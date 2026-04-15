Premium|Sant Namdev-Muktabai controversy : मुक्ताईने खरंच संत नामदेवांचा अनादर केला होता? 'गुरुबोधा'च्या त्या ऐतिहासिक प्रसंगामागील नेमके वास्तव काय?

डॉ. रवींद्र शोभणेमुक्ताबाई या संत परंपरेत अभिमान बाळगावा अशा कवयित्री असताना त्यांनी संत नामदेवांविषयी असे अनादरयुक्त उद्गार का काढले असावेत? आपल्यापेक्षा नऊ वर्षांनी ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि कीर्तनकार व विठ्ठलभक्त म्हणून लौकिकप्राप्त व्यक्तीला अशाप्रकारे दूषणे देणे मुक्ताबाईच्या व्यक्तिमत्त्वाला उणेपणा आणत नाही काय? बरे, आपल्यापेक्षा मोठ्या व गुरू असलेल्या भावांचेही त्यांनी ऐकू नये?संत नामदेवांच्या चरित्रातील गुरुबोधाचे प्रकरण पाहत असताना त्यातील काही गोष्टींचा, समज-अपसमजांचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अनेक अभ्यासकांनी आपापली मते मांडून त्यांच्या या गुरुबोधाच्या बाबतीत आपले विवेचन, अनुमान काढले आहे. शंकाही उपस्थित केल्या आहेत. येथेही त्याच अनुषंगाने काही विचार, शंका मांडणे गरजेचे वाटते. पहिला मुद्दा समोर ठेवायचा, तर संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वर यांची भेट. ती नेमकी आळंदीला झाली की पंढरपुरी हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. दुसरा मुद्दा किंवा शंका घ्यायची, तर संत नामदेव निवृत्तिनाथादी भावंडांना भेटतात तेव्हा मुक्ताबाईने काढलेले उद्गार. मागील विवेचनानुसार एका गोष्टीची पुन्हा येथे पुनरावृत्ती करणे इष्ट ठरेल. नामदेवांच्या कालखंडाचा विचार करता त्यांच्या जीवनात घडलेल्या घटनांकडे, प्रसंगांकडे पाहताना कोणता आधार घ्यायचा याचा विचार करता फारसे काही हातात येत नाही. येते ते मग काही मौखिक परंपरेने, काही अपुऱ्या साधनांनी, तर काही त्या त्या संतांचे हाताशी असलेले लेखन समोर ठेवून. कारण इतक्या काळानंतर ठोस असे पुरावे हाताशी येणे कठीण कर्म ठरते. शिवाय त्यात अनेक शंका घ्यायला जागा उरतेच. हाच विचार करता संत मुक्ताईने संत नामदेवांच्या संदर्भात काढलेले उद्गार किती खरे समजायचे, हा प्रश्न पुन्हा पडतोच. कारण मुक्ताबाईच्या मुखातून असले उद्गार निघणे म्हणजे तिच्या व्यक्तिमत्त्वाला, जनसामान्यातील तिच्या प्रतिमेला बाधा आणणारे ठरते. ‘कच्चे मडके’ की भक्तशिरोमणी घडवणारी गुरुपरंपरा?.मुक्ताबाईचे मूळ उद्गार असे आहेत-अखंड जयाला देवाचा शेजार।का रे अहंकार नाही गेला।।मान अपमान वाढविसी हेवा।दिस असता दिवा हाती घेसी।।परब्रह्मासंगे नित्य तुझा खेळ।आंधळ्याचे डोहाळे का बा झाले।।कल्पतरू तळवटी इच्छिती ते गोष्टी।अद्यापि नरोटी राहिली का।।धरी कामधेनु ताक मागू जाय।ऐसा द्वाड आहे जगा माजी।।म्हणे मुक्ताबाई जाई ना दर्शना।आधी अभिमाना दूर करा।।प्रस्तुत अभंगात मुक्ताबाईच्या मते संत नामदेव किती अहंकारी आहेत, त्यांच्या अंगी अभिमान अगदी ठासून भरलेला आहे असे चित्र समोर उभे राहते. अर्थात हे चित्र संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विचार करता शंकास्पद वाटू लागते. पहिल्या काही चरणांत संत नामदेवांचा उल्लेख एकेरी आहे. उदाहरणार्थ, ‘का रे’, ‘हाती घेसी’, ‘तुझा खेळ’, ‘का बा’, ‘टाक’ इत्यादी. तर शेवटच्या चरणात ‘दूर करा’ असा उल्लेख येतो. अर्थात अंती चरण हे दीर्घ किंवा गुरू स्वरूपाचे आहे म्हणूनच ‘दूर करा’ असा शब्दप्रयोग केला आहे.या अभंगाचा जन्म कसा झाला, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. संत नामदेव निवृत्तिनाथादिक भावंडांना भेटायला आळंदीला येतात तेव्हा निवृत्तिनाथ स्वतः उठून संत नामदेवांना प्रदक्षिणा घालून त्यांच्या चरणांना वंदन करतात. मात्र आपण सतत देवाजवळ असल्यामुळे आणि आपण या सर्वांपेक्षा वयाने ज्येष्ठ आहोत हा अहंकार जागा झाल्यामुळे ते निवृत्तिनाथांना वंदन करीत नाहीत. संत ज्ञानेश्वर आणि सोपानदेवसुद्धा नामदेवांना आदराने नमस्कार करतात; पण नामदेव त्यांनाही प्रति नमस्कार करीत नाहीत. नामदेव हा सतत देवांच्या सान्निध्यात राहत असल्यामुळे त्याला अहंकार झालेला आहे, (संत नामदेवांविषयीचा हा एकेरी उल्लेख मुक्ताबाईचा अभंग समोर ठेवून) म्हणून मुक्ताबाई त्यांना उपरोक्त अभंगातून खडे बोल सुनावते. याप्रसंगी संत नामदेवांचे वय बावीस वर्षे आणि मुक्ताबाईचे वय केवळ तेरा वर्षांचे होते, हे आणखी विचार करण्याजोगे आहे. तेरा वर्षांच्या मुलीने बावीस वर्षांच्या लौकिकप्राप्त तरुणाचा (निस्सीम विठ्ठलभक्ताचा) अशा प्रकारे एकेरी शब्दात उल्लेख करावा?‘दिस असता दिवा हाती घेसी’ हा संदर्भ तसा महानुभाव साहित्यातला आहे. लीळाचरित्राचे निर्माते किंवा संकलक म्हाइंभट हे विद्वान म्हणून प्रसिद्ध होते. आपण सगळ्यांपेक्षा प्रचंड ज्ञानी आहोत, आपल्या बौद्धिक तुलनेत कोणीही उभे राहू शकत नाही, ही सामान्य जनता तृणवत आहे म्हणून तो आपल्या पायांत गवतांच्या वाक्या घालायचा आणि मी प्रखर सूर्यासारखाच आहे अशा समजातून तो दिवसाढवळ्या आपल्यासमोर दिवा घेऊन चालायचा. म्हाइंभटाची गुणवत्ता आणि अहंकार तत्कालीन जनतेला ठाऊक होताच. हा म्हाइंभट आणि त्याची अहंकारी वृत्ती मुक्ताबाईलासुद्धा ठाऊक असावी. ‘दिस असता दिवा हाती घेसी’ या ओळींचा संदर्भ असा असावा, हे नाकबूल करता येत नाही. आणि याला आणखी एक वेगळा आधार देणे येथे महत्त्वाचे वाटते - संत मुक्ताबाईच्या बोलण्यातील हा अतिरेक, हा एकेरी उल्लेख निवृत्तिनाथांना आवडत नाही. त्यावर निवृत्तिनाथ म्हणजे मुक्ताबाईचे मोठे बंधू तिला समजावतात -.निवृत्तीदेवे म्हणे ऐसे म्हणो नये।धन्य भाग्य पाहे संता आले।।आपुले स्वहित करावे आपण।संतांच्या सन्मान चुकू नये।।नामदेवासंगे देवाचा हो वोढा।प्रेमे केले वेडा पांडुरंगा।।निवृत्ती म्हणे त्यासी न म्हणे आरे तुरे।बाई ठेविता बरे डोई माते।।संत निवृत्तिनाथांनी आपल्या धाकट्या बहिणीला असे समजावल्यानंतरसुद्धा मुक्ताबाई त्यावर पुढे म्हणतात -म्हणे मुक्ताबाई घाला लोटांगण।आपणा दर्शन नलगे त्याचे।।हा सगळा संवाद किंवा प्रसंग कमी की काय म्हणून नामदेवांच्या अहंकारी वृत्तीच्या साक्षीसाठी गोरा कुंभार किंवा गोरोबा काका यांना बोलावले जाते. गोरोबा हे सगळ्यांपेक्षा वडील. तेसुद्धा शेवटी म्हणतात, ‘गोरा म्हणे कोरा राहिला ग बाई । सुन्नेभरि नाही भाजियेला ।।’ भाजियेला हा शब्द ‘कच्चे मडके’ या शब्दाशी संबंधित आहे. शेवटी नामदेव तेथून लागलीच पंढरपुरी येतात आणि विठ्ठलाच्या सल्ल्याने ते विसोबा खेचरांकडे गुरुबोधासाठी जातात.तत्कालीन प्रवासाची साधने आणि परिस्थिती पाहता या मधल्या दिवसांमध्ये संत नामदेवांनी आळंदी - पंढरपूर - औंढ्या नागनाथ असा प्रवास कसा केला असेल? सोबत कोण कोण असेल? याबाबतसुद्धा काहीही पुरावे हातात येत नाहीत. त्या काळीसुद्धा प्रवाशांना मारहाण, लुटमार, फसवणूक, खून इत्यादी प्रकारांना सामोरे जावे लागायचे. प्राचीनकाळी वाल्या कोळी आणि महानुभाव नेमदेव कोळी यांचे संदर्भ याची साक्ष देतातच. त्यामुळे सामान्य लोकसुद्धा एकट्याने प्रवास करीत नसत हे जाणवते. तीर्थावळीचा संदर्भही म्हणूनच तपासून पाहावा लागेल.संत नामदेवांनीच आपल्या अभंगगाथेत हे सगळे लिहून ठेवल्यामुळे (अर्थात पुढचा गाथेचा प्रवास अपवाद) हा भाग प्रक्षिप्त मानण्याचे कारण नाही; पण असे घडले असेल, तर पहिले बोट मुक्ताबाईकडे जाते. मुक्ताबाई या संत परंपरेत अभिमान बाळगावा अशा कवयित्री असताना त्यांनी संत नामदेवांविषयी असे अनादरयुक्त उद्गार का काढले असावेत? आपल्यापेक्षा नऊ वर्षांनी ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि कीर्तनकार व विठ्ठलभक्त म्हणून लौकिकप्राप्त व्यक्तीला अशाप्रकारे दूषणे देणे मुक्ताबाईच्या व्यक्तिमत्त्वाला उणेपणा आणत नाही काय? बरे, आपल्यापेक्षा मोठ्या व गुरू असलेल्या भावांचेही त्यांनी ऐकू नये?.मोठ्या भावाने समजूत काढल्यावरसुद्धा शेवटी 'म्हणे मुक्ताबाई घाला लोटांगण । आपणा दर्शन नलगे त्याचे ।।' अशाप्रकारे आपल्या मोठ्या भावाचेही म्हणणे उडवून लावणारी तीच का ही मुक्ताबाई असाही संशय येतो. तथापि, मुक्ताबाईचा केवळ बालहट्ट म्हणून हा भाग येथेच सोडून देता येत नाही, आणि हा प्रसंग केवळ बालहट्टापुरता मर्यादित नाही. मग मुक्ताबाईच्याच व्यक्तिमत्त्वात अहंकार भरला होता का? आपण तीन योगसंपन्न, ज्ञानी, अलौकिक अशा भावंडांची एकुलती एक लाडकी बहीण आहोत, हा अहंभाव तिच्या या वागण्या-बोलण्यात दिसून येत होता का? तर याचे उत्तर काहीसे होकारार्थी देणे भाग पडते. अन्यथा एवढ्या मोठ्या भक्ताला, ज्ञानी पुरुषाला, कीर्तनपरंपरेला आपल्या खांद्यावर वागविणाऱ्या (निवृत्ती-ज्ञानेश्वरसुद्धा ज्यांच्या मोठेपणापुढे वाकून वंदन करतात) अशा व्यक्तीचे मोठेपण मुक्ताबाईला मान्य नव्हते की अज्ञानापोटी ते तिला समजले नव्हते?मुक्ताबाईच्या बाबतीत हा विचार अधिक गंभीरपणे करावा लागेल. तो यासाठी, की मुक्ताबाई आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या कोणत्याही व्यक्तीला आदरार्थी संबोधत नाही. आणि याचे आणखी एक उदाहरण द्यायचे तर ते चांगदेवाचे देता येईल. चौदाशे वर्षांच्या (?) तपश्चर्येने सिद्धी प्राप्त झालेल्या चांगदेव वटेश्वरालासुद्धा ती एकेरी नावाने संबोधते. चांगदेवाने मुक्ताबाईला आपले गुरू मानले आणि त्यानुसार मुक्ताबाईने त्याला आपला बाळ समजून अंगाईगीतसदृश असे सहा अभंग लिहिले. चांगदेव चौदाशे वर्षे जिवंत होते ही जशी कपोलकल्पित कथा ठरू शकते, तशीच त्यांनी मुक्ताबाईला आपले गुरू मानले हीसुद्धा कपोलकल्पित गोष्ट म्हणूनच घ्यावी लागेल. येथे मुक्ताबाईचे मोठेपण मांडण्यासाठी ही कथा रचलेली असावी, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. चांगदेवांच्या भेटीसाठी ज्ञानेश्वरादी बंधू गेले आणि त्यांचा पारमार्थिक अधिकार पाहून चांगदेव त्यांना शरण आले, अशी ढोबळमानाने ही कथा सांगितली जाते. मुळात चांगदेव चौदाशे वर्षे जगले होते का? हा प्रश्न आजच्या जीवशास्त्रीय संकल्पनेनुसार तपासून पाहता केवळ अशक्य वाटते. तशीच दुसरी शक्यता चांगदेव ज्ञानेश्वरांना शरण गेले. त्यांना गुरूची एवढी निकड होती, तर ज्ञानेश्वरादी बंधूंपैकी कोणा एकाचा त्यांनी गुरू म्हणून स्वीकार केला असता. तसेही विसोबा खेचरांचे गुरू म्हणून संत ज्ञानेश्वर आणि संत सोपानदेव यांचा उल्लेख करण्यात येतो. मुक्ताबाईचे एकूण (सकलसंतगाथेत हरिपाठ धरून ४२ अभंग असल्याचा उल्लेख आहे. संदर्भ : प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, डॉ. अ. ना. देशपांडे, पान क्र. ३७६).चांगदेवांच्या चौदाशे वर्षे जगण्याच्या संदर्भात अनेक अभ्यासकांनी आक्षेप घेतला आहे. डॉ. रा. द. रानडे यांनी Mysticism in Maharashtra या ग्रंथात यावर आक्षेप नोंदवलेला आहे. पण प्राचीन व अर्वाचीन साहित्याचा इतिहास लिहिणारे डॉ. अ. ना. देशपांडे यांनी 'योगविद्येच्या बळावर आयुर्मर्यादा वाटेल तितकी वाढविता येते हे खरे नाही का?' असा प्रश्न उपस्थित करून या समजाला मान्यता दिली आहे. (संदर्भ : उपरोक्त)पुढचा मुद्दा नामदेवांच्या गुरुसिद्धीचा. संत नामदेवांवर संत जनाबाई, परिसा भागवत, संत एकनाथ इत्यादी संतांनी लिहिलेल्या चरित्रपर आणि गौरवपर अभंगांतून नामदेव आणि विठ्ठल यांचे नाते युगानुयुगाचे आहे, असा विचार मांडला आहे. कृत, त्रेता, द्वापार आणि कली या चारही युगांत श्रीविष्णू भगवानांसोबत भक्त प्रल्हाद, अंगद, उद्धव आणि नामदेव अशाप्रकारे देव आणि भक्त असे नाते या संतांनी मांडले आहे. असा भक्तावतार घेणाऱ्या नामदेवांना पुन्हा गुरुबोध घेण्याची काय आवश्यकता होती? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. 'आम्हा सापडले वर्म । करू भाग 