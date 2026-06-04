Premium|Healthy Glowing Skin : उन्हाळ्यात त्वचा निरोगी आणि तजेलदार ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय

गौरी परदेशीप्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते, त्यामुळे आपल्या त्वचेच्या प्रकारानुसार योग्य प्रॉडक्ट्स आणि रूटीन निवडणे आवश्यक आहे. नियमितता, स्वच्छता आणि संतुलित आहार यामुळेच त्वचेवर खरा ग्लो येतो. उन्हाळ्यात स्वतःची योग्यप्रकारे काळजी आणि चांगल्या सवयी अंगीकारल्यास त्वचा केवळ सुरक्षितच राहत नाही, तर नैसर्गिकरित्या सुंदर आणि तेजस्वी दिसते.उन्हाळ्यात त्वचेच्या समस्या वाढणे अगदी सामान्य आहे. वाढलेले तापमान, प्रखर सूर्यप्रकाश, घाम, धूळ आणि प्रदूषण यांचा थेट परिणाम आपल्या त्वचेवर होत असतो. त्यामुळे त्वचा निस्तेज, तेलकट किंवा कोरडी दिसू लागते. टॅनिंग, पिग्मेंटेशन, पिंपल्स, सनबर्न आणि डिहायड्रेशन या समस्या उन्हाळ्यामध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येतात, म्हणूनच उन्हाळ्यात त्वचेची योग्य आणि नियमित काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक असते. योग्य सवयी अंगीकारल्यास आणि थोडी काळजी घेतल्यास या ऋतूमध्येही आपण आपली त्वचा निरोगी, तजेलदार आणि फ्रेश ठेऊ शकतो.क्लिन्सिंग सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्वचा स्वच्छ ठेवणे. क्लिन्सिंग हा स्किन केअर रूटीनचा पाया आहे. उन्हाळ्यात घाम आणि धूळ त्वचेवर साचते, ज्यामुळे चेहऱ्यावरची पोअर्स ब्लॉक होतात आणि पिंपल्सची समस्या वाढते. दिवसातून किमान दोन वेळा आपल्या स्किन टाइपनुसार सौम्य फेसवॉशने चेहरा धुणे आवश्यक आहे. तेलकट त्वचा असलेल्या व्यक्तींनी जेल-बेस्ड किंवा फोमिंग फेसवॉश वापरावा, तर कोरड्या त्वचेसाठी क्रीम-बेस्ड किंवा हायड्रेटिंग फेसवॉश अधिक योग्य ठरतो. यामुळे त्वचा स्वच्छ राहते आणि अतिरिक्त तेल नियंत्रणात राहते.हायड्रेशन त्यानंतर महत्त्वाचे असते ते म्हणजे हायड्रेशन. उन्हाळ्यात घामावेटे शरीरातून मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडते, त्यामुळे त्वचा कोरडी, थकलेली आणि निस्तेज दिसू शकते. यासाठी दररोज किमान २.५ ते ३ लिटर पाणी पिणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नारळपाणी, लिंबूपाणी, ताक, फळांचे रस यांसारखी नैसर्गिक पेये शरीराला आणि त्वचेला हायड्रेटेड ठेवतात. त्वचेच्या बाह्य हायड्रेशनसाठी हलके, वॉटर-बेस्ड मॉइश्चरायझर वापरावे. अनेकांना वाटते, की उन्हाळ्यात मॉइश्चरायझरची गरज नसते, पण हा एक मोठा गैरसमज आहे. प्रत्येक ऋतूमध्ये त्वचेला हायड्रेशनची गरज असतेच, त्यामुळे योग्य मॉइश्चरायझर वापर करून त्वचा संतुलित ठेवता येते आणि स्किन बॅरिअरही मजबूत होण्यास मदत होते..Premium|Facial Skin Care Benefits : २५ गोरी त्वचा म्हणजे निरोगी त्वचा नव्हे! फेशियलबाबतचे 'हे' ५ मोठे गैरसमज तुम्हाला माहित आहेत का?.सनस्क्रीनसनस्क्रीनचा वापर हा उन्हाळ्यातील सर्वात महत्त्वाचा स्किनकेअरचा टप्पा आहे. सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे त्वचेचे नुकसान होते, ज्यामुळे टॅनिंग, पिग्मेंटेशन, सनबर्न आणि अकाली सुरकुत्या येऊ शकतात. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी किमान एसपीएफ ३० किंवा त्याहून अधिक एसपीएफ असलेले सनस्क्रीन लावणे आवश्यक आहे. शक्य असल्यास एसपीएफ ५० वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते. दर दोन ते तीन तासांनी सनस्क्रीन पुन्हा लावणे गरजेचे आहे. फक्त चेहऱ्यावरच नाही, तर मान, हात आणि शरीराच्या इतर उघड्या भागांवरही सनस्क्रीन लावणे महत्त्वाचे आहे. तसेच टोपी, सनग्लासेस आणि स्कार्फचाही वापर करावा, जेणेकरून त्वचेचे संरक्षण करता येईल.एक्सफोलिएशनएक्सफोलिएशन त्वचेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असते. आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळा सौम्य स्क्रब वापरून त्वचेवरील मृत पेशी काढून टाकल्यास त्वचा अधिक स्वच्छ, उजळ आणि मऊ दिसते. मात्र, जास्त स्क्रबिंग केल्यास त्वचा सेन्सेटिव्ह होऊ शकते, त्यामुळे याचे प्रमाण मर्यादित असणे आवश्यक आहे. एक्सफोलिएशनमुळे त्वचेवर लावलेली इतर उत्पादने व्यवस्थित शोषली जातात आणि अधिक प्रभावीपणे कार्य करतात.टोनिंगटोनिंग स्किनसाठी खूप गरजेचे असते. गुलाबपाणी हे एक उत्तम नैसर्गिक टोनर आहे. हे त्वचेचा पीएच बॅलन्स राखते आणि पोअर्स टाइट करण्यात मदत करते. उन्हाळ्यात थंड गुलाबपाणी वापरल्यास त्वचा ताजीतवानी होते. याशिवाय काकडीचा रस, ग्रीन टी किंवा ॲलोव्हेरा जेलही टोनिंगसाठी उपयुक्त ठरते. हे नैसर्गिक घटक त्वचेला शांत ठेवतात आणि त्वचेवरची सूज कमी करतात..Premium|Summer road trip preparation India : ‘व्हेकेशन ऑन व्हील्स’ अविस्मरणीय करायचे? उन्हाळ्यात स्वतःच्या गाडीने फिरताना ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी!.घरगुती उपायफेस पॅक आणि घरगुती उपाय हे उन्हाळ्यात विशेष फायदेशीर ठरतात. काकडी, दही, बेसन, हळद आणि ॲलोव्हेरा यांसारख्या नैसर्गिक घटकांचा वापर करून तयार केलेला फेस पॅक चेहऱ्याला लावल्यास त्याचा फायदा होतो. काकडी त्वचेला थंडावा देते, दही टॅनिंग कमी करण्यास मदत करते, बेसन त्वचा स्वच्छ करते आणि ॲलोव्हेरा त्वचेला हायड्रेटेड ठेवते. आठवड्यातून किमान एकदा असा घरगुती फेस पॅक वापरल्यास त्वचा नैसर्गिकरित्या उजळ आणि तजेलदार होते. तसेच बर्फाचे तुकडे हलक्या हाताने चेहऱ्यावर फिरवावेत, यामुळे त्वचेला ताजेतवानेपणा मिळतो आणि पोअर्स कमी दिसतात.शेवटी, प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते, त्यामुळे आपल्या त्वचेच्या प्रकारानुसार योग्य प्रॉडक्ट्स आणि स्किन केअर रूटीन निवडणे आवश्यक आहे. त्वचेच्या समस्या वाढल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे नेहमीच योग्य ठरते. नियमितता, स्वच्छता आणि संतुलित आहार यामुळेच त्वचेवर खरा ग्लो येतो.उन्हाळ्यात स्वतःची योग्यप्रकारे काळजी घेतली आणि चांगल्या सवयी अंगीकारल्या तर त्वचा केवळ सुरक्षितच राहत नाही, तर नैसर्गिकरित्या सुंदर आणि तेजस्वीही दिसू लागते. त्यामुळे त्वचेची योग्य काळजी घ्या आणि निरोगी, तजेलदार त्वचेचा आनंद घ्या!.डाएट आणि जीवनशैलीचा त्वचेवर मोठा प्रभाव असतो. उन्हाळ्यात आहारात कलिंगड, खरबूज, संत्री अशा फळांचा आणि काकडीचा समावेश करावा. हिरव्या भाज्या, सॅलड आणि हलके अन्न खाणे फायदेशीर ठरते. जास्त तळलेले, तेलकट आणि जंक फूड टाळलेलेच बरे, कारण यामुळे त्वचेच्या समस्या अधिक वाढू शकतात. व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेला आहार त्वचेला नैसर्गिक चमक देतो. उन्हाळ्यात डाएटकडे विशेष लक्ष द्यावे.मेकअपचा वापर शक्यतो कमी ठेवावा. मेकअपच्या जाड थरांमुळे पोअर्स ब्लॉक होतात आणि त्वचेला श्वास घ्यायला अडचण येते. त्यामुळे हलका, ब्रिदेबल आणि वॉटरप्रूफ मेकअप वापरणे अधिक योग्य ठरते. दिवसाच्या शेवटी मेकअप पूर्णपणे काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. मेकअप चेहऱ्यावर राहिल्यास तो स्किनच्या पोअर्समध्ये जाऊन त्वचा खराब होण्याची दाट शक्यता असते. क्लिन्सिंग, टोनिंग आणि मॉइश्चरायझिंग हे बेसिक रूटीन प्रत्येकानेच पाळायला हवे.स्किन केअरसोबतच रोजचे कपडे आणि दैनंदिन सवयीदेखील महत्त्वाच्या असतात. उन्हाळ्यात हलक्या रंगाचे, सैल आणि कॉटनचे कपडे घालावेत. यामुळे शरीराला आराम मिळतो. पुरेशी झोप घेणे आवश्यक आहे, योग्य प्रमाणात झोप घेतल्याने त्वचेला रिपेअर करायला वेळ मिळतो. झोपेच्या कमतरतेमुळे त्वचा निस्तेज दिसते आणि डार्क सर्कल्स वाढतात. या सगळ्या समस्यांपासून लांब राहण्यासाठी तणावनियंत्रण करावे आणि नियमित व्यायाम करावा.गौरी परदेशी पुणेस्थित ब्यूटी थेरपिस्ट व मेकअप आर्टिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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