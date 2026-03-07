Premium|Snow Economy Trends : स्नो इकॉनॉमी; बदलत्या हवामानात शाश्वत विकासाची नवी दिशा

अरविंद रेणापूरकरहिवाळी पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था जगभरात बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या टप्प्यावर उभी आहे. संतुलित धोरणे आणि नवकल्पनांच्या साहाय्याने ती शाश्वत विकासाचे प्रभावी साधन ठरू शकते. अन्यथा बर्फावर उभारलेली अर्थव्यवस्था वितळण्याचा धोका वाढत जाईल.स्वित्झर्लंड, अमेरिका, चीन यांसारख्या देशांबरोबरच काश्मीरचे हिवाळी पर्यटन नयनरम्य असते. या पर्यटनामुळे अर्थव्यवस्थेला भक्कम चालना मिळते. यालाच ‘स्नो इकॉनॉमी’ म्हणतात. परंतु २०२६च्या सुरुवातीला जगभरात या अर्थव्यवस्थेची दोन भिन्न चित्रे दिसून आली. एकीकडे चीनसारख्या देशांत झपाट्याने वाढणारा बर्फच्छादित क्रीडा प्रकारांवर आधारित उद्योग, तर दुसरीकडे अमेरिकेचा पश्चिम भाग आणि काश्मीरसारख्या प्रदेशांत घटत्या हिमवर्षावामुळे निर्माण झालेली गंभीर आर्थिक चिंता. .Premium|State of Finance for Nature 2026 : चिंता करूया विश्वाची...आणि देशाची!.लोकशाहीप्रधान देशात पर्यटनाला आणि परदेशी पर्यटकांना मनसोक्त फिरण्याची मुभा असली, तरी चीनसारख्या एकाधिकारशाही देशात पर्यटन व्यवसाय काहीअंशी देशार्तंगत नागरिकांपुरताच मर्यादित असतो. अर्थात आजमितीस चीनच्या ‘स्नो इकॉनॉमी’चे जागतिक पातळीवर कौतुक होत असताना त्यात कितपत तथ्य आहे, हे कळणेही कठीण. चीनच्या सरकारी अधिपत्याखाली असलेल्या वर्तमानपत्रात म्हटल्यानुसार, चीनमध्ये हिवाळी पर्यटन आणि क्रीडा क्षेत्र गेल्या दशकात झपाट्याने वाढले आहे. उत्तर चीनमधील हर्बिन आइस ॲण्ड स्नो वर्ल्ड आणि हेबेई प्रांतातील चोंगली स्की रिसॉर्ट्ससारखी लोकप्रिय स्थळे पर्यटकांना आकर्षित करतात. दक्षिणेकडील शहरांमध्येही कृत्रिम बर्फाच्या साहाय्याने इनडोअर स्की पार्क उभारल्यामुळे विंटर गेम्स आता केवळ उत्तरेकडील प्रांतापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत, हे सिद्ध होते.चीनच्या क्रीडा महासंचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१६मध्ये सुमारे ३६४.७ अब्ज युआन असलेली स्नो इकॉनॉमी २०२४पर्यंत ९८० अब्ज युआनवर पोहोचल्याची नोंद झाली आहे (एक युआन म्हणजे भारतीय चलनात ११ ते १२ रुपये). २०२२मधील बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकनंतर या क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली. देशातील तीस कोटी लोकांनी हिवाळी स्पर्धेत सहभागी होण्याचे लक्ष्य ठेवले. सरकारने २०३०पर्यंत याची उलाढाल १.५ ट्रिलियन युआनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला. या बळावर चीनमध्ये स्नो इकॉनॉमीची भरभराट झाल्याचा दावा केला जात आहे. या वाढीमागे तीन प्रमुख घटक आहेत. एक, स्थानिक प्रशासनाकडून क्रीडांगण, स्की रिसॉर्ट्स आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी दिलेले अनुदान. दोन, कृत्रिम बर्फनिर्मिती, मशीन सिम्युलेशन स्की आणि इनडोअर रिसॉर्ट्समुळे भौगोलिक मर्यादा दूर झाली. आणि तीन, फिटनेस, विरंगुळा आणि पर्यटनासाठी विंटर गेम्सना मध्यमवर्गीयांकडून मागणी वाढत आहे. एकूणच या पार्श्वभूमीवर हिमपर्यटनाला चालना मिळाली आहे..चीनमधील ७९ इनडोअर स्की रिसॉर्ट्सपैकी सुमारे ७० टक्के रिसॉर्ट्स दक्षिणेकडील प्रांतात आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचा ग्राहकवर्ग वाढला आहे. या उद्योगाच्या विस्तारामुळे हॉटेल, वाहतूक, खानपान, उपकरणनिर्मिती आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट यांसारख्या पूरक उद्योगांनाही बळ मिळाले. ईशान्य चीनमधील जिलिन प्रांतातील चांगबई पर्वतरांगेतील हिमवर्षाव, दीर्घ हिवाळी हंगाम आणि निसर्गसौंदर्य यांमुळे अनेक स्की रिसॉर्ट्स विकसित झाली आहेत. स्थानिक खाद्यसंस्कृती, बर्फाळ प्रदेशात दिसणारी रम्य दृश्ये आणि स्कीइंग यांमुळे दरवर्षी पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. चीन पर्यटन अकादमीच्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ या कालावधीत चीनमधील हिमपर्यटनस्थळांवर ५० कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी भेटी दिल्याचा अंदाज आहे. आणि यातून ७२० अब्ज युआनपेक्षा जास्त महसूल मिळल्याचा दावा केला जात आहे. या आकडेवारीवरून स्नो इकॉनॉमी चीनसाठी वाढीची महत्त्वाची संधी ठरत असल्याचे स्पष्ट होते.स्वित्झर्लंडची जगाला भूरळस्वित्झर्लंडच्या बर्फात खेळण्याची मजा काही औरच! जगभरातील असंख्य पर्यटक आल्प्स पर्वतरांगेत जातात. झरमॅट शहर स्नो इकॉनॉमीच्या यशस्वी उदाहरणांपैकी एक आहे. आल्प्स पर्वतरांगेतील मॅटरहॉर्न पर्वताच्या सान्निध्यात वसलेले झरमॅट हे जगातील प्रमुख स्की पर्यटन केंद्रांपैकी एक आहे. येथे स्किइंग, स्नोबोर्डिंग, हायकिंग, केबल कार, लक्झरी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स यांचा समावेश असलेली पर्यटन साखळी विकसित झाली आहे.अमेरिकेच्या पश्चिम भागात संकटअमेरिकेच्या पश्चिम भागात मात्र चित्र उलटे दिसत आहे. २०२६चा हिवाळी हंगाम रॉकी पर्वतरांगेतील स्की रिसॉर्ट्ससाठी कठीण ठरल्याचे दिसून येतो. कोलोरॅडो आणि युटाह राज्यांमध्ये बर्फ सरासरीपेक्षा खूप कमी पडला असून काही ठिकाणी तो नीचांकी पातळीवर आहे. उच्च तापमान आणि कमी हिमवादळांमुळे अनेक स्की रिसॉर्ट्सना पूर्ण क्षमतेने काम करता आले नाही. काही उद्योग अहवालांनुसार, स्कीअर व्हिजिट्सचे प्रमाण सुमारे २० टक्के घटले. पर्यटकांनी बुकिंग रद्द केल्याने स्थानिक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि भाड्याने देण्यात येणाऱ्या घरांना मोठा फटका बसला. काही पर्वतीय शहरांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून असल्याने या ओहोटीचा मोठा परिणाम झाला आहे. याशिवाय कामगार संपांनीही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची केली. तज्ज्ञांच्या मते, कमी हिमवर्षाव हवामान बदलाचा दीर्घकालीन परिणाम आहे. हिमसाठा कमी झाल्यास उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई आणि वणव्याचा धोका वाढतो, कारण पश्चिम अमेरिकेतील पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणात हिमवर्षावावर अवलंबून असतो..Premium|Arctic Ocean: ग्रीनलँड ताबा प्रस्तावानंतर आर्क्टिक महासागर चर्चा केंद्रस्थानी.काश्मीरची ढासळती स्नो इकॉनॉमीहिमालय पर्यटन हे जीडीपीच्या ८ ते १५ टक्के योगदान देते. या व्यवसायामुळे ७.३ दशलक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती होण्यास हातभार लागतो. भारतात स्की पर्यटन मर्यादित असून ते गुलमर्ग, औली येथे आहे. अलीकडे भारतातील काश्मीर खोऱ्याची स्नो इकॉनॉमी संकटात आहे. हिमाच्छादित डोंगर, गोठलेली तळी आणि हिवाळी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला हा प्रदेश आता बर्फविरहित हिवाळ्यांचा सामना करत आहे. ‘चिल्लई कलान’ या पारंपरिक थंडीच्या काळात पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर हिमवर्षाव होत असे. मात्र अलीकडील वर्षांत हा काळ अनेकदा कोरडा जातो. गुलमर्गसारख्या स्की रिसॉर्ट्समध्ये पर्यटकांची संख्या घटली आहे. हॉटेल्स, दुकाने ओस पडली असून गाइड, घोडेस्वार व हंगामी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. अर्थात हिमवर्षावातील घट फक्त पर्यटनापुरती मर्यादित नाही. कारण बर्फ हा काश्मीरसाठी नैसर्गिक जलसाठा आहे. तो हळूहळू वितळून नद्या, झरे आणि भूजलाला पाणी पुरवतो. पण मुळातच हिमवर्षाव कमी झाल्यामुळे झेलमसारख्या नद्यांचा प्रवाह घटताना दिसून येत आहे. याचा परिणाम शेती, पाणीपुरवठा आणि जलविद्युत उत्पादनावर होत आहे. सफरचंद, चेरी, अक्रोड आणि केशर यांसारख्या पिकांना विशिष्ट थंड हवामान आवश्यक असते. उबदार हिवाळ्यांमुळे उत्पादन घटते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते आहे. पाणीटंचाईमुळे सिंचनाचा खर्च वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पर्यटन, शेती, ऊर्जा आणि जलव्यवस्थापन या सर्व क्षेत्रांत समन्वित धोरणे आवश्यक आहेत. ऑफ सीझन पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम विकसित केल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला पर्यायी आधार मिळू शकतो.पर्यटनस्थळांची स्थितीस्नो इकॉनॉमी प्रामुख्याने स्की, स्नो बोर्डिंग, हिवाळी पर्यटन आणि रिसॉर्ट्सवर अवलंबून आहे. सन २०२४-२५च्या हंगामात जगभरात ३६६ दशलक्ष स्कीअर व्हिजिट्स झाल्या (संदर्भ : स्वित्झर्लंडच्या लॉरेट वानाट संस्थेचा अहवाल). अर्थात हा उद्योग वेगाने वाढत असला तरी हवामान बदलाचे मोठे आव्हान आहे.युरोप : जागतिक स्की इकॉनॉमीपैकी सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मार्केट शेअर युरोपमध्ये आहे. आल्प्सला दरवर्षी १२० दशलक्ष पर्यटक भेट देतात. ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड देशांचे स्नो इकॉनॉमीमध्ये प्रमुख योगदान आहे. २०२५मध्ये युरोप स्की मार्केटची उलाढाल ७०५ दशलक्ष डॉलरच्या आसपास राहिली.चीन : सन २०२४-२५मध्ये २६ दशलक्ष स्कीअर डेजची नोंद झाली, जी स्वित्झर्लंडपेक्षा जास्त आहे. हिम आणि बर्फ उद्योगाने २०२५मध्ये सुमारे १४० अब्ज डॉलरचा टप्पा पार केला. तर, २०२५-२६ हंगामात स्की रिसॉर्ट्समध्ये ९.७ अब्ज डॉलर खर्च झाल्याची नोंद झाली.जपान : सन २०२५मध्ये स्की रिसॉर्ट्सची संख्या कमी (४१७) असली, तरी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या संख्येत वाढ नोंदली गेली (८० टक्के स्कीअर्स). जपानमध्ये होक्काइडो, नागानो यासाठीची प्रमुख ठिकाणे आहेत. २०२५मध्ये माउंटन आणि स्की रिसॉर्ट बाजाराची उलाढाल ९४४ दशलक्ष डॉलर राहिली असून, २०३५पर्यंत २.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्याचा वार्षिक वाढीचा दर ९.८ टक्के आहे.ऑस्ट्रेलिया : येथील थ्रेडबो, पेरिशर रिसॉर्ट्स स्किइंगसाठी प्रसिद्ध आहेत. २०२४-२५मध्ये येथे बर्फवृष्टीचा उत्कृष्ट हंगाम झाला. न्यू साउथ वेल्स आणि व्हिक्टोरिया प्रांतातील अल्पाइन रिसॉर्ट्सचे अर्थव्यवस्थेत अब्जावधी डॉलरचे योगदान आहे..स्नो इकॉनॉमीचे बदलते चित्रएकंदरीतच जगभरातील उदाहरणे पाहता, हिम अर्थव्यवस्थेचे भविष्य दोन घटकांवर अवलंबून आहे - हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि तांत्रिक नवकल्पना. चीनसारख्या देशांनी कृत्रिम बर्फ, इनडोअर स्की पार्क आणि सरकारी धोरणांच्या मदतीने हे क्षेत्र वाढवले आहे. शिवाय स्वित्झर्लंडमधील झरमॅटसारख्या ठिकाणी पर्यटनातील वैविध्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे. अमेरिकेचा पश्चिम भाग आणि काश्मीरसारख्या प्रदेशांत घटत्या हिमवर्षावामुळे पर्यटन, पाणी, ऊर्जा आणि शेती या सर्व क्षेत्रांवर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे या प्रांतांना पर्यायी पर्यटन मॉडेल, जलव्यवस्थापन सुधारणा आणि स्वच्छ ऊर्जा यावर भर द्यावा लागणार आहे. थोडक्यात, हिवाळी पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था जगभरात बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या टप्प्यावर उभी आहे. संतुलित धोरणे आणि नवकल्पनांच्या साहाय्याने ती शाश्वत विकासाचे प्रभावी साधन ठरू शकते. अन्यथा बर्फावर उभारलेली अर्थव्यवस्था वितळण्याचा धोका वाढत जाईल.अरविंद रेणापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.