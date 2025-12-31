Premium|Baya Weaver Bird Nest : सुगरणीच्या झुलत्या महालाची कथा; निसर्गाच्या अद्वितीय कलेचा आविष्कार

भूषण तळवलकरआपल्या हिरव्यागार फुललेल्या शेतातून निसर्गाचा आणि निसर्गकृतींमधून जीवनाचा, अध्यात्माचा वेध घेणाऱ्या थोर खानदेशी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी काटेरी झाडांवर घरटी करणाऱ्या सुगरण पक्ष्याच्या कलेचे, परिश्रमाचे आणि वंशवृद्धीचे कौतुक करताना एका कवितेत म्हणतात,‘अरे खोप्यामधी खोपा, सुगरणीचा चांगला,पहा पिल्लांसाठी तिनं, झोका झाडाला टांगला!’आपली अंडी आणि त्यांमधून बाहेर येणारी पिल्ले यांच्या सुरक्षिततेसाठी आजूबाजूच्या काटक्या, पाने, तंतू, कापूस, गवत यांचा कुशलतेने वापर करून पक्षी विविध प्रकारची घरटी करतात. परंतु यांमध्ये सर्वाधिक कौशल्याने तयार केलेले आणि सुरक्षित म्हणता येईल असे घरटे म्हणजे सुगरण ऊर्फ गवळण ऊर्फ बाया पक्ष्याचे, गारुड्याच्या पुंगीसारखे दिसणारे घरटे. या अप्रतिम कलाकारीनेच या पक्ष्याला या तीनपैकी एक नाव बहाल केले आहे. चांगले घर तयार करणारे या अर्थाच्या मूळ संस्कृतमधील ‘सुगृहकर्ता’ या शब्दाचे संक्षिप्त रूप झाले सुगृही. त्या शब्दावरून गुजराती भाषेत सुगरी आणि मराठी भाषेत सुगृहिणी हे शब्द आले. सुगृहिणीचा अपभ्रंश झाला सुगरिण किंवा सुगरण. या शब्दाचा पाककलानिपुण महिलेबाबतच्या विशेषणाशी काहीही संबंध नाही. या पक्ष्याचे गवळण हे दुसरे नाव मूळ ‘कलाविण’ या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. त्याचाही गोपिका महिलेशी काहीही संबंध नाही..Premium|Velas bird watching experience : वेळास: कासव संवर्धन आणि पक्षीनिरीक्षणाचा अनुभव.चिमणीच्या आकाराचा आणि चिमणीसारखाच दिसणारा हा पक्षी वर्षाचे नऊ-दहा महिने आपल्या मातकट काळपट रंगाप्रमाणेच अगदी सामान्य जीवन जगत असल्यामुळे अजिबात लक्ष वेधून घेत नाही. पण पहिल्या पावसाचा जोर ओसरला आणि धरतीवर हिरवेगार गवत आणि शेतात पिके तरारली, की याचे असामान्यत्व दिसायला लागते. नर पक्ष्याचे रंग खुलायला लागतात. डोके आणि छातीचा भाग पिवळा रंग धारण करतो. गळा, कानाचा भाग तपकिरी होतो, चोचीचा राखाडी रंग गडद होतो, तर पाठीवर, पंखांवर तपकिरी रेषा उठून दिसू लागतात. मग यांची लगबग सुरू होते. मजबूत, शक्यतो काटेरी झाडे आणि त्याच्या बाहेर आलेल्या फांद्या हेरल्या जातात. अशी झाडे पाणवठ्याच्या, पडक्या विहिरीच्या काठावर असतील तर फार उत्तम. नाहीतर एखाद्या टेकडीच्या तुटक्या कड्याच्या काठावरची झाडेही यांना चालतात. शिकारी पक्षी, कावळे, साप, मांजरासारखे प्राणी यांना घरट्यापर्यंत पोहोचणे अशक्य व्हावे हा यामागचा विचार. अशा जागा सापडल्यावर नरपक्षी आपल्या बळकट चोचीचा वापर करत जवळ उगवलेल्या गवताची लांब पाती फाडत त्याचे तंतू चोचीत धरून आणतो आणि लोंबणाऱ्या फांदीच्या टोकाला त्याचे टाके विणत घरटेबांधणी सुरू करतो. हळूहळू घरटे खाली आकार घेऊ लागते. खाली वाढत जाणाऱ्या गवती फुग्याला मधे गोलाकार उभा दुभाजक विणून दोन गोलाकार भोके तयार केली जातात. यातील एका भोकाखाली आणखी एक मोठा बंदिस्त गवती फुगा तयार केला जातो. हा खोलगट फुगा म्हणजे बाळंतिणीची खोली! त्याच्या आत पुन्हा एक छोटी गवती भिंत बांधून याचे दोन भाग केले जातात. ही सर्व कलाकारी मादी पक्षी बाजूला बसून पाहत असते. एवढी तयारी झाली की नर पक्षी घरट्याची जाहिरात सुरू करतो. घरट्याभोवती फडफडत फेऱ्या मारणे, घरट्यावर बसून पंख थरथरवणे, मोठा आणि कर्कश्श किलबिलाट करणे अशा कृतींमधून तो मादीचे लक्ष वेधून घेतो. अशा प्रियाराधनेने संतुष्ट झालेली मादी मग घरट्यावर येते. पण याचा अर्थ ती मीलनाला लगेच तयार झालेली असते असा मुळीच नाही. ती घरट्याचे अतिशय बारकाईने निरीक्षण आणि परीक्षण करते. फांदीशी असलेला घट्ट जोड, घरट्याची घट्ट वीण, बाळंतिणीच्या खोलीचे मजबूत आणि सुरक्षित बांधकाम या सर्वांची ती काटेकोरपणे तपासणी करते. सर्व बाबींमध्ये तिचे समाधान झाल्यासच ती आजूबाजूच्या ओलसर जमिनीवरून चिखलाचे छोटे गोळे, कापूस आणून त्या खोलीला आतून गिलावा करते, ती जागा गुळगुळीत आणि मऊ करते, जेणेकरून आतल्या भागातील गवताच्या वाळलेल्या तंतूंमुळे अंड्यांना आणि पिल्लांना इजा होऊ नये! मादीला घरटे पसंत असल्याचा हा संकेत नराला मिळाल्यावर तो.दुसऱ्या गोलाकार छिद्राखाली गवताचा विणलेला गोलाकार उभा बोगदा तयार करतो. मादीची त्या बोगद्यातून आत जाताना वर आणि बाहेर पडताना खाली सुळकांडी मारण्याची लगबग सुरू होते. याच सुमारास नर-मादीचे मीलन होते आणि मादी अंडी घालण्यासाठी आणि उबवण्यासाठी आत बसते. नराचा गृहप्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर त्याचा उत्साह दुणावतो आणि तो नवीन घरटे बांधून नवा घरोबा करतो. घरटेबांधणीचे कसब उत्तम प्रकारे साधलेला नर बरीच घरटी आणि घरोबे करतो आणि मीलनकाळाचा भरपूर आनंद घेतो. एक घरटे बांधायला त्याला सुमारे १६ ते १८ दिवस लागतात. एका पाहणीनुसार, नराला एक घरटे बांधण्यासाठी सुमारे ५०० फेऱ्या मारून, तेवढ्या वेळा गवताची पाती फाडून, तेवढे गवताचे धागे चोचीतून आणून त्यांना गुंतवावे, टाके मारावे लागतात. म्हणजे चार-पाच घरट्यांसाठी दोन-अडीच हजार फेऱ्या!अर्थात सर्वच घरटी यशस्वी होतात असे नाही. काही घरटी मादी पक्ष्यांना पसंत पडत नाहीत. मग नर पक्षी ते घरटे अर्धवट सोडून देऊन जिद्दीने नवीन घरटे बांधायला घेतो. पण यदाकदाचित तेही घरटे मादीच्या पसंतीला उतरले नाही तर? तर पुन्हा नवे घरटे. पण सलग अशी दोन-तीन घरटी नापास झाली, तर मात्र नराचा त्या भागातला रुबाब जातो. मग तो तिथला परिसर सोडून इतरत्र योग्य जागा शोधून काढतो आणि तिथल्या वसाहतीत पुन्हा नव्याने काम सुरू करतो. पूर्वीच्या काळी शहरात बसने फिरणारे (माझ्यासारखे!) लोक बसमध्ये शिरता आले नाही, तर काही अंतर बसबरोबर पळत जाऊन आत उडी मारून घुसायचे. पण बरेच पळूनही आत उडी मारता आली नाही आणि बस निघून गेली तर ते मूळ स्टॉपकडे परत न येता पुढच्या स्टॉपपर्यंत चालत जायचे. कारण आधीच्या स्टॉपवर रुबाब गेलेला असायचा! हाही तसाच काहीसा प्रकार. पण अशी अर्धवट राहिलेली घरटी वाया जात नाहीत. सुगरण पक्ष्याइतकाच आकार असलेले ठिपकेदार तसेच पांढऱ्या गळ्याचे मुनिया पक्षी रातनिवाऱ्यासाठी अशा घरट्यांचा उपयोग करतात..यशस्वी संसार साधलेली घरटी इतकी मजबूत तरीही लवचिक असतात, की जोराचा वारा अथवा पाऊस आला, तरी ती उन्मळून पडत नाहीत. वाऱ्याबरोबर त्यांनी कितीही झोके खाल्ले तरी त्यातली अंडी बाहेर पडत नाहीत. फक्त चोचीचा वापर करून एवढे उच्च बांधणीतंत्र या चिमुकल्या पक्ष्यांना कसे जमत असेल? निसर्गाची किमया खरंच थोर आहे! यावर्षी देशभर तसेच पुण्यातही चार महिने सतत पाऊस झाला. तरीही मी निरीक्षण करत असलेल्या घरट्यांच्या वसाहतीतले एकही घरटे पडले नाही किंवा खराबही झाले नाही. अस्मानी आपत्तींप्रमाणेच ही घरटी आजूबाजूच्या भक्षक पक्षी-प्राण्यांनाही पुरून उरतात. झाडाच्या बुंध्यापासून दूर, फांद्यांच्या टोकाला, तसेच जमिनीपासून उंच, कधी पाणवठ्यावर बांधलेली असल्यामुळे आणि मुख्य म्हणजे झुलती असल्यामुळे ही घरटी भेदून कावळे, शिकारी पक्षी, साप, सरडे, मांजरे आतली अंडी खाऊ शकत नाहीत.मीलनानंतर नर पक्षी दुसरा संसार जुळवायला निघून गेल्यानंतर अंड्यांची, पिल्लांची काळजी मादी घेते. सुमारे १५ ते १७ दिवसांनी अंड्यांतून पिल्ले बाहेर येतात. मग मादीच पिल्लांना भरवते आणि पुढच्या सुमारे १६-१७ दिवसांत पिल्ले उडून गेली की दुसऱ्या मोकळ्या घरट्याचे परीक्षण करून दुसऱ्या नराबरोबर दुसरा संसार थाटते. अशा तऱ्हेने उपलब्ध असलेल्या मोजक्या वेळेत जास्तीत जास्त वंशवृद्धी करण्यासाठी नर आणि मादी जास्तीत जास्त प्रयत्न करतात..पूर्वी पुण्यासारख्या शहरातील अनेक भागांमध्ये पावसाळ्यात समूहाने दिसणारे सुगरणीचे खोपे आता खूप कमी झाले आहेत. इमारती बांधण्यासाठी जागा साफ करताना झालेली बेसुमार वृक्षतोड, बुजवण्यात आलेले पाणवठे, प्रदूषित झालेले नदी-झरे, मोकळ्या जागा न राहिल्यामुळे लांब पात्याच्या गवताची कमतरता अशी काही कारणे त्यामागे आहेत. गेल्या वर्षी महात्मा सोसायटीच्या मागच्या टेकडीवर असलेल्या खडकाळ तलावाकाठच्या काही झाडांवर सुगरण पक्ष्यांनी आठ-दहा घरटी केली होती. पण यावर्षी पावसाळ्यात तिथे अर्धवट सोडून दिलेले एकमेव घरटे पाहून वाईट वाटले. तिथून जवळच दिसणारे कचऱ्याचे मोठे ढीग आणि त्यावर फिरणाऱ्या१५-२० घारी पाहून उलगडा झाला. अक्राळविक्राळ घारींच्या छत्राखाली घरटी बांधण्याचे दुःसाहस हे चिमुकले, नाजूक सुगरण पक्षी कसे काय करतील? बहिणाबाईंच्या कवितेतील या पाखरांची कारागिरी बघायला आणखी काही वर्षांनी शहराबाहेर जावे लागेल असे वाटते.अवाढव्य उपकरणे वापरून मानव मोठमोठी बांधकामे करत असतो, पण या पक्ष्यांनी केवळ चोचीच्या साहाय्याने साकारलेले हे अजोड बांधकाम पाहिले, की 'क्रियासिध्दीः सत्वे भवति महतां, नोपकरणे' या सुभाषिताचा अर्थ उलगडतो. हाच विचार थोड्या वेगळ्या शब्दांत मांडून मानवाच्या क्रियाशीलतेला आवाहन करत बहिणाबाई त्यांच्या कवितेचा समारोप करतात,'तिची उलूशीच चोच, तेच दात, तेच ओठ,तुला दिले रे देवानं, दोन हात, दहा बोटं!'.आमच्या औद्योगिक वसाहतीमागे पूर्वी एका पडक्या विहिरीच्या बाजूने असलेल्या झाडांवर सुगरण दर पावसाळ्यात घरटी करायचे. एकदा जवळून जाणाऱ्या एका माणसाला त्या घरट्यांवर धामण साप आलेला दिसला. त्याने ते आणखी कोणालातरी सांगितले. दहा मिनिटांत जवळच्या कारखान्यांमधील माझ्यासहित पंचवीस-तीसजण तिथे जमले. धामण आपल्या शरीराचा दोनतृतीयांश भाग हवेत उचलत उभ्या बोगद्यातून आत शिरायचा प्रयत्न करत होता, तर कधी गवती फुग्याचा भाग चावून फोडण्याचा प्रयत्न करत होता. सुमारे तासभर वेगवेगळी आठ-दहा घरटी भेदण्याचा त्याने केलेला प्रयत्न पूर्णपणे असफल ठरला आणि शेवटी तो झाडावरून उतरून निघून गेला. आम्ही सर्वजण तो विलक्षण प्रकार स्तब्ध उभे राहून विस्फारलेल्या डोळ्यांनी पाहत होतो!(भूषण तळवलकर पुणेस्थित हौशी पर्यटक व लेखक आहेत.) 