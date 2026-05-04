Premium|Nutrition and TB Prevention : टीबीच्या लढाईत 'पोषण' सर्वात मोठे शस्त्र; नव्या लस संशोधनातून धक्कादायक वास्तव समोर

टीबीवरील व्हीपीएम १००२ आणि इम्युवॅक या दोन्ही लशी ज्या मुलांचे आणि प्रौढांचे पोषण चांगले आहे आणि बॉडी मास इंडेक्स १८पेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्तींमध्ये अधिक परिणामकारक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे योग्य पोषण हा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. या लशींसंदर्भातील संशोधन आशादायक आहे हे नक्की. तथापि, याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या संशोधनाकडे अधिक तपशिलात आणि बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. या घटकाला अनेक सामाजिक-आर्थिक आयाम आहेत, हे आपण जाणतोच. गोष्ट आहे २००० सालातील. डर्बन या दक्षिण आफ्रिकेतील देशात आंतरराष्ट्रीय एड्स परिषद भरली होती आणि या परिषदेत बोलताना युगांडा देशातील संशोधक आणि फिजिशियन पीटर मुग्येन्यी यांनी एक वाक्य उच्चारले आणि सारेजण स्तब्ध झाले. ते म्हणाले, ‘‘औषधं कुठं आहेत? जिथं आजार नाही तिथं औषधं आहेत, आणि आजार कुठं आहे? जिथं औषधं नाहीत तिथं आजार आहे.’’ ते हे बोलत होते एड्स आजारावरील ॲँटिरेट्रोव्हायरल औषधांबाबत. या आजाराचे सर्वाधिक रुग्ण असणाऱ्या आफ्रिकेत ही महागडी औषधे मिळणे जवळपास दुरापास्त होते. अगदी रास्त शब्दांत त्यांनी आपली ही खंत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडली होती. आजही एड्सच काय, पण इतर अनेक आजारांच्या बाबतीत तिसऱ्या जगातील देशांची अवस्था फारशी वेगळी नाही. टीबीही त्यात आलाच. क्षयरोग म्हणजेच टीबी किंवा एड्ससारख्या आजारांवरील महागड्या उपचारांसाठी अनेकदा भारतासारख्या देशाला आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते, ही नकोशी वाटणारी पण कठोर वस्तुस्थिती आहे. .आज भारतात टीबीचे सुमारे २८ लाख रुग्ण आहेत. जगातला प्रत्येक चौथा टीबी रुग्ण भारतात आहे. कोणत्याच औषधांना दाद न देणारा टीबी सध्या वाढतो आहे. असे रुग्ण भारतात सर्वाधिक आहेत. टीबीसाठी गाव-शहराबाहेर पूर्वी रुग्णालये असत, त्या युगात परत जायची वेळ येऊ नये, म्हणून आपण या आजाराकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. भारतातदरवर्षी सव्वादोन ते चार लाख मृत्यू टीबीमुळे होतात; दर तीन मिनिटाला दोन मृत्यू! गरिबी, कुपोषण, व्यसनाधीनता, लोकसंख्येची दाटीवाटी, एचआयव्ही संसर्ग या सगळ्यांमुळे भारतात टीबी एक मोठी समस्या होऊन बसली आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे तीन लाख मुले आई-वडिलांच्या टीबीमुळे शाळा सोडतात. बायकांचे हाल तर अजून वाईट. बाईला टीबी झाला तर नवरा हाकलून देतो, माहेर आधार देत नाही. गडी माणसाची छोटी-मोठी नोकरी टीबीमुळे हातची निघून जाते. टीबी केवळ आजार नसून, त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणाम भयावह आहेत.टीबी निर्मूलनासाठी...क्षयरोग ही भारतासमोरील सार्वजनिक आरोग्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण समस्या आहे. २०२०मध्ये पूर्वीचा रिव्हाइज्ड नॅशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्रॅम (आरएनटीसीपी) त्याचे नाव बदलून नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रॅम करण्यात आले. यामध्ये टीबी आजाराचे निर्मूलन २०२५पर्यंत करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. जागतिक पातळीवर हे उद्दिष्ट २०३०पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित केलेले असताना भारताने अधिक निश्चयाने हे उद्दिष्ट पाच वर्षे आधीच पूर्ण करण्याचा निर्धार केला. तथापि, २०२५पर्यंत आपण हे पूर्ण करू शकलो नाही ही वस्तुस्थिती आहे. टीबीमुक्तीच्या दिशेने वेगाने जाण्यासाठी २०२२मध्ये देशभरात ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत’ अभियान सुरू करण्यात आले. या अभियानाचा मुख्य उद्देश रुग्णांना अधिक चांगल्या स्वरूपाचे पोषण, निदान आणि व्यवसायविषयक मदत करून टीबी उपचार अधिक गुणकारी करण्याकरिता प्रयत्न करणे, असा होता. याअंतर्गत टीबीमुक्तीमध्ये समाजाचा लोकसहभाग कसा वाढवता येईल, या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली. 'निःक्षय मित्र' हे यातील एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल! यामध्ये समाजातील व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, पालिका/महापालिका यांनी टीबी रुग्ण दत्तक घेऊन त्यांना पोषणविषयक, तसेच सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सहा महिन्यांकरिता मदत करणे अपेक्षित आहे. टीबीमुक्तीचे अभियान लोक चळवळीमध्ये रूपांतरित व्हावे यासाठी उचलण्यात आलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हटले पाहिजे..टीबी मुक्त भारत अभियान, निःक्षय पोषण योजना यांसारख्या योजना राबवून शासन या प्रश्नाला मनःपूर्वक भिडण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपल्या परिसरातील टीबी रुग्ण दत्तक घेऊन त्याला सकस आहाराकरिता देणगी देऊन त्याला बरे होण्याकरिता समाजातील दानशूर व्यक्तींना हातभार लावण्यासाठी उद्युक्त करणारी निःक्षय पोषण योजना अत्यंत कल्पकरित्या आखण्यात आलेली आहे. शासन आणि समाज एकत्र येऊन कार्यरत झाल्याविना टीबीमुक्त भारताचे स्वप्न साकार होणार नाही. याबाबतीत नव्वदच्या दशकात इंग्लंडने जे केले त्यातून आपल्याला बरेचसे शिकण्यासारखे आहे. नव्वदच्या दशकात एड्सच्या साथीबरोबर युरोपातही टीबीचे नगण्य असणारे प्रमाण काही प्रमाणात वाढले. यावेळी इंग्लंडमधील सुज्ञ समाजाने सामाजिक भान राखत आपली जबाबदारी ओळखली आणि आपापल्या भागातील टीबी रुग्ण त्याच परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांनी दत्तक घेतले. हे रुग्ण वेळेवर औषधे घेत आहेत का याकडे लक्ष देणे, शासकीय आरोग्य संस्थांमधून औषधे मिळण्यासाठी त्यांना काही अडचण असेल तर त्यासंदर्भात त्यांना मदत करणे, त्यांना इतर कौटुंबिक बाबतीतही मदत करून त्यांचे मानसिक-भावनिक आरोग्य जपणे यांसारख्या बाबी सामान्य ब्रिटिश नागरिकांनी मनापासून केल्या. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांच्या देशातील टीबीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली. याप्रकारे निःक्षय मित्र योजना सामाजिक चळवळ झाली, तर त्याचा खूप चांगला परिणाम आपल्या देशातील टीबी नियंत्रणावर होईल.उपचाराविना असणारा एक टीबी रुग्ण वर्षभरात १० ते १५जणांना टीबी आजाराचा संसर्ग देतो. टीबी रुग्णामध्ये आजाराचे निदान होऊन उपचार सुरू झाल्यानंतर दोन ते तीन आठवड्यांतच त्याचा इतरांना संसर्ग देण्याचा धोका नाहीसा होता. यामुळेच टीबी रुग्णांचे निदान वेळेत होणे आवश्यक आहे. निदान झाल्यावर त्याने त्याचे उपचार वैद्यकीय सल्ल्याप्रमाणे घेणे आवश्यक आहे. हे उपचार तुलनेने अधिक काळाचे असल्याने (सामान्य टीबी रुग्णासाठी सहा महिने) ते नियमित घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा औषधांना न जुमानणारा टीबी वाढण्याची शक्यता असते. औषधांना न जुमानणाऱ्या टीबी आजाराचा उपचार अधिक कालावधीचाआणि अधिक महागडा असतो. यासाठीच टीबी रुग्णांचे नियमित निदान आणि नियमित उपचार महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये घरातील व्यक्ती, समाजातील व्यक्ती खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. सध्या भारतात अनेक औषधांना न जुमानणाऱ्या टीबी आजाराचा प्रभाव वाढतो आहे. एकूण रुग्णसंख्येच्या चार तेपाच टक्के रुग्ण या स्वरूपाचे आहेत. अशा टीबीची औषधे अधिक महागडी आहेत. पण ही औषधे तरी महागडी का असावीत? याकरिता आरोग्य कार्यकर्त्यांनी आवाज उठविणे आवश्यक आहे. मुळात नफेखोरीसाठी फार्मा कंपन्या अशा जीवनावश्यकऔषधांच्या किमती अव्वाच्यासव्वा वाढवून ठेवतात. मुळात मानवी जीवनाच्या किमतीपेक्षा औषधांची किंमत अधिक महत्त्वाची आहेका, हाही कळीचा मुद्दा आहे. पेटंट लॉ आणि इतर संबंधित कायदे यामध्ये आवश्यक बदल करून अशी औषधे गरजू रुग्णांना स्वस्तात कशी मिळतील, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सध्या भारतासारख्या देशातील आणि जगभरातील टीबी रुग्णांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी टीबी संदर्भातील नवनवीन लशींसंदर्भात संशोधन सुरू आहे..टीबीवरील लसया पार्श्वभूमीवर ९ एप्रिल २०२६ रोजी द ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेले नवीन टीबी लशीसंदर्भातील एक संशोधन आपली आशा आणि उमेद पल्लवित करणारे आहे. आयसीएमआर आणि भारत सरकारचा जैवतंत्रज्ञान विभाग यांच्यावतीने क्षयरोगविरोधी अशा दोन महत्त्वाच्या लशींचे फेज ३ क्लिनिकल ट्रायल नुकतेच पार पडले. त्याचा संशोधन अहवाल प्रकाशित झाला आहे. त्यानुसार, व्हीपीएम १००२ आणि इम्युवॅक या दोन लशी लहान मुले आणि ५ ते १८ वयोगटातील कुमारवयीन मुलांमधील फुप्फुसाचा आणि फुप्फुसबाह्य क्षयरोग आजारापासून संरक्षण मिळण्यासाठी पोषण पुरवणीसह वापरली तर परिणामकारक ठरतील, असे या संशोधनावरून दिसून येते आणि विशेषतः या लशी सर्वच वयोगटासाठी फुप्फुसबाह्य टीबी संरक्षणाकरिता उपयुक्त आहेत, हे लक्षात घेता एकूण टीबी रुग्णांची संख्या कमी करण्यात त्यांचा फायदा होऊ शकतो. कारण टीबीच्या एकूण रुग्णांपैकी सुमारे एक तृतीयांश रुग्ण फुप्फुसबाह्य स्वरूपाचे असतात.सध्या बीसीजी ही क्षयरोगावरील एकमेव लस आहे. या लशीमुळे पाच वर्षांखालील मुलांचे गंभीर स्वरूपाच्या क्षयरोगापासून रक्षण होते. तथापि, पाच वर्षांवरील वयोगटात क्षयरोग प्रतिबंधासाठी तिचा फारसा उपयोग होत नाही. सध्या आपण नवजात बालकाला बीसीजी ही लस देतो, त्यानंतर ५ ते ८ वर्षे, १२ ते १४ वर्षे, १८ ते ३५ वर्षे या वयोगटात बूस्टर म्हणून व्हीपीएम १००२ ही रिकॉम्बिनन्ट लस वापरली, तर ती जोखमीच्या समूहांना तसेच सर्वसाधारण लोकांनाही फुप्फुसाच्या आणि फुप्फुसबाह्य क्षयरोगापासून काही संरक्षण देऊ शकते, असे हे संशोधन सांगते आहे.व्हीपीएम १००२ आणि इम्युवॅक या दोन्ही लशी ज्या मुलांचे आणि प्रौढांचे पोषण चांगले आहे आणि बॉडी मास इंडेक्स १८पेक्षा अधिक आहे अशा व्यक्तींमध्ये अधिक परिणामकारक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे योग्य पोषण हा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. त्याशिवाय या घटकाला अनेक सामाजिक-आर्थिक आयाम आहेत, हे आपण जाणतोच..या दोन टीबीविरोधी लशीसंदर्भातील हे संशोधन आशादायक आहे हे नक्की. तथापि, याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या संशोधनाकडे अधिक तपशिलात आणि बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. वैज्ञानिक सत्यासाठी केवळ अंधश्रद्धाच अडथळा ठरतात असे नव्हे, अनेकदा अवतीभवती फोफावलेल्या बाजाराची नफेखोर वृत्तीदेखील वैज्ञानिक तथ्याचा विपर्यास करू शकते, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आपण २०२५पर्यंत टीबीमुक्त भारताचे स्वप्न पाहिले होते, ते थोडेसे दूर गेले आहे हे नक्की. टीबीविरुद्धच्या नव्याने येणाऱ्या या लशी एक नवीन आशा घेऊन येत आहेत, पण एव्हरीथिंग इज ट्युबरक्युलोसिस या आपल्या पुस्तकात जॉन ग्रीनने म्हटल्याप्रमाणे, ‘आपण टीबी केवळ औषधांनी आणि लशींनी बरा करू शकत नाही. आपण टीबीच्या मूळ कारणावर मात केली पाहिजे आणि ते मूळ कारण आहे अन्याय. ज्या जगात सर्वांना पोटभर खायला मिळते, प्रत्येकाला परवडेल अशी आरोग्य सेवा मिळते आणि प्रत्येकाला माणुसकीने वागवले जाते, त्या जगात टीबीला थारा नाही. आपणच या आजाराचे कारण आहोत तर आता आपणच त्याचा उपचार झाले पाहिजे.’ या सोप्या दिसणाऱ्या आणि सोप्या भासणाऱ्या वाक्याचा अर्थ सोपा आहे, पण तो व्यवहारात उतरविण्यासाठी आपली राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती अधिक महत्त्वाची आहे. सामाजिक, आर्थिक विषमता, सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त आणि परवडणारी आरोग्य सेवा सहजतेने मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, परिघावर जगणाऱ्या समाजसमूहाला अन्न, पाणी, ऊर्जा, घरे यांपासून वंचित राहावे लागणे, वाढती बेरोजगारी, आरोग्यासाठी खिशातून करावा लागणारा खर्च, आरोग्यासाठी अपुरा शासकीय निधी, फार्मा कंपन्यांची नफेखोरी या आणि अशा अनेक घटकांमुळे टीबीमुक्त भारताची आपली वाट बिकट होते आहे.या सामाजिक-आर्थिक अडथळ्यांवर मात करणे हीच टीबीवरील खरीखुरी लस आहे. तीच आपल्याला टीबीमुक्त भारताची खरीखुरी वाट दाखवेल, आणि म्हणूनच औषधे, लस यासोबतच सकारात्मक व्यवस्थात्मक बदलाकडेही आपण लक्ष द्यायला हवे. निरामय आरोग्याकडे जाण्यासाठी शॉर्टकट्स नसतात, हे आपण लक्षात ठेवलेले बरे!.द ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात...व्हीपीएम १००२ (रिकॉम्बिनन्ट बीसीजी) आणि इम्युवॅक या दोन लशींची परिणामकारकता आणि सुरक्षितता याबाबत अभ्यास करण्यात आला आहे.सहा राज्यांतील १८ ठिकाणी आणि सहा वर्षांवरील सुमारे १२,७१७ रुग्णांमध्ये या लशींच्या परिणामांची शास्त्रीय पद्धतीने चिकित्सा करण्यात आली. यात निवडलेल्या सर्व व्यक्ती क्षयरोग असलेल्या व्यक्तीच्या घरातील होत्या. त्यांना तीन गटांत विभागून या दोन लशी आणि प्लासिबो (लस नसलेले इंजेक्शन) अशा स्वरूपात इंजेक्शन्स देण्यात आली. लस घेतल्यानंतर सुमारे ३८ महिने या सर्व गटांतील व्यक्तींचा पाठपुरावा करण्यात आला आणि त्यानंतर मिळालेल्या निरीक्षणांचे, आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले.सर्वसाधारणपणे या संशोधनावरून असे दिसते, की व्हीपीएम १००२ ही लस फुप्फुसाच्या क्षयरोगापासून संरक्षण देत नाही. तथापि, फुप्फुसबाह्य क्षयरोगापासून मात्र ती निश्चितपणे संरक्षण देते. ६ ते १४ वर्षे या वयोगटातील मुलांना ही लस सर्व प्रकारच्या क्षयरोगापासून संरक्षण देते. ज्यांचे पोषण उत्तम आहे अशा अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींना ही लस संरक्षण देते. फुप्फुसबाह्य टीबी आजाराचा धोका कमी करण्यात तिची परिणामकारकता ५०.४ टक्के इतकी आहे.इम्युवॅक ही लस सर्वसाधारणपणे टीबी आजाराविरुद्ध संरक्षण देत नाही, परंतु ६ ते १० वर्षे वयोगटातील मुलांना सर्व प्रकारच्या टीबीपासून ही लस संरक्षण देते आणि ज्या व्यक्तीचे पोषण उत्तम आहे अशा अठरा वर्षांखालील व्यक्तींमध्ये ही लस फुप्फुसाच्या टीबीसाठीदेखील गुणकारी आहे, असे दिसते.डॉ. प्रदीप डॉ. प्रदीप आवटे निवृत्त राज्य सर्वेक्षण अधिकारी आहेत. 