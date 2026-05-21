Premium|Old Wada Memories Maharashtra : प्रगतीच्या गर्दीत हरवलेलं ते मोकळं अंगण; जुन्या वाड्याच्या आठवणीत रमलेल्या मनाचा आर्त टाहो

शेखर ओढेकरआमच्या वाड्यानं बहुतेक कुटुंबांतली सुख-दुःखं बघितली, चढ-उतार बघितले. सगळ्यांना सामावून घेतलं. अनेकांच्या पंखांना बळ दिलं. उद्या कदाचित वाडा जमीनदोस्त होऊन तिथं एखादी टोलेजंग इमारत उभी राहील, ती नवीन नावानं ओळखली जाईल, वाड्याचं अस्तित्व पुसलं जाईल, पण जिथं आम्ही जन्मलो, वाढलो आणि घडलो तो वाडा मनातून कसा जाणार? त्यानं आमच्या मनात कोरलेलं घर कायम आमच्याबरोबरच राहणार, नाही का?खरंतर वाडा सोडून आज जवळपास चाळिसेक वर्षं झाली असतील. पण आताच वाड्याची आठवण येण्याचं कारण म्हणजे, ज्या गल्लीत आम्ही भाडेकरू म्हणून राहत होतो तो वाडा असलेल्या भागात काही कारणानं जाण्याची वेळ आली. अनेक वर्षांनी त्या भागात गेल्यानं तिथं झालेला बदल बघत बघत गल्लीत शिरलो. एकेकाळी छोटी असलेली 'गल्ली' आज मोठी गजबजलेली बाजारपेठ झाली होती. त्या मार्केटच्या गर्दीतून वाट काढत वाड्यापर्यंत पोहोचलो. आम्ही राहत असलेला आणि माझ्या डोळ्यासमोर असलेला हा 'तो' वाडा नव्हता. गल्ली आता छोट्या-मोठ्या दुकानांनी व्यापली होती आणि रस्ते माणसांनी, वाहनांनी वाहत होते. रस्त्याच्या कडेला सर्वत्र दुचाकी वाहनं होती. इतर मोठी वाहनं गल्लीत शिरूच शकत नव्हती. ह्या सगळ्या वातावरणात आमचा वाडा खरोखरच झाकला गेला होता. ह्या सर्व गोष्टींमुळे वाडा शोधायला वेळ लागला. वाड्याच्या बऱ्याच जुन्या खुणा आता शिल्लक नव्हत्या. पण काही तशाच होत्या, त्यामुळे वाड्यात प्रवेश करू शकलो. वाड्याचा चेहरामोहराच पूर्ण बदलून गेला होता. आमच्या वाड्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे वाड्याला दरवाजा नव्हता. त्यामुळे प्रवेशाचा भाग प्रशस्त वाटायचा. सगळ्यांचंच मनमोकळं स्वागत करायला वाडा कायमच तयार असायचा. पण आता मात्र बांधकामांमुळे वाड्याच्या प्रवेशद्वाराचा छोटा बोळच झाला होता. तो पार करून एका ठिकाणी उभं राहून मी सगळीकडे बघत होतो. वाड्यातलं अंगण, चौक नाहीसा झाला होता. वाड्यात मोकळ्या जागा दिसत नव्हत्या. फक्त अरुंद पायवाटाच होत्या. अक्षरशः श्वास कोंडल्यासारखं झालं. हा बदल क्लेशदायक होता. रया तर पार गेलीच होती. वाड्यातला मुख्य लाकडी जिना मात्र तसाच दिसत होता. जिन्यालगतच बांधकाम केल्यानं तो जिना बिचारा संकोचल्यासारखा उभा राहिला होता. तिथून थोडं पुढे जाऊन मी आमच्या घराकडे बघितलं. तिथं जाऊन उभा राहिलो. घराचं दार, खिडक्या सगळं बंद होतं. दाराला कुलूप होतं. दारं-खिडक्यांमध्ये काहीच बदल झालेला नव्हता. घराच्या एकंदरीत अवस्थेकडे बघितल्यावर लक्षात आलं, की अनेक वर्षं तिथं कुणीच राहत नसावं. काही मिनिटं तिथंच उभा राहिलो. डोळे भरून घराकडे बघून घेतलं आणि तिथून वाड्याबाहेर पडलो.वाड्यातून बाहेर पडलो खरा, पण वाड्यानं, त्याच्या जुन्या रूपानं मनाला पूर्णतः घेरलं होतं. नकळत मनानं ताबा घेतला आणि अलगदपणे भूतकाळात नेऊन ठेवलं...डोळ्यासमोर तेव्हाचा वाडा स्पष्ट दिसू लागला. वाड्यात शिरल्यावर साधारणपणे पन्नासेक फूट लांबीची वाट, पुढे एक अंगणासारखी मोकळी जागा, जी वाड्यातल्या मुलांची खेळायची जागा होती. त्याच्या उजव्या बाजूला वाड्यातली घरं आणि एक छोटासा चौक. अंगणासारख्या जागेपुढे एक बखळ आणि मोकळ्या जागेत आड, अशी वाड्याची रचना होती. आणि ह्या संपूर्ण रचनेतली बिऱ्हाडं म्हणजे वाड्याचा आत्मा! अगदी पुलंच्या ‘बटाट्याच्या चाळी’सारखा नसला, तरीही वाड्यातल्या लोकांचा कॅलिडोस्कोप रंजक होता..आमचे एक शेजारी खरंतर वाड्याचे मालक! पण ते स्वतः वर्तमानपत्र विकत घेत नव्हते. आमच्याकडे येणाऱ्या महाराष्ट्र टाइम्सची ते आमच्यापेक्षा जास्त आतुरतेनं वाट बघायचे. ‘काय म्हणतो आजचा टाइम्स?’ असं म्हणत ते आमच्या घरातला पेपर कधीही घेऊन जात. कधी घरातलं कुणी पेपर वाचत असेल तर त्याच्याकडून पेपरचं मोकळं (वाचत नसलेलं) पान ते सहजपणे काढून घेत असत. कधीकधी तर आमचा पेपर आमच्याही आधी त्यांच्या हाती पडत असे. आणि मग घराच्या बाहेर असलेल्या ओसरीवर बसून ते मोठ्यानं तो वाचत. मोठ्यानं पेपर वाचणं ही त्यांची खास सवय होती. त्यामुळे आम्हाला बराचसा पेपर न वाचताच बातम्या समजायच्या.एकीकडे मालकांसारखी असामी तर दुसरीकडे नारायण काकांसारखी. दिगंबरा दिगंबरा, नारायण नारायण असं म्हणत घराबाहेर चकरा मारणाऱ्या नारायण काकांना कसं विसरणार! नारायण काकांना पूर्ण टक्कल, अंगावर धोतर, काहीवेळा खादीची बंडी, गळ्यात जानवं आणि त्याला अडकवलेल्या तिजोरीच्या चाव्या, कपाळावर इंग्रजी ‘U’ आकाराचं गंध... असं त्यांचं राहणीमान. घराच्या बाहेरच्या मोकळ्या जागेत चकरा मारत ह्यांची भजनं चालायची. वाड्यात सर्वांनाच ती ऐकू यायची. गंमत म्हणजे, काका ‘लक्ष्मीनारायण, नारायण’ हे भजन म्हणताना त्यातला ‘लक्ष्मी’ हा शब्द जास्त मोठ्यानं, जोर देऊन, पटकन, बगळ्यासारखी मान पुढे करून म्हणायचे. अशा वेळी ते रंगून जात आणि ऐकणाऱ्यालाही तितकाच आनंद मिळे. काकांच्या ह्या भजनांमुळे वाड्यात एक जिवंतपणा असायचा. काकांचं किराणाचं दुकान होतं. ते दररोज सकाळी त्यांच्या दुकानाचे पैसे मोजण्यासाठी घराच्या दर्शनी भागात, जिथं त्यांचं कपाट होतं, तिथं बसत. जमलेल्या सर्व नोटा, नाणी व्यवस्थित रचून ते पैसे मोजत असत. वाड्यातले बरेचजण त्यांच्याकडून कायम पैसे सुट्टे करून घेत.काका त्यावेळी नवभारत टाइम्स हा हिंदी पेपर घेत. कारण त्यामध्ये एक पूर्ण पानभर बाजारभाव असायचे. काका त्याशिवाय इतर पेपर वाचत नव्हते. फक्त बाजारभावच बघायचे. आम्हाला त्याचं फार आश्चर्य वाटत असे. वाड्यातल्या मुलांना काकांचा धाक असायचा. दुपारी उन्हात खेळताना जर कुणाचा आवाज आला तर काका घरातूनच ओरडत, ‘उन्हात कोण खेळतंय? अभ्यास बिभ्यास आहे की नाही? येऊ का बाहेर?’ हा आवाज ऐकताच मुलं पटापट घरात पळून जात आणि क्षणात सारं काही शांत होत असे..काकांच्या स्वभावाच्या एकदम भिन्न असलेलं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे गणू! ह्याला आम्ही ‘सायंटिस्ट गणू’ म्हणायचो. गणू हे एक अजब रसायन होतं. मुळात सिव्हिल इंजिनिअर असलेला गणू मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची कामं करायचा. वेगवेगळ्या मशिन्सची संपूर्ण तांत्रिक माहिती जाणून घेणं आणि त्यांची दुरुस्ती करणं हे त्याचं आवडतं काम. त्यामुळे त्याच्याकडे अनेक प्रकारच्या मशिन्स कायम दुरुस्तीसाठी असायच्या. त्यातदेखील त्याचं आवडतं काम म्हणजे स्वतःच्याच मोपेडची दुरुस्ती. गणू ती मोपेड अक्षरशः डिसमॅन्टल करायचा आणि नंतर त्या मोपेडचं मॅन्युअल घेऊन बसून आणि पुन्हा गाडीचे स्पेअर्स जोडत बसायचा. हे काम तासन्तास चाले. बऱ्याच वेळा तर ह्या कामाला दोन-चार दिवसदेखील लागायचे! मात्र कधीकधी तर कंटाळून गणू सगळं सामान उचलून गाडी गॅरेजमध्ये घेऊन जाई.गणूला संशोधनाचं वेड होतं. त्यानं वाड्यात एक छोटंसं पोल्ट्री फार्म केलं होतं. त्यानं कोंबडीच्या अंड्यांसाठी एक इनक्युबेटर तयार केलं होतं आणि त्यात अंडी ठेवून तो संशोधन करत बसायचा. त्यामुळे त्यांचं घर म्हणजे एक वर्कशॉप आणि प्रयोगशाळा याचं मिश्रण झालं होतं.गणूचा भाऊ नरू मात्र त्याच्यापेक्षा वेगळा होता. त्याला वाड्यातली मुलं ‘पोलिस’ म्हणून हाक मारायची. कारण माहिती नाही. तोही इंजिनिअर होता. मुलांमध्ये तो फार पॉप्युलर होता. गणू आम्हा मुलांना गावातल्या बागेत फिरायला घेऊन जायचा. तिथल्या झाडांची, फुलांची माहिती सांगायचा. त्यानं वाड्यातल्या मुलांचा त्यावेळच्या जॅक्सन गार्डनमध्ये काढलेला फोटो आजही आमच्या संग्रहात आहे. वाड्यातल्या मुलांच्या प्रेमापोटी त्यानं मुलांचं एक हस्तलिखितही काढलं होतं. वाड्यातल्या प्रत्येक मुलाला चित्र, निबंध, विनोद असं काहीतरी लिहायला सांगितलं होतं आणि त्याचं सुंदर मुखपृष्ठ त्यानं स्वतः केल्याचं अजूनही आठतंय. नरू तसा साहसी होता. स्विमिंग, ट्रेकिंग हे त्याचे आवडते छंद. त्या काळात तो ग्लायडिंगही शिकला होता. एकदा त्यानं सापाची पिल्लं पकडून आणून एका बरणीत ठेवली होती आणि आम्हाला त्याची माहिती सांगितली होती. तर एकदा मुलांच्या मनातली भुतांची भीती घालवण्यासाठी तो वाड्यातल्या काही मुलांना घेऊन गावातल्या स्मशानात गेला होता. तेव्हा मात्र मुलांच्या आई-वडिलांची त्याला बरीच बोलणी खावी लागली होती!ह्या कुटुंबाच्या शेजारी राहणारे दादू शेठ एकदम शांत स्वभावाचे! त्यांचंही किराणाचं दुकान होतं. धोतर, पांढरा शर्ट, टोपी असा त्यांचा कायम पेहराव असायचा. हात पाठीवर ठेवून, मान खाली घालून ते सकाळी दुकानात जाण्यासाठी जे खाली उतरत, ते एकदम रात्री दुकान बंद करून घरी येत त्याचवेळी दिसत. अत्यंत अबोल असलेले दादू शेठ क्वचितच वाड्यात कुणाशी तरी बोलताना दिसायचे.वाड्याच्या मागच्या बाजूला पंतांचं एकच घर होतं. आम्ही त्यांना काका म्हणायचो. काका कुठल्या तरी सरकारी खात्यात नोकरी करायचे. त्यांची वाड्याच्या पुढच्या भागात बहुतेक सकाळी चक्कर असायचीच. याचं कारण म्हणजे वाड्यात पुढच्या भागात हौद होता आणि त्या हौदात दोन नळ होते. वाड्यातल्या बहुतेक बायका सकाळी पाणी आल्यावर तिथं धुणं धुण्यासाठी जायच्या आणि तिथले नळ सुरू ठेवायच्या. नळ सुरू ठेवल्यामुळे काकांच्या वरच्या मजल्यावर असलेल्या घरात पाणी चढत नसे. त्यामुळे 'नळ बंद करा! घरात प्यायला पाणी नाही आणि तुम्ही इथं धुणं धुताय' हे सांगायला त्यांना बऱ्याच वेळा यावं लागायचं. त्यांनी सांगितल्यानंतर काही वेळ नळ बंद राहत, आणि थोड्याच वेळात ते हळूहळू पुन्हा सुरू होत.हे काका आम्हा मुलांमध्ये बऱ्याच वेळा खूप इंटरेस्ट घेत. त्यांची आठवण यायची ती हनुमान जयंतीच्यावेळी वाड्यात होणाऱ्या कबड्डी मॅचेसदरम्यान. हनुमान जयंतीनिमित्त त्यावेळी गुलाल वाडी व्यायामशाळेत कबड्डी सामने व्हायचे. नाशिकमधले सगळे नामवंत संघ त्यात भाग घ्यायचे. आम्ही हे सगळे सामने अतिशय उत्साहानं बघायला जायचो. त्यावेळी आमचा जवळजवळ पूर्ण दिवस मुक्काम व्यायामशाळेतच असायचा. त्या वातावरणानं भारावून जाऊन आम्ही तसेच सामने आमच्या वाड्यातही घ्यायचो. तिथल्या प्रत्येक गोष्टीचं अनुकरण आम्ही करत असू. वाड्यातल्या छोट्याशा अंगणात आम्ही खेळायचो. तयारी तर जोरदार असायची. संपूर्ण आंगण झाडून स्वच्छ करून त्यावर पाणी मारून मैदान तयार व्हायचं आणि मग ओल्या खडूनं ग्राउंड (!) आखलं जाई. या सामन्यांसाठी आम्ही वाड्यातल्या मुलांशिवाय गल्लीतल्या ओळखीच्या मुलांनाही बोलवायचो. मुलांच्या संख्येप्रमाणे संघ तयार केले जायचे. मग रीतसर सर्व संघांना रांगेत उभं करून मुख्य पाहुण्यांशी ओळख करून दिली जायची. आमचे मुख्य पाहुणे म्हणजे काकाच! त्यानंतर नाणेफेक होऊन खेळाला सुरुवात होत. खेळताना युनिफॉर्मही घालायचो; पांढरा बनियन आणि खाकी पँट! नी कॅपच्या ऐवजी गुडघ्याला हातरुमाल बांधायचो. आमचे सामने तसे अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीनं व्हायचे. अंपायर म्हणून वाड्यातली मोठी मुलं काम बघायची. सामन्यातली विश्रांतीही अगदी नियमानुसार घेतली जायची. त्या वेळात खेळाडूंना पाणी, लिमलेटच्या गोळ्या देण्याची व्यवस्था अतिशय चोखपणे केली जाई. या सगळ्यांमध्ये कायम लक्षात राहण्याची गोष्ट म्हणजे विजयी संघाची वाड्यात काढलेली मिरवणूक! अंगणातून निघालेली ही मिरवणूक चौकात येई, तिथून मग बखळीत उघडणाऱ्या दारातून बखळीला चक्कर मारून पुन्हा अंगणात येई. ह्या मिरवणुकीत विजयी संघाच्या कप्तानाला खांद्यावर घेऊन त्याच्या हातात ‘शिल्ड’ देण्यात येई. वाड्यातली मोठी मुलं ही शिल्ड पुठ्ठ्यापासून खास करून घ्यायची, छान रंगवायची. आमच्या ह्या सगळ्या गोष्टींकडे वाड्यातली मंडळी खूप कौतुकानं बघायची. तेव्हा आम्हाला जास्त स्फुरण चढे.ह्या कबड्डीच्या सामन्यांप्रमाणे भोंडला हादेखील वाड्यातला एक मेमोरेबल इव्हेंट असायचा. तसा हा फक्त मुलींचाच कार्यक्रम, पण आम्ही भोंडला संपायच्यावेळी खिरापतीसाठी जायचो. भोंडल्याचं शेवटचं गाणं ‘आड बाई आडोणी’ ऐकू आलं, की आम्ही गुपचूप तिथं जाऊन बसायचो. यामुळे आम्हाला भोंडल्याची एक-दोन गाणी म्हणता येऊ लागली होती. शेवटच्या गाण्यानंतरचा आमच्या दृष्टीनं खरा महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे प्रत्येकाची खिरापत ओळखणं! कधीकधी आमच्यातली काही मुलं आपापल्या घरचा खाऊ माहीत असल्यामुळे बहिणीनं विचारल्यावर सर्वांच्या आधीच सांगून टाकायची. त्यामुळे बहीण-भावांची चांगलीच जुंपायची. यामुळेही आम्हाला बऱ्याचदा तिथं बंदी असायची.भोंडल्याबरोबर बाहुला-बाहुलीचं लग्न हा सोहळासुद्धा उत्साहात साजरा व्हायचा. या लग्नाचं मुख्य आकर्षण म्हणजे वरातीपुढचा बँड! आम्ही मुलांनी सुरू केलेल्या या बँडमधली वाद्यं जगावेगळी होती. एकजण कंगवा घेऊन त्यावर ट्रेस पेपर लावून तोंडानं फुंकून गाणं म्हणायचा; त्याला साथ देण्यासाठी 