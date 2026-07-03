Premium|Terrace Vegetable Gardening : गच्चीवर वांगी, टोमॅटोसह फळभाज्यांची लागवड; भरघोस उत्पादनासाठी सोप्या टिप्स

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीफळभाज्या असोत, की वेलवर्गीय भाज्या, गच्चीवर लावताना एक काळजी घ्यायची ती म्हणजे, एकाच प्रकारच्या भाजीची एकदम अनेक रोपे कधीच लावायची नाहीत. गच्चीवर टप्याटप्प्याने भाजी लावावी. गरजेप्रमाणे सात ते आठ रोपे एकदाच लावायची आणि त्यानंतर दर २०-२५ दिवसांनी परत नवीन रोपे किंवा बिया लावत राहायच्या.मागच्या लेखात (वेलवर्गीय फळभाज्या, ता. २० जून) आपण वेलवर्गीय भाज्यांच्या लागवडीची माहिती घेतली. आजच्या लेखात आपण गच्चीवर सहज येणाऱ्या फळभाज्या म्हणजेच वांगी, भेंडी, मिरची, टोमॅटो, कोबी, फुलकोबी यांविषयी जाणून घेऊ या.\t\tवांगी कृष्णाकाठची लांब व टोकदार वांगी हा वांग्यांमधील सर्वात लोकप्रिय प्रकार. याशिवाय हिरवी आणि जांभळी संकरित वांगी, भरताची वांगी, लांबट निमुळती वांगी अशा वांग्यांच्या अनेक जाती उपलब्ध आहेत. याशिवाय जंगली झाडावर कलम केलेली व अनेक वर्षे जगू शकणारी रोपेही मिळतात. या झाडावर रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होतो. या झाडाची उंची चार ते पाच फूट असते. त्यामुळे मोठ्या आकाराची कुंडी वापरावी लागते. इतर जातींची रोपे मात्र १२ ते १५ इंच खोल कुंडीत लावावीत. रोप लावल्यानंतर वांगी उगवायला दोन-सव्वा दोन महिने लागतात. विशिष्ट जात आणि हवामान यांवर हा कालावधी अवलंबून असतो. गच्चीवर दोन ते तीन जातींची चार ते पाच रोपे लावली तरी खूप होते. एका कुंडीमध्ये दोन रोपांची लागवड करावी. टोमॅटोलहान कुंडीत किंवा ग्रो-बॅगमध्ये टोमॅटो लावता येतो. याच्याही धनश्री, रूपाली, कुल, सिझेन्टा अभिनव, वैशाली, चेरी टोमॅटो अशा अनेक जातींच्या बिया बाजारात उपलब्ध असतात. या बियांपासून रोपे उगवून किंवा नर्सरीतून सात ते आठ रोपे आणून लावलीत, तरी कुटुंबापुरते पुरेसे होते. टोमॅटोच्या रोपांना काठीने आधार द्यावा लागतो किंवा मंडप करून दोरीने फांद्या वर बांधाव्या लागतात. हे अगदी न विसरता करावे.भेंडीभेंडीची लागवड बियांपासून केली जाते. भेंडी खोल कुंडीत किंवा ड्रममध्ये लावल्यास चांगले उत्पादन मिळते. एका कुंडीत चार ते सहा बिया लावाव्यात. रोपे उगवल्यानंतर १५ दिवसांनी चार सशक्त रोपे ठेवून इतर रोपांची विरळणी करावी. दीड-पावणे दोन महिन्यांत भेंड्या लागण्यास सुरुवात होते. चांगली माती व हवामान असेल, तर हे झाड पाच फूट उंच वाढते. भेंड्या दोन ते तीन इंच लांब झाल्या, की भाजीसाठी काढाव्यात. भेंडी काढताना देठावरील लव हाताला टोचू नये याची काळजी घ्यावी. झाडाला सतत भेंड्या लागत राहण्यासाठी दर दोन ते तीन दिवसांनी भेंडीची खुडणी करावी. आपल्या घरापुरती गच्चीवर दहा ते बारा रोपे लावली तरी भरपूर होतात. भेंडीच्या पुसा सावनी, पुसा मखमली, कोकण भेंडी या काही लोकप्रिय जाती आहेत. .कोबीकोबी वाफ्यात आणि मोठ्या ग्रो-बॅगमध्ये चांगला येतो. एका कुंडीत एकच रोप लावावे. वाफ्यात नऊ इंच ते एक फूट अंतरावर रोपांची लागवड करावी. पुसा मुक्ता, गोल्डन एकर या मोठ्या गड्ड्याच्या आणि प्राइड ऑफ इंडिया, सेंट हेवान या छोट्या गड्ड्याच्या प्रमुख जाती आहेत. सध्या महाराष्ट्रात लाल व चायनिज कोबीचीही लागवड होते. एका झाडाला कोबीचा एकच गड्डा लागतो. रोपे लावल्यानंतर दीड ते दोन महिन्यांत गड्डा काढण्यास तयार होतो. गड्डा हाताला टणक आणि भरीव लागला, की काढण्यास योग्य झाला असे समजावे. तुम्हाला कोबी किती आवडतो आणि कुटुंब किती मोठे आहे याप्रमाणे रोपांचे प्रमाण ठरवावे.कॉलीफ्लॉवरयाचीही लागवड साधारणतः कोबीप्रमाणेच करावी. रोपांच्या लागवडीनंतर दोन ते अडीच महिन्यांत गड्डे तयार होतात. गड्डा घट्ट, टणक आणि पांढराशुभ्र असतानाच काढावा. पुसा दिपाली (ऑगस्ट - सप्टेंबरमध्ये लागवडीस चांगली आणि लवकर तयार होणारी जात), पंजाब कुआरी (कमी कालावधीत येणारी जात), स्नो बॉल (घट्ट गड्डे असलेली जात) हे प्रकार लोकप्रिय आहेत.ब्रोकोलीब्रोकोलीची लागवड सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात केली जाते. बियांची पेरणी ट्रेमध्ये करून रोपांना चार पाने आल्यावर एका कुंडीत एक ते दोन इंच किंवा वाफ्यात नऊ ते बारा इंच अंतरावर रोपांची लागवड करावी. अडीच ते तीन महिन्यांत ब्रोकोली काढणीस येते. गड्डा पूर्ण घट्ट असतानाच आणि कळ्या उमलण्यापूर्वी तो सुरीने कापून घ्यावा.मिरचीमिरचीची लागवड वर्षभर करता येते. बियांपासून रोपे तयार करून मग ती कुंडीत लावावीत. बिया लावल्यानंतर रोपांची पुनर्लागवड करेपर्यंत ४०-४५ दिवसांचा कालावधी जातो. रोपे चार ते सहा इंच उंचीची झाली, की एका कुंडीत दोन रोपे अशी पुनर्लागवड करावी. मोठ्या आयताकृती ग्रो-बॅगमध्ये लावणार असाल, तर रोपांमधील अंतर नऊ इंच आणि ओळींमधील अंतर दोन फूट ठेवावे. पुनर्लागवडीनंतर ६० दिवसांत मिरच्या लागतात. लवंगी, ज्वाला, संकेश्वर आणि ब्याडगी या मिरचीच्या लोकप्रिय जाती आहेत..सिमला मिरचीमिरचीसारखीच रोपे तयार करून त्यांची पुनर्लागवड करावी लागते. इंद्र, बॉम्बे अशा हिरव्या सिमला मिरचीच्या जाती उपलब्ध आहेत. तसेच लाल आणि पिवळ्या जातीच्या ऑरेंज गोल्ड, बॉलरूम या जातीही उपलब्ध आहेत. साधारण ४५ ते ६० दिवसांत सिमला मिरची काढणीस तयार होते. फलधारणा सुरू झाल्यावर ही रोपे ४५ ते ६० दिवस सिमला मिरची देत राहतात.गवारगवार लावल्यामुळे मातीतील नत्र वाढते. त्यामुळे गवार अवश्य लावावी. एका कुंडीत पाच ते सहा बिया पेरून नंतर आवश्यकतेप्रमाणे विरळणी करावी. वर्षातून दोनदा, जून-जुलै किंवा जानेवारी-फेब्रुवारी या काळात बिया लावता येतात. गवार मोठ्या आयताकृती ग्रो-बॅगमध्ये लावणार असाल, तर सरी करून लागवड करावी. पुसा नवबहार, पुसा सदाबहार, फुले गवार या गवारीच्या जाती प्रसिद्ध आहेत. लागवड केल्यानंतर तीन-साडेतीन महिन्यानंतर गवार काढण्यास तयार होते. गवारीवर रोग कमी येतात.झुकिनीकाकडीसारखी दिसणारी ही परदेशी भाजी गच्चीवर लावण्यास सोपी असते. ही भाजी कमी कालावधीत येत असल्यामुळे अवश्य लावावी. झुकिनी केवळ ४५ ते ५० दिवसांत काढणीला येते. जून-जुलै, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर आणि जानेवारी-फेब्रुवारी या महिन्यांमध्ये हिची लागवड करता येते. थंड हवामानात ही भाजी चांगली येते. या भाजीत भरपूर फायबर्स आणि कमी कॅलरीज असल्यामुळे झुकिनीचा आहारातला वापर सध्या वाढत आहे.फळभाज्या असोत, की वेलवर्गीय भाज्या, गच्चीवर लावताना एक काळजी घ्यायची ती म्हणजे, एकाच प्रकारच्या भाजीची एकदम अनेक रोपे कधीच लावायची नाहीत. हवामान आणि माती चांगली असेल, तर भरपूर भाज्या येतात. दोन-तीन महिने भाज्या येऊन झाड जुने झाले, की मग काहीच भाजी येत नाही असे होते. गच्चीवर टप्प्याटप्प्याने भाजी लावावी. गरजेप्रमाणे सात ते आठ रोपे एकदाच लावायची आणि त्यानंतर दर २०-२५ दिवसांनी परत नवीन रोपे किंवा बिया लावत राहायच्या. ही सायकल एकदा जमली, की वर्षभर विविध प्रकारच्या भाज्या छोट्या गच्चीवर पिकवणे अवघड नाही.डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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