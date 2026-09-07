Premium|Tax Benefits : आपण कर का भरतो?

डॉ. अमेय खरेकर हा आपल्या खिशातून सरकारकडे जाणारा पैसा आहे. पण त्याचा प्रवास तिथं संपत नाही. रस्ता, शाळा, रुग्णालय, बस, पाणी, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या रूपानं आपण भरलेला कर आपल्या आयुष्यात परत येत असतो. म्हणूनच कराचा खरा अर्थ ‘आपण किती दिलं?’ यात नसतो, तो ‘त्या पैशातून समाजाला काय मिळालं?’ यात असतो. महिन्याच्या शेवटी पगार खात्यात जमा होतो. त्यानंतर घरभाडं, वीज बिल, किराणा, मुलांचं शिक्षण, प्रवास, कर्जाचा हप्ता अशा अनेक गोष्टींसाठी पैसे बाजूला काढले जातात. काही रक्कम बचतीसाठी ठेवली जाते. मग पगाराच्या स्लिपमध्ये किंवा व्यवहारांच्या नोंदींमध्ये आणखी एक गोष्ट दिसू लागते, ती म्हणजे ‘कर’. आपण कधी त्याकडे फारसं लक्ष देत नाही. कधी कर जास्त वाटतो; तर कधी मनात प्रश्नही येतो, ‘मी माझ्या कमाईतून कर तर भरतोय, पण त्याचा मला परतावा नेमका कुठं मिळतो?’ हा प्रश्न पडणं अगदी स्वाभाविक आहे.आपण एखादी वस्तू विकत घेतो, तेव्हा तिची किंमत आपल्याला दिसते. रेस्टॉरंटमध्ये जेवलो तर बिल मिळतं, रिक्षानं प्रवास केला तर भाडं देतो. पण कराच्या बाबतीत व्यवहार वेगळा असतो. आपण पैसे देतो, पण त्या बदल्यात एखादी एकच वस्तू किंवा सेवा आपल्या हातात येत नाही. मग कराचा उपयोग नेमका कशासाठी होतो?.Premium|Farmers' Struggle : संघर्षाला पूर्णविराम नाही; शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी लढा कायम.आपण सकाळी घराबाहेर पडतो, रस्ता वापरतो, सार्वजनिक वाहतूक वापरतो, रस्त्यावर दिवे लागलेले असतात, कचरा उचलला जातो, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था असते, सरकारी शाळा, रुग्णालयं, पोलिस, अग्निशमन सेवा आणि अशा अनेक व्यवस्था आपल्याला उपलब्ध असतात. या सगळ्यांसाठी पैसा लागतो. म्हणून कराकडे फक्त ‘सरकारला दिलेला पैसा’ म्हणून पाहिलं, तर त्याचा अर्थ अर्धवटच होईल. कर हा आपल्या वैयक्तिक खर्चासारखा नसतो. तो अशा सामूहिक व्यवस्थेसाठी वापरला जातो, ज्याचा लाभ आपल्याला थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मिळतो.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या २०२६मधल्या ‘द आर्ट ऑफ टॅक्सेशन’ या लेखातही सरकारच्या सार्वजनिक सेवा, पायाभूत सुविधा आणि इतर सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी कर हा सर्वांत टिकाऊ वित्तपुरवठ्याच्या साधनांपैकी एक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पण इथंच एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. मी भरलेल्या कराचा उपयोग माझ्या आयुष्यात नेमका कसा होतो?कराचा पैसा म्हणजे नेमकं काय?इथं आपण मागच्या लेखातला (ता. ५ सप्टेंबर, जीवन, शहर आणि समाज) विचार आठवून पाहू या. रस्त्यावरचा दिवा वापरताना आपण प्रत्येक वेळी पैसे देत नाही, सार्वजनिक रस्त्यावरून जाताना प्रत्येक मीटरसाठी शुल्क भरत नाही. स्वच्छता व्यवस्था वापरताना प्रत्येक फेरीसाठी स्वतंत्र बिल येत नाही. पण सुविधा ‘फुकट’ वाटते म्हणून तिचा खर्च नसतो असं नाही.यासाठी पैसा कुठून येतो? त्याचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे कर. म्हणजे करातून जमा झालेला पैसा पुन्हा रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, स्वच्छता आणि सुरक्षितता यांसारख्या सार्वजनिक गरजांकडे वळतो. कर हा आपल्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत गेलेला पैसा आहे, पण त्याचा प्रवास तिथे संपत नाही. तो सार्वजनिक सेवांच्या रूपानं पुन्हा आपल्या आयुष्यात येतो. पण प्रत्येकाला त्या सेवांचा फायदा सारखाच मिळतो का? आणि प्रत्येकानं त्यासाठी सारखाच कर भरावा का?समजा, एका कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न ४० हजार रुपये आहे आणि दुसऱ्या कुटुंबाचं उत्पन्न चार लाख रुपये आहे. दोन्ही कुटुंबांकडून कराच्या रूपात समान रक्कम घ्यावी का? प्रश्न साधा आहे, पण उत्तर तितकं सोपं नाही. कारण करव्यवस्थेचा प्रश्न केवळ किती पैसा गोळा करायचा एवढाच नसतो. त्यात कोणाकडून किती कर घ्यायचा हासुद्धा प्रश्न असतो.म्हणूनच करव्यवस्थेत आर्थिक क्षमता, न्याय आणि कर भरण्याची क्षमता यांचा विचार केला जातो. कररचनेचा परिणाम केवळ सरकारच्या महसुलावर होत नाही; तो उत्पन्नातील विषमता, बचत, गुंतवणूक आणि लोकांच्या आर्थिक निर्णयांवरही परिणाम करू शकतो. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंटच्या २०१६च्या सार्वजनिक वित्तविषयक आढाव्यातही कर आणि सार्वजनिक खर्चाचा आर्थिक वाढ आणि विषमतेशी असलेला संबंध अधोरेखित केला आहे. पण कर जमा झाला, की खरी कसोटी सुरू होते..Premium|Cost of Living in Cities : पगार वाढतोय, पण बचत का वाढत नाही? शहरातल्या खर्चाचं हे गणित समजून घ्या.मर्यादित पैशांतून आधी काय करायचं?समजा, एखाद्या शहराकडे विकास कामांसाठी मर्यादित निधी आहे आणि त्यातून एकीकडे नवीन रस्ता बांधण्याची गरज आहे, तर दुसरीकडे जुन्या रस्त्यांची दुरुस्ती बाकी आहे, कुठेतरी पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे, तर दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्याची गरज आहे. आरोग्यसेवा, स्वच्छता, शिक्षण, घरं अशा गरजांची यादी आणखी मोठी आहे. पैसा मात्र मर्यादित आहे. आपल्या घरातही आपण असाच निर्णय घेतो. उत्पन्न ठरलेलं असतं आणि खर्च अनेक. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर मनासारखा खर्च करता येत नाही. आपण प्राधान्य ठरवतो. सरकारलाही हेच करावं लागतं. फरक एवढाच की सरकारचा निर्णय लाखो लोकांच्या जीवनावर परिणाम करतो.म्हणून सार्वजनिक खर्चाचा प्रश्न ‘पैसा कुठं खर्च करायचा?’ एवढाच नसतो. त्यामागे आणखी एक प्रश्न असतो - ‘या पैशातून सर्वाधिक सार्वजनिक मूल्य कुठं निर्माण होईल?’ आणि याच प्रश्नापासून सार्वजनिक खर्चाचं खरं अर्थशास्त्र सुरू होतं. पैसा कमी, गरजा जास्त; मग प्राधान्य कोणाला? समजा, एखाद्या भागात नवीन मोठा प्रकल्प उभारण्यापेक्षा आधी पाणीपुरवठा सुधारणं आवश्यक आहे. कागदावर मोठा प्रकल्प अधिक आकर्षक दिसू शकतो. पण नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात पाण्याची समस्या सुटणं अधिक महत्त्वाचं ठरू शकतं.यालाच अर्थशास्त्राच्या भाषेत संसाधनांचं कार्यक्षम वाटप म्हणता येईल. उपलब्ध पैसा, जमीन, मनुष्यबळ आणि वेळ यांचा असा वापर करणं, ज्यातून समाजाला अधिक मूल्य मिळू शकतं. पण ‘सर्वाधिक फायदा’ म्हणजे फक्त सर्वाधिक लोकांना फायदा असा अर्थ नाही. समजा, एखादा मोठा रस्ता बांधला तर हजारो लोकांना त्याचा फायदा होईल. पण त्याच शहरातल्या एखाद्या भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या असेल, तर त्या भागातल्या तुलनेनं कमी लोकांसाठी पाणीपुरवठा सुधारणं अधिक तातडीचं असू शकतं.म्हणून सार्वजनिक खर्चात कार्यक्षमता आणि समानता, दोन्ही मुद्दे महत्त्वाचे असतात. कार्यक्षमता विचारते, ‘या पैशातून किती मूल्य निर्माण होईल?’ तर समानता विचारते, ‘या सुविधेचा फायदा कोणाला मिळेल आणि कोण मागे राहील?’ हे दोन्ही प्रश्न एकत्र विचारले, तर सार्वजनिक खर्चाचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो.याचा आपल्या रोजच्या जीवनाशीही थेट संबंध आहे. समजा, शहरात सार्वजनिक वाहतूक चांगली आहे. त्याचा फायदा फक्त बसनं प्रवास करणाऱ्यांना होत नाही. खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊ शकते, वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकते आणि अनेक कुटुंबांना स्वतःचं वाहन घेण्याची गरज कमी होऊ शकते. चांगल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचाही परिणाम फक्त रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही. वेळेवर उपचार मिळाल्यामुळे आजार गंभीर होण्याचा धोका कमी होऊ शकतो, कुटुंबाचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो आणि व्यक्ती पुन्हा कामावर लवकर परतू शकते..म्हणजेच सार्वजनिक खर्चाचा परिणाम अनेकदा एका सुविधेपेक्षा खूप मोठा असतो. आणि म्हणूनच कर भरताना किंवा सरकारचा अर्थसंकल्प पाहताना फक्त ‘सरकार माझ्याकडून किती घेतं?’ हा एकच प्रश्न विचारणं पुरेसं नाही; त्यासोबत दुसराही प्रश्न विचारायला हवा - ‘त्या पैशातून माझ्या आणि समाजाच्या जीवनात किती मूल्य निर्माण होतं?’ भारतातल्या शहरांसाठी हा प्रश्न पुढच्या काही वर्षांमध्ये आणखी महत्त्वाचा होणार आहे. वर्ल्ड बँकेच्या २०२५च्या विश्लेषणानुसार, २०३६पर्यंत भारतातल्या शहरांमध्ये सुमारे साठ कोटी लोक राहण्याची अपेक्षा आहे. सध्या देशाच्या जीडीपीमध्ये शहरांचा सुमारे ६३ टक्के वाटा आहे आणि तो २०३६पर्यंत ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्याच वेळी पाणी, स्वच्छता, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांवरील दबावही वाढणार आहे.म्हणजे शहरांवर होणारा सार्वजनिक खर्च हा केवळ आजच्या गरजा भागवण्याचा प्रश्न नाही. तो उद्याच्या आर्थिक क्षमतेची पायाभरणी करण्याचाही प्रश्न आहे. म्हणून पुढच्यावेळी अर्थसंकल्पात एखाद्या रस्त्यासाठी, बससेवेसाठी, आरोग्यव्यवस्थेसाठी किंवा स्वच्छतेसाठी किती पैसा खर्च होतो हे ऐकलं, तर फक्त रक्कम पाहू नका. त्या पैशामुळे नागरिकांचा वेळ किती वाचतो, त्यांचा खर्च किती कमी होतो, किती लोकांना संधी मिळते आणि त्यांच्या जीवनात किती सुधारणा होते, हेही पाहा. कारण करव्यवस्थेचं यश केवळ सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा जमा झाला यावर ठरत नाही. त्या पैशातून समाजासाठी किती मूल्य निर्माण झालं, यावर त्याचं खरं मोजमाप होतं.शेवटी, कर हा आपल्या खिशातून सरकारकडे जाणारा पैसा आहे. पण त्याचा प्रवास तिथं संपत नाही. रस्ता, शाळा, रुग्णालय, बस, पाणी, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या रूपानं आपण भरलेला कर आपल्या आयुष्यात परत येत असतो. म्हणूनच कराचा खरा अर्थ ‘आपण किती दिलं?’ यात नसतो, तो ‘त्या पैशातून समाजाला काय मिळालं?’ यात असतो.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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