Premium|Sweet Corn Karanji : मक्यापासून बनवा कुरकुरीत करंज्या आणि गरमागरम स्वीट कॉर्न सूप

सुप्रिया खासनीस करंज्या वाढपमध्यम आकाराच्या १२ ते १५ करंज्या.साहित्यतीन वाट्या मक्याचे दाणे, अर्धी वाटी मुगाची डाळ, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पाव वाटी किसलेले ओले किंवा सुके खोबरे, २ वाट्या मैदा, अर्ध्या लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ व साखर, प्रत्येकी पाव चमचा हळद, मोहरी व हिंग, गरजेनुसार तेल.कृतीमैद्यामध्ये तेलाचे मोहन घालून मैदा घट्ट भिजवावा. मक्याचे दाणे, भिजवलेली मुगाची डाळ व हिरव्या मिरच्या मिक्सरमधून दाटसर वाटून घ्याव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात हळद, मोहरी व हिंग घालून फोडणी करावी. त्यामध्ये मक्याच्या दाण्याचे वाटलेले मिश्रण घालावे आणि चांगले परतून घ्यावे. त्यावर झाकण ठेवून चांगली वाफ आणावी. मग त्यात मीठ व साखर घालून एकजीव करावे व मिश्रण कोरडे होऊ द्यावे. सारण गार झाल्यानंतर त्यात खोबरे, कोथिंबीर व लिंबाचा रस घालावा. मैद्याच्या पाऱ्या लाटून त्यात सारण भरून करंज्या कराव्यात व तेलात तळून घ्याव्यात.स्विट काॅर्न सूप वाढप४ व्यक्तींसाठी.साहित्यदोन मोठ्या वाट्या स्वीट कॉर्न दाणे, अर्धी वाटी मटार दाणे, १ बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची, १ बारीक चिरलेला कांदा, २ चमचे आले-लसूण-मिरची पेस्ट, अर्धी वाटी काॅर्नफ्लोअर, २ चमचे बटर, गरजेनुसार पाणी, चवीनुसार मीठ व मिरे पूडकृतीएक वाटी स्वीट कॉर्न दाणे मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यावेत व उरलेले दाणे बारीक चिरून घ्यावेत. कढईत बटर घालून त्यात आले-लसूण-मिरची पेस्ट परतून घ्यावी. नंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, मटार व ढोबळी मिरची घालून भाज्या परतून घ्याव्यात. मग मीठ व पाणी घालून मिश्रण शिजवावे. काॅर्नफ्लोअर पाण्यात चांगले कालवून घ्यावे व कढईत थोडे थोडे घालून ढवळून घ्यावे. मिश्रण शिजल्यानंतर मिरे पूड घालावी. सूप दाटसर झाल्यावर गॅस बंद करावा. वरून बारीक चिरलेले मक्याचे दाणे घालून सूप सर्व्ह करावे. .पराठेवाढप४ व्यक्तींसाठी.साहित्यदोन मोठ्या वाट्या मक्याचे दाणे, २ उकडलेले बटाटे,७ ते ८ हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पाव चमचा हळद, २ चमचे किसलेले आले,४ चमचे कॉर्नफ्लोअर, अडीच वाट्या कणीक, अर्धी वाटी मैदा, १ चमचा चाट मसाला, पाव चमचा गरम मसाला (ऐच्छिक), गरजेनुसार तेल.कृतीकणीक व मैदा एकत्र करावा. त्यात अर्धा चमचा मीठ, तीन चमचे तेल व आवश्यकतेनुसार पाणी घालून पीठ मळून घ्यावे. मक्याचे दाणे मिक्सरमध्ये बारीक वाटून, कुकरमध्ये वाफवून घ्यावेत. कढईत तेल गरम करून त्यात हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, आले, हळद व कॉर्नफ्लोअर घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे व वाफ आणावी. मिश्रण गार झाल्यावर त्यात चाट मसाला, कोथिंबीर, गरम मसाला, मीठ व उकडलेले बटाटे कुस्करून घालावेत आणि मिश्रण पुन्हा एकजीव करावे. मळलेल्या पिठाचे लहान गोळे करून दोन पाऱ्या लाटाव्यात. एका पारीवर मिश्रणाचा गोळा ठेवून त्यावर दुसरी पारी ठेवावी व पराठा लाटावा. तव्यावर तेल सोडून पराठा दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजावा.भातवाढप४ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्यदीड वाटी तांदूळ, दीड वाटी मक्याचे दाणे, १ उभा चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, प्रत्येकी १ चमचा जिरे, आले-लसूण पेस्ट व हळद, चवीनुसार लाल तिखट मीठ, दोन ते अडीच चमचे गरम मसाला किंवा बिर्याणी मसाला, गरजेनुसार तेल व पाणी, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीप्रथम तांदूळ धुऊन घ्यावेत. कुकरमध्ये तेल तापवून त्यात कांदा सोनेरी रंगावर परतून घ्यावा. नंतर त्यात आले-लसूण पेस्ट, हळद, मक्याचे दाणे, चार ते पाच मिनिटे मध्यम आचेवर परतावे. नंतर त्यात तांदूळ परतून घ्यावेत. मग त्यात गरम मसाला किंवा बिर्याणी मसाला व लाल तिखट घालून एकजीव करावे. आता त्यात तांदळाच्या दुप्पट पाणी घालावे. मीठ घालून ढवळून घ्यावे व कुकरचे झाकण लावावे. मध्यम आचेवर दोन शिट्या काढून भात शिजवून घ्यावा. सर्व्ह करताना वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालावी..भजीवाढप२ ते ४ व्यक्तींसाठी.साहित्यदोन वाट्या मक्याचे दाणे, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरे, पाऊण वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, एक ते दीड वाटी बेसनाचे पीठ, गरजेनुसार पाणी.कृतीमक्याचे दाणे कुकरमध्ये शिजवून घ्यावेत. मिक्सरमध्ये मिरच्या वाटून घ्याव्यात. बेसनच्या पिठात वाटलेल्या मिरच्या, मक्याचे दाणे, हिंग, हळद, जिरे व कोथिंबीर घालून मिश्रण एकजीव करावे आणि त्यात मीठ व पाणी घालून थोडे घट्टसर पीठ तयार करावे. या पिठाच्या भजी तळून घ्यावीत. गरमागरम भजी सॉसबरोबर सर्व्ह करावीत.काॅर्न पॅटीसवाढप४ व्यक्तींसाठी.साहित्यदोन वाट्या उकडलेले मक्याचे दाणे, ३ मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे, २ ब्रेड स्लाइसेस, १ टीस्पून किसलेले आले, ४ ते ६ हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा जिरे, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, २ ते ३ चमचे मैदा, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल, आवश्यकतेनुसार ब्रेड क्रम्ब्स.कृतीउकडलेले बटाटे सोलून कुस्करून घ्यावेत. ब्रेडच्या स्लाइसेस मिक्सरमध्ये बारीक करून बटाट्यात घालाव्यात. दीड वाटी काॅर्न दाणे मिक्सरमधून जाडसर वाटून घ्यावेत. बटाट्याच्या मिश्रणात मक्याचे उरलेले दाणे, आले-मिरची पेस्ट, कोथिंबीर व मीठ घालून एकजीव करावे. तयार मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे चपटे पॅटीस करावेत. मैद्यात पाणी घालून थोडे पातळसर मिश्रण करावे. मैद्याच्या मिश्रणात पॅटीस दोन्ही बाजूंनी बुडवून लगेच बाहेर काढावेत. हे पॅटीस ब्रेड क्रम्ब्जमध्ये घोळवावेत व तेलात तळून घ्यावेत. पुदिना चटणी किंवा सॉसबरोबर खायला द्यावेत..Premium|Marathi recipe collection : खमंग कोथिंबीर वड्या ते पौष्टिक सूप; गृहिणींसाठी चमचमीत रेसिपींचा अद्भूत खजिना!.चटणीवाढप४ व्यक्तींसाठी.साहित्यएक वाटी मक्याचे दाणे, ४ ते ६ हिरव्या मिरच्या, ३ ते ४ पुदिन्याची पाने, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्ध्या लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ व साखर, प्रत्येकी पाव चमचा मोहरी, हिंग व हळद, गरजेनुसार तेल.कृतीमक्याचे दाणे कुकरमध्ये तीन शिट्या करून वाफवून घ्यावेत. दाणे थंड झाल्यानंतर त्यात मीठ, साखर, पुदिना, लिंबाचा रस व कोथिंबीर घालून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यावे. हवे असल्यास थोडे पाणी घालावे. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, हिंग व हळद घालून फोडणी करावी. ही फोडणी मक्याच्या दाण्यांच्या मिश्रणात घालावी. चटणी तयार.काॅर्न चाटवाढप४ व्यक्तींसाठी.साहित्यतीन ते चार वाट्या उकडलेले मक्याचे दाणे, अर्धी वाटी बारीक चिरलेला कांदा, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पाव चमचा चाट मसाला, चवीनुसार मीठ व साखर, अर्ध्या लिंबाचा रस (ऐच्छिक), सजावटीसाठी बारीक शेव.कृतीएका भांड्यात उकडलेले मक्याचे दाणे घ्यावेत. त्यात बारीक चिरलेला कांदा, चाट मसाला, कोथिंबीर, मीठ, साखर आणि लिंबाचा रस घालावा व मक्याचे दाणे एकत्र करावेत. खायला देताना वरून बारीक शेव घालावी..चीज काॅर्न बाॅल्सवाढप४ व्यक्तींसाठी.साहित्यदोन वाट्या उकडलेले मक्याचे दाणे, २ उकडलेले बटाटे, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ६ ते ७ हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल, ब्रेड क्रम्ब्ज व क्यूब्ज चीज, २ ते ४ ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या (ऐच्छिक).कृतीउकडलेले मक्याचे दाणे अर्धवट ठेचून घ्यावेत. चीजचे छोटे तुकडे करून घ्यावेत. बटाटे कुस्करून त्यात ठेचलेले मक्याचे दाणे, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्यांची व लसणाची पेस्ट, मीठ व अगदी थोडे ब्रेड क्रम्ब्ज घालून मिश्रण एकजीव करावे. या मिश्रणाचे छोटे गोळे तयार करावेत. गोळे करताना त्यात चीजचा एक तुकडा घालावा. हे बाॅल्स ब्रेड क्रम्ब्जमध्ये घोळवावेत. गरम तेलात सोनेरी रंग येईपर्यंत तळावेत व साॅसबरोबर सर्व्ह करावेत.दही पकोडेवाढप४ व्यक्तींसाठी.साहित्यतीन ते चार मक्याची कणसे, दीड वाटी बेसन, ५ ते ६ हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, पाव चमचा हळद, चवीनुसार लाल तिखट व मीठ, आल्याचा छोटा तुकडा, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ४-५ पुदिन्याची पाने, गरजेनुसार दही, साखर व तेल.कृतीमक्याची कणसे किसून त्यात पुदिना, हिरव्या मिरच्या व आले एकत्र वाटून घालावे. या मिश्रणात मीठ, बेसन व पाणी घालून भजीच्या पिठाप्रमाणे पण थोडे घट्टसर पीठ भिजवावे आणि मध्यम आकाराचे पकोडे करून तळून घ्यावेत. आता दह्यात पाणी न टाकता घोटून घ्यावे. त्यात साखर व थोडे मीठ घालून एकजीव करावे. डिशमध्ये पकोडे घेऊन त्यावर घोटलेले दही व कोथिंबीर घालून सर्व्ह करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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