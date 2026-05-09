Premium|Teen skincare guide : टीनएजर्ससाठी स्किन केअर; जाहिरातींना बळी पडू नका; पालकांनी अशी घ्यावी मुलांच्या त्वचेची काळजी

स्वप्ना सानेटीनएजर्सच्या पालकांनी माहिती करून घ्यावी आणि तुमच्या देखरेखीखाली मुलांना स्किन केअर, हायजीनबद्दल माहिती द्यावी. कारण ह्या वयात काय वापरायचं हे जाहिराती बघून मुलं स्वतःच ठरवतात किंवा मित्र-मैत्रिणींचं ऐकून, सोशल मीडियावरचे प्रॉडक्ट्स बघून त्या वस्तूंच्या मोहात पडतात. यामुळं अनेकवेळा त्वचेला नुकसान होऊ शकतं. काही प्रॉडक्ट्सचे साइड इफेक्ट्स होऊ शकतात अथवा रॅश येऊ शकतो. त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. मागील लेखात (जाणून घेऊ या फेशियलबद्दल, ता. ११ एप्रिल) आपण फेशियलबद्दलची माहिती घेतली. फेशियल साधारण २० किंवा २५ वर्षांपासून करता येतं. ह्या लेखात टीनएजर्स किंवा साधारण २५ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलामुलींनी आपल्या त्वचेची कशी काळजी घ्यावी हे पाहू या. .टीनएजमध्ये शरीरात हार्मोनल बदल होत असतात, शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर वाढ होत असते. या बदलांमुळे त्वचेमध्येही अनेक बदल होतात. काहींना त्वचा ऑइली जाणवायला लागते. अतिरिक्त तेलकट त्वचेवर पिंपल्स येण्याचं प्रमाण अधिक असतं. हार्मोनल बदल घडत असताना त्वचेवर पिंपल्स, ब्लॅक आणि व्हाइट हेड्स येणं किंवा चेहऱ्याचा फक्त टी झोन ऑइली होणं या समस्या येत असतात. हे सगळ्यांच्या बाबतीत होईलच असं नाही. एखाद्याची त्वचा नॉर्मल अथवा ड्रायही असू शकते. मुलींच्या बाबतीत बघायचं झालं, तर नको असणारे केस म्हणजे ओठावर आणि हनुवटीवर अतिरिक्त केस येणं ही समस्या जाणवते. यासाठी वेळेत तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा.टीनएजर्सनी त्वचेची काळजी कशी घ्यावी?टीनएजर्सच्या पालकांनी याबद्दलची माहिती करून घ्यावी आणि तुमच्या देखरेखीखाली मुलांना स्किन केअर, हायजीनबद्दल माहिती द्यावी. कारण ह्या वयात काय वापरायचं हे जाहिराती बघून मुलं स्वतःच ठरवतात किंवा मित्र-मैत्रिणींचं ऐकून, सोशल मीडियावरचे प्रॉडक्ट्स बघून त्या वस्तूंच्या मोहात पडतात. यामुळं अनेकवेळा त्वचेचं नुकसान होऊ शकतं. काही प्रॉडक्ट्सचे साइड इफेक्ट्स होऊ शकतात अथवा रॅश येऊ शकतो, थोडक्यात बघून न घेतलेल्या प्रॉडक्टचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात.एखाद्याला सूट झालेलं प्रॉडक्ट तुम्हालाही सूट होईलच असं नाही. म्हणूनच सगळ्यात आधी आपल्या त्वचेचा प्रकार कोणता आहे, हे समजून घ्यावं. त्वचा तेलकट जाणवतेय की कोरडी आणि डल दिसतेय, हे पाहावं. पिंपल्स खूप आहेत, चेहऱ्याचा फक्त टी झोनच (म्हणजे कपाळ, नाक आणि हनुवटी) तेलकट आहे आणि बाकी चेहरा ड्राय आहे का, हे तपासून पाहावं. सकाळी उठल्यावर तुमचा चेहरा कसा जाणवतोय यावरून तुमचा स्किन टाइप ओळखता येऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, योग्य मार्गदर्शन आणि आवश्यकता असल्यास उपचार घेतल्यास उत्तम..Premium|Counselor Self-Care Techniques : काउन्सिलरही माणूसच असतो! दुसऱ्यांच्या वेदना ऐकताना थेरपिस्टच्या मनावर काय परिणाम होतो?.काय लावावं?त्वचा ऑइली असेल किंवा पिंपल्स असतील तर सकाळी आणि संध्याकाळी मेडिकेटेड फेस वॉशनं चेहरा धुवावा.पिंपल्स नसतील पण ब्लॅक आणि व्हाइट हेड्स असतील, तर टी ट्री आणि सॅलिसिलिक ॲसिडयुक्त फेस वॉश वापरावा.नॉर्मल स्किन असेल तर साधं सीटीएम रूटीन फॉलो करावं, म्हणजेच क्लीन्सिंग, टोनिंग आणि मॉइस्चरायझिंग करावं.ऑइली त्वचेला जेल बेस्ड हायड्रेटिंग लोशन लावावं.घरच्या घरी काय करता येऊ शकतं?आठवड्यातून एकदा फेस पॅक लावावा. चांगल्या क्वालिटीचा आणि तुमच्या त्वचेला सूट होणारा रेडिमेड किंवा होममेड फेसपॅक वापरावा.क्ले आणि टी ट्री ऑइलयुक्त फेसपॅक सगळ्या प्रकारच्या त्वचेला सूट होतो. तो वापरण्यास हरकत नाही.होममेड पॅक तयार करण्यासाठी १ चमचा मुलतानी माती, १ चमचा चंदन पावडर आणि थोडंसं गुलाबजल याची पेस्ट करून ती १५ मिनिटे लावून ठेवावी. त्यानंतर हायड्रेटिंग जेल लावावं.पिंपल्स असल्यास अर्धा चमचा चंदन पावडर, १ चमचा मुलतानी माती आणि अर्धा चमचा नीम पावडर आणि गुलाब जल मिक्स करावे. त्यात २ थेंब टी ट्री ऑइल घालावं. हा पॅक १५ मिनिटे चेहऱ्याला लावून नंतर गार पाण्याने धुऊन घ्यावा. पिंपल्स, ॲक्ने, ब्लॅक आणि व्हाइट हेड्स कमी होण्यासाठी हा पॅक उत्तम आहे. स्किन टेक्स्चरमध्येही सुधारणा होते.नॉर्मल त्वचेसाठीही घरच्या घरी पॅक करता येतो. १ चमचा मसूर डाळीचं पीठ, चिमूटभर हळद आणि थोडंसं दही घालून पॅक तयार करावा. हा पॅक १५ ते २० मिनिटं लावून नंतर धुऊन घ्यावा. लोशन लावून त्वचा हायड्रेट करावी. हा पॅक त्वचेला तजेलदार तर करतोच. शिवाय टॅनिंग कमी करण्यासही मदत करतो. चेहऱ्यासोबतच हातापायांनादेखील हा पॅक लावू शकता..खरंतर या वयात घरच्या घरी नीट स्किन केअर रूटीन फॉलो केलं तर त्वचा छान आणि हेल्दी राहू शकते. सोळाव्या वर्षानंतर गरज भासल्यास ब्यूटी थेरपिस्टचा सल्ला घेऊन क्लीनअप करू शकता. क्लीनअप म्हणजे प्रोफेशनल प्रॉडक्ट्सचा वापर करून त्वचेचं डीप क्लीन्सिंग करतात. मृत त्वचा काढून टाकण्यासाठी एक्सफोलिएटर लोशन लावून त्वचेवरील ब्लॅक आणि व्हाइट हेड्स क्लीन करतात. कधी स्क्रब तर कधी माइल्ड पीलिंग जेल लावून त्वचा डीप क्लीन केली जाते. त्यानंतर हायड्रेटिंग पॅक लावून १५ मिनिटांनी चेहरा धुऊन टोनर आणि मॉइस्चरायझर लावतात. यामध्ये मसाज केला जात नाही. त्वचेसाठी उपयुक्त असणारे प्रॉडक्ट्सच क्लीनअपसाठी वापरले जातात. असं क्लीनअप फेशियल करायची गरज भासेपर्यंत महिन्यातून एकदा करावं. काहीतरी अडचण असेल तरच त्वचेला फक्त क्लीनअपची गरज असते असं नाही, तर हेल्दी त्वचेसाठी सगळ्यांनीच क्लीनअप करायला हरकत नाही. इतर दिवशी घरच्या घरीच काळजी घ्यावी आणि काही महिन्यांमधून एकदा प्रोफेशनल क्लीनअप जरूर करावं.टीनएजर्स म्हणजे स्टुडन्ट लाइफ. शाळा, कॉलेज, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, क्लास, उन्हात फिरणं, पोल्युशन सगळ्याला सामोरं जाताना त्वचा टॅन होणं कॉमन आहे. म्हणूनच वेळच्यावेळी चेहऱ्याची काळजी घ्यावी. क्लीनअप करावं. हातापायांचं टॅन कमी करण्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे मसूर डाळीचा होममेड पॅक वापरावा किंवा पार्लरमध्ये जाऊन डी-टॅन प्रोसेस करता येऊ शकते. घरीच काळजी घेतल्यानं बराच फायदा होतो. त्यामुळं सवडीनुसार उटणं, मसूर डाळीचा पॅक, मुलतानी माती आणि चंदनाच्या पॅकचा वापर करावा..सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे समतोल आहार घेणं. पौष्टिक समतोल आहार ज्यात भाज्या, पालेभाज्या, डाळी, धान्यं, कडधान्यं, भरडधान्यं, हंगामी फळं यांचा समावेश असावा. जंक फूड आणि कोल्ड ड्रिंक्सचा वापर कटाक्षानं टाळावा. पाणी भरपूर प्यावं, उष्णता कमी करण्यासाठी ताक, लिंबू सरबत, कोकम सरबत, नारळ पाणी यांचं सेवन करावं. या वाढत्या वयात जितक्या जास्त पौष्टिक आहाराचं सेवन केलं जाईल तेवढी जास्त त्वचा, केस आणि एकंदर शारीरिक आणि मानसिक तब्येत निरोगी राहील.स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत. 