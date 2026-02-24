Premium|Healthy Maharashtra Mission : आरोग्यदायी महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना

राज्य सरकारने नुकतीच आरोग्यसंपन्न महाराष्ट्रासाठी मोठ्या योजनेची आखणी करून त्यासाठी भरीव स्वरूपाची तरतूद केली आहे. गाव पातळीपर्यंत ठोस नियोजन करून आरोग्यदायी महाराष्ट्र कसा घडेल, याचा विचार या योजनेत करण्यात आला आहे. महात्मा गांधींनी कायम खेड्यांकडे चला असे सांगितले होते. त्याचा सूक्ष्म अर्थ गावपातळीपर्यंतचे नियोजन करा असा होता. कोरोना महासाथीच्या काळात आख्ख्या जगाने या साथीमुळे बऱ्याच गोष्टी सहन केल्या. या शतकामध्ये तरी कोरोनापूर्वीचा काळ आणि कोरोनानंतरचा काळ अशी थेट विभागणी आता करण्यात आली आहे. कोरोनानंतर ‘न्यू नॉर्मल’ असा एक शब्दप्रयोग वापरात आला. याचे कारण म्हणजे आरोग्याचा विचार एकपदरी करून चालणार नाही हे सगळ्यांच्याच लक्षात आले. राज्य सरकारच्या या नव्या योजनेत आरोग्यसंपन्न राज्यासाठी चतुःसूत्रीचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जीवनशैली, उपचारासाठी तातडीने हालचाली, पुनर्वसन आणि चौरस आहार याचा विचार करण्यात आला आहे. निरोगी राहण्यासाठी या चार गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तुम्ही राहत आहात त्या गावात तुम्हाला आरोग्यदायी वातावरण कसे मिळेल याचा विचार केलाच पाहिजे, याचबरोबर जो आहार तुम्ही घेता, तो प्रदूषणमुक्त आणि कुठल्याही रसायनांपासून मुक्त असायला हवा. या दोन गोष्टींनंतर आजार झाला, तर त्यावर तातडीने उपचाराची सोय होणे गरजेचे आहे. मुळात आजार होऊ नये यासाठी योग्य वातावरण तयार करणे महत्त्वाचे असते. त्याचा विचार राज्य शासनाने या योजनेत केला आहे, हे कौतुकास्पद आहे. .Premium|Alcohol and health insurance premium : आरोग्य विमा नववर्षाचे स्वागत करू या, जबाबदारीपूर्वक! .मात्र योजना जाहीर झाली म्हणजे राज्य आरोग्यसंपन्न झाले असे मानता येणार नाही. हा संकल्प आहे आणि त्याची ध्येयपूर्ती यामध्ये प्रचंड अंतर असते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. याआधीदेखील राज्य सरकारच्या विविध योजना जाहीर झालेल्या आहेत. त्या योजनांमध्ये आणखी एका योजनेची भर असे स्वरूप या योजनेला येऊ द्यायचे नसल्यास नागरिकांनीदेखील दक्ष राहणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर सरकारच्या योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही आणि जर ती होत नसेल तर संबंधित यंत्रणांकडे व्यक्तिगत पातळीवर शक्य तेवढा पाठपुरावा करणे; त्याचबरोबर आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. सरकारची तरतूद योग्यपद्धतीने खर्च होत आहे की नाही यासाठी निवेदने, शासनाकडे अर्ज व सनदशीर मार्गाचा अवलंब नागरिकांनी केला पाहिजे. त्याचबरोबर शासनानेदेखील एक नवी योजना म्हणून याकडे बघता कामा नये. आरोग्ययंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी याबाबत संवेदनशीलतीने वर्तन केले पाहिजे..सरकार पातळीवर शासनाने योजना उत्तम आखली आहे, पण अंमलबजावणीची व्यवस्थाही शासनाने केली पाहिजे. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यासाठी या योजनेचा अवलंब होता कामा नये. खरोखर कृतिशीलतेने ही योजना तळागाळापर्यंत पोहोचल्यास राज्य शासनाला अनेक गोष्टी साध्य करता येतील. आरोग्यसंपन्न नागरिक ही राज्याची मोठी संपत्ती आहे, मात्र ही संपत्ती राखायची असेल आणि वाढवायची असेल तर ही योजना केवळ पारितोषिकापुरती आणि कागदावरची गणिते साध्य करण्यासाठी राबविली जाऊ नये. राज्य सरकारने आरोग्यसंपन्नतेसाठी, म्हणजे राज्य कुठल्याही आजाराला बळी पडू नये असा निर्धार केल्याचे या योजनेवरून जाणवते. गाव-खेड्यांतील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वांत अपयशी ठरलेली योजना आहे, असे मानायला जागा आहे. तेथे किमान आवश्यक औषधे वेळेवर मिळाल्यास अनेक नागरिकांची प्राण वाचतील, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही..त्याचबरोबर सरकारला ही योजना यशस्वी करायची असल्यास स्वच्छ पाणी, कचऱ्याचे निर्मूलन आणि स्वच्छ हवा या मुख्य तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या तीन गोष्टींवर लक्ष दिले नाही, तर पाया भुसभुशीत आणि त्यावरती अनेक मजली इमारतींचा मनोदय असे होईल; कारण स्वच्छ पाणी मिळाले नाही तर अनेक आजार होऊ शकतात, तसेच स्वच्छ हवा नसल्यास अनेक आजारांचा प्रतिकार शरीर करू शकत नाही आणि कचऱ्यामुळे अनेक जीवजंतू वाढतात, रोगराई पसरते ही मूलभूत बाब आहे. त्यामुळे कुठल्याही महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पूर्तीसाठी वर सांगितलेल्या तीन बाबी पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरच या नव्या योजनेला यश येऊ शकेल. कचऱ्याचे निर्मूलन, पाणी आणि स्वच्छ हवा या तीन गोष्टी पायाभूत बाबी आहेत. आरोग्यसंपन्न अभियानात याकडे लक्ष हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.