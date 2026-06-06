Premium|Summer Special Marathi Recipes : कैरी, आंबा आणि रताळ्यांचे स्वादिष्ट पदार्थ; उन्हाळ्यासाठी खा पाककृती

उपवासाची वरी तांदूळ व आमरस खीर वाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यपाव कप वरी तांदूळ, १ कप दूध, पाव कप घट्ट आमरस, गरजेनुसार साखर, २ टीस्पून साजूक तूप.कृतीवरी तांदूळ स्वच्छ धुऊन घ्यावेत. कढईत तूप गरम करून त्यात धुतलेले तांदूळ घालावेत व दोन ते तीन मिनिटे छान परतून घ्यावेत. त्यानंतर कपभर पाणी किंवा अर्धा कप पाणी व अर्धा कप दूध घालून झाकण ठेवून पाच मिनिटे तांदूळ शिजू द्यावेत. तांदूळ मऊ शिजल्यानंतर त्यात साखर व दूध घालून एक उकळी काढावी. नंतर आमरस घालून शिजवावे. वरून आंब्याचे तुकडे घालून गरम गरम खीर सर्व्ह करावी..कैरीचे पिठलेवाढप२ व्यक्तींसाठीसाहित्यअर्धी कैरी, अर्धा कप बेसन, २ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, पाव कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ७ कढीपत्त्याची पाने, गरजेनुसार तेल, प्रत्येकी पाव चमचा जिरे, मोहरी, हिंग व हळद,२ चमचे लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, १ बारीक चिरलेला कांदा.कृतीकैरीचे साल काढून तिचे छोटे तुकडे करून घ्यावेत. कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, कढीपत्त्याची पाने घालावीत. मग त्यात कांदा, हळद, लाल तिखट, मीठ, हिंग व कैरीच्या फोडी घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे. या मिश्रणात थोडे पाणी घालून मध्यम आचेवर दोन ते तीन मिनिटे शिजू द्यावे. एका भांड्यात बेसन घ्यावे. त्यात कपभर पाणी घालून पातळ मिश्रण तयार करावे. नंतर हे बेसनाचे मिश्रण कढईमध्ये घालावे. जास्त पातळ हवे असेल, तर थोडे आणखी पाणी घालावे. मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाकण ठेवावे व पाच मिनिटे शिजू द्यावे. नंतर त्यावर कोथिंबीर घालावी. गरम गरम पिठले भाकरी किंवा भाताबरोबर खायला द्यावे..Premium|Indian potato lunch recipes : चिप्सची कुरकुरीत भाजी अन् मसालेदार रस्सा; बटाट्याचे हे दोन पारंपारिक प्रकार नक्की ट्राय करा!.सातूच्या पिठाच्या वड्यासाहित्यएक कप सातूचे पीठ, अर्धा चमचा साजूक तूप, पाऊण कप गूळ, २ चमचे काजू-बदाम-पिस्ता काप.कृतीप्रथम सातूचे पीठ मंद आचेवर तुपात मिनिटभर परतून घ्यावे. नंतर त्यात चिरलेला गूळ घालून मिश्रण एकत्र करावे व परत मिनिटभर परतून घ्यावे. नंतर हे मिश्रण तूप लावलेल्या ताटात पसरावे. वरून काजू, बदाम व पिस्त्याचे काप लावावेत व वड्या पाडाव्यात.चटपटीत कैरी पुदिना चटणीवाढप४ ते ५ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कैरी, २ हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार साखर किंवा गूळ,१० ते १२ पुदिन्याची पाने, चवीनुसार मीठ, १ टीस्पून जिरे.कृतीकैरीचे साल काढून तिचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यावेत. मिक्सरमध्ये कैरीचे तुकडे, हिरव्या मिरच्या, पुदिन्याची पाने, साखर किंवा गूळ, मीठ व जिरे घालून बारीक वाटून घ्यावे. चटणी तयार. ही चटणी पराठे, थालीपिठाबरोबर छान लागते..कलिंगडाच्या सालीचे डोसेवाढप७ ते ८ व्यक्तींसाठीसाहित्यमध्यम आकाराच्या कलिंगडाच्या हिरव्या सालीच्या फोडी, अर्धा कप भिजवलेले तांदूळ, १ कप बारीक रवा, ३ ते ४ हिरव्या मिरच्या, चवीपुरते मीठ, १ टीस्पून जिरे, गरजेनुसार तेल.कृतीप्रथम मिक्सरमध्ये सालीचे बारीक तुकडे, भिजवलेले तांदूळ, जिरे, हिरव्या मिरच्या व थोडे पाणी घालून छान पेस्ट करून घ्यावी. नंतर त्या पेस्टमध्ये रवा घालून मिश्रण पंधरा मिनिटे मुरत ठेवावे. पंधरा मिनिटांनंतर त्यात मीठ आणि गरज वाटल्यास थोडे पाणी घालावे. हे मिश्रण डोशाच्या बॅटरसारखे पातळसर करावे व तव्यावर जाडसर डोसे काढावेत. तयार लुसलुशीत डोसे खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर गरम गरम सर्व्ह करावे.कैरीची लुंजीवाढप४ ते ५ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कैरी, प्रत्येकी १ टीस्पून जिरे, बडीशेप, मेथी दाणे, मोहरी व लाल तिखट, प्रत्येकी अर्धा टीस्पून हळद, धने व जिरे पूड, ३ ते ४ लसणाच्या पाकळ्या, १ टेबलस्पून तेल, पाव कप चिरलेला गूळ, गरजेनुसार पाणी.कृतीप्रथम कैरीच्या फोडी करून घ्याव्यात. कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, मेथी दाणे, बडीशेप घालावी. लसूण बारीक चिरून घालावा. लसूण थोडा परतल्यानंतर कैरीच्या फोडी घालाव्यात. मग त्यात लाल तिखट, धने व जिरे पूड, हळद, मीठ व गरजेनुसार पाणी घालावे. झाकण ठेवून मंद आचेवर फोडी थोड्या शिजू द्याव्यात. दोन मिनिटांनंतर गूळ घालावा. जास्त रस्सा हवा असेल, तर आणखी पाणी घालावे व दोन ते तीन मिनिटे अजून शिजू द्यावे. झाली कैरीची आंबट गोड लुंजी तयार. ही लुंजी फ्रीजमध्ये चार ते पाच दिवस टिकते.टीप - लुंजी विशेषतः तोंडीलावणे म्हणून खाल्ली जाते..रताळ्याच्या घाऱ्या साहित्यदोन मोठी रताळी, १ कप गव्हाचे पीठ, अर्धा कप गूळ, साजूक तूप, चवीनुसार मीठ.कृतीप्रथम रताळी स्वच्छ धुवावीत व कुकरमध्ये चार ते पाच शिट्ट्या करून उकडून घ्यावेत. उकडलेली रताळी थंड झाल्यानंतर साली काढून हाताने छान कुस्करून घ्यावीत. त्यात किसलेला गूळ आणि चवीनुसार मीठ घालून मिश्रण एकजीव करावे. नंतर त्यात थोडे थोडे करत गव्हाचे पीठ मिसळून घट्ट गोळा करावा. त्याचा छोटा गोळा घेऊन पुरीपेक्षा मोठी घारी किंवा पोळी लाटावी. लाटताना गव्हाचे पीठ वापरावे म्हणजे गोळा पोळपाटाला चिकटणार नाही. तव्यावर साजूक तूप घालून घारी दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजून घ्यावी. अशा प्रकारे सर्व घाऱ्या तयार कराव्यात.टीप - गूळ न घालताही घाऱ्या करू शकता. उपवासासाठी गव्हाच्या पिठाऐवजी राजगीरा किंवा शिंगाड्याचे पीठ वापरावे. घाऱ्या प्रवासातही नेता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.