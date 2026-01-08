Premium|India squad for T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वकरंडकासाठी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ सज्ज

किशोर पेटकरअष्टपैलू अक्षर पटेल याच्याकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी आली आहे. मात्र खुद्द कर्णधार सूर्यकुमार दबावाखाली आहे. गेल्या वर्षभरात ‘३६० डिग्री’ क्रिकेटसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या क्रिकेटपटूची बॅट धावांना भुकेलेली दिसली. स्काय (एसकेवाय) या टोपणनावाने क्रिकेटप्रेमींत चर्चित असलेला सूर्या फलंदाजीत पुन्हा कोलमडला, तर त्याच्या कारकिर्दीबाबतही निवड समिती गांभीर्याने विचार करेल हे स्पष्टच आले.रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने जून २०२४मध्ये कॅरिबियन भूमीत क्रिकेटचा टी-२० विश्वकरंडक जिंकला. बार्बाडोसमधील ब्रिजटाऊन येथे झालेल्या अंतिम लढतीत भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला सात धावांनी हरविले. टी-२० विश्वकरंडक जिंकण्याची ती भारतीय क्रिकेट संघाची दुसरी वेळ ठरली. २००७मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने पहिल्यांदा जगज्जेतेपद मिळविले, तेव्हा ती टी-२० क्रिकेटची सुरुवात होती. त्यानंतर तब्बल १७ वर्षांनंतर देशात टी-२० क्रिकेटमधील विश्वविजेतेपदाचा जल्लोष झाला. आता सात फेब्रुवारीपासून भारत व श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडकासाठी वीस संघांत लढती होणार आहेत. सहभागी संघांची संख्या वाढली, तरी खरी चुरस कसोटी क्रिकेट खेळणाऱ्या प्रमुख संघांतच असेल. दोन्ही यजमान देश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, पाकिस्तान हे देश विश्वकरंडकासाठी स्पर्धक आहेत. झटपट क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडीजला नजरेआड करता येत नाही. अफगाणिस्तान व बांगलादेशमध्ये धक्कादायक विजय नोंदविण्याची क्षमता आहे. आयर्लंड संघही काही वेळा चकीत करणारे निकाल नोंदवू शकतो. घरच्या मैदानावर खेळताना भारतीय संघाचीच जास्त चर्चा होईल. विश्वकरंडक विजेतेपद राखण्याचे दडपण त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात असेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची टी-२० मालिका जिंकल्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील कामगिरीने भारतीय संघाची सज्जता स्पष्ट होईल. .Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल.सूर्यकुमारची सेना लक्ष्य साधणार?टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी भारतीय संघ जाहीर झाला आहे. घरच्या मैदानावरील मोठ्या स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या संघनिवडीत अष्टपैलूंना प्राधान्य मिळाले. कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याची संधी हुकली. संघातून वगळण्यासाठी गिल स्वतःच कारणीभूत आहे, ही बाब त्याच्या दुखापती आणि टी-२० क्रिकेटमधील खराब कामगिरीवरून सिद्ध होते. सय्यद मुश्ताक अली करंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत झारखंडने ईशान किशनच्या नेतृत्वाखाली विजेतेपद पटकावले. त्या स्पर्धेत किशनची आक्रमक फलंदाजी उठावदार ठरली, परिणामी २०२३-२४नंतर त्याला मोठ्या व्यासपीठावर पुनरागमन करायला मिळत आहे. अष्टपैलू अक्षर पटेलकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी आली आहे. मात्र खुद्द कर्णधार सूर्यकुमार दबावाखाली आहे. गेल्या वर्षभरात ‘३६० डिग्री’ क्रिकेटसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या क्रिकेटपटूची बॅट धावांना भुकेलेली दिसली. स्काय (एसकेवाय) या टोपणनावाने क्रिकेटप्रेमींत चर्चित असलेला सूर्या फलंदाजीत पुन्हा कोलमडला, तर त्याच्या कारकिर्दीबाबतही निवड समिती गांभीर्याने विचार करेल हे स्पष्टच आले..‘रो-को’विना टी-२० विश्वकरंडकदोन वर्षांपूर्वी टी-२० विश्वकरंडक जिंकलेला कर्णधार रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या निवृत्तीमुळे त्यांचा यावेळच्या संघात समावेश नाही. जगज्जेतेपद पटकावल्यानंतर या सफल जोडीने लगेच टी-२० क्रिकेटचा निरोप घेतला. क्रिकेटप्रेमींत ‘रो-को’ या टोपणनावाने लोकप्रिय असलेली जोडी एकदिवसीय मैदानावर भारतासाठी अजूनही मॅचविनर आहे. त्यांची उणीव टी-२० विश्वकरंडकात संघाला जाणवणार नाही, याची दक्षता नव्या दमाच्या खेळाडूंना घ्यावी लागेल. मागील वेळेस टी-२० जगज्जेतेपद पटकावलेल्या संघातील रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत, महंमद सिराज, युझवेंद्र चहल, यशस्वी जयस्वाल ही परिचित नावे यावेळी संघात नाहीत. दुखापतीनंतर पूर्ण तंदुरुस्ती आणि जबरदस्त फॉर्मसह पुनरागमन केलेला हार्दिक पंड्या हुकमी एक्का असेल..टी-२० विश्वकरंडकासाठी भारतीय संघामध्ये सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंग्टन सुंदर, ईशान किशन यांचा समावेश आहे.किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.