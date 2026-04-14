Premium|Earth crust evolution : पृथ्वीच्या पोटातील हालचालींमुळे दिवसाची लांबी बदलणार? गाभा आणि प्रावरणातील 'या' छुप्या बदलांचे धक्कादायक वास्तव!

डॉ. श्रीकांत गबाले, डॉ. श्रीकांत कार्लेकरपृथ्वीवर राहणाऱ्या सजीवांच्या दृष्टीने पृथ्वीचे कवच हा सगळ्यात महत्त्वाचा थर आहे. या थराच्या उत्क्रांतीचा इतिहासही विलक्षण आहे. आपण पाहतो ते पृथ्वीचे सगळे सौंदर्य ज्या पृष्ठभागावर एकवटले आहे, तो भाग म्हणजे पृथ्वीचे कवच. अतीव सुंदर डोंगरदऱ्या, पर्वतशिखरे, नदी, नाले, समुद्र, वृक्षवेली आणि जंगले यांनी समृद्ध असे प्रचंड पृथ्वीवरचे दुधावरच्या साईइतके पातळ, पण तितकेच भक्कम आवरण म्हणजेच पृथ्वीचे कवच! हे कवच पृथ्वीच्या अंतरंगातील लहान-मोठ्या सर्व हालचालींचे पृष्ठभागावर दृश्य आविष्कार दाखविणारे संवेदनशील आणि महत्त्वाचे ठिकाण आहे. पृथ्वीचे कवच (Crust), प्रावरण (Mantle) आणि गाभा (Core) हे तीनही स्तर वेगळे आणि स्थिर आहेत, असा पृथ्वीच्या रचनेसंबंधी जुना दृष्टिकोन होता. नवीन संशोधनानंतर या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल होत आहेत. पृथ्वी ही एक जटिल आणि सक्रिय प्रणाली आहे, हे नवीन अभ्यासांतून सूचित होत आहे. नवीन अभ्यासानुसार सर्व स्तर परस्पर जोडलेले आणि गतिशील आहेत. थरांत उष्णता, प्राकृतिक घटक आणि रासायनिक घटक यात सतत देवाणघेवाण होत असते. .Premium| Jinlin Impact Crater China : अंतराळातून आलेला ३० मीटरचा गोळा आणि सहा लाख टन टीएनटीचा स्फोट! दक्षिण चीनमधील 'त्या' विवराचे रहस्य अखेर उलगडले.पृथ्वीच्या कवचासंबंधी अलीकडील महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष असे सांगतात, की पृथ्वीवरील भूखंड फक्त वरूनच तुटत नाहीत (Continental peeling), तर भूपृष्ठाचे काही भाग तुटून खालच्या प्रावरण थरामध्ये जातात. यामुळे पृथ्वीवरील ज्वालामुखी उद्रेकाच्या घटनांत वाढ होऊ लागली आहे. यावरून पृथ्वीचे भूपृष्ठ सतत पुनर्चक्रित (Recycle) होत असते हे स्पष्ट होते. खंडीय भूपृष्ठाची उत्पत्ती खरे म्हणजे अजूनही नीटशी स्पष्ट झालेली नाही. प्राचीन (Archean) काळातील भूपृष्ठनिर्मितीबद्दल अजूनही संशोधन सुरू आहे. कवचाखाली असलेला प्रावरण थर सर्वात गतिशील स्तर असून, अलीकडील अभ्यासानुसार यात प्राचीन भूपृष्ठाचे तुकडे (लपलेले ‘ब्लॉब्स’ - Hidden Structures) सापडले आहेत. प्रावरणात दोन विशाल संरचना आहेत, ज्या पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र आणि त्यातील उष्णतेचे प्रवाह या गोष्टींवर परिणाम करतात. पृथ्वीच्या गाभ्यातील पदार्थ प्रावरणात येतात याचेही पुरावे मिळाले आहेत. प्रावरणात पाण्याचे अस्तित्व दिसून आले असून, या थरातील रिंगवुडाइटसारख्या खनिजांमध्ये पाणी साठलेले आढळून आले आहे. यामुळे प्रावरणात खोल भागात जलचक्र (Deep Water Cycle) अस्तित्वात आहे हे सिद्ध होते. याचबरोबर भूपृष्ठाखाली प्रावरणात भूकंप होतात हेही अलीकडेच सिद्ध झाले आहे. पृथ्वीचा सगळ्यात आतील थर, गाभा, हासुद्धा गतिशील आणि बदलणारा स्तर आहे, याची पुष्टी झाली आहे. पृथ्वीच्या अंतर्गाभ्याचा आकार बदलत आहे आणि त्याचा दिवसाच्या लांबीवर थोडा परिणाम होऊ लागला आहे. गाभ्यातील सोने, हीलियमसारखी तत्त्वे वरच्या प्रावरण थरात प्रवेश करतात असेही दिसून आले आहे. गाभा आणि प्रावरण यांच्या सीमारेषेवर जटिल संरचना आढळून आल्या आहेत. या संरचना अंतरंगातील उष्णतेचा प्रवाह नियंत्रित करतात आणि चुंबकीय क्षेत्रावरही परिणाम करतात.पृथ्वीच्या उत्क्रांतीत तिच्या पृष्ठभागावरील खडकाळ बाह्य कवचाची निर्मिती, त्याचा नाश आणि पुनर्निर्मिती यांचा समावेश होतो. पृथ्वीच्या कवचाच्या रचनेतील फरक इतर ग्रहांच्या कवचाच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. साधारणपणे सुरुवातीची पृथ्वी पूर्णपणे वितळलेल्या अवस्थेत असावी. सुरुवातीच्या वातावरणाचे झालेले आकुंचन (Compression), जलद अक्षीय परिवलन आणि शेजारच्या ग्रहांचा नियमित परिणाम यामुळे हे झाले असावे..४५७ ते २५० कोटी वर्षांपूर्वी कवचाखाली असलेला प्रावरण विभाग आधुनिक काळातील प्रावरणापेक्षा जास्त उष्ण होता. कालांतराने पृथ्वीची वाढ (Accretion) कमी होऊ लागल्यामुळे आणि लाव्हा साठ्यातील साठलेली उष्णता किरणोत्सर्गाद्वारे अवकाशात गेल्यामुळे पृथ्वी थंड होऊ लागली.पृथ्वीवर सर्वप्रथम कवच लाव्हा उद्रेकातूनच तयार झाले. अनेक वेळा झालेल्या उद्रेकांमुळे कवचात भूऔष्णिक ऊर्जेत (Geothermal) बदल होत राहिले.सूर्यमालेतील सर्वच ग्रहांच्या पृष्ठभागावर मोठमोठी आणि असंख्य आघात विवरे (Impact Craters) दिसून येतात. चार अब्ज वर्षांपूर्वी जेव्हा लघुग्रहांच्या आघातांची वारंवारिता आणि तीव्रता सगळ्याच ग्रहांवर वाढली होती, त्या काळातील ही विवरे असल्याचे मानले जाते. पृथ्वी कवचाच्या ५० टक्के भूप्रदेशावर त्यावेळी अशी विवरे असावीत. पृथ्वीवर आज यातील खूपच कमी आघात विवरे शिल्लक आहेत. कवचाची प्रचंड झीज आणि भूतबकांच्या हालचाली यांमुळे त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. पृथ्वीच्या प्रारंभिक कवचावर आघात विवरांमुळे चार किलोमीटर खोल आणि एक हजार किलोमीटर व्यासाची उथळ खड्ड्यांची निर्मिती झाली. त्यांच्या दरम्यान उंचावलेले प्रदेश तयार झाले.आघातामुळे पृष्ठभागाच्या वाढलेल्या तापमानामुळे काही प्रमाणात कवच वितळले व बेसॉल्टसदृश खडक तयार झाले. खोलीनुसार वाढत जाणाऱ्या तापमानामुळे, अंतरंगात, वितळलेल्या लाव्हाने मोठे प्रदेश व्यापून टाकले आणि तो वर आल्यावर त्यातील खनिजांच्या स्फटिकीभवनामुळे प्रारंभिक कवच तयार झाले. सध्याच्या काळात कवचनिर्मितीची अशी उदाहरणे नाहीत. आदिम कवच हे पृथ्वीच्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या झिजेमुळे नियमितपणे तुटले आणि इतर ग्रहांच्या प्रभावामुळे पुन्हा तयार झाले असे मानले जाते. हे अनेक दशलक्ष वर्षे सुरू राहिले आणि आदिम कवचाच्या रचनेत सतत बदल व फेरफार होत गेले. त्याचे मूळ स्वरूप ठरवण्यात यामुळे मोठी अडचण येत असते..आत्ताचे कवच हे आदिम कवचाच्या विघटनातून तयार झालेले दुय्यम कवच आहे. पृथ्वीवरील बहुतेक दुय्यम कवच समुद्राच्या तळावर मध्यभागी तयार झाले आणि त्यातून महासागरीय कवच तयार झाले. सध्याचे खंडीय कवच हे अग्निज खडकातून तयार झालेल्या तृतीयक कवचाचे उदाहरण आहे. खंडीय कवचाच्या वयाचा अंदाज ज्वालामुखींच्या उद्रेकातून करता येतो.काही वर्षांपूर्वी नेचर या जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एक संशोधनानुसार, पृथ्वीवर असलेले कवच - भूकवच - हे पृथ्वीच्या जन्मानंतर एक कठीण आवरण म्हणून सगळ्यात आधी निर्माण झाले आणि त्यानंतर लक्षावधी वर्षे उलटून गेल्यावर भूतबकांची (Tectonic Plates) निर्मिती झाली! आत्तापर्यंत असा समज होता, की पृथ्वीच्या जन्मानंतर तयार झालेल्या कवचात भूतबकांची रचना आंतर्भूत होती व या तबकांच्या हालचालींनुसार भूकवचात वेगवेगळे बदल होत गेले. मात्र, भूकवच हे एकसंध कठीण आवरण या स्वरूपात कधीच निर्माण झाले नव्हते. मेरीलँड विद्यापीठाचे भूशास्त्रज्ञ मायकेल ब्राऊन यांच्या संशोधनानुसार, पृथ्वीच्या जन्मानंतर दहा कोटी वर्षांनंतर तयार झालेले भूकवच एकसंध व कठीण होते. त्यानंतर काही लाख वर्षांनी त्यावर वलीकरण (Folding) झाले आणि कवचाला भेगाही पडल्या. त्यातूनच भूतबके निर्माण झाली आणि त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या.या प्रारंभिक कठीण आवरणातूनच (Stagnent Lid) अनेक क्रिया-प्रक्रिया घडून भूखंडांची निर्मिती झाली असावी. त्यानंतर खूप उशिरा भूतबकनिर्मिती होऊन पृथ्वीवर भूकंप, ज्वालामुखी या घटना घडायला सुरुवात झाली असावी. यानिमित्ताने हे लक्षात घेणे उचित ठरेल, की आज नोंद झालेला पृथ्वीवरचा पहिला ज्वालामुखी उद्रेक साडेतेरा कोटी वर्षे जुना आहे. या संशोधनाचा असाही अर्थ होऊ शकतो, की भूतबक विवर्तनि (Plate Tectonics) म्हणजे भूतबकांची हालचाल ही पृथ्वीवरची अगदी अलीकडची घटना आहे. हे संशोधन अनेक दृष्टींनी क्रांतिकारी असून, त्यात भूशास्त्राच्या पुस्तकांचे पुनर्लेखन करण्याची वेळ आल्याचे संकेत असल्याचे संशोधनकर्त्यांना वाटते आहे!पृथ्वीचे भूकवच हे सियाल व सीमा या दोन उपथरांनी बनले असून, त्याखाली प्रावरणासकट असलेल्या या पृथ्वीच्या भागास शिलावरण (Lithosphere) असे म्हटले जाते. पृथ्वीच्या एकूण घनफळाच्या केवळ एक टक्का एवढेच घनफळ भूकवचाने व्यापले आहे. पृथ्वीजन्मानंतर तयार झालेले हे कवच त्याच्या प्रारंभिक अवस्थेत खूपच पातळ होते. नंतरच्या काळात ते जाड होत गेले. भूकवचाचे तापमान खोलीनुसार २०० अंशांपासून ४०० अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढताना आढळून येते..भूकवचाचे सामान्यपणे भूखंडीय कवच (Continental Crust) आणि सागरी कवच (Oceanic Crust) असे दोन प्रकार ओळखले जातात. भूखंडीय कवच ३० ते ५० किलोमीटर जाडीचे आहे आणि त्यात प्रामुख्याने ग्रॅनाइट खडकांचे आधिक्य असते. सागरी कवच केवळ पाच ते दहा किलोमीटर जाडीचे असून, ते बेसॉल्ट खडकाचे आहे. दोन्ही प्रकारांतील खडकांच्या घनतेनुसार त्यांचे तरंगत्व (Buoyancy) ठरते. भूखंडीय कवचाच्या कमी घनतेमुळे व जास्त जाडीमुळे त्याची उंची जशी जास्त, तशी खोलीही जास्त असते. भूखंडीय कवचात ठरावीक खोलीनंतर सागरी कवचाचे गुणधर्म आढळू लागतात. ज्या खोलीवर हे गुणधर्मातील बदल आढळू लागतात, त्या खोलीवरील भागास कॉनरॅडची विलगता (Conrad Discontinuity) असे म्हटले जाते. खंडीय कवचाच्या तुलनेत सागरी कवच २० कोटी वर्षेच जुने असल्याचे दिसून येते. भूतबक सिद्धांतानुसार सागरी कवचाची निर्मिती, खंडीय कवचाच्या निर्मितीनंतर सागरी मध्य पर्वतरांगांतून (Mid oceanic ridge) झाली.भूगर्भात १६०० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान असून, उष्णता सतत उत्सर्जित होत असते. त्यामुळे कवचनिर्मितीनंतर भूखंड आणि सागरतळ कवच असे भाग तयार होऊन भूकवच त्रुटित आणि खंडित झाले. काही काळानंतर त्यांची तबके बनली. गेल्या चार अब्ज वर्षांपासून त्यांची हालचाल सुरू असल्याची पूर्वीची कल्पनाही या नवीन संशोधनानंतर बदलावी लागणार आहे. तबकांची हालचाल नेमक्या कोणत्या बलामुळे होते, याचा शोध घेत असताना असे लक्षात आले की पृथ्वीच्या अंतरंगात कवचाखाली असलेल्या प्रावरण विभागाच्या तळभागातून म्हणजे २,९०० किलोमीटर खोलीपासूनच खडकांचे तापमान वाढू लागते आणि त्यामुळे त्याचे तरंगत्व वाढते व परिणामी तबकांची हालचाल सुकर होते.पृथ्वीवर पहिले भूखंड ज्या पर्यावरणात तयार झाले व स्थिर झाले, त्याबद्दल अनेक मतप्रवाह आहेत. आज अस्तित्वात असलेले प्राचीन खडक ४ ते २.५ अब्ज वर्षांपूर्वीचे असून ते बेसॉल्टच्या अर्ध विलयनाने (Partial melting) तयार झाले असावेत असे मानले जाते. मायकेल ब्राऊन यांना पश्चिम ऑस्ट्रेलियात टेरीन प्रांतात ३५ किलोमीटरपेक्षा जास्त जाडीच्या व ३.५ अब्ज वर्षे जुन्या बेसॉल्ट शिलाप्रदेशात अवशिष्ट खडकांचे नमुने सापडले. त्यांची निर्मिती ही कवचातील उच्च भूऔष्णिक कल (Gradient) लक्षात घेऊनच नेमकेपणाने सांगता येते. सध्याच्या तबक सिद्धांताने त्याची उकल होत नाही. त्यामुळे आधी कवचनिर्मिती आणि नंतर तबके व अनुषंगिक भूकंप आणि ज्वालामुखी उद्रेक अशा भूकवच उत्क्रांतीच्या नवीन संकल्पनेची त्यांनी मांडणी केली आहे.डॉ. श्रीकांत गबाले पुणेस्थित ग्राफियाज सोल्युशन्स प्रा. लि.चे संचालक आहेत. 