Premium|Australian Cricket Downfall : ऑस्ट्रेलियाचा दबदबा संपला? टी-२० विश्वकरंडकातील मानहानीकारक पराभवानंतर कांगारूंच्या क्रिकेट संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह?

किशोर पेटकरऑस्ट्रेलिया संघातील बहुतांश खेळाडू अष्टपैलू आहेत, पण मोक्याच्या क्षणी त्यांना संघाचा डोलारा सावरता आला नाही. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्ध नवव्या षटकात शतकी सलामी मिळूनही ऑस्ट्रेलियाचा डाव कोसळला. ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीग स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यात जोरदार फलंदाजी केलेल्या अनुभवी स्टीव्ह स्मिथला संघात स्थान मिळाले नाही, ही त्यांच्या निवड समितीची घोडचूकच ठरली.टी -२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला विजेतेपदासाठी संभाव्य स्पर्धक मानले जात होते, मात्र या माजी जगज्जेत्या संघाचे आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात आले. झिंबाब्वेविरुद्धचा त्यांचा पराभव धक्कादायक ठरला. झिंबाब्वेकडून फार अपेक्षा नव्हत्या. आफ्रिकेतील या देशाने केवळ ऑस्ट्रेलियालाच हरविले नाही, तर घरच्या मैदानावर नेहमीच बलाढ्य ठरणाऱ्या यजमान श्रीलंकेलाही पाणी पाजले. ऑस्ट्रेलियाला खूपच लवकर परतीचे तिकीट आरक्षित करावे लागले. मोठा लौकिक असलेल्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटसाठी हा मोठा धक्काच मानला जातो. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तब्बल सहावेळा विश्वविजेतेपद मिळविलेल्या ऑस्ट्रेलियाने पाच वर्षांपूर्वी टी-२० जगज्जेतेपदही मिळविले होते. मागील दोन टी-२० विश्वकरंडकांत त्यांना विजेतेपद साध्य झाले नव्हते, तरीही त्यांचे आव्हान ठळकपणे जाणवले होते. यावेळेस २००९नंतर प्रथमच त्यांच्यावर साखळी फेरीत गारद होण्याची नामुष्की आली. साखळी फेरीत झिंबाब्वे व श्रीलंकेकडून हार पत्करल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा संघ स्पर्धेबाहेर जाणारा एकमेव मातब्बर संघ ठरला. ही घसरण निश्चितच त्यांच्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत या नावाजलेल्या संघाचे अस्तित्व जाणवलेच नाही. मैदानावर गोंधळलेला संघ पाहायला मिळाला..Premium|Ashes Series: ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडच्या आक्रमक शतकाने अॅशेस पुन्हा कंगारूंच्या कपाटात.दुखापतींचा फटकाटी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडविरुद्धची अॅशेस मालिका सहजपणे जिंकली होती, पण क्रिकेटतज्ज्ञ या संघाला सर्वोत्तम मानण्यास तयार नव्हते. इंग्लंडच्या संघाने खराब खेळ खेळल्यामुळे ऑसी संघाचे फावले, हीच सर्वसाधारण भावना होती. ती भावना खोटी नव्हती हे आताच्या अपयशाने स्पष्ट झाले आहे. टी-२० विश्वकरंडकापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानचा दौरा केला, तेथे त्यांना सपाटून मार खावा लागला होता. कांगारूंच्या संघासाठी ही धोक्याची घंटाच होती. ऑस्ट्रेलियापाशी अनुभवी प्रतिभाशाली क्रिकेटपटू आहेत, पण हा संघ खेळाडूंच्या दुखापतींमुळे जर्जर झाला आहे. संघाला सावरणारे हुकमी खेळाडू नाहीत. कसोटी कर्णधार पॅट कमिन्स अॅशेस मालिकेतच दुखापतीमुळे व्यवस्थित खेळू शकला नाही, तरीही निवड समिती त्याच्याकडे भाबड्या आशेने बघत होती. हा अनुभवी तेजतर्रार गोलंदाज तंदुरुस्त ठरू शकला नाही. वेगवान गोलंदाज जॉश हेझलवूड याला स्पर्धा तोंडावर असतानाच दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर कर्णधार मिचेल मार्श तंदुरुस्तीअभावी सुरुवातीचे दोन सामने खेळू शकला नाही. एकंदरीत त्यांचे सारे नियोजनच विस्कटले. संघात प्रथितयश फलंदाजांची अनुपस्थिती होती. बहुतांश खेळाडू अष्टपैलू आहेत, पण मोक्याच्या क्षणी त्यांना संघाचा डोलारा सावरता आला नाही. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्ध नवव्या षटकात शतकी सलामी मिळूनही ऑस्ट्रेलियाचा डाव कोसळला. ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीग स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यात जोरदार फलंदाजी केलेल्या अनुभवी स्टीव्ह स्मिथला संघात स्थान मिळाले नाही, ही त्यांच्या निवड समितीची घोडचूकच ठरली..दर्जा घसरलाहल्लीच्या काळात ऑस्ट्रेलिया संघाचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दबदबा दिसत नाही. आयसीसी स्पर्धांचा विचार करता, २०२३मध्ये भारतात झालेल्या एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकरंडक स्पर्धेत बाजी मारल्यानंतर त्यांना एकही मोठी स्पर्धा जिंकता आलेली नाही. सन २०२२ व २०२४मधील टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा, तसेच गतवर्षीच्या चँपियन्स करंडक स्पर्धेतही ते विजेतेपदापासून दूर राहिले. या देशाचे माजी सफल कर्णधार रिकी पाँटिंग यांनी सध्याच्या संघाचे सार्थ वर्णन केले आहे. पाँटिंग यांच्यानुसार, ऑस्ट्रेलिया संघाने वर्चस्व गमावले असून दराराही घालविला आहे. त्यांचा दबदबा कागदावरही दिसून येत नाही.किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.