागू केले गेले. रस्त्यावरील स्टॉल्स किंवा फूड ट्रक्समध्ये अजूनही पारंपरिक पद्धतीनुसार कागदी कोनामधून फ्राइज दिले जातात, कारण कागदी कोन हातात धरून त्यातले फ्राइज सहजपणे खाता येतात. आता हे कोन चांगल्या प्रकारच्या कागदापासून केलेले असतात. आज फ्रिटकॉट्सना बेल्जियन सांस्कृतिक वारशाचा भाग मानले जाते आणि अनेक ठिकाणी ते अभिमानाने जपले जातात. दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान देशात अन्नधान्याची कमतरता असल्यामुळे फ्राइज तयार करणे कठीण झाले होते. तरीही बेल्जियन लोकांनी ही परंपरा जपली..Premium|Potato as a Survival Crop During Famine : दुष्काळात जीव वाचवणारा, जगभरच्या संस्कृतीत रुजलेला बटाटा; साध्या कंदापासून ‘खजिना’ होण्यापर्यंतचा प्रवास.बेल्जियममध्ये फ्राइज करणे ही केवळ स्वयंपाकाची प्रक्रिया नसून, ती एक कला मानली जाते. बेल्जियन लोकांच्या मते खरे फ्राइज बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असले पाहिजेत. यासाठी ते खास ‘डबल फ्राइंग’ म्हणजे दोन वेळा तळण्याची पद्धत वापरतात. बटाटे लांब चकत्यांमध्ये कापून काही वेळ पाण्यात ठेवले जातात, जेणेकरून अतिरिक्त स्टार्च निघून जाईल. नंतर त्यांची टोके कापली जातात. असे फ्राइज प्रथम कमी तापमानाच्या तेलात तळले जातात. या टप्प्यावर ते पूर्ण कुरकुरीत होत नाहीत; फक्त आतून शिजतात. पहिल्या तळणीनंतर फ्राइज काही मिनिटे थंड होऊ दिले जातात. ही पायरीच त्यांना खास टेक्स्चर देते. नंतर जास्त तापमानाच्या तेलात ते पुन्हा तळले जातात. त्यामुळे बाहेरचा भाग सोनेरी आणि कुरकुरीत होतो. फ्राइज गरम असतानाच त्यावर मीठ घातले जाते व ते मेयॉनीज, चीज सॉस किंवा मसालेदार डिप्सबरोबर सर्व्ह केले जातात.मात्र या कुरकुरीत चवीमागे आरोग्याचा विचारही महत्त्वाचा ठरतो. जास्त तेलात तळलेले फ्राइज वारंवार खाल्ल्यास वजन वाढणे, कोलेस्ट्रॉल वाढणे यांसारखे परिणाम होऊ शकतात. म्हणूनच आजकाल एअर फ्रायरमध्ये किंवा कमी तेलात केलेले फ्राइज लोकप्रिय होत आहेत.बेल्जियममधील ब्रूज या गावात फ्राइजना समर्पित केलेले फ्रिट्झ म्युझियम उभारलेले आहे. तिथे बटाट्याने जगभरात कशी लोकप्रियता मिळवली याची मजेदार सफर घडते. बेल्जियममध्ये फ्राइजसंस्कृती कशी विकसित झाली याची माहिती देताना जुन्या स्वयंपाकाच्या वस्तू, बटाटे चिरण्याची उपकरणे आणि ऐतिहासिक छायाचित्रेदेखील दाखवली जातात. या म्युझियमचे मुख्य आकर्षण म्हणजे, दारात उभारलेला जवळपास साडेपाच फूट उंचीचा फ्राइजनी भरलेला प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा कोन. या कोनाशेजारी उभे राहून आपला फोटो काढून घेण्यासाठी कायमच गर्दी झालेली असते..ब्रुसेल्सचा लँडमार्क असलेले मनेकन पिस हे एका लहान मुलाच्या पुतळ्याचे प्रसिद्ध कारंजे आहे. या छोट्याशा पुतळ्याभोवती विनोद, स्वातंत्र्य आणि बेल्जियन लोकांच्या मिश्कील स्वभावाच्या अनेक कथ पण त्यामागची परंपरा आणि अभिमान अनुभवायचा असेल, तर बेल्जियममधील एखाद्या फ्रिटकॉटसमोर उभे राहून फ्राइजचा आस्वाद घ्यायला हवा.मृणाल तुळपुळे पुणेस्थित ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 