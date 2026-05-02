Premium|Urban Terrace Gardening Guide : शहरात गच्चीवर ‘ग्रीन कॉर्नर’; सेंद्रिय टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डन आणि शहरी शेतीचा हिरवा प्रवास

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीपुढील काही लेखांमधून आपण शहरामध्ये गच्चीवर आपला ‘ग्रीन कॉर्नर’ कसा निर्माण करता येईल, याची माहिती घेणार आहोत. गच्चीवरील पाण्याचा योग्य निचरा, छताची घ्यायची काळजी, सेंद्रिय-नैसर्गिक पद्धती या दोहोंमधील फरक यांपासून ते कुंड्यांची निवड, कम्पोस्टिंग, कोणत्या सीझनमध्ये कोणत्या भाज्या लावाव्यात; फळझाडे, औषधी वनस्पती, कंदमुळे, हायड्रोपोनिक्स आणि व्हर्टिकल गार्डनसारखे नवीन पर्याय या आणि इतर अनेक संबंधित गोष्टींची माहिती आपण घेणार आहोत. ‘वृक्षा ये नव पालवी, सृष्टीचे चैतन्य मोहरले’ - माझ्या आजीच्या कवितेतील ही कोवळ्या पोपटी रंगाची ओळ, मॉन्सूनपूर्व पाऊस झाल्यावर आता इथे-तिथे सर्वत्र प्रत्यक्ष साकार होऊ लागली आहे. मनभावन वर्षाऋतूचे स्वागत करण्यासाठी नव-प्रस्फुटीत कोमल पल्लवांची तोरणे बांधून वृक्षवल्ली सजल्या आहेत. गावाकडे शेतांमध्ये कामाची लगबग सुरू आहे. पावसाला सुरुवात व्हायच्या आत राने तयार व्हायला हवीत. नांगरून ठेवलेल्या रानांतून कुळव फिरताहेत. कुठे शेणखत घालून जमिनीला सुपीक करण्यासाठी खुराक देणे सुरू आहे, तर कुठे सरी पाडणे सुरू आहे. बगळे कुळवाच्या आगेमागे किडे पकडायला तुरुतुरु धावत आहेत. भुसभुशीत केलेल्या काळ्याशार मातीच्या सरींमध्ये उभ्या शुभ्र बगळ्यांची नक्षी लक्ष वेधून घेत आहे. नवीन रसरशीत सृष्टी तयार करण्यासाठी धरा जशी पावसाची आतुरतेने वाट पाहती आहे, तशीच काहीशी अवस्था पशुपक्षी आणि माणसाच्या मनाचीही आहे. .पावसाळा आपल्या मनात पुनर्जनन, पुनरुज्जीवन, सुपीकता, निसर्गाची विपुलता, आशा, समृद्धी या सगळ्याशी अगदी घट्ट बांधलेला आहे. आपले सण, रीती, विधी हे निसर्गाशी असलेले आपले नातेच तर साजरे करत असतात. शहरी माणूस आपल्या अंतरीची ही तहान मॉन्सून ट्रीप, फार्महाउस स्टे या माध्यमांमधून भागवण्याचा प्रयत्न करतो. दगदगीच्या शहरी जीवनातून काही क्षण चोरून निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवण्याचे हे प्रयत्न काही तास, फारफार तर दोन-चार दिवस आनंद देतात हे आपण जाणून असतो. पण दुसरा पर्यायच काय असतो?काही चाणाक्ष लोक मात्र हा आनंद रोज घेता यावा याची यथाशक्ती तजवीज शहरी शेतीतून, गच्चीवरील बागकामामधून, बाल्कनीतील किचन गार्डनमधून घेण्याची छानशी पर्यायी व्यवस्थाच उभी करतात. थोडे नियोजन, थोडे कष्ट, थोडीशी आर्थिक गुंतवणूक आणि त्याच्या मोबदल्यात निसर्गाने ओंजळीत टाकलेले एका वेगळ्याच समाधानाचे दान. फुलांनी डवरलेली गच्चीतली झाडे, रसरशीत लालबुंद टोमॅटो, वांगी, कांदापात, पालक, कोथिंबीर, दुधी, कारली, शेवगा, इतकेच नव्हे तर चिकू, आंबे, बोर, सीताफळ, पेरू, स्ट्रॉबेरी यांसारखी विविध फळझाडे स्वतःच्या हातांनी जोपासून त्यांची फळे चाखण्याचा आनंद आणि सुख वर्णन करून सांगण्याचे नाहीच..Premium|Debt Management and EMI Planning : ऋणं कृत्वा सुखं जिवेत - पण किती काळ?.आज शेतातून पिकणाऱ्या भाजीपाल्यावर रासायनिक कीटकनाशके, खते यांचा इतका भडिमार असतो, की विनामूल्य अनारोग्याचा विमाच उतरवला जातो जणू! आपल्या परिवाराच्या आरोग्याची काळजी, मनाला विरंगुळा, शरीराला आवश्यक असा पण आनंददायी व्यायाम... काय काय मिळवतो ना आपण या उपक्रमातून!या प्रचंड मोठ्या विश्वातील आपले एकमेव घर म्हणजे ही पृथ्वी. तिच्या आरोग्याशी आणि आपल्या आरोग्याशी चाललेला जीवघेणा खेळ थांबवण्याचा आपल्या परीने केलाला सातत्यपूर्ण प्रयत्न म्हणजे हे आपले टेरेस गार्डन.या बागेसाठी आपण पालापाचोळा, स्वयंपाकघरातील कचरा यांपासून केलेले कंपोस्ट खत वापरले, तर शहरांमधून तयार होणारे प्रचंड मोठे कचऱ्याचे डोंगर या समस्येवरसुद्धा एक प्रभावी उपाय मिळू शकतो. ही बाग करताना मिळणारा आनंद, मानसिक शांती, ज्यांनी ती चाखली आहे त्यांनाच कळणार. गच्चीत, बाल्कनीत, अंगणात, घराच्या आतदेखील केलेली ही बाग म्हणजे आपली स्वतःची एक खास जागा. कुटुंबासह फुलवलेला सानुला मळा. सर्वांना एकत्र आणणारी, बांधून ठेवणारी हिरवी ममता. वाफाळत्या कॉफीचा कप घेऊन येथे घालवलेला प्रत्येक क्षण म्हणजे खरा 'मी टाइम'. हा हिरवा कोपरा शहरांमध्ये गारवा निर्माण करतो, पक्षी आणि फुलपाखरांना आकर्षित करतो. एकूण काय तर शारीरिक, मानसिक, पर्यावरणीय स्वास्थ्य असे अनेक पातळीवरचे लाभ या टेरेसवरील बागेतून आणि शहरी शेतीतून आपल्याला मिळतात. त्यामुळे शेतातल्या कामांसारखीच कामाची लगबग अशी बाग करणाऱ्या शहरवासीयांच्या गच्चीवर, बंगल्याच्या अंगणातसुद्धा सुरू झाली आहे. गच्चीवर नवीन लावायच्या पालेभाज्या आणि फळभांज्यांसाठी देशी वाणाची जमवाजमव सुरू आहे. मातीविरहीत किंवा कमीतकमी माती असणारे माध्यम तयार करण्यासाठी योग्य मिश्रण करण्याचे काम सुरू आहे. कोणत्या जुन्या झाडांचे री-पॉटिंग करायला हवे याचे नियोजन सुरू आहे. जे नव्यानेच बागकाम सुरू करणार आहेत, ते नवीन कुंड्यांची, ग्रो-बॅग्सची खरेदी करत आहेत. छोट्याशा फ्लॅटच्या छोट्याशा बाल्कनीत फुले देणारे मोगरा, गुलाब, गोकर्ण आणि आले, गवतीचहा, पुदिना यांच्या कुंड्या आणि ग्रोबॅग्ज आमच्याकडेही लक्ष असूदे म्हणून खुणावताहेत. आणि हे ओळीत उभे सक्युलंट्स, कॅक्टस, बोन्साय नि अडेनियमही हाका मारू लागले आहेत..तुम्हालाही तुमच्या घरात तुमचा 'ग्रीन कॉर्नर' तयार करायचा आहे का?पुढील काही आठवडे आपण शहरामध्ये गच्चीवर आपला 'ग्रीन कॉर्नर' कसा निर्माण करता येईल, याची माहिती घेणार आहोत. गच्चीवरील पाण्याचा योग्य निचरा, छताची घ्यायची काळजी, सेंद्रिय-नैसर्गिक पद्धती या दोहोंमधील फरक यांपासून ते कुंड्यांची निवड, कम्पोस्टिंग, कोणत्या सीझनमध्ये कोणत्या भाज्या लावाव्यात; फळझाडे, औषधी वनस्पती, कंदमुळे, हायड्रोपोनिक्स आणि व्हर्टिकल गार्डनसारखे नवीन पर्याय या आणि इतर अनेक संबंधित गोष्टींची माहिती आपण या लेखांमधून घेणार आहोत.चला तर मग, निघायचं ना या मन प्रसन्न करणाऱ्या हिरव्या प्रवासाला?डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.