Premium|India Tourism Data Compendium 2025 : भारतीय पर्यटनाच्या अफाट क्षमतेचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याची गरज

शंतनू परांजपेविदेशी पर्यटकांचा आकडा १०० दशलक्षांपर्यंत नेण्याचे आणि ट्रिलियन डॉलरची पर्यटन अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे भारतासाठी अजिबात अशक्य नाही. आपल्याकडे जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृती, वैविध्यपूर्ण भौगोलिक आणि अथांग ऐतिहासिक वारसा आहे. युरोपच्या धर्तीवर जर आपण पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि जागतिक दर्जाचे पर्यटन अनुभव देण्यावर लक्ष केंद्रित केले, तर आगामी काळात भारत जागतिक पर्यटन अर्थव्यवस्थेत नक्कीच अव्वल स्थानावर पोहोचेल. पर्यटन हा केवळ फावल्या वेळेतील विरंगुळा नसून, तो कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा कणा असतो. गेल्या नऊ वर्षांपासून भारतभर सातत्याने प्रवास करत असताना आणि आमच्या हेरिटेज टुरिझम कंपनीच्या माध्यमातून या क्षेत्राचा अत्यंत जवळून अभ्यास करत असताना, मला पर्यटनातील अनेक बारकावे समजले. एक चार्टर्ड अकाउंटंट या नात्याने मी जेव्हा पर्यटनाकडे पाहतो, तेव्हा मला केवळ ऐतिहासिक वास्तू किंवा निसर्गसौंदर्य दिसत नाही, तर त्यामागील अर्थशास्त्र, रोजगारनिर्मितीची प्रचंड क्षमता आणि परकीय चलनाची अब्जावधींची उलाढालदेखील दिसते. मला एक गोष्ट नेहमी प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे - आपल्या देशात पर्यटनाची अफाट आणि अमर्याद क्षमता आहे, पण त्याचे अचूक आर्थिक मूल्यमापन होणे आणि जागतिक दर्जाच्या सोयी पुरवणे या आजच्या काळातील सर्वात मोठ्या गरजा आहेत..भारतातील पर्यटनाची आणि ऐतिहासिक स्थळांची अवस्था मांडण्याआधी भारतात किती पर्यटक येतात आणि त्यामुळे देशाला किती फायदा होतो हे पाहणे गरजेचे आहे. ही आकडेवारी भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या अहवालांवर आधारित आहे. हे अहवाल म्हणजे ‘ॲन्युअल टुरिझम स्नॅपशॉट २०२५’ आणि ‘इंडिया टुरिझम डेटा कॉम्पेन्डियम २०२५’. या अहवालांमधील आकडेवारी धक्कादायक आहे! पर्यटन मंत्रालयाच्या या अहवालांनुसार, कोविड-१९नंतरच्या काळात भारताने पर्यटन क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली असली, तरी जागतिक स्पर्धेत आपण अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. ‘ॲन्युअल टुरिझम स्नॅपशॉट २०२५’मध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांची (फॉरेन टुरिस्ट अरायव्हल्स - एफटीएज) संख्या सातत्याने वाढत आहे. २०२४मध्ये हा आकडा जवळपास ९८ लाखांच्या घरात होता. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या पर्यटकांमुळे मिळणारे परकीय चलन. अहवालानुसार, भारताने २०२५मध्ये पर्यटन क्षेत्रातून अंदाजे ३१.३३ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे (म्हणजे सुमारे २,७३,६३८ कोटी रुपये) परकीय चलन (फॉरेन एक्स्चेंज अर्निंग्ज - एफईई) मिळवले आहे. ही आकडेवारी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नक्कीच दिलासादायक आहे. जानेवारी २०२५मध्येच भारताने ३.३७९ अब्ज डॉलरची कमाई केली. ही कमाई मागील वर्षांच्या तुलनेत वाढ दाखवते.गेल्या काही वर्षांत ‘इन्क्रिडेबल इंडिया’, ‘चलो इंडिया’ आणि ‘मीट इन इंडिया’ यांसारख्या भारत सरकारच्या मोहिमांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. देशांतर्गत पर्यटन हा आजही भारताच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा आहे. दरवर्षी कोट्यवधी भारतीय आपल्याच देशातील विविध राज्यांना आणि धार्मिक स्थळांना भेटी देतात. परंतु, जेव्हा आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आणि ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’चा विचार करतो, तेव्हा विदेशी पर्यटकांचे आगमन खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. पर्यटन क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीमधील थेट आणि अप्रत्यक्ष वाटा हा देशाच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचा एक प्रमुख निर्देशक आहे. आपल्या देशाच्या जवळपास सात-आठ टक्के जीडीपी पर्यटनातून येतो, त्यामुळे याकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.आपण भारतीय पर्यटनाची तुलना युरोपीय देशांशी करतो, तेव्हा आपल्याला जागतिक पर्यटनातील आपले खरे स्थान आणि आपल्यासमोरील आव्हाने स्पष्टपणे दिसून येतात. इंडिया टुरिझम डेटा कॉम्पेन्डियम २०२५मधील जागतिक पर्यटनाच्या आकडेवारीनुसार, फ्रान्स हा देश जागतिक पर्यटनात आजही निर्विवादपणे पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०२३मध्ये फ्रान्सने तब्बल १० कोटी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचे स्वागत केले आणि २०२४मध्ये हा आकडा १०.२ कोटींपर्यंत पोहोचला. स्पेन, इटली आणि युनायटेड किंग्डम यांसारखे युरोपीय देशही दरवर्षी कोट्यवधी पर्यटकांना आकर्षित करतात. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केल्यास, अमेरिका आणि स्पेन हे देश भारताच्या खूप पुढे आहेत.युरोपला दरवर्षी इतके प्रचंड संख्येने पर्यटक का मिळतात? याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांची जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा, शेंगेन (Schengen) व्हिसा धोरणामुळे युरोपातील अनेक देशांमध्ये पर्यटकांना मिळणारा मुक्त प्रवेश, आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे त्यांनी जागतिक स्तरावर केलेले आक्रमक व प्रभावी मार्केटिंग. पॅरिसचा आयफेल टॉवर, रोमचे कॉलॉसिअम किंवा स्पेनमधील ऐतिहासिक वास्तू ही ठिकाणे जगातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाची प्रमुख केंद्रे झाली आहेत. भारताची ३१.३३ अब्ज डॉलरची कमाई ही फ्रान्स किंवा स्पेनच्या अब्जावधी डॉलरच्या कमाईच्या तुलनेत खूपच कमी वाटते, विशेषतः जेव्हा आपण आपल्या देशाचा भौगोलिक आकार, लोकसंख्या आणि येथील नैसर्गिक व सांस्कृतिक वैविध्य पाहतो..युरोपमध्ये अनेक ऐतिहासिक स्थळे आहेत ज्यांना युनेस्कोद्वारे जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा प्राप्त आहे. इटली, फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये सर्वाधिक युनेस्को वारसास्थळे आहेत. पण भारताचा इतिहास आणि वारसाही जगाच्या पाठीवर कुठेही कमी नाही. भारतामध्ये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाअंतर्गत (एएसआय) हजारो संरक्षित स्मारके आहेत. अजिंठा-वेरूळची लेणी, लाल किल्ला, कुतुबमिनार, ताजमहाल, हंपी, बेलूर-हळेबिडू, खजुराहो, कोणार्क, तंजावरची मंदिरे यांसारख्या स्थळांना दरवर्षी लाखो देशांतर्गत आणि विदेशी पर्यटक भेट देतात. ॲन्युअल टुरिझम स्नॅपशॉट २०२५मध्ये एएसआय स्मारकांच्या भेटींची विशेष आकडेवारी (टॉप १० एएसआय मॉन्युमेंट्स) समाविष्ट करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक पर्यटनामध्ये भारताची मूळ ताकद अफाट आहे हेच ती स्पष्टपणे दर्शवते. पण या यादीत परकीय प्रवाशांनी भेट दिलेली दहा ठिकाणे पाहिली, तर पहिल्या क्रमांकावर ताजमहाल असून, यादीत कुठेही अजिंठा-वेरूळ लेणी नाहीत, खजुराहो नाही, बेलूर-हळेबिडू नाही! पुण्यातील शनिवारवाड्यास केवळ ६,५४२ परकीय पर्यटकांनी भेट दिली आहे! हे आकडे धक्कादायक आहेत.भारतात फिरताना आपल्याला पदोपदी जाणवते, की आपला इतिहास आणि आपली वास्तुकला युरोपीय वास्तुकलेइतकीच, किंबहुना अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध आहे. आपली प्राचीन मंदिरे, किल्ले आणि ऐतिहासिक वारसास्थळे या केवळ दगडांच्या निर्जीव इमारती नसून, ती त्या काळातील एक पूर्ण विकसित आणि स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था होती..आजच्या काळातही आपण या ऐतिहासिक स्थळांचे योग्य जतन आणि जागतिक दर्जाचे सादरीकरण केले, तर हेरिटेज टुरिझममधून भारत जगातील सर्वात मोठा आणि लोकप्रिय पर्यटन देश होऊ शकतो. युरोपीय देश त्यांच्या अगदी छोट्या-छोट्या ऐतिहासिक घटनांना आणि वास्तूंना ज्या प्रभावीपणे 'ब्रँड' करतात, ते तंत्र आपण भारतीयांनी शिकले पाहिजे. युरोपमध्ये एक साधा किल्ला किंवा राजवाडा पाहण्यासाठी हजारो रुपये प्रवेशमूल्य असते. तेथील स्वच्छता उल्लेखनीय असते. तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्या स्थळाच्या माहितीचे केलेले सादरीकरण अत्यंत उत्तम असते. आपल्याकडे ऐतिहासिक माहितीचा आणि वास्तूंचा अमूल्य खजिना आहे, पण जागतिक दर्जाच्या सादरीकरणाची आणि 'लास्ट माइल' पायाभूत सुविधांची आजही मोठी वानवा आहे. भारतातील काही ठिकाणांना नुकताच युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटचा दर्जा नुकताच मिळाला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या ठिकाणांना ओळख प्राप्त झाली. इथे काही सुविधा तयार व्हायला मदत झाली. पण हा दर्जा मिळो किंवा न मिळो, या सुविधा पुरवणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.