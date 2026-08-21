Premium|Terrace Water Garden : गच्चीवरील बागेत छोटासा जलाशय तयार करा; कमळ, कुमुदिनीने वाढवा बागेची शोभा आणि जैवविविधता

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीजलवनस्पतींना भारतीय परंपरेत विशेष स्थान आहे. जलवनस्पती केवळ सौंदर्यवर्धनासाठीच नव्हे, तर पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठीही महत्त्वाच्या ठरतात. त्यांच्यामुळे टेरेस गार्डनची शोभा वाढते. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे पक्ष्यांसाठी पाण्याची सोय होते व बागेतील जैवविविधता वाढते.गच्चीवर असो की अंगणात, छोटेसे कारंजे, कृत्रिम धबधबा, तलाव मन मोहून घेतोच. एखाद्या जलाशयात कमळ, कुमुदिनी (वॉटर लिली), पाण्यावर तरंगणाऱ्या वनस्पती लावल्या, तर बागेचे सौंदर्य कैकपटीने वाढते. कमळाची गोल व मोठी पानेही फार मनमोहक दिसतात. या जलाशयाभोवती रंगीबेरंगी आणि सुगंधी फुलझाडे व वनस्पती लावता येतात. असा जलाशय केवळ सौंदर्यवर्धक घटक न राहता, पर्यावरणपूरक आणि बागेस उपयुक्त ठरतो. पाण्यामुळे वातावरणातील आर्द्रता वाढते, उन्हाळ्यात उष्णता कमी प्रमाणात जाणवते आणि झाडांची वाढ चांगली होते. तसेच जलस्रोतांमुळे पक्षी, फुलपाखरे आणि मधमाशा यांसारखे परागीकरण करणारे कीटक आकर्षित होतात आणि बागेतील जैवविविधता वाढीस लागते. असे बहुउपयोगी जलाशय घरच्या घरीच कसे निर्माण करावेत, त्यांची देखभाल कशी करावी आणि यात कोणत्या पाणवनस्पती लावाव्यात हे पाहू या. .जलाशय किती मोठे व कोणत्या आकाराचे करायचेत हे आपल्या आवडीप्रमाणे, उपलब्ध जागेप्रमाणे, खर्च करायच्या तयारीप्रमाणे आणि छताच्या अतिरिक्त वजन पेलण्याच्या क्षमतेप्रमाणे ठरवावे. आपल्याकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. काहींना टेरेसवरच्या लॉनवर काँक्रीटपासून केलेला कृत्रिम तलाव असलेला आवडेल; काहींना जलरोधक जिओमेम्ब्रेन शीट वापरून कृत्रिम तळे तयार करणे अधिक श्रेयस्कर वाटेल; काहींना छोटासा रेडीमेड धबधबा किंवा कारंजे विकत आणून त्याभोवती विविध फुलझाडे आणि शोभेची झाडे लावणे सोपे वाटेल; तर काहीजण घरातील उपलब्ध वस्तूंपासून स्वतःच धबधबा किंवा कारंजे तयार करतील. काहींना मध्यम आकाराच्या छिद्र नसणाऱ्या रुंद कुंड्या आणून त्यात झाडे लावायला आवडतील. काहीजण तळ्याच्या बाजूने खऱ्या तळ्याचा आभास निर्माण करणारी दगडांची रचना करतील. या जलाशयात कमळ, कुमुदिनी, पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगणाऱ्या डकवीड, वॉटर लेट्यूस, वॉटर हायसिंथ (केंदाळ), ॲझोला (वॉटर फर्न), पाण्याच्या काठावर येणाऱ्या कर्दळ, लव्हाळे (पपायरस), ॲरोहेडसारख्या (सिंगोनियाम) वनस्पती लावता येतात.जलवनस्पती लावण्यासाठी मोठे टब, छिद्र नसलेली रुंद तोंडाची कुंडी किंवा कृत्रिम तळे वापरावे. यात चिकण माती व वाळूचे मिश्रण करून भरावे. दर १५ ते २० दिवसांनी अंशतः पाणी बदलावे, म्हणजे पाणी स्वच्छ राहते. डासांची पैदास टाळण्यासाठी पाण्यात गप्पी मासे सोडावेत. माशांना आणि इतर कीटकांना त्रास होऊ नये म्हणून रासायनिक पदार्थ टाळावेत. पाण्यात पडलेली पाने व इतर कचरा नियमित साफ करावा. भरपूर सूर्यप्रकाश मिळेल अशा ठिकाणी या वनस्पती ठेवाव्यात..Premium|Terrace Gardening : गच्चीवरील बागेत फुलझाडांचे महत्त्व आणि विविध उपयोग.जलवनस्पतींमधील सर्वात हवीहवीशी वाटणारी वनस्पती म्हणजे कमळ. कमळ लावण्यासाठी निदान २० ते ३० सेंटिमीटर खोलीचे पात्र वापरावे. कमळाला दररोज सहा तासांपेक्षा जास्त सूर्यप्रकाश अत्यावश्यक आहे. सेंद्रिय पदार्थांनी युक्त जड चिकण माती कमळासाठी उपयुक्त ठरते. कमळाच्या काही जाती मध्यम, तर काही जाती मोठ्या आकाराच्या भांड्यात लावाव्या लागतात. काही जातींच्या कमळांच्या कळ्यांचे दांडे पाच ते साडेपाच फूट उंच वाढतात. जितके मोठे पात्र, तितकी जास्त ताकद कमळाच्या कंदांना मिळते आणि भरपूर फुले येतात. कंद लावताना थोडी काळजी घेणे गरजेचे आहे. कुंडीच्या तळाशी माती घालून त्यात कंद आडवे लावावेत. कंदांच्या टोकांना वाढीला जास्त जागा मिळेल अशा पद्धतीने कंद लावावेत. कृत्रिम तळ्यात हे पात्र/टब अलगद सोडावा. कमळाला जोरदार पाण्याचा प्रवाह झेपत नाही.कुमुदिनी हीदेखील महत्त्वाची जलवनस्पती आहे. कुमुदिनीसाठी ३० ते ६० सेंटिमीटर खोलीचे पात्र योग्य ठरते. या वनस्पतीला दिवसातून किमान चार ते सहा तास भरपूर सूर्यप्रकाश मिळणे आवश्यक असते. कुमुदिनीचा कंद लावताना कंपोस्ट खत मिसळलेली चिकण माती किंवा गाळाची माती वापरावी. कुंडीच्या तळाशी माती घातल्यावर कंद ४५ अंशांच्या कोनात लावावा. कंदाचा वरचा भाग मातीच्या पातळीच्या किंचित वर राहील याची दक्षता घ्यावी.वॉटर हायसिंथ ही पाण्यावर तरंगणारी आणि वेगाने वाढणारी वनस्पती आहे. ही वनस्पती इन्व्हेसिव्ह म्हणजेच प्रमाणाबाहेर वाढून इतर वनस्पती आणि जीवांना त्रासदायक ठरणाऱ्या प्रकारात मोडते. पण हिच्यात शेतीला आवश्यक असलेली पोषणतत्त्वे असतात. त्यामुळे या वनस्पतीचे तंतुमय बायोमास वाळवून ते इतर झाडांना खत म्हणून वापरता येते. उथळ आणि घाण पाण्यातही ही वनस्पती वाढते. सांडपाणी आणि कारखान्यांमधून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यातील जड धातू व प्रदूषके शोषून घेण्याची क्षमता या वनस्पतीमध्ये आहे, असे संशोधनातून समोर आले आहे. ही वनस्पती प्रमाणाबाहेर वाढल्यास पाण्यातील ऑक्सिजन कमी होतो आणि तळ्यात/कुंडीत सोडलेले मासे मरू शकतात. त्यामुळे ही वनस्पती नियमितपणे छाटणे गरजेचे असते..जलकोबीसुद्धा (वॉटर कॅबेज) पाण्यावर तरंगणारी वनस्पती आहे. या वनस्पतीला अंशतः सावली किंवा पूर्ण सूर्यप्रकाश दोन्ही चालते. उथळ पाण्यातही जलकोबी लावता येतोे. या वनस्पतीचीही वेळोवेळी छाटणी करून तिचा प्रसार नियंत्रित करावा लागतो.ॲझोला ही लहान हिरवी पाने असणारी आणि पाण्यावर पसरणारी वनस्पती आहे. या वनस्पतीमुळे मातीतील नायट्रोजनचे प्रमाण वाढते. या वनस्पतीचा पशुखाद्य म्हणून उपयोग केला जातो.तरंगणारी लुडविगिया ही आणखी एक जलवनस्पती आहे. हिलाही भरपूर सूर्यप्रकाश लागतो. यातील काही प्रजाती तरंगणाऱ्या, तर काही काठावर वाढणाऱ्या असतात.आणखी एक जलवनस्पती म्हणजे मोझॅक. कृत्रिम तळ्यामध्ये कमळाला लागते तशी माती छोट्या कुंडीत भरून तिच्यात मोझॅक वनस्पतीची मुळे व्यवस्थित लावावीत. मग ती कुंडी पाण्याखाली खोलवर सोडावी. या वनस्पतीची पाने छोट्या पतंग किड्यासारखी दिसतात.जलवनस्पतींना भारतीय संस्कृतीत विशेष स्थान आहे. जलवनस्पती केवळ सौंदर्यवर्धनासाठीच नव्हे, तर पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठीही महत्त्वाच्या ठरतात. जलवनस्पतींमुळे जलचर व कीटकांना घर मिळते. काही वनस्पती पाण्यातील प्रदूषण शोषून घेतात, काहींचे औषधी उपयोग आहेत, तर काहींना धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वही आहे. या वनस्पतींमुळे टेरेस गार्डनची शोभा वाढते, आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पक्ष्यांसाठी पाण्याची सोय होते आणि बागेतील जैवविविधता वाढते. या जलवनस्पती लावून गच्चीवरची बाग अधिक समृद्ध करू या...लेखिका व लेखक प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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