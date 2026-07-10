Premium|Terrace Gardening : टेरेस गार्डनिंगमध्ये कांदा, लसूण, गाजर, बीट, अळूचे कंद; कमी जागेत कंदभाज्यांची सेंद्रिय शेती

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीगच्चीवर जागा कमी असल्यास कांदा, लसूण, बटाटा यांची लागवड एखाद्या पोत्यातसुद्धा करता येते. माती-वाळू-कंपोस्ट इत्यादींचे मिश्रण गच्च भरून, वरून पोते बांधून त्या पोत्याला सगळ्या बाजूंनी योग्य अंतरावर छोटी छिद्रे करून त्या छिद्रांत कांद्याची रोपे किंवा लसणाची पाकळी किंवा बटाट्याचा डोळे असलेला तुकडा इत्यादींपैकी काहीही खोचून लावावे. छोट्या जागेत एकावर एक अशी दोन पोती ठेवून चांगले पीक घेता येऊ शकते.मागील लेखांमधून पालेभाज्या, वेलवर्गीय भाज्या, फळभाज्या आणि गच्चीवर सहज घेता येतील अशा काही रानभाज्या यांच्या लागवडीविषयी माहिती घेतली. त्या साऱ्या भाज्या मातीच्या पृष्ठभागावर लागतात. आपल्या नित्य आहारात मुळा, लसूण, कांदे, रताळे, आले, हळद यांसारख्या भाज्याही असतात. त्या मातीच्या पृष्ठभागाखाली वाढतात. या कंदभाज्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, विविध जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. काहींमध्ये औषधी गुण असतात आणि इतर काहींना आपल्या संस्कृतीने आहारात खास जागा दिलेली दिसून येते. आपल्याला गच्चीवरही कंदभाज्या लावता येऊ शकतात. त्याची माहिती या लेखात घेऊ या..कांदाकांद्याची लागवड तीन सीझन्समध्ये करता येते. पण गच्चीवर आपल्या घरापुरती कांदा लागवड करायची असल्यास डिसेंबर-जानेवारीमध्ये केलेली लागवड सोपी आणि भरघोस पीक देणारी ठरते, असे आम्हाला अनुभवातून दिसले आहे. या मोसमात घेतलेला कांदा टिकतोही जास्त दिवस. बिया पेरून रोपे तयार होण्यास महिना-सव्वा महिना आधी सुरुवात करावी लागते. रोपे तयार करायचा त्रास घ्यायचा नसेल किंवा रोपे करण्यास उशीर झाला, तर तयार रोपे आणून लागवड करावी. आयताकार (६ बाय ४ फूट) ग्रो बॅग्जमध्ये कांदे चांगले येतात. दोन रोपांत १५ बाय १० सेंटिमीटर अंतर राखावे. रोपे लावताना शेंड्याकडील एक तृतीयांश रोपाचा भाग कापून लावावा, म्हणजे उत्पन्न चांगले येते. कांदा काढणीला यायला ११०-१२० दिवस लागतात. कांद्याची पात पिवळी पडून वाकडी झाली, की कांदा तयार झाला हे ओळखावे.लसूणलसूण लागवड ऑक्टोबरच्या शेवटी किंवा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला केली तर उत्तम. लसणाची पाकळी लावून याची लागवड केली जाते. पाकळीचा टोकदार भाग वर करून तीन ते पाच सेंटिमीटर खोल मातीत पेरावा. दोन पाकळ्यांमधील अंतर १५ बाय १० सेंटिमीटर असावे. काढणीसाठी याला १३५ ते १५० दिवस लागतात. १०० दिवस झाल्यानंतर मातीत राख पसरली, तर लसूण मोठे होण्यास मदत होते.बटाटाजून-जुलै किंवा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या दोन हंगामांत बटाटा लावला जातो. मध्यम आकाराचा कोंब फुटलेला बटाटा पेरणीसाठी वापरावा. मोठ्या आकाराचा बटाटा असेल, तर त्याचे तुकडे करून एका तुकड्यावर तीन-चार डोळे असतील असे तुकडे पेरावेत. दोन कंदांमध्ये सात-नऊ इंच अंतर सोडावे आणि तीन ते चार इंच खोल पेरावे. पाच ते सहा इंच रोपे वर वाढली, की त्याच्या मुळाशी माती भरून घ्यावी, म्हणजे येणारे बटाटे उघडे पडून हिरवे होत नाहीत. ९० ते १२० दिवसांनी झाडे सुकून गेली आणि पिवळी पडली, की बटाटे तयार झालेत असे समजावे.रताळेवेलीचे २०-३० सेंटिमीटर लांब तुकडे मातीत चार सेंटिमीटर खोल लावून रताळ्याची लागवड केली जाते. यासाठी जून-जुलै किंवा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरचा काळ योग्य ठरतो. चार ते पाच महिन्यांत रताळे तयार होतात. कांदे, लसूण उपटून काढले जातात, तर बटाटे, रताळी खणून काढावी लागतात..आलेआले एप्रिल-मेमध्ये निरोगी, मोठे कंद आणून बेणे वेगवेगळे करून, बुरशीनाशक द्रावणात काही काळ बुडवून ठेवून मग पसरट कुंडीत किंवा ग्रो बॅगमध्ये लावावे. २०-२५ दिवसांत नवीन फुटवे दिसू लागतात, पण आले काढणीस सात-आठ महिन्यांचा कालावधी लागतो. सुंठ करायची असल्यास दहा महिने लागतात.हळदएप्रिल मध्यापासून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हळद लागवड केली जाते. बुरशीजन्य रोग आणि कंद-माशीपासून बचाव करण्यासाठी बीज प्रक्रिया करावी लागते. आल्याप्रमाणेच याचीही लागवड करावी. साधारण सात ते नऊ महिन्यांनंतर पाने वाळू लागली, की हळकुंडे काढणीस येतात.मुळामुळ्याची लागवड जरा उंच कुंडीत तीन ते चार सेंटिमीटर खोलवर बिया पेरून करावी. याची लागवड कोणत्याही महिन्यात करता येते. जातीनुसार त्याची काढणी २५ ते ६० दिवसांनी केली जाते. मुळा जून झाल्यास तिखट आणि कडवट लागतो, त्यामुळे तो लवकर काढावा. मुळ्याची पानेदेखील भाजी करण्यासाठी वापरावीत.बीटऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिटाची लागवड करावी. बिया बीजप्रक्रिया करून अडीच सेंटिमीटर खोल आणि दोन ओळींत ४५ सेंटिमीटर अंतर सोडून पेराव्यात. ६० ते ७५ दिवसांत कंद काढणीस येतात. बिटाची पाने बिटाच्या कंदापेक्षा जास्त पौष्टिक असतात, त्यामुळे त्यांची भाजी नक्की करावी..गाजरदोन सीझन्समध्ये लागवड करता येत असली, तरी जून-जुलैपेक्षा ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये लागवड केलेली गाजरे गोड आणि दर्जेदार असतात. गाजर लावताना मोठ्या आकाराच्या ग्रो बॅग्ज वापराव्यात. गाजराच्या बिया खूप बारीक असतात. त्यामुळे पेरणी करताना बिया वाळूमध्ये मिसळून लागवड करावी. ९० ते १२० दिवसांत गाजरे काढणीस तयार होतात.गच्चीवर जागा कमी असल्यास कांदा, लसूण, बटाटा यांची लागवड एखाद्या पोत्यातसुद्धा करता येते. माती-वाळू-कंपोस्ट इत्यादींचे मिश्रण गच्च भरून, वरून पोते बांधून त्या पोत्याला सगळ्या बाजूंनी योग्य अंतरावर छोटी छिद्रे करून त्या छिद्रांत कांद्याची रोपे किंवा लसणाची पाकळी किंवा बटाट्याचा डोळे असलेला तुकडा इत्यादींपैकी काहीही खोचून लावावे. छोट्या जागेत एकावर एक अशी दोन पोती ठेवून चांगले पीक घेता येऊ शकते. कांदे/बटाटे/लसूण तयार झाले, की पोते फाडून कंद बाहेर काढणेही सोपे जाते.आपल्या आहारात नेहमीच असणाऱ्या या कंदभाज्यांशिवाय माइनमुळा, अळूचे कंद यांची लागवडसुद्धा गच्चीवर सहज करता येते. माइनमुळ्याची लागवड फांदी लावूनही होते. एका कुंडीत १५ ते २० सेंटिमीटर आणि ३-४ डोळे असणाऱ्या २-३ फांद्या तिरक्या लावाव्यात. एका फांदीस २०-२५ मुळे येतात. साधारणतः ४० ते ६० दिवसांत मुळे तयार होतात. माइनमुळा ही एक अत्यंत गुणकारी औषधी वनस्पती आहे. यापासून केले जाणारे लोणचे विशेषतः पचनासाठी चांगले असते.महाराष्ट्रात अळूच्या पानांचा पुष्कळ वापर केला जात असला, तरी अळूच्या कंदांचा (अळकुडी/अरबी) सर्रास वापर तितकासा होत नाही. मात्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आणि ओडिशामध्ये अळूच्या कंदांचा वापर चिप्स, तळलेले काप, पराठे, पुरी आणि मसालेदार रस्सा भाजी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होतो. अरबी शरीरातील पचनक्रिया सुधारण्यासाठी, वजन आणि रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते. हे कंद जून ते ऑक्टोबरमध्ये पाच सेंटिमीटर खोल लावावेत. पावसाळ्यात पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी नाहीतर कंद कुजतात.ही सगळी कंदमुळे गच्चीवर लावण्यास सोपी आहेत. यांची फार निगा घ्यावी लागत नाही. यांच्यावर किडीचा प्रादुर्भावही कमी होतो. शिवाय रताळी, माइनमुळे, गाजरे, मुळे, अरबी आणि इतर कंदभाज्या तब्येतीसाठी उत्तम असल्यामुळे त्यांची लागवड आपण कुंड्या किंवा ग्रो बॅग्जमध्ये करून त्यांचा आहारात समावेश करून पाहायलाच हवा.डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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