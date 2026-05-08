Premium|History of Terrace Gardening : हँगिंग गार्डन्स ते आधुनिक टेरेस गार्डनिंग; गच्चीवरील बागकामाची परंपरा, फायदे आणि शाश्वततेचा प्रवास

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीइमारतीच्या गच्चीवर बागकाम करण्याची संकल्पना आधुनिक वाटत असली, तरी तिचा इतिहास खूप जुना आहे. ख्रिस्तपूर्व काळात मेसोपोटेमिया, बॅबिलॉन तसेच पोम्पेई या शहरांमध्ये टेरेस गार्डनिंग करत असल्याचे उल्लेख सापडतात. मेसोपोटेमियामध्ये पायऱ्यांची मंदिरे असत. या मंदिरांना झिग्गुरात म्हणत. या इमारतींच्या पायऱ्यांवर कडक उन्हापासून सावली आणि थंडावा मिळावा या उद्देशाने झाडे आणि फुले लावली जात असत. प्राचीन जगतातील सात आश्चर्यांपैकी एक मानले जाते त्या प्राचीन बॅबिलॉनच्या हँगिंग गार्डन्सबद्दल तर आपण ऐकले असेलच. या बागा नेबुचॅडनेझार राजाने आपल्या राणीसाठी बांधलेल्या होत्या असे मानले जाते. या बागेत मातीच्या विटांनी बांधलेल्या मोठ्या हिरव्यागार डोंगरासारख्या दिसणाऱ्या चढत्या मालिका होत्या. यावर झाडे, झुडपे आणि वेली लावलेल्या होत्या. रोममधील पोम्पेई शहराच्या उत्खननात घरांच्या छतावर बागांचे अवशेष सापडले आहेत. या बागांचा मुख्य उद्देश उन्हाळ्यापासून थोडे संरक्षण मिळवणे हा असावा. या बागा मनोरंजनाचे ठिकाण म्हणूनसुद्धा उपयोगात येत असाव्यात. अलीकडे शहरांमधून बागकाम करण्याची आवड आजकाल वाढीस लागलेली दिसून येते. अनेकांनी बाल्कनीत आणि गच्चीवर दोन-चार तरी गुलाबाच्या, मोगऱ्याच्या कुंड्या ठेवलेल्या दिसून येतात. ज्यांच्याकडे छोटे किंवा मोठे अंगण आहे त्यांनी अंगणात कौतुकाने काही देखणे वेल, आणि आंबा, पपईसारखी मोजकी फळझाडे लावलेली दिसतात. खरेतर बागकाम म्हणजे फक्त फुलांचे, भाज्यांचे उत्पादन घेणे नाही, तर ती एक परिपूर्ण आणि शाश्वत जीवनशैली आहे. .Premium|Urban Terrace Gardening Guide : शहरात गच्चीवर ‘ग्रीन कॉर्नर’; सेंद्रिय टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डन आणि शहरी शेतीचा हिरवा प्रवास.टेरेस गार्डनिंग म्हणजे काय? घराच्या छतावर, बाल्कनीत, काही काळ ऊन जिथे येते अशी खिडकीदेखील वापरून मातीशिवाय किंवा कमी मातीत कुंड्या, ग्रो-बॅग्ज किंवा विशेष तयार केलेल्या वाफ्यांमध्ये झाडे लावण्याची कला आणि पद्धत म्हणजे गच्चीवरील बाग. ही झाली व्याख्या. पण गच्चीवर बागकाम करताना मिळणारा आनंद, बाग करताना झालेल्या व्यायामामुळे होणारा शारीरिक फायदा, बागेतून आरोग्यास घातक रसायने नसलेले अन्नपदार्थ मिळणे, हिरव्या आच्छादनामुळे इमारतीचे तापमान घटणे असे अनेक शारीरिक, मानसिक, अर्थिक, पर्यावरणीय लाभ या व्याख्येमधून ध्वनित होतच नाहीत.टेरेस गार्डनिंग करून फक्त फुलझाडे आणि शोभिवंत झाडे लावली, तर अनेक शारीरिक, मानसिक फायदे मिळतात हे खरेच. पण या झाडांपुरते न थांबता भाजीपाला, फळे, फुले, रानभाज्या, कंदमुळे आणि औषधी वनस्पती का लावू नयेत? तीच संसाधने वापरून जर आपल्याला घरची भाजी आणि फळे मिळणार असतील, तर अशी बाग अवश्य करायला हवी.ही बाग करायच्या आधी एक गोष्ट मात्र कटाक्षाने पाळायची आहे. टेरेस गार्डनमध्ये माती, कुंड्या, पाणी आणि झाडे यामुळे छतावर येणारे वजन वाढते. त्यामुळे, इमारतीचे छत हे वजन पेलण्यास सक्षम आहे की नाही हे स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून तपासून घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. बाग केल्यानंतर माती, पाणी, कुंड्या इत्यादींचा वाढीव भार लक्षात घेऊन छत हा अतिरिक्त भार सहन करू शकते का, याची तपासणी स्ट्रक्चरल अभियंते करतात आणि गरज वाटली तर मजबुतीकरण करून घेतात..याबरोबरीने महत्त्वाचे काम म्हणजे छताचे वॉटरप्रूफिंग. गळती आणि ओलसरपणामुळे इमारतीच्या संरचनेचे दीर्घकालीन नुकसान होते. त्यामुळे वॉटरप्रूफिंगची काळजी घेणे गरजेचे असते. गच्चीवर पाणी साठणार नाही, गच्चीला योग्य उतार आहे याची काळजी आणि झाडांना पाणी घालण्यासाठी पाण्याच्या स्रोताचे नियोजन या दोन-चार गोष्टी झाल्या, की आपण बागकाम सुरू करण्यासाठी जवळपास तयार झालो.डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळीप्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.