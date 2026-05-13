Premium|Sant Namdev Punjab Stay : नामदेवांच्या श्रेयाची 'काटकसर' का झाली? जातिव्यवस्था आणि संत परंपरेतील उपेक्षेचा परखड वेध

नेईन पंढरी - डॉ. रवींद्र शोभणेमहाराष्ट्रात संत नामदेवांच्या कार्याचा आणि काव्याचा विचार करता त्यांना त्यांचे श्रेय देण्यात आपण काटकसर केली, हा इथल्या जातिव्यवस्थेचा परिणाम होता हेही समजून घ्यावे लागते. म्हणूनच नामदेव किंकर होतात, दरोडेखोर होतात आणि त्यापुढील म्हणजे ‘ज्ञानदेवे रचिला पाया । तुका झालासे कळस’ अशी सुभाषितवजा रचना करून त्यांना पायरीचा चिरा ठेवण्यातच आपण धन्यता मानली. याचा अर्थ संतपरंपरेनेच त्यांचे श्रेय त्यांना देण्यापासून दूर सारले. असे का व्हावे, हा महत्त्वाचा चर्चेचा विषय आहे.संत नामदेवांच्या पंजाब प्रांतातल्या वास्तव्यासंबंधी आपण काही मुद्द्यांचा विचार केला होता. त्यानुसार संत नामदेव पंजाबात कोणत्या मार्गाने गेले, कधी गेले, त्यांची ती तीर्थावळीची कितवी यात्रा होती, याबद्दल विचार केला होता. त्याच मुद्द्यांचा पुन्हा नव्याने विचार करून त्यांचा मुक्काम पंजाबात किती वर्षे होता आणि तेथील त्यांच्या कार्याची पावती इतर संतांनी त्यांना कशी दिली याबाबत काही विचार करणे महत्त्वाचे वाटते..Premium|Nuclear Proliferation Crisis : अण्वस्त्रांची टांगती तलवार! अमेरिकेची इराणवरील कारवाई जागतिक शांततेसाठी की वर्चस्वासाठी?.मागील लेखात (बीठल बिनु संसार नही..., ता. ९ मे) डॉ. निवृत्तीनाथ रेळेकर यांनी मांडलेल्या मतानुसार संत नामदेवांनी चार वेळा तीर्थयात्रा केली होती. पण या मताचे खंडन करीत डॉ. मा. गो. देशमुख यांनी सांगितले आहे, की संत नामदेवांनी संत ज्ञानेश्वरांच्या सोबत केलेल्या तीर्थयात्रेनंतर उत्तर भारतात जाण्यासाठी केलेली यात्रा हीच दुसरी आणि शेवटची यात्रा. डॉ. देशमुखांच्या मताचा विचार करता, ते मत डॉ. रेळेकारांच्या मताला छेद देणारे असले, तरी आपल्याला पटू लागते. याबाबतीत डॉ. मा. गो.देशमुख म्हणतात, ‘...नामदेव पंढरपूरहून निघाले आणि जणू काही ईश्वरी संकेताप्रमाणे त्यांचे पाय उत्तर भारताचा प्रवास करीत शेवटी पंजाब प्रांताकडे वळले. आपल्या या दुसऱ्या तीर्थयात्रेच्या संबंधात आपल्याबरोबर पंढरी नेईन आणि मी जेथे नांदेन तेथेच पंढरी होईल, हे त्यांचे मनोगत त्यांनी कृतीत आणून दाखविले.’ (संदर्भ : नामदेव, डॉ. मा. गो. देशमुख, साहित्य अकादमी प्रकाशन, पान क्र. १७) डॉ. निवृत्तीनाथ रेळेकरांच्या मताचा विचार करायचा झाला, तर संत नामदेव हे फक्त भारतभर भ्रमंती करण्यातच व्यग्र होते की काय अशी शंका येऊ लागते; पण ते मात्र खरे नाही. ते त्यांचे मत म्हणून त्या मताचा आदर करीत डॉ. देशमुखांच्या मताचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.संत नामदेवांच्या साहित्याचा आणि त्यांच्या लौकिक जीवनाचा अभ्यास करणाऱ्या मंडळींच्या मतानुसार, संत नामदेवांनीइ.स. १३२७-२८च्या दरम्यान पंढरपूर सोडून उत्तरेकडे प्रयाण केले आणि पुढे वीस वर्षे त्यांनी पंजाबात घालवली, असे दिसून येते. अर्थात हा वादाचा आणि चर्चेचा मुद्दा आहेच. कारण महाराष्ट्र ते पंजाब या प्रांतातील अंतर आणि पुढील त्यांच्या कार्याचा विचार केला, तर शेवटी ऐंशीव्या वर्षी नामदेव पुन्हा परत पंढरपुरात येतात आणि येथेच समाधी घेतात. दुसरे मत अर्थातच हिंदी आणि पंजाबी अभ्यासकांचे. त्यांच्या मते, संत नामदेवांनी पंजाबातील घुमान या गावीच अखेरचा श्वास घेतला आणि त्यांच्या कुणा शिष्याने त्यांच्या अस्थी पंढरपुरात आणून तिथे मग नामदेवांची पायरी उभी झाली असाही विचार मांडला आहे. अर्थात याचा विचार आपण मागील प्रकरणात केला आहेच..Premium|Gold price crash analysis : पुन्हा ‘सोन्याचे’ दिवस येतील का?.उत्तर प्रांताकडे निघालेले संत नामदेव पंजाबात जाताना आधी गुजरातेत गेल्याचा उल्लेख आहे. प्रथम द्वारका, नंतर मेवाड, मथुरा, हरिद्वार आणि नंतर पंजाब असा हा प्रवास होता. पंजाबमधील अमृतसर या जिल्ह्यातील ‘भूतखिंड’ या गावी ते प्रथम गेले. तेथील वास्तव्यात त्यांना बहोरादास हा पट्टशिष्य लाभला. तेथून सध्याच्या गुरुदासपूर जिल्ह्यातील मरड या गावी आणि नंतर भट्टीवाल येथील तलावाशेजारी त्यांचे वास्तव्य होते. आजही तो तलाव ‘नामियाना तलाव’ म्हणून ओळखला जातो. लढ्ढा आणि जल्ला हे नामदेवांचे दोन शिष्य आपल्या अनुयायांसह सुखोवाल आणि धरिवाल या गावी राहत असत.नामदेवांनी आपल्या ध्यानधारणेसाठी जंगलातील एकांत स्थळी एक जागा शोधली आणि तिथे त्यांनी आश्रम उभारला. तेच हे घुमान गाव होय. तिथेही त्यांचे शिष्यप्रशिष्य जमा झाले. तेथे त्यांना केशो नावाचा एक शिष्य लाभला. त्यावेळेचा दिल्लीचा बादशहा आलम् ऊर्फ अल्लाउद्दिन याने नामदेवांकरिता तिथे एक मंदिर बांधण्यासाठी देणगी दिली होती. (संदर्भ : नामदेव, डॉ. मा. गो. देशमुख, पान क्र. १७-१८)संत नामदेवांना तुलनेने पंजाबात अधिक शांतता, स्थैर्य लाभले. त्यांनी आपली कर्मभूमी म्हणून याच ठिकाणाची निवड केली आणि पुढील वीस वर्षे त्यांनी तिथे घालवली. त्यांच्या पंजाबातील वास्तव्यासंबंधीची माहिती मराठीत उपलब्ध नाही. या उत्तर प्रांतात त्यांनी आपल्या भागवत धर्माचा प्रसार आणि प्रचार केला. येथे संत नामदेवांना काही शिष्य लाभले. त्यापैकी विष्णुस्वामी, बहोदरदास, लढ्ढा, जल्ला आणि केशोकलाधारी यांनी संत नामदेवांच्या भक्तिमार्गावर पावले ठेवत त्यांच्या भागवत धर्माचा प्रसार केला. भक्तीची हीच कास धरून पुढे अनेक महत्त्वाचे संत निर्माण झाले. त्यापैकी रामानंद, कबीर, गुरू नानक, रोहिदास आणि पिया या सर्वांनी आपल्या काव्यरचनेत संत नामदेवांचा उल्लेख करीत त्यांच्या मार्गाने आपला प्रवास आरंभिला होता. (संदर्भ : तत्रैव, पान क्र. १८) या सगळ्या प्रवासात संत नामदेवांसोबत या उत्तरेच्या प्रवासात त्यांचा एकही मराठी शिष्य किंवा अनुयायी नव्हता का? ते एकटेच उत्तर प्रांताकडे जायला निघाले होते का? हे काही प्रश्न अनुत्तरित राहतातच. कारण त्यांच्या समकालीन कोणाही शिष्याच्या किंवा संतांच्या काव्यरचनेत हे उल्लेख सापडत नाहीत, किंवा इतरांच्या (उदाहरणार्थ, चोखामेळा, परिसा भागवत, नरहरी सोनार, गोरा कुंभार आदींच्या) काव्यातसुद्धा या यात्रेचे उल्लेख कुठे सापडत नाहीत.संत नामदेवांच्या काळाचा आणि कार्याचा विचार करता, त्यांना समकालीन असा मोठा संत त्याकाळीसुद्धा उत्तर प्रांतात झाला नव्हता. शीख संप्रदायाचे संस्थापक गुरू नानकसुद्धा संत नामदेवांच्या नंतर सुमारे दोनशे एकोणीस वर्षांनी(इ. स. १४६९-१५३९) झाले. अर्थात तोपर्यंत संत नामदेवांनी आणि त्यांच्या विचारांनी तेथील भूमी नांगरून ठेवी होती, असे म्हणण्यापेक्षा संस्कारित करून ठेवली होती, असे म्हणायला वाव आहे. गुरू नानकांनी आपल्या ‘जपजी’मधील मूलमंत्रात शीख संप्रदायांची आध्यात्मिक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे सांगितले आहेत-इक ओंकर सतनाम कर्तापुरख्निर्भउ, निर्वैर, अकाल मुरतअजूनि - से - भंग, गुरुप्रशादगुरू नानकांचा हा मूलमंत्र संत नामदेवांनी दिलेल्या शिकवणीचा वेगळ्या भाषेत केलेला अनुवाद आहे किंवा तत्त्वसार आहे असेही म्हणता येईल. गुरू नानकांच्या शिकवणीत आणि आदिग्रंथात तईश्वराचे नाव आणि त्याचे स्मरण यांना जे अग्रस्थान मिळाले आहे, त्याचा उमग प्रामुख्याने संत नामदेवांपासून घेतलेल्या प्रेरणेतून असावा असे मानले जाते.शीख धर्माच्या आदिग्रंथात संत नामदेवांच्या नावावर असलेले अभंग पाहता ही अभंगरचना करणारे नामदेव आणि आदिग्रंथात अभंग रचणारे नामदेव वेगळे असाही विचार काही अभ्यासक मानतात. पण हे दोन्ही नामदेव वेगळे नसून ते एकच आहेत, हा विचारसुद्धा अनेक अभ्यासकांनी मांडला आहे. कारण त्यांच्या अभंगात उपास्यदेवता म्हणून राम, नारायण, शिव इत्यादी दैवते येतात. त्याचबरोबर विठ्ठल हे दैवतसुद्धा येते. ते पुढील रचनेवरून पाहता येईल - ‘जिकडे पाहे तिकडे विठोबा अवघा । बाहेरी भीतरी सर्व निरंतरी ।।’हाच अभंग आदिग्रंथात कसा आला तेसुद्धा पाहता येईल.इभै बीठलु, उभै बीठलु बीठलबिनु संसार नहिथानथनंतरी नामा प्रणवे पुरिरहीउ तू सरब महीयातले विठ्ठलाचे संदर्भ महाराष्ट्रातल्या विठ्ठलाचेच आहेत आणि ते संत नामदेवांच्याच लेखनातले आहेत हे नाकारता येत नाही. संत नामदेवांच्या अनेक अभंगांचे अनुवाद आदिग्रंथात झालेले आहेत, ते मूळ अभंगांबरहुकून झालेले आहेत. म्हणून आदिग्रंथातल्या इतर रचनांची भाषा आणि संत नामदेवांच्या अभंगांची भाषा यात तफावत जाणवते. याबाबत आक्षेपकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या संदर्भात याही बाबी समजून घेतल्या पाहिजेत.आणखी एक उदाहरण याबाबतीत घेता येईल - वावडी दुरीच्या दुरी उडतसे अंबरी ।हाती असे दोरी परी लक्ष तिथे ।।दुडीवर दुडी पाण्या निघाली गुजरी ।चाले मोकळ्या करी परि लक्ष तेथे ।।हा अभंग आदिग्रंथात कसा अनुवादित झाला याचाही मासला येथे पाहता येईल -आणिले कागद कटीले गुडी । आकासामध्ये भरमीयलेपंचजनासिउ बात बतउवा । चितुसु डोरी राखिअलेआनीले कुंभ भराइले उदक । राजकुमारी पुरंदरीएहसत विनोद विचार करति है । चितुसु गागरी राखीअलेप्रस्तुत अनुवादाकडे पाहिले तर तो अनुवाद पूर्णतः पंजाबी भाषेतलासुद्धा वाटत नाहीच. त्यामुळे अनेक आक्षेपकर्त्यांना आक्षेप घ्यायला जागा सापडतात. येथे डॉ. मा. गो. देशमुख जो विचार मांडतात तो महत्त्वाचा वाटतो. ते म्हणतात- ‘ही सर्व पदे जिला आपण पंजाबी म्हणतो त्या भाषेत रचलेली नाहीत. किंबहुना आदिग्रंथात समावेश झालेल्या सर्वच पदांची भाषा जिला सधुक्कडी किंवा साधुभाषा म्हणतात, तशी एक सर्वसमावेशक भाषा आहे. एखादा कवी मूलतः जी भाषा बोलणारा असेल, त्या भाषेचा प्रभाव त्याच्या पदावर विशेष पडलेला असेल तेवढाच. बंगालमधील जयदेव असो, उत्तरप्रदेशचा कबीर असो किंवा महाराष्ट्राचा नामदेव असो, तो आपली रचना याच सर्वसमावेशक भाषेत करतो. (संदर्भ : तत्रैव, पान क्र. १९).Premium|Sant Namdev North India journey : संत नामदेवांची उत्तर भारत भ्रमंती; एकाकीपणातून विश्वबंधुत्वाकडे झालेला ऐतिहासिक प्रवास.संत नामदेव हे भारतीय पातळीवरील आदिसंत होते हे नाकारता येत नाहीच. त्याकाळी हळूहळू भारतभर उभे होऊ पाहणाऱ्या भक्तिचळवळीशी अनेक नावांना जोडले गेले ते दैवत परंपरेतूनच. अर्थात ही दैवत परंपरा भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात तेवढीच विभिन्न स्वरूपाची असणार, उपास्यदेवतासुद्धा वेगवगळ्या असणार, हेही स्पष्टच होते. तथापि, कोणताही ईश्वर, कोणतेही दैवत असो, ते भक्ताचे उद्धारकच असते, ही भावना सर्वत्र रुजली होती. आणि याला पुरावा म्हणून भारतीय पुराण परंपरेतील दशावतारी संकल्पना आधाराला घेता येईल. अखेर कोणताही देव असू दे, तो मूळ एकाच देवाच्या अनेक रूपांपैकी आहे, ही धारणा जनमानसात रुजली होती. हा विचार वैदिक परंपरेच्या काळातलासुद्धा म्हणता येईल. म्हणूनच भारतीय मनामध्ये विष्णू, राम आणि कृष्ण ही दैवत रूपे एकच मानली जाऊ लागली होती. दुसरी बाजू म्हणजे शिव ही संकल्पना. शिवाचे दैवतही जनमानसात (अवैदिक परंपरेत) रुजले होते. म्हणून अनार्यांची देवता म्हणून या दैवताकडे पाहिले जाऊ लागले होते. यातूनच द्वैती आणि अद्वैती भक्तीची परंपरा पुढे आली. द्वैती भक्तिसाधना ही सर्वसामान्यांना आचरणाच्या पातळीवर गैरसोयीची होती. प्रपंच आणि परमार्थ यांचा मेळ साधण्याच्या दृष्टीने वैदिक तत्त्वज्ञान समोर ठेवून आद्य शंकराचार्यांनी आठव्या शतकात अद्वैत तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली होती. पण ती मांडणी समजून घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते. नामदेवपूर्व काळात रामानुजांनी शंकराचार्यांच्या अद्वैतवादाविरुद्घ बहुजन समाजास सुलभ अशा विशिष्टाद्वैतमताचा प्रसार केला. याकाळी इस्लामी आक्रमणांचे भय निर्माण झाले नव्हते. परंतु उपनिषदादी ग्रंथांत साठवलेले अध्यात्मज्ञान सामान्य माणसाच्या बुद्धीच्या आवाक्यात नव्हते. भक्ती हा मोक्षाचा मार्ग आहे, अशी शिकवण रामानुजीय भागवत संप्रदायाने दिली. पण हा संप्रदाय आणि पंढरपूरचा वारकरी संप्रदाय यात भेद आहे. पहिला विशिष्टाद्वैत तत्त्वावर, तर दुसरा अद्वैतमतावर आधारित आहे. भक्तिमार्ग हे दोघांतील समानत्व आहे. याच अद्वैत तत्त्वावर पंढरपूरच्या विठ्ठलाची भक्ती आधारित होती. ती पूर्वापार होती. तिला भागवत धर्माचे किंवा वारकरी संप्रदायाचे स्वरूप संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वर यांनी बहाल केले. भक्तीची नवी वाट आखून दिली. हीच शिकवण, हाच विचार पुढे संत नामदेवांनी पंजाब, राजपुताना, संयुक्त प्रांत व गुजरात इत्यादी प्रांतांना करून देण्याचे कार्य केले. पुढे नानकांनी संत नामदेवांच्या याच शिकवणीचा फायदा घेत शीख धर्म किंवा प्रेरणा घेऊन ‘शीख सत् नामी’ या पंथाची निर्मिती झाली. आणि हीच प्रेरणा घेऊन पुढे संत कबीर, सेना, रोहिदास या संतांनी पंढरपूरच्या भक्तिसंप्रदायाची आपली नाळ जोडली होती..महाराष्ट्रात संत नामदेवांच्या कार्याचा आणि काव्याचा विचार करता त्यांना त्यांचे श्रेय देण्यात आपण काटकसर केली, हा इथल्या जातिव्यवस्थेचा परिणाम होता हेही समजून घ्यावे लागते. म्हणूनच नामदेव किंकर होतात, दरोडेखोर होतात आणि त्यापुढील म्हणजे ‘ज्ञानदेवे रचिला पाया । तुका झालासे कळस’ अशी सुभाषितवजा रचना करून त्यांना पायरीचा चिरा ठेवण्यातच आपण धन्यता मानली. याचा अर्थ संतपरंपरेनेच त्यांचे श्रेय त्यांना देण्यापासून दूर सारले. असे का व्हावे, हा महत्त्वाचा चर्चेचा विषय आहे. वरील सुभाषित संत बहिणाबाई (इ. स. १६२८-१७००) यांचे आहे. बहिणाबाई या संत तुकारामांच्या शिष्या. जवळजवळ साडेतीनशे वर्षांनंतरसुद्धा संत नामदेवांच्या कार्याची अशी दखल घेतली जाते, तेव्हा या हेतूमागे किंवा परिस्थितीमागे काही करणे असतील का? आणि असतील तर ती कोणती? तोपर्यंत संत नामदेवांनी रचलेल्या रचना, हरिपाठ, आरत्या, रूढ केलेले अभंग वृत्त, स्थिर केलेली कीर्तन परंपरा संत तुकारामांपर्यंत चालत आलेली होती. खुद्द तुकाराम आपल्या निर्मितीमागे संत नामदेवांची प्रेरणा सांगतात (नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे..). अशा परिस्थितीत संत नामदेवांच्या कार्याविषयी खुद्द संत तुकारामांची शिष्या संत नामदेवांना किंकर (दास) ठरवून मोकळी होते. यामागे कोणती कारण परंपरा आहे? संत नामदेवांच्या वाट्याला असे नाममात्र श्रेय का यावे, याबद्दल निश्चितच विचार करता येईल.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.