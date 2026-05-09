Premium|Summer Activities : सुट्टीत काही रंजक करायचंय?

सीमा पोटेउन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे मुलांसाठी आनंद, मोकळा वेळ आणि नवीन काहीतरी शिकण्याची उत्तम संधी. आठ ते बारा वयोगटातील मुलांनी मोबाईल आणि टीव्हीपासून थोडावेळ दूर राहून उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे असते. त्यासाठी घरबसल्या करता येण्याजोग्या काही ॲक्टिव्हिटिज...वूडन स्टिक्स आर्ट आईस्क्रीम स्टिक्स वापरून डीआयवाय पद्धतीने फोटो फ्रेम, पेन स्टँड अशा विविध वस्तू तयार करता येतात. साहित्य : पंधरा ते तीस आइस्क्रीम स्टिक्स, डिंक किंवा ग्लू गन, अॅक्रेलिक रंग, ब्रश, स्टोन्स, बीड्स, रिबन, ५ बाय ५ इंचाची फोटो फ्रेम, ३ बाय ३ इंचाचे पेन स्टँड.कृती : आइस्क्रीम स्टिक्स सरळ रेषेत अरेंज करून बेस तयार करा. या स्टिक्स डिंकाने एकावर एक लावून हवा तो आकार तयार करा व डिंक सुकण्यासाठी अर्धा ते पाऊण तासांचा वेळ द्या. डिंक पूर्ण सुकल्यानंतर शेप रंगवा व स्टोन्स, बीड्सने डेकोरेट करा. हे आर्ट तयार करण्यासाठी साधारण दीड ते दोन तास लागतात. टीप - स्टिक्समध्ये गॅप ठेवू नका. ग्लू गन वापरताना मोठ्यांची मदत घ्या.मुलांसाठी फायदे - सर्जनशीलता आणि संयम वाढतो. पारंपरिक कलेची ओळख होते. हाताची पकड आणि नियंत्रणसुधारते. डिझाईन सेन्स विकसित होतो.. क्ले फ्रीज मॅग्नेटक्लेमधून छोटे डेकोरेटिव्ह आकार तयार करून त्यांना मॅग्नेट लावून आकर्षक वस्तू तयार करता येतात.साहित्य : शंभर ते दीडशे ग्रॅम एअर ड्राय क्ले, अॅक्रेलिक रंग, छोटे मॅग्नेट, डिंक, टूथपिक/ शिल्पकामासाठी वापरली जाणारी साधने.कृती : क्ले मऊ करून तिला आवडीनुसार फळ, इमोजी किंवा कार्टूनचा शेप द्या. मग टूथपिक किंवा शिल्पकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांच्या मदतीने या शेपमध्ये बारकाव्यांचे डिटेलिंग करा. आता ही क्ले पूर्ण कडक होईपर्यंत चार ते पाच तास सुकत ठेवा. सुकल्यानंतर हा शेप ॲक्रेलिक रंगांनी रंगवा. मागील बाजूस डिंकाने मॅग्नेट चिकटवा. हे फ्रीज मॅग्नेट तयार करण्यासाठी साधारण दोन तास लागतात. सुकण्यासाठी वेगळा वेळ लागतो.टीप - क्लेला खूप जाड शेप देऊ नका. क्ले सुकल्यानंतरच रंगवा.मुलांसाठी फायदे - कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलता वाढते. सूक्ष्म काम करण्याचे कौशल्य सुधारते. थ्रीडी वस्तू समजायला मदत होते.छोट्या गोष्टीतून निर्मिती करण्याची सवय लागते..टोट बॅग पेंटिंगकापडी पिशवीवर स्वतः डिझाईन करून फॅब्रिक रंगांनी पेंट करून बॅग तयार केली जाते.साहित्य : साधारण १४ बाय १६ इंचांची प्लेन कापडी टोट बॅग, फॅब्रिक रंग, फ्लॅट आणि राउंड ब्रश, कार्बन पेपर, पेन्सिल, कार्डबोर्ड.कृती : सगळ्यात आधी बॅगेच्या आत कार्डबोर्ड ठेवा, त्यामुळे रंग पसरणार नाहीत. आता बॅगवर डिझाईन काढा किंवा कार्बन पेपरच्या मदतीने डिझाईन रेखाटा. आता हे डिझाईन फॅब्रिक रंगांनी हळूहळू रंगवा. रंग चार ते पाच तास सुकत ठेवा. रंग सुकल्यानंतर ते पक्के बसण्यासाठी बॅगेला उलट बाजूने इस्त्री करा.टीप - बॅग रंगविण्यासाठी पाण्याचा वापर कमी करा. रंगाचे जाड थर लावू नका. पान, फूल अशी सोपी डिझाईन्स निवडा.मुलांसाठी फायदे - सर्जनशीलता व कल्पनाशक्ती वाढते. स्वतः वापरता येईल अशी वस्तू तयार करण्याचा आनंद मिळतो. नैसर्गिक वस्तू वापरण्याची सवय लागते. आत्मविश्वास वाढतो.. मंडला आर्टही गोलाकार डिझाईनवर आधारित पारंपरिक कला आहे. ही कला एकाग्रता वाढविण्यासाठी आणि विरंगुळ्यासाठी उपयुक्त ठरते.साहित्य : ए४ किंवा ए३ साइजचे ड्रॉइंग शीट, ०.५ किंवा ०.७ पॉइंटचा काळा पेन, कर्कटक (कंपास), पट्टी, पेन्सिल, आवडीनुसार कलर पेन.कृती : सर्वप्रथम कंपासने ए४ किंवा ए३ साइजच्या ड्रॉइंग शीटवर कर्कटकाच्या मदतीने एकमेकांत एक असे दोन ते चार गोल काढा. गोलांमध्ये केंद्रबिंदू दर्शवा. आता या गोलात पट्टीने भाग आखा. प्रत्येक भागात डॉट्स, आडव्या, तिरप्या, उभ्या रेषा, कर्व्ह्ज असे वेगवेगळे पॅटर्न्स काढा. शेवटच्या गोलापर्यंत डिझाईन काढा. आता या डिझाईन्समध्ये हलक्या हाताने आवडीनुसार रंग भरा. मंडला आर्ट तयार करण्यासाठी सुमारे एक ते दोन तास लागतात.टीप - सीमेट्री मेंटेन करा. पेन्सिलने आखलेले डिझाईन नंतर खोडून काढा.मुलांसाठी फायदे - टप्प्याटप्प्याने काम करण्याची सवय लागते. एकाग्रता वाढते. तणाव हलका होतो, मन शांत राहायला मदत होते. संयम आणि सातत्यता वाढते..लिप्पन आर्टलिप्पन ही गुजरातमधील कच्छ भागातील पारंपरिक कला असून, माती आणि आरशांच्या मदतीने सुंदर डिझाईन तयार केले जाते. या कलेसाठी मोल्ड इट क्ले वापरल्यास काम सोपे आणि नीट होते.साहित्य : सहा बाय सहा किंवा आठ बाय आठचे एमडीएफ बोर्ड किंवा जाड कार्डबोर्ड, १ पॅक मोल्ड इट क्ले, डिंक, छोटे मिरर, अॅक्रेलिक रंग, ब्रश.कृती : बोर्डवर पेन्सिलने साधे डिझाईन काढा. मोल्ड इट क्ले मऊ करून हाताने रोल करून लांब पट्टी तयार करा. त्या पट्टीने डिझाईनची आउटलाइन तयार करा. आता समान जागा ठेवून योग्य जागी आरसा हलका दाब देऊन बसवा व एक ते दोन तास पूर्ण सुकू द्या. सुकल्यानंतर अॅक्रेलिक रंगांनी रंगवा. यासाठी साधारण दोन ते तीन तास लागतात. सुकण्यासाठी वेगळा वेळ लागतो.टीप - क्ले जास्त जाड लावू नका, नाहीतर क्रॅक होऊ शकते. मुलांसाठी फूल किंवा गोलाकार छोटी डिझाईन्स उत्तम ठरतात.मुलांसाठी फायदा - हाताची पकड व सूक्ष्म काम करण्याचे कौशल्य सुधारते. सर्जनशीलता आणि संयम वाढतो.. 