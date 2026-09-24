Premium|Tere Ghar Ke Samne : ‘तेरे घर के सामने’मधून खुलले देव आनंद-नूतनच्या प्रेमाचं सुंदर जग

सुलभा तेरणीकरसन १९६३ म्हणजे भारतात सिनेमाच्या आगमनाचं सुवर्णजयंती वर्ष. तंत्र आणि कलेचं हे माध्यम नित्य बदलणारं असल्यानं भारतात त्याचं आकर्षण वाढतच चाललं होतं. अगदी सुशिक्षितांपासून सामान्य कष्टकऱ्यांपर्यंत प्रत्येक सिनेरसिक सिनेमाचा मुख्य आश्रयदाता होता. शुक्रवारी प्रदर्शित होणारा सिनेमा, तिकिटांसाठी रांगा, फिल्मी पत्रिका, फोटो आणि त्याहीपेक्षा बहरणारी संगीत उद्योगाची झेप असं सारं काही खुणावणारं होतं. मनोरंजनात्मक, वास्तवदर्शी, कौटुंबिक असा कोणताही सिनेमा प्रेक्षकराजाला खेचून घेत होता. दो न घराण्यांचं वैर असलेले, तरीही एकमेकांच्या प्रेमात असलेले ‘रोमिओ-ज्युलिएट’ किंवा ‘हीर-रांझा’ किंवा ‘लैला-मजनू’ यांच्यासारखे प्रेमी कधीही एकत्र आले नाहीत. त्या शोकांतिकाच होत्या. पण हिंदी सिनेमात मात्र शेवट गोड! ‘नवकेतन’चा तेरे घर के सामने हा चित्रपट म्हणजे अशीच गोड कथा. त्याचे लेखक, पटकथा, संवाद, दिग्दर्शक गोल्डी म्हणजे विजय आनंद. नायक देव आनंद आणि नायिका नूतन असली, तरी चित्रपटामध्ये एकमेकांचे कट्टर वैरी असलेले राजेंद्रनाथ आणि ओमप्रकाश हे खरे जबरदस्त हिरो म्हणावेत. चिरतरुण संगीत देणारे ज्येष्ठ संगीतकार दादा बर्मन, रोमँटिक गीतं लिहिणारे शायर, गीतकार हसरत जयपुरी यांच्या गाण्यांनी बहार आणली. चित्रपटाच्या कथेचा नायक व्यवसायानं आर्किटेक्ट आहे, त्यामुळेच ‘तेरे घर के सामने’ हे सिनेमाचं शीर्षक समर्पक वाटतं. यातलं ‘एक घर बनाऊंगा’ हे गाणं आकर्षण होतं. त्यात नायकाला ग्लासमध्ये नायिका म्हणजे नूतन दिसते. फोटोग्राफीची कमाल वाटली होती त्यावेळी लोकांना. व्ही. रात्रा हे नवकेतनचे आवडते छायालेखक, सत्यजित रे यांचेही. दुसरं एक गाणं म्हणजे, ‘दिल का भँवर करे पुकार’. या गाण्यात कुतुबमिनारच्या पायऱ्या उतरणारे देव आनंद-नूतन आणि एका दृश्यात दिसणारे विजय आनंद यांचं कोण आकर्षण वाटे रसिकांना! सिमल्याच्या धुक्यातून ‘तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में’ म्हणत प्रेयसीचं घर शोधत जाणारा देव आनंद आणि खिडकीत उभी असलेली नूतन हे सगळंच वेड लावणारं होतं. कथेच्या शेवटी चीनच्या आक्रमणाचा संदर्भ जोडला आहे. तसेच देव आनंद १९५४मध्ये झालेल्या पंडित नेहरू यांनी मांडलेल्या पंचशील कराराचाही उल्लेख करतो. सगळीच कहाणी मजेदार! नवनवे चेहरे येत होते तरी देव आनंदचं आकर्षण होतंच... ‘देखो रूठा ना करो बात नज़रों की सुनो’ ऐकल्यावर तरुणाईचं हृदय उडी मारायचं.पुढे विजय आनंद हे भारतीय चित्रपटसृष्टीचे एक खंदे दिग्दर्शक झाले, पण ते कौतुकानं म्हणत, ‘आम्ही आनंद, हे आनंद आहोत ते फक्त देव आनंदमुळेच!’ ***.विजय आनंद हे युवा दिग्दर्शक पुढं पाऊल टाकत होते. मात्र याच वर्षी एक मराठी लेखक, नाटककार, दिग्दर्शक अशी चौफेर कामगिरी केलेले विश्राम बेडेकर रुस्तम सोहराब या चित्रपटानंतर निवृत्त झाले.विश्राम बेडेकरांचा रामशास्त्री हा चित्रपट आपण अक्षरशः चाळीस वेळा पाहिला होता आणि दिग्दर्शन, मांडणी यानं मंत्रमुग्ध झालो होतो, असं मुग़ल-ए-आझमचे दिग्दर्शनक के. असिफ म्हणाले होते. फ़िरदोसीच्या शाहनामामधली एक प्रसिद्ध हृदयस्पर्शी कथा विश्राम बेडेकर यांच्या हाती होती, तरीही रुस्तम सोहराब मुग़ल-ए-आझमच्या तोडीचा होऊ शकला नाही. यात रुस्तम झाले होते पृथ्वीराज कपूर आणि सोहराब झाले होते प्रेमनाथ; शहजादी तेहमिनाच्या भूमिकेत सुरैय्या होती. जबरदस्त थीम होती, संच होता; भुताखेताचे भयपट काढणारे रामसे बंधू निर्माते होते. दुसरा मुग़ल-ए आझम ठरावा अशी भव्यता चित्रपटाला लाभायला हवी होती, पण तसं झालं नाही. मोजके चित्रपट करणारे संगीतकार सज्जाद हुसैन यांनी चित्रपटाचं संगीत दिलं. पर्शियन संगीताची नुसती झलक नव्हे, तर अस्सल संगीत भारतीय चित्रपटात दाखल झालं. लता मंगेशकर यांनी गायलेल्या ‘ओ दिलरुबा नैन मिला’ या गाण्याला आजही तोड नाही.शहजादीच्या भूमिकेतली सुरैय्या नवकेतनच्या पहिल्या अफसर चित्रपटाची नायिका, सिंगिंग स्टार, मधुर, मादक आवाजाची गायिका; खानदानी रूप-सौंदर्याची राणी... रुस्तम सोहराबमध्ये अखेरचं दर्शन देऊन लुप्त झाली. ‘ये कैसी अजब दास्ताँ हो गयी है, छुपाते छुपाते बयाँ हो गयी है’ असं म्हणत ओझरतं दर्शन देऊन, ओढ लावून पडद्यावरून अस्तंगत झाली. संगीतकार सज्जाद हुसैन हेसुद्धा पुन्हा संगीतकार म्हणून आले नाहीत. विश्राम बेडेकरांनी तर जणू जवळचा अनमोल खजिना रुस्तम सोहराबमध्ये रिता केला. रणांगण, वाजे पाऊल आपुले, एक झाड दोन पक्षी अशा कादंबऱ्या; कृष्णार्जुन युद्धसारखा चित्रपट असं खूप काही देणारे बेडेकर अखेरची भेट ठरावी असा रुस्तम सोहराब सिनेप्रेमींना देऊन पुण्यात वानप्रस्थात गेले.***.Premium|women in Indian cinema : भारतीय सिनेमातील स्त्री; काल, आज आणि उद्याचा प्रवास.हेच १९६३ वर्ष लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल या नव्या संगीतकार जोडीच्या पदार्पणाचंही वर्ष ठरलं. चित्रपट होता पारसमणी. पण त्याआधी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल जोडी कशी जमली हे जाणून घेणंही रंजक आहे.विख्यात ट्रम्पेट वादक पं. रामप्रसाद शर्मा यांनी आपल्या थोरल्या मुलाला, प्यारेलाल याला त्याच्या पाचव्या वर्षीच व्हायोलिन हाती दिलं. सातव्या वर्षी तो व्यवस्थित वाजवू लागला होता. ‘बॉम्बे सिंफनी ऑर्केस्ट्रा’ या ताजमधल्या प्रतिष्ठित ग्रुपमध्ये तो जात असे. त्यावेळी पारशी, अँग्लोइंडियन वादक वाजवीत असत. नऊ वर्षांच्या प्यारेलाल शर्मानं इटालियन संगीतकार पॅगॅनिनीची एक अवघड रचना लीलया वाजवली. ती ऐकून प्राचार्य व्हिक्टर परंज्योती, कुमु वाडिया चकित झाले आणि मग प्यारेला प्रतिष्ठित वादकांबरोबर वाजवण्याची संधी मिळाली. वयाच्या बाराव्या वर्षी ते रणजित स्टुडिओत ८५ रुपये दरमहा पगारावर नोकरी करू लागले. विख्यात संगीतकार झुबिन मेहता त्यांचे दोस्त झाले. प्यारेलालजी सांगतात, की त्यांना पाश्चात्त्य वाद्यवृंदाचं आकर्षण होतं. त्यांना वाटलं कायमचं व्हिएन्नाला जावं. पण दोस्त म्हणाला, ‘इथंच राहू. इथंच काम करू.’ हा दोस्त म्हणजे मेंडोलिन वाजवणारा लक्ष्मीकांत कुडाळकर. मग जोडी जमली लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल!प्यारेलालजी सांगतात, ‘‘आमचे आदर्श होते संगीतकार शंकर-जयकिशन! सुरेल कला केंद्रात आम्ही मुलं, हृदयनाथ, उषा मंगेशकर, अरविंद मयेकर असे कार्यक्रम करीत असू. दीदीची मोठी मदत झाली आणि रफी साहेबांचीही!’’ लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल जोडीनं ज्या चित्रपटातून पदार्पण केलं तो पारसमणी, ‘हँसता हुआ नूरानी चेहरा’, ‘वो जब याद आये’, ‘सलामत रहो’ या गाण्यांमुळे गाजला. लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल त्यांचे आदर्श शंकर-जयकिशन यांच्यासमोर स्पर्धक म्हणून उभे राहिले.***एव्हाना राज कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त हे नवखे लोक आता चित्रपटसृष्टीत छानच रुळले होते. नर्गिस आणि सुनील दत्त आता त्यांच्या चित्रनिर्मिती संस्थेच्या अजंता आर्ट््ससाठी मुझे जीने दो नावाचा एक चित्रपट घेऊन आले. जिस देश में गंगा बहती है, गंगा जमनाप्रमाणे चंबळ खोऱ्यातल्या डाकूंच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट होता.डाकू जरनैल सिंग आणि तवायफ चमेली यांची प्रेमकथा आणि गुन्ह्याच्या छायेतलं जीवन अशी याची कथा. कथा आगा जानी कश्मीरी यांची होती, दिग्दर्शक होते मौनी भट्टाचार्य. नायिका होती वहिदा रेहमान. या चित्रपटाचं मोठं आकर्षण होतं त्याचं संगीत. हम दोनोमुळे प्रसिद्ध झालेल्या जयदेवजींना मुझे जीने दो मिळाला आणि त्याचं सोनं झालं. गीतकार होते साहिर लुधियानवी. खरंतर जयदेव आणि साहिर लुधियानापासूनचे मित्र होते. मित्रत्वाबरोबर त्यांच्यात थोडं स्पर्धेचं नातंही होतं. दोन श्रेष्ठ कलावंतांमधील ‘अहं’ही होताच. साहिर म्हणत, ‘त्या बाजेवाल्याला बोलवा.’ मग जयदेवजी म्हणत, ‘गाणं तर लिहून दे ना!’ मग साहिर म्हणत, ‘बाप डाकू, आई तवायफ, अशा मुलासाठी अंगाई लिहायची हे काय साधं काम आहे का?’ मग नर्गिसजी मधे पडत आणि दोघांना एकत्र आणत, असं म्हटलं जातं. अर्थात मुझे जीने दोचं संगीत गाजलं. ‘रात भी है कुछ भीगी भीगी’, ‘नदी ना रे ना जाओ शाम’, ‘माँग में भर ले रंग सखी री’, ‘अब कोई गुलशन ना उजडे’ आणि अविस्मरणीय अंगाई ‘तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ’ अशी सगळी गाणी लोकप्रिय ठरली. अंगाईगीताचे संगीत संयोजक श्यामराव कांबळे होते आणि वहिदाचे नृत्य दिग्दर्शकपं. लच्छू महाराज, हे सांगायला हवं.पुण्यात फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये तत्कालीन नेपाळ नरेश राजे महेंद्र यांनी मुझे जीने दो पाहिला आणि त्यांनी संगीतकाराला बोलावणं धाडलं. मग नेपाळ नरेशांनी पहिलाच नेपाळी चित्रपट केला - माइतीघर. संगीतकार होते अर्थातच जयदेव. संगीतकार जयदेव यांनी आपल्या आठवणीत सांगितलं होतं, की नेपाळ नरेशांनी त्यांना बोलावून विचारलं, की त्यांना नेपाळ नरेशांकडून काय हवं? जयदेवजी उत्तरले, ‘मी कुलाब्याला लिलीकोर्टमध्ये पेइंग गेस्ट म्हणून राहणारा. संन्याशाच्या मठीत काय मागणार...?’ पण राजानं विचारलं तर त्याचं उत्तर द्यावं लागतं, असा संकेत आहे. त्यांनी भीत भीत व्याघ्रचर्म मागितलं. दोन महिने गेले. त्यांना वाटलं राजे विसरले, पण एके दिवशी त्यांचा दूत जयदेवजींच्या घरी आला आणि दोन सुरेख व्याघ्रचर्म भेट दिली. ती भेट पाहायला खुद्द लतादीदी आल्या होत्या. जयदेवजींची कथा मात्र चटका लावणारी आहे. ते म्हणाले होते, ‘‘पुरस्कार मिळाले, कौतुक झालं; पण काम मिळालं नाही. जी कामं मिळाली त्याचे पैसे मिळाले नाहीत!’’ मुझे जीने दोची कथा अशा काही गोष्टींसह सांगायला हवी, असं वाटतं.***.याच वर्षी आलेला सुनील दत्त आणि लीला नायडू यांचा ये रास्ते हैं प्यार के हा चित्रपट मात्र थोडा वेगळ्या विषयाचा होता. पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचं कळल्यावर तिच्या प्रियकराचा खून करणाऱ्या एका सत्यघटनेवर आधारित चित्रपट होता. याचे संवाद आगा जानी कश्मीरी यांनी लिहिले होते आणि कोर्टरूम ड्रामा बी. एस. थापा यांनी उभा केला होता. हेच या चित्रपटाचं आकर्षण. कोर्टरूम ड्रामा रंगवणारे दोन वकील होते अशोक कुमार आणि मोतीलाल! दोन तुल्यबळ कसलेले अभिनेते; त्यांचे युक्तिवाद, प्रतिवाद ऐकण्यासारखे, खिळवून ठेवणारे होते. लोक थिएटरमध्ये कमालीच्या उत्सुकतेनं संवाद ऐकत. संगीतकार रवी यांची ‘ये रास्ते है प्यार के’, ‘तुम जिस पे नजर डालो’ किंवा ‘कोई मुझसे पूछे’ अशी गाणी होती, पण लक्षात राहिला तो मात्र कोर्टरूम ड्रामाच. विषय आगळावेगळा होता, पण तो मूळ प्रवाहापासून दूर राहिला. अशाच थोड्या वेगळ्या विषयाचा चित्रपट होता गुमराह.बी. आर. चोप्रा यांनी सामाजिक समस्यांवर चित्रपट काढायचा विडा उचलला होता.काही कारणांनी एका तरुण मुलीला बहिणीच्या निधनानंतर मेहुण्याशी लग्न करावं लागतं, पण प्रियकराची ओढ तिला थोडं वेगळ्या मार्गानं नेते. ‘गुमराह मतलब जिसकी राह गुम हो गयी हो!’ सुनील दत्त, माला सिन्हा आणि अशोक कुमार असलेल्या गुमराहचं संगीत रवी यांचं होतं; पण साहिर यांची शायरी हे आकर्षण होतं. ‘चलो इकबार फिर से, अजनबी बन जाये हम दोनो’ या गाण्यातील आशयानं लक्ष वेधलं. साहिर यांच्या ताल्खिया संग्रहातील कविता सिनेसंगीताची शान ठरली.लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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