Premium|Importance of mental rest : मानसिक विश्रांती ही लक्झरी नव्हे, गरज; योग्य ब्रेकने मन‑शरीराला रीबूट कसे कराल?

निकिता जाधवमाणूस म्हणून एका ठरावीक क्षणी आपण किती प्रकारच्या बौद्धिक आणि मानसिक प्रक्रियांना आपल्या मेंदूत जागा देऊ शकतो याला मर्यादा आहेत. ब्रेक ही लक्झरी नाही, तो आपल्या मनासाठी आणि शरीरासाठी गरजेचा विसावा आहे. स्वतःला पॉज देणं ही स्वतःची काळजी घेण्याची सर्वात मोठी कृती असेल. संगीत हे केवळ स्वरांमध्ये नसतं, तर ते स्वरांमधल्या त्या मोकळ्या, शांत जागांमध्येही असतं. अशा मोकळ्या जागाच एखाद्या सांगीतिक रचनेला अर्थ देतात. आपल्या सगळ्यांचं आयुष्यही याला अपवाद नाही. कधीकधी आपल्यालाही आयुष्यात अशाच काही शांत, मोकळ्या क्षणांची गरज असते. असे शांत क्षण आपल्याला थांबायला, स्वतःकडे बघायला, स्वतःकडे लक्ष द्यायला आणि पुन्हा नव्यानं सुरुवात करायला मदत करतात.तुमच्या कधी लक्षात आलंय का? दिवसभरात आपण किती धावपळ करत असतो, किती वेगवेगळ्या स्वरूपाची कामं पार पाडत असतो, सकाळपासून रात्रीपर्यंत कामं, जबाबदाऱ्या, अपेक्षा, मोबाईलची नोटिफिकेशन्स अशा वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये आपण एवढे हरवतो, की ‘स्व’ची जाणीव पूर्णपणे मागे पडते. त्यातूनही ‘माझं शरीर थकलंय’ याकडे आपलं लगेच लक्ष जातं, पण ‘माझं मन थकलंय का?’ हे बघायला आपण शिकलोच नाही.मानसशास्त्रज्ञ म्हणून मी जेव्हा माझ्या आजूबाजूला माझे मित्र, कुटुंब, सहकारी, क्लायंट्स यांच्याकडे पाहते, तेव्हा एक गोष्ट ठळकपणे दिसत राहते, ती म्हणजे बहुतांश लोक मानसिकदृष्ट्या थकलेले आहेत, अतिउत्तेजित (ओव्हरस्टिम्युलेटेड) आणि ताणामुळे दडपलेले व भांबावून (ओव्हरव्हेल्म्ड) गेलेले आहेत. सर्वांना एका ब्रेकची, पॉजची गरज जाणवते, पण तो नेमका कधी आणि कसा घ्यायचा, याबद्दल जागरूकता आणि स्पष्ट कल्पना नाही..ब्रेक म्हणजे काय?ब्रेक म्हणजे फक्त काम थांबवणं? किंवा एका अवघड ‘टू डू लिस्ट’कडून थोड्या सोप्या ‘टू डू लिस्ट’कडे जाणं? की लॅपटॉपचा स्क्रीन बाजूला ठेवून मोबाईल किंवा टीव्ही बघणं? ब्रेक म्हणजे जिथं आपण जाणीवपूर्वक एक विराम घेतो. स्वतःला ‘डुइंग’पासून ‘बिइंग’पर्यंत नेतो. जिथं आपण ठरवून आपल्या मनाला कामाच्या व्यापातून, विचारांतून, कन्झ्युमिंग आणि ॲनॅलायझिंगच्या चक्रातून थोडंसं बाहेर काढत, काहीही न करण्याची परवानगी देतो, वर्तमानात परत येतो; तो असतो ब्रेक!माणूस म्हणून एका ठरावीक क्षणी आपण किती प्रकारच्या बौद्धिक आणि मानसिक प्रक्रियांना आपल्या मेंदूत जागा देऊ शकतो याला मर्यादा आहेत. मोबाईलमध्ये एकाच वेळी खूप टॅब्ज ओपन असतील, तर मोबाईलसुद्धा स्लो होतो. म्हणूनच आपण जसं आपल्या डिव्हाइसेसना वेळोवेळी साफ करतो, रीबूट करतो, तसंच ब्रेक घेणं हे आपल्या मनाला आणि शरीराला रीबूट करतं, शरीर व मनाला ताजेपणा आणि नवी ऊर्जा देतं. लेखिका ॲन लॅमोट म्हणतात - तुम्ही एखादी गोष्ट काही काळ बंद करून ठेवली, तर ती पुन्हा नीट सुरू होते. आणि हे माणसाच्या बाबतीतही तितकंच खरं आहे..Premium|Smartphone Addiction and Health : मोबाईलच्या अतिवापरामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम; तंत्रज्ञानाचा शाप.ब्रेक कधी आणि कसा घ्यायचा?खरंतर आपण ब्रेक घेत नाही असं नाही, पण आपण घेतो तो ब्रेक आपल्यासाठी खरंच आपल्याला ताजंतवानं करणारा आहे का, हे बघणं महत्त्वाचं आहे. आपल्याला येणारा थकवा वेगवेगळ्या स्वरूपाचा असू शकतो; शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक. त्याप्रमाणे आपल्याला लागणाऱ्या ब्रेक किंवा विश्रांतीचं स्वरूपही बदलतं.मानसिक विश्रांती : सतत विचार सुरू असतात, लक्ष लागत नाही, अशा वेळी थोडावेळ शांत बसणं, श्वासावर लक्ष केंद्रित करणं किंवा निसर्गात चालणं उपयोगी ठरतं.शारीरिक विश्रांती : काम करून शरीर थकलं असेल, तर पुरेशी झोप, आराम आणि हलकं स्ट्रेचिंग करणं गरजेचं असतं.संवेदनात्मक विश्रांती : जेव्हा मोबाईल, स्क्रीन, मोठे आवाज हे सगळं नकोसं होऊन चिडचिड होते, अस्वस्थ वाटतं, तेव्हा डोळे बंद करून शांत बसणं, स्क्रीनपासून थोडा वेळ दूर राहणं, बाहेर चालून येणं यामुळे शांत वाटतं.सर्जनशील विश्रांती : जेव्हा काहीच नवीन सुचत नाही, प्रेरणा हरवते, त्यावेळी निसर्गात वेळ घालवणं, संगीत ऐकणं, पुस्तक वाचणं, मुलाखती किंवा पॉडकास्ट ऐकणं या गोष्टींमुळे ऊर्मी येते.आध्यात्मिक विश्रांती : आतून रिक्तपणा, पोकळी जाणवत असेल, हरवल्यासारखं वाटत असेल, तर स्वतःशी पुन्हा जोडणं गरजेचं असतं. ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, इतरांसाठी काहीतरी चांगलं करणं यातून आयुष्याचा अर्थ गवसतो.भावनिक विश्रांती : भावना आतल्या आत दाबून ठेवल्यामुळे, व्यक्त न केल्यामुळे मानसिक व शारीरिक थकवा येतो, मनातला गुंता वाढतो, चिडचिड होते किंवा उदास वाटतं. अशावेळी आपण कोणासमोर मन मोकळं केलं, स्वतःच्या भावनांना स्वीकारलं आणि व्यक्त झालो, तर मन हलकं होतं.सामाजिक विश्रांती : अनेकदा सतत लोकांमध्ये राहूनही थकवा येऊ शकतो. अशावेळी थोडा वेळ स्वतःसोबत घालवणं किंवा सकारात्मक लोकांसोबत वेळ घालवणं मनाला उभारी देतं.आपण बरेचदा थकल्यानंतर चुकीचा ब्रेक निवडतो. मन थकलेलं असतानाही स्क्रीनवर स्क्रोल करत राहणं किंवा इच्छा नसतानाही लोकांसोबत वेळ घालवणं असे चुकीचे आणि अजूनच थकवणारे ब्रेक्स निवडतो. म्हणूनच फक्त ब्रेक घेण्यापेक्षा योग्य ब्रेक निवडणं जास्त महत्त्वाचं आहे. जर चुकीचा ब्रेक निवडला गेला, तर कधी तासभराचाही ब्रेक अपुरा वाटू शकतो. ब्रेक ही लक्झरी नाही, तो आपल्या मनासाठी आणि शरीरासाठी गरजेचा विसावा आहे.जाता जाता एक ॲक्टिव्हिटी करूयात. वर्तमानात परत येणं म्हणजे काय हे अनुभवूयात...तुम्ही आत्ता हे वाचत आहात, बरोबर? कदाचित एकाग्रतेनं वाचत असाल किंवा वाचता वाचता मनात काही विचार सुरू असतील. पण आता काही मिनिटांसाठी तुमचं पूर्ण लक्ष इथं आणाल? तुम्ही हे वाचत असताना मोबाईल किंवा कागद किती जवळ किंवा लांब ठेवलेला आहे? तुम्ही या क्षणी कसे बसला आहात? आरामात बसला आहात की थोडं अवघडून बसला आहात? पुढे झुकून बसला असाल, तर मागं टेकून निवांतपणे बसा. तुमचे खांदे जड वाटतायत का? वाटत असतील तर ते मोकळे सोडा. तुमचा चेहरा, जबडा, जीभ सैल सोडा. तुम्ही कुठे बसला आहात? ज्या खोलीमध्ये असाल,.त्या खोलीत आजूबाजूला नजर फिरवा. वस्तू, त्यांचे रंग, रूममधील सावली आणि प्रकाशाचा खेळ, सगळं काही बारकाईनं न्याहाळा. आता येणाऱ्या आवाजांकडे लक्ष द्या. आजूबाजूला येणारे कोणतेही चार आवाज शोधा. वेळ लागला तरी चालेल. समोरील कोणत्याही तीन वस्तूंना हात लावून त्यांची टेक्स्चर्स आणि तापमान अनुभवून बघा - मऊ, खडबडीत, थंड, गरम... कोणत्याही दोन गोष्टींचे वास घ्या, फुलं, फळं काहीही... कोणत्याही एका पदार्थाची चव घ्या. जिभेवर तो पदार्थ ठेवून पूर्ण आस्वाद घ्या. पाहा तुम्हाला कसं वाटलं!आता आपण आपल्या विचारांपासून थोडं लांब जाऊन आपल्या पाच इंद्रियांमध्ये उतरलो आणि वर्तमानात आलो. आपली इंद्रियं वर्तमानात परत यायचं एक प्रभावी साधन आहेत, आणि ही इंद्रियं कायम आपल्यासोबत असतात.सुट्टीच्या दिवशी तर ब्रेक घ्यावाच, पण कामांमध्ये व्यग्र असतानादेखील दिवसातील काही वेळ शांत बसा आणि स्वतःला विचारा, ‘आता या क्षणी मी कशी किंवा कसा आहे? आणि मला आता नेमकी कशाची गरज आहे?' कदाचित उत्तर खूप मोठं नसेल, पण ते ऐकणं आणि स्वतःला तो पॉज देणं, हीच स्वतःची काळजी घेण्याची सर्वात मोठी कृती असेल.निकिता जाधव पुणेस्थित काउन्सिलिंग सायकोलॉजिस्ट आहे. 