Premium|Surya Upasana and Vitamin D synthesis : सूर्य उपासनेचे महत्त्व; आरोग्य आणि अध्यात्माचा संगम

डॉ. कांचनगंगा गंधे/ अशोक कुमार सिंगसूर्योदय आणि सूर्यास्त हे चक्र अनादि कालापासून अव्याहत सुरू आहे. सूर्य जरी अस्ताला गेला, तरी उद्याचा सूर्य नवीन ‘आभा’, नवीन ‘आशा’ घेऊनच उदयाला येईल, हा दृढ विश्वास आपल्या प्राचीन संशोधकांनी, ऋषिमुनींनी आपल्याला वेदांमधून सांगितला आहे.साऱ्या सृष्टीचा कर्ता, करविता; सृष्टीला चेतना, ऊर्जा देणारा, चेतन-अचेतन गोष्टींना उजळवून टाकणारा, प्रकाशमान करणारा; सात रंगांच्या सात विविध घोड्यांच्या रथात बसून न थकता, लयीत भ्रमण करणारा; स्वतःच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या कक्षेत सर्व ग्रहांना आपल्या कह्यात ठेवून त्यांच्यातही ‘भ्रमण’ लयबद्धता राखणारा, सृष्टीतल्या वनस्पतींमध्ये ऊर्जा घालून, त्यांच्या हरितद्रव्याला चेतना देऊन सजीव सृष्टीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे चिरंतन अन्न पुरवणारा; त्याच्या सान्निध्यात येणाऱ्या प्रत्येकाची प्रतिकारशक्ती वाढवणारा, आरोग्य निकोप ठेवणारा पूर्व दिशेचा स्वर्ण-यज्ञ-सूर्य! या ताऱ्याची महती आपल्या ऋषींना ज्ञात झाल्यामुळे सूर्याला प्रमुख देव, विश्वातला सर्वाधिक तेजस्वी, ज्योतिर्धन म्हणून सर्वात उच्च स्थान आहे. अशा या अलौकिक सूर्याची पूजा करण्याची प्रथा आपल्या संस्कृतीत आहे. आर्याणां देवता सूर्यो विश्वचक्षुर्जगत्पतिः।कर्मणां प्रेरको देवः पूज्यो ध्येयश्च सर्वदा ॥ .सूर्यमालेचा केंद्रबिंदू असलेला सूर्य १४ जानेवारीला पृथ्वीच्या उत्तर गोलार्धात आणि मकर राशीत प्रवेश करतो, असे म्हणतात. दक्षिणायन संपून उत्तरायण सुरू होते. ‘सूर्य संक्रमण’ होते. खरेतर या संक्रमणाची सुरुवात २१ किंवा २२ डिसेंबरला होऊन ते पूर्ण होते १३ जानेवारीला! हा कालावधी म्हणजे ‘धनुर्मास’ (धुंदुरमास). या दिवसापर्यंत सूर्य धनू राशीत असतो, असे म्हटले जाते. त्या काळात हेमंत, शिशिरातली थंडी पराकोटीला पोहोचलेली असते. दक्षिणायनाचे सहा महिन्यांची देवतांची ‘रात्र’ संपून ‘दिवस’ काळ सुरू होतो, असा समज आहे. या दिवसातल्या सूर्यकिरणांचा आपल्याला लाभ व्हावा म्हणून ब्रह्म मुहूर्ताच्या वेळेस (सूर्योदयापूर्वी एक ते दीड तास) पाण्यात, नदीत उभे राहून सूर्य देवतेची पूजा ‘अर्घ्य’ देऊन करतात. अशाच प्रकारची सूर्यपूजा काही प्रांतात दिवाळीनंतर कार्तिक महिन्याच्या सहाव्या दिवशी ‘सूर्य षष्ठी’, ‘छठ पूजा’ करतात. प्रकृतीचे सहावे रूप असलेली हिंदू देवी ‘छठी मैया’ हिचीसुद्धा सूर्याबरोबर पूजा करतात, अर्घ्य देतात. सृष्टीला गती देणाऱ्या सूर्याबद्दलची निष्ठा, आदर व्यक्त करण्यासाठी ‘अर्घ्य’ देण्याची प्रथा आपल्या संस्कृतीत आहे.ॐ सूर्य देवं नमस्ते स्तु गृहाणं करुणा करें।अर्घ्यं च फलं संयुक्त गंध माल्याक्षतैयुतम् ॥.Surya Mangal Yuti 2025: धनु राशीत होईल सूर्य-मंगळची युती, जाणून घ्या 12 राशींवरचा प्रभाव .अर्घ्य देऊन सूर्याची पूजा करण्यामागे शास्त्र आहेच. अर्घ्य देताना पाण्याच्या थेंबांचा आकार म्हणजे अनेक लोलकांची जणू माळ! सूर्यप्रकाश या माळेतून जाताना त्याचे विकीरण होते, सूर्यप्रकाशातले वेगवेगळ्या प्रकाशातले सात रंग दिसतात. हेच सूर्याच्या रथाचे सात घोडे असे मानले जाते - शक्ती, गती आणि वेळेचे प्रतीक! प्रत्येकाचे गुणधर्म निराळे! जांभळ्या रंगाचे प्रतिनिधित्व करणारा 'गायत्री' अश्व अध्यात्माचे प्रतीक मानतात. 'वृहती' - 'बृहती' अश्वाचा पारवा (निळसर छटा) रंग आत्मिक विकासाला मदत करतो. निळ्या रंगाचा 'उष्णिह' अश्व स्थैर्य, शांतीचे प्रतीक मानतात. तर निसर्ग आणि आरोग्यवाढीचे प्रतीक असलेल्या हिरव्या रंगाचा 'जगति-जयति' अश्व हा सप्तअश्वांपैकी एक. 'पृष्टुभ' हा पिवळ्या रंगाचा अश्व चेतना तर देतोच, शिवाय हा रंग ज्ञान आणि बुद्धिमत्ता यांच्याशी संबंधित आहे. 'अनुष्टुभ' या केशरी रंगाचा अश्व सकारात्मक ऊर्जा आणि शक्ती देतो. तांबड्या रंगाचा 'पंक्ती' अश्व ऊर्जा, सामर्थ्य, जीवनाची शक्ती आणि चैतन्य देतो. प्रत्येक रंगाची तरंगलांबी वेगवेगळी असली, तरी त्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम सूर्यप्रकाशातून आपल्याला मिळतो, असे मानले जाते.सूर्यप्रकाशात विविध तरंगलांबींचे तीन प्रकार आहेत. दृश्य प्रकाश, अतिनील किरणे (अल्ट्राव्हायोलेट किरण) आणि इन्फ्रारेड किरण. यात अतिनील किरणांत ऊर्जा जास्त असते, पण तरंगलांबी कमी असते. इन्फ्रारेड किरणांत ऊर्जा कमी पण तरंगलांबी जास्त असते. शरीराचे कार्य व्यवस्थित चालण्यासाठी विशेषतः हाडे मजबूत होण्यासाठी, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि स्नायूंचे कार्य योग्य पद्धतीने होण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची मदत होते. त्याच्या मदतीने, विशेषतः 'अल्ट्राव्हायोलेट बी' किरणे आपल्या त्वचेखाली असलेल्या 'डिहायड्रोकोलेस्ट्रॉल'ला उद्युक्त करून त्याचे रूपांतर व्हिटॅमिन डीमध्ये करण्यासाठी मदत करतात. प्रथम त्वचेखालच्या कोलेस्ट्रॉलचे रूपांतर प्री-व्हिटॅमिन डी-३मध्ये होऊन नंतर शरीरातल्या उष्णतेमुळे त्याचे रूपांतर व्हिटॅमिन डीमध्ये होते.सूर्यास्तापेक्षा सूर्योदयावेळची हवा स्वच्छ, चेतना व प्रेरणा देणारी, प्रदूषणविरहित असते. सूर्योदयाला प्राणवायूचा पुरवठा करणाऱ्या ओझोनचे प्रमाणही जास्त असते. सूर्यप्रकाशात असलेल्या अल्ट्राव्हायोलेट किरणांमुळे योग्य प्रमाणातच ओझोन पृथ्वीच्या कक्षेत असतो.सूर्यप्रकाश हा आपल्या शरीरातले जैविक घड्याळ योग्य वेळी 'रिसेट' करण्यासाठीचा महत्त्वाचा नैसर्गिक स्रोत आहे. आपले मन, आनंदी, ताजेतवाने राहण्यासाठी आणि शरीर तंदुरुस्त राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आपल्या शरीरातल्या सेरोटोनिन या नैसर्गिक रसायनाची, संप्रेरकाची पातळी सूर्यप्रकाशामुळे वाढते. सूर्यप्रकाश नसताना, अंधारात मेलॅटोनिन संप्रेरक तयार होते, म्हणून रात्री आपल्याला झोप येते. सूर्यप्रकाशामुळे आपल्या शरीराचे अंतर्गत घड्याळ नियमित राहते.सूर्य आणि त्याचा प्रकाश साऱ्या सृष्टीला अनंत प्रकाराने उपयुक्त आणि आवश्यकच आहे. हे आपल्याकडच्या ऋषिमुनींना ज्ञात झाले असावे, म्हणूनच त्यांनी सृष्टीच्या कर्त्या-करवित्याला देवता मानून, त्याचा लाभ आपल्याला मिळावा यासाठी सूर्य-उपासना, सूर्य-पूजा, सूर्य-अर्घ्य, सूर्य षष्ठी, मकर संक्रांत (भारतीय सणांमध्ये हा एकमेव सण सूर्याशी निगडित आहे) अशा प्रथा, परंपरांचे नियोजन केले असावे. सूर्य, जो महातेजस्वी आहे, जगाचा कर्ता आहे, अशा सूर्याची पूजा सुगंधित फुलांच्या माळा, फळे आणि अक्षता अर्पून 'सूर्याष्टक' म्हणून संपन्न करण्याची प्रथा आहे.ॐ सूर्य देवं नमस्ते स्तु गृहाणं करुणा करम् ।अर्घ्यं च फलं संयुक्त गन्ध माल्याक्षतै युतम् ।।सूर्योदय आणि सूर्यास्त हे चक्र अनादि कालापासून अव्याहत सुरू आहे. सूर्य जरी अस्ताला गेला, तरी उद्याचा सूर्य नवीन 'आभा', नवीन 'आशा' घेऊनच उदयाला येईल, हा दृढ विश्वास आपल्या प्राचीन संशोधकांनी, ऋषिमुनींनी आपल्याला वेदांमधून सांगितला आहे.डॉ. कांचनगंगा गंधे वनस्पतिशास्त्राच्या पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापिका आहेत. अशोक कुमार सिंग रामजन्मभूमी येथील लखनौस्थित विशेष अधिकारी (गृहखाते) आहेत. 