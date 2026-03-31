Premium|Homemade Recipes Marathi : उन्हाळ्यातील कडकडीत वाळवणं; पापड, कुरडया, सांडगे, शेवया आणि घरगुती मसाल्यांच्या पारंपरिक रेसिपीज

सुप्रिया खासनीसउन्हाळा म्हटलं की वाळवणं करण्याची लगबग सुरू होते. मग ही वर्षभर टिकणारी वाळवणं करण्यासाठी शेजारपाजारच्या बायकांना साद घातली जाते. सुखंदुःखं एकमेकींना सांगितली जातात. मधेच मुलं लुडबुड करत कच्चे पापड, कुरडया खातात. हळूहळू वाळवणाचं रूपांतर आठवणींत कधी होतं कळतही नाही. काही ठरावीक वाळवणं उन्हाळ्याच्या दिवसांत हमखास केली जातात. असेच काही पारंपरिक वाळवणांचे पदार्थ...पापड हिरव्या मिरचीचे पापड साहित्य : अर्धा किलो उडीद डाळ, ५० ग्रॅम हिंग, १० ग्रॅम पांढरे मिरे, १५ ते २० ग्रॅम पापड खार, १० ते १५ हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ. कृती : उडदाची डाळ दळताना डाळीबरोबर मिरेही दळावेत. मिरे पूड भरडसर हवी असेल तर दळताना घालू नये. वेगळी भरड करावी. मिरच्यांची देठे काढावीत व त्यावर गरम पाण्याचे आधण ओतावे. गार झाल्यानंतर मिरच्या बारीक वाटून घ्याव्यात. डाळीच्या पिठात हिंग, पापड खार, मिठाबरोबरच वाटलेल्या मिरच्या घालून पीठ चांगले भिजवावे. मग हे पीठ चार ते पाच तास तसेच ठेवावे. नंतर या पिठाचे पापड लाटून दोन ते तीन दिवस कडक उन्हात वाळवावेत व डब्यात भरून ठेवावेत.तांदळाचे पापड (खिचे) साहित्य : अर्धा किलो तांदळाचे पीठ, १० ग्रॅम पापड खार, २ चमचे जिरे, पिठाच्या दुप्पट पाणी, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल.कृती : प्रथम पीठ वाटीने मोजून घ्यावे. जेवढे पीठ असेल, त्याच्या दुप्पट पाणी पातेल्यात उकळायला ठेवावे. पाणी उकळू लागल्यानंतर त्यात पापड खार, जिरे व मीठ घालून चांगली उकळी आणावी. उकळत्या पाण्यात हळूहळू पीठ घालावे. पिठाच्या गुठळ्या होऊ नयेत म्हणून पीठ सारखे हलवत राहावे. पीठ चांगले शिजल्यानंंतर झाकण ठेवून वाफ आणावी. गॅस बंद करावा. पीठ कोमट असताना चांगले मळून घ्यावे. पिठाचा गोळा करावा. तयार पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून प्लॅस्टिकच्या साह्याने पापड लाटून दोन ते तीन दिवस कडक उन्हात वाळवावेत.नाचणीचे पापड साहित्य : दोन वाट्या नाचणीचे पीठ, ४ वाट्या पाणी, १ चमचा पापड खार, २ चमचे जिरे, २ चमचे तीळ किंवा खसखस, चवीनुसार मीठ.कृती : प्रथम पातेल्यात पाणी उकळायला ठेवावे. पाण्यात जिरे, पापड खार व मीठ घालावे. पाणी चांगले उकळू लागले, की गॅस कमी करून हळूहळू त्यात नाचणीचे पीठ घालावे व एकसारखे ढवळत राहावे. पिठात गुठळ्या होऊ देऊ नयेत. मग या पिठाची मंद आचेवर पाच मिनिटे वाफ काढावी. गॅस बंद करावा. पीठ गरम असतानाच चांगले मळून घ्यावे. नंतर पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून प्लॅस्टिकच्या साह्याने पातळ पापड लाटावेत. हे पापड कडक उन्हात वाळवावेत..तांदळाच्या कुरडयासाहित्य : अर्धा किलो तांदूळ, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी.कृती : तांदूळ तीन दिवस भिजत घालावेत. रोज रात्री तांदळाचे पाणी बदलावे. तिसऱ्या दिवशी तांदूळ उपसून घ्यावेत व कुटावेत किंवा मिक्सरमध्ये बारीक करावेत. मग दळलेले तांदूळ चाळणीतून चाळावेत. जेवढे पीठ होईल तेवढे पाणी उकळायला ठेवावे. पाणी चांगले उकळले, की त्यात मीठ घालावे व हळूहळू पीठ घालत जावे. पिठात गुठळ्या होऊ देऊ नयेत. अशाप्रकारे चीक तयार करावा. चीक गरम असतानाच कुरडया घालाव्यात व कडक उन्हात वाळवाव्यात.रव्याच्या कुरडयासाहित्य : अर्धा किलो रवा, चवीनुसार मीठ, एक चमचा हिंग.कृती : रवा तीन दिवस पाण्यात भिजत घालावा. रोज रात्री रव्याचे पाणी बदलावे. तिसऱ्या दिवशी सकाळी रवा फडक्यातून गाळून घ्यावा. जेवढा रवा असेल तेवढे पाणी उकळायला ठेवावे व त्यात मीठ आणि हिंग घालावे. उकळत्या पाण्यात हळूहळू रवा घालावा व चांगले ढवळावे. गाठी होऊ देऊ नयेत. या मिश्रणावर झाकण ठेवून चांगली वाफ आणावी व गॅस बंद करावा. रव्याचा चीक गरम असतानाच सोऱ्यात घालून कुरडया पाडाव्यात व कडक उन्हात वाळवाव्यात.सांडगेमिश्र डाळींचे सांडगेसाहित्य : एक वाटी मटकी डाळ, १ वाटी हरभरा डाळ, १ वाटी मूग डाळ, २ चमचे जिरे, १ चमचा हिंग, १ चमचा हळद, चवीनुसार लाल तिखट व मीठ, गरजेनुसार पाणी.कृती : प्रथम सर्व डाळी स्वच्छ धुऊन घ्याव्यात व रात्रभर पाण्यात भिजत घालाव्यात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी डाळी उपसून घेऊन स्वच्छ धुवाव्यात म्हणजे त्यातील आंबूसपणा निघून जातो. नंतर तिन्ही डाळी मिक्सरमधून भरडसर वाटून घ्याव्यात. फार बारीक वाटू नये. तयार भरड्यात चवीनुसार तिखट, मीठ, हळद, हिंग घालून मिश्रण एकजीव करावे. प्लॅस्टिकवर छोटे छोटे सांडगे घालावेत व कडक उन्हात चांगले दोन ते तीन दिवस वाळवावेत. सांडगे पूर्ण वाळल्यानंतर हवाबंद डब्यात भरून ठेवावेत.कोहळ्याचे सांडगेसाहित्य : कोहळा, लाल भोपळा व गाजर यांचा प्रत्येकी १ वाटी कीस, पाव वाटी पांढरे तीळ, पाव वाटी वाटलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ.कृती : प्रथम तीळ कुटून घ्यावेत. नंतर कोहळा, गाजर, लाल भोपळा यांचा कीस एकत्र कालवावा. कालवलेल्या किसात वाटलेल्या मिरच्या, कुटलेले तीळ व मीठ घालून मिश्रण एकजीव करावे. नंतर या मिश्रणाचे सांडगे घालावेत. सांडगे दोन ते तीन दिवस कडक उन्हात वाळवावेत. पूर्ण वाळल्यानंतर हवाबंद डब्यात भरून ठेवावेत. हे सांडगे हवे तेव्हा तोंडी लावणे म्हणून तळून खाता येतात. गोडा मसालासाहित्य : पाचशे ग्रॅम धने, १ मोठी वाटी सुके खोबरे, १०० ग्रॅम पांढरे तीळ, २५ ग्रॅम हिंग पूड, १०० ग्रॅम जिरे, २५ ग्रॅम शहाजिरे, ५ ग्रॅम लवंगा, ५ ग्रॅम दालचिनी, १० ग्रॅम तमालपत्र, १० ग्रॅम दगडफूल.कृती : प्रथम खोबरे किसून व भाजून घ्यावे. नंतर तीळ मंद आचेवर भाजावेत. मग थोड्या तेलावर धने, जिरे, शहाजिरे, लवंगा, दालचिनी, तमालपत्र, दगडफूल वेगवेगळे भाजावे. शेवटी हिंग तळावे. हे सगळे पदार्थ गार झाल्यानंतर एकत्र करून दळावेत. त्यानंतर थोडे मीठ घालून हे मिश्रण बरणीत भरून ठेवावे.गरम मसालासाहित्य : पाचशे ग्रॅम धने, १०० ग्रॅम जिरे, प्रत्येकी १५ ग्रॅम लवंगा, मोठी वेलची, दालचिनी, शहाजिरे व काळी मिरी, ५० ग्रॅम खसखस, प्रत्येकी १० ग्रॅम नागकेशर, तमालपत्र, जायपत्री, दगडफूल, ५० ग्रॅम लाल तिख १२ लवंगा, ७ ते ८ काळे मिरे.कृती : सर्व जिन्नस थोडे गरम (कोमटसर) भाजावेत, जास्त भाजू नयेत. गार झाल्यानंतर सगळे पदार्थ मिक्सरमधून वाटून घ्यावेत. तयार मसाला बरणीत भरावा. हा मसाला खिचडी, मसाले भात यांमध्ये वापरता येतो. मसाला जास्त करून ठेवू नये..बटाटा व साबुदाण्याचे पदार्थबटाट्याचे पापडसाहित्य : प्रत्येकी पाव किलो (२५० ग्रॅम) बटाटे व साबुदाणा, चवीनुसार मीठ व तिखट किंवा ८ ते १० हिरव्या मिरच्या, २ चमचे भरड जिरे पूड.कृती : प्रथम साबुदाणा भाजून घ्यावा व मिक्सरमध्ये वाटून त्याचे पीठ करावे. बटाटे उकडून, सोलून पुरणयंत्रातून बारीक वाटून घ्यावेत. जेवढा बटाट्याचा गोळा होईल, त्याच्या निम्मे साबुदाणा पीठ बटाट्याच्या गोळ्यात घालावे. नंतर त्यात चवीनुसार मीठ व तिखट किंवा वाटलेल्या हिरव्या मिरच्या व जिरे पूड घालून मिश्रण एकजीव करावे आणि चांगले मळावे. गोळा चिकट होईपर्यंत कुटून मळावा. नंतर साबुदाणा पिठावर हव्या त्या आकाराचे पातळ पापड लाटावेत. प्लॅस्टिकवर तुपाचा हात लावून पापड लाटणे सोपे जाते. हे पापड कडक उन्हात वाळवावेत.साबुदाणा व बटाटा चकल्यासाहित्य : पाव किलो साबुदाणा, पाव किलो बटाटे, चवीनुसार मीठ, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, २ चमचे भरडसर जिरे पूड.कृती : साबुदाणा भाजून आदल्या दिवशी भिजत घालावा. मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुरणयंत्रातून साबुदाणा बारीक वाटून घ्यावा. बटाटेही उकडून, सोलून पुरणयंत्रातून बारीक वाटून घ्यावेत. वाटलेले बटाटे व वाटलेला साबुदाणा एकत्र करावा. नंतर त्यात वाटलेल्या हिरव्या मिरच्या, जिरे पूड व मीठ घालून मिश्रण चांगले मळावे. तयार मिश्रणाच्या सोऱ्याच्या साह्याने चकल्या पाडून कडक उन्हात वाळवाव्यात.साबुदाणा शेवसाहित्य : पाव किलो साबुदाणा, चवीनुसार मीठ.कृती : साबुदाणा भाजून आदल्या रात्री भिजत घालावा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी भिजलेल्या साबुदाण्यात चवीनुसार मीठघालून चांगले मळून घ्यावे. सोऱ्याला आतून पातळ तुपाचाहात लावून त्यात साबुदाण्याचे मिश्रण भरावे व पाहिजे त्या आकाराची शेव प्लॅस्टिकवर पाडावी. ही शेव कडक उन्हात वाळवावी.बटाट्याची शेवसाहित्य : अर्धा किलो बटाटे, चवीनुसार तिखट व मीठ, १ चमचा जिरे पूड.कृती : बटाटे उकडून व सोलून पुरणयंत्रातून बारीक वाटून घ्यावेत. नंतर त्यात चवीनुसार मीठ व तिखट आणि जिरे पूड घालून मिश्रण एकजीव करावे व चांगले मळून घ्यावे. सोऱ्याला आतून पातळ तूप लावून त्यात मिश्रण घालावे व प्लॅस्टिकवर शेव पाडावी. ही शेव कडक उन्हात वाळवावी.पोह्याचे मिरगुंडसाहित्य : पाव किलो जाड पोहे, ४ ते ५ चमचे साबुदाणा, २ चमचे पापड खार, १ चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ, २ चमचे लाल तिखट, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृती : प्रथम साबुदाणा व पोहे भाजून घ्यावेत. नंतर पोहे व साबुदाणा वेगवेगळे दळून घ्यावे. दळलेली दोन्ही पिठे चाळून एकत्र करावीत. जेवढे पीठ तयार होईल, तेवढे पाणी गरम करण्यासाठी ठेवावे. नंतर पाण्यात पापड खार, लाल तिखट, मीठ, हिंग घालून एक उकळी आणावी व गॅस बंद करावा. उकळलेले पाणी चाळलेल्या पिठावर ओतावे. पीठ कोमट असतानाच चांगले मळून घ्यावे. नंतर पिठाचा उंडा घेऊन पातळ पोळी लाटून शंकरपाळ्या कराव्यात व कडक उन्हात वाळवाव्यात.तळणीच्या मिरच्यासाहित्य : पाव किलो जाड व बुटक्या मिरच्या, २ चमचे मोहरी पूड, १ चमचा मेथी पूड, १ चमचा हिंग, १ चमचा हळद, १ चमचा धने पूड, पाव वाटी दही, चवीनुसार मीठ.कृती : प्रथम दही घोटून घ्यावे. नंतर त्यात मोहरी पूड, मेथी पूड, हिंग, हळद, धने पूड, मीठ घालून चांगला मसाला तयार करावा. मिरच्यांचे देठ न काढता त्यांना मधोमध उभा छेद द्यावा. पूर्ण छेद देऊ नये. तयार मसाल्याचे मिश्रण थोडे थोडे करत मिरच्यांमध्ये भरावे. मिश्रण भरल्यानंतर हलके दाबून घ्यावे म्हणजे मसाला खाली सांडत नाही. तयार मिरच्या कडकडीत उन्हात वाळवाव्यात. मिरच्यांचे देठ खट्कन मोडले की समजावे त्या पूर्ण वाळल्या. नंतर मिरच्या बरणीत भराव्यात..Premium|Millet Recipes: हरभरा आणि पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर.मेतकूटसाहित्य : एक वाटी हरभरा डाळ, अर्धी वाटी तांदूळ, अर्धी वाटी उडीद डाळ, २ चमचे गहू,२ चमचे जिरे, १ चमचा हिंग, १ चमचा हळद,२ चमचे तिखट, १ चमचा मोहरी.कृती : दोन्ही डाळी, गहू व तांदूळ वेगवेगळे भाजून घ्यावेत. नंतर जिरे, हिंग, हळद, तिखट, मोहरी एकत्र करून भाजलेल्या डाळी, गहू व तांदळाबरोबर एकत्र कालवावे व दळून आणावे. मग हे पीठ बरणीत भरून ठेवावे.गव्हाच्या शेवयासाहित्य : दोन वाट्या गव्हाची कणीक, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी.कृती : प्रथम गव्हाच्या पिठात थोडे मीठ घालून कणीक मळून घ्यावी. सोऱ्यामध्ये पीठ भरून प्लॅस्टिकवर शेवया घालाव्यात व दोन ते तीन दिवस कडक उन्हात वाळवाव्यात. वाळल्यानंतर शेवया हवा बंद डब्यात भरून ठेवाव्यात. याप्रमाणेच रव्याच्या शेवयाही करता येतात.टिप्स१. कोणतेही वाळवण नेहमी कडक उन्हात वाळवावे.२. वाळवणासाठी प्लॅस्टिक किंवा वाळवण कागद वापरावा.३. बटाट्याचे पापड करताना साबुदाणा भाजतेवेळी थोडे पातळ तूप लावून भाजावा. त्यामुळे साबुदाणा हलका होऊन पापड चांगले होतात.४. साबुदाण्याच्या पापड्या करताना पाव किलो साबुदाण्यासाठी एक मध्यम आकाराचा बटाटा शिजवताना किसून घालावा. यामुळे पापड्या चविष्ट होतात.५. गव्हाच्या कुरडया करण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असणारा दलिया वापरला, तर तो चांगला भिजतो व वाटण्याचे श्रम कमी होतात.६. उडदाचे कोणतेही पापड करताना पीठ फार घट्ट भिजवू नये, पुऱ्यांना पीठ भिजवतो इतपत घट्ट भिजवावे. नंतर तेलाचा हात लावून पीठ मळावे. पापड भरभर लाटले जातात.७. रव्याच्या कुरडया करताना रवा शिजवताना त्यात भिजवलेला साबुदाणा बारीक वाटून घालावा. अर्धा किलो रव्यासाठी अर्धी वाटी साबुदाणा असे प्रमाण वापरावे.८. कुटाच्या / तळणी मिरच्या करताना मेथी पूड घालण्याऐवजी मेथीला मोड आणावेत व मेथ्या चांगल्या कडक उन्हात वाळवाव्यात. त्यानंतर त्याची बारीक पूड करून ती मिश्रणात भरावी. मिरच्या चविष्ट लागतात.९. घरी मेतकूट करताना हरभरा डाळीऐवजी फुटाणे डाळ वापरावी. मेतकूट झटपट तयार होते.१०. मसाले बरणीत भरताना त्यात थोडे मीठ घालावे, म्हणजे मसाले चांगले टिकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 