साप्ताहिक

Premium|Summer Special Marathi Recipes : कैरी, आंबा आणि रताळ्यांचे स्वादिष्ट पदार्थ; उन्हाळ्यासाठी खा पाककृती

Traditional Mango and Fasting Recipes : उन्हाळ्यातील कैरी, आंबा, कलिंगड आणि रताळ्यांपासून तयार होणाऱ्या पारंपरिक तसेच नावीन्यपूर्ण पदार्थांच्या पाककृतींमुळे घरगुती जेवणाला चवदार आणि पौष्टिक स्पर्श मिळतो.
Summer Special Marathi Recipes

Summer Special Marathi Recipes

esakal

साप्ताहिक टीम
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उपवासाची वरी तांदूळ व आमरस खीर

वाढप

२ ते ३ व्यक्तींसाठी

साहित्य

पाव कप वरी तांदूळ, १ कप दूध, पाव कप घट्ट आमरस, गरजेनुसार साखर, २ टीस्पून साजूक तूप.

कृती

वरी तांदूळ स्वच्छ धुऊन घ्यावेत. कढईत तूप गरम करून त्यात धुतलेले तांदूळ घालावेत व दोन ते तीन मिनिटे छान परतून घ्यावेत. त्यानंतर कपभर पाणी किंवा अर्धा कप पाणी व अर्धा कप दूध घालून झाकण ठेवून पाच मिनिटे तांदूळ शिजू द्यावेत. तांदूळ मऊ शिजल्यानंतर त्यात साखर व दूध घालून एक उकळी काढावी. नंतर आमरस घालून शिजवावे. वरून आंब्याचे तुकडे घालून गरम गरम खीर सर्व्ह करावी.

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