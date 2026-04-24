Premium|Sant Namdev Dnyaneshwar Tirthayatra : संत नामदेव-ज्ञानेश्वरांची उत्तर भारत तीर्थयात्रा; वारकरी भक्तीचा नवा इतिहास, दोन वाटांचा संगम

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेव आणि ज्ञानेश्वरादी बांधव यांच्या व्यतिरिक्त आणखी काही संत, विठ्ठलभक्त उत्तरेच्या या प्रवासाला त्यांच्यासोबत गेले असतील का, असाही एक विचार मनात येतो, आणि त्याचे उत्तर काहीसे होकारार्थी असेच हाती येते. मुळात कीर्तन परंपरा काय किंवा वारकरी संप्रदायाच्या, भागवत धर्माच्या बाबतीत घडणाऱ्या अनेक घटनांचा विचार करता, त्यात केवळ एकल अशी व्यक्ती सहभागी आहे आणि ती समाजापासून दूर अशी आपले कार्य करते आहे, असे होऊ शकत नाही. संत नामदेवांच्या जीवनप्रवासातील तीर्थाटन हा भाग अधिक महत्त्वाचा आहे. या तीर्थाटनामुळे किंवा तीर्थावळीमुळे मराठी संत साहित्यात एक नवा इतिहास रचला गेला. सगुणसाकार भक्तीला नवा आयाम प्राप्त झाला. दोन वाटा एकरूप झाल्या. महाराष्ट्रात भागवत धर्माच्या रुजुवातीचा विचार स्थापित झाला. मुळात दोन वाटा भक्तीच्या निमित्ताने एकत्र आल्या. एकेकटे म्हणून आपल्या कार्यात गुंतून पडलेल्या दोन प्रवाहांना एकत्र येता आले. .Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार.त्याकाळी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला अधिक व्यापक आकार द्यायचा असेल, आपल्या विचारांना-कार्याला सर्वसामान्य जनतेपर्यंत न्यायचे असेल, अनुभवात अधिक व्यापकता आणायची असेल आणि व्यक्तिमत्त्व समृद्ध करायचे असेल, तर तीर्थयात्रा किंवा प्रवास म्हणजेच समाजाभिमुखता अतिशय गरजेची होती, हे नाकारता येत नाहीच. पंढरपूर हे ठिकाण त्यासाठीच निर्माण झाले होते. या पंढरपुरापाशी सगळ्या वाटा येऊन मिळत होत्या आणि इथूनच सगळ्या वाटा भक्तांपर्यत जात होत्या, हे महाराष्ट्राच्या बाबतीतील वास्तव होते. महाराष्ट्रात जसा भक्तीचा मळा फुलत होता, तसाच भारताच्या इतरत्र भागातसुद्धा अनेक दैवतांचे भक्तिपंथ निर्माण झालेले होते किंवा होत होते, आणि तत्कालीन संतांच्या-भक्तांच्या भटकंतीमुळे, प्रवासामुळे या सगळ्या घडामोडी परस्परांना कळत होता. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रांतांचे परस्परांत भावनिक नाते विठ्ठलाच्या (तिरुपती बालाजी) निमित्ताने निर्माण झाले होते. असेच भावनिक नाते कळत नकळत महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या प्रांतांशीसुद्धा निर्माण होत होते. (पुढे ते तुलसीदास, कबीर, नरसी मेहता यांच्या निमित्ताने रूढ झालेच.) महाराष्ट्रात जशी काही पीठे होती तशीच पीठे इतरत्रसुद्धा काळाच्या गरजेतून आणि भक्तांच्या भावनिक निकडीतून निर्माण झाली होती. त्यातली काही नावे तत्कालीन मराठी संतांना ठाऊक होती, ती म्हणजे द्वारका, प्रयाग, हरिद्वार, काशी, बनारस, अयोध्या, पुरी. या स्थळी शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादी पंथ स्थिरावले होते. आपापले उपासना पंथ आणि गुरूपरंपरा त्याकाळी जपली जात होती. ही सगळी माहिती या ना त्या स्वरूपात कमीअधिक फरकाने महाराष्ट्रातील भागवत धर्मातील किंवा वारकरी संप्रदायातील उपासकांना ज्ञात होती. त्या संप्रदायांच्या संपर्कात ही मंडळी फारशी नव्हती. कारण तत्कालीन प्रवासाच्या अडचणी, प्रदेशाप्रदेशातील अंतर आणि प्रवासादरम्यानचे धोके लक्षात घेता ही मंडळी प्रवास करताना आपल्यावर काही मर्यादासुद्धा घालून घ्यायची. शिवाय महाराष्ट्रातील वारकरी हे घरसंसार, व्यापार-उदीम करून विठ्ठलभक्ती करणारे असल्यामुळे साहजिकच त्यांच्या भ्रमंतीवर बंधने यायची. उलट शैव पंथीय किंवा इतर पंथाचे उपासक किंवा संसार त्यागून उपासना करण्याची बंधने ज्या पंथात आहेत अशा पंथातली मंडळी सतत भटकंती करीत असायची. वारकरी संप्रदायातील वारकऱ्यांची भटकंती फार फार तर पंढरपूर किंवा महाराष्ट्रातील तत्सम तीर्थक्षेत्रे एवढ्यापुरतीच मर्यादित असायची. या पार्श्वभूमीवर संत नामदेव आणि ज्ञानेश्वरादी भावंडे यांची तीर्थयात्रा लक्षात घेण्याजोगी आहे.ही तीर्थयात्रा करण्याची इच्छा कुणाच्या मनात निर्माण झाली? त्या दिवसांत संत नामदेवांच्या मनात तरी नव्हती. कारण संत नामदेव त्यादरम्यान काव्यनिर्मिती आणि कीर्तनपरंपरा यांत मग्न होते. त्यांच्या कीर्तन संस्कृतीशी तत्कालीन संत आपोआपच जुळले होते, आणि ही संस्कृती सतत वाढतच होती. विठ्ठलाचा परमभक्त म्हणून संत नामदेवांकडे त्या काळाचे वारकरी आणि विठ्ठलभक्त पाहत होते. उलट ही निकड संत ज्ञानेश्वरांच्या मनात निर्माण झाली, असे दिसते. त्यासाठी पुढील साक्षही समोर ठेवता येईल.भूतळीची तीर्थे पहावी नयनी ।असे आर्त मनी आहे मज ।।तुझिया संगतीचे नित्य घ्यावे सुख ।सार्थक करावे संसाराचे ।।ऐसी उत्कंठा बहु माझे पोटी ।भाग्य जाली भेटी तुजसी आजी ।।ज्ञानदेव म्हणे पुरवी मनोरथ ।करावा मुहूर्त प्रयाणासी ।।(तीर्थावळीचे अभंग : क्र. ९०५ ).वरील साक्ष पाहता संत ज्ञानेश्वरांच्या मनातील ही तीर्थयात्रेची मनीषा होती आणि ती संत नामदेवांच्या साथीने पूर्ण करावी अशीही इच्छा त्यांनी बोलून दाखविली. येथे संत नामदेवांच्याच सोबतीने का? इतरही संत त्याकाळी होतेच. पण संत नामदेवांचा त्यांच्या क्षेत्रातला अधिकार आणि त्यांची लोकाभिमुख प्रकृती यामुळे संत ज्ञानेश्वरांना त्यांचा सहवास हवाहवासा वाटू लागला होता. आपल्या मनात जे आहे ते मूर्त रूपात आणण्यासाठी संत नामदेव हेच एकमेव संत आहेत याविषयी त्यांची खात्री पटली होती.तीर्थयात्रेची अशी इच्छा संत ज्ञानेश्वरांच्या मनात का निर्माण झाली? आणि कधी झाली? हा काळ संत ज्ञानेश्वरांनी भावार्थदीपिकेची निर्मिती केल्यानंतरचा लगेचचा असा आहे. भगवद्गीतेच्या निरूपणानंतर संत ज्ञानेश्वरांचा लौकिक सर्वत्र वाढीस लागला होता. योगी, तत्त्वज्ञ म्हणून त्यांच्या लौकिकात सतत भर पडत होती.(रेड्याच्या तोंडून वेद वदवणे किंवा निर्जीव भिंत चालविणे या घटनांना लाक्षणिक अर्थाने घेणे गरजेचे आहे. लौकिक वाढीस लागला याचा अर्थ हा असा घेता यावा.) आणि याच आधारावर संत ज्ञानेश्वर आपल्या भावंडांसह शुद्धिपत्रक मागायला पैठणच्या धर्मपीठाकडे गेले होते; पण त्यांना तिथून रिक्तहस्ते परत यावे लागले होते. एकीकडे अद्वितीय निर्मिती केली याचा सार्थ अभिमान आणि दुसरीकडे त्या निर्मितीनंतर आलेली पोकळी, आणि त्याच बरोबर पैठणच्या धर्मपीठाने केलेली घोर अवहेलना यातून संत ज्ञानेश्वरांच्या आणि त्यांच्या भावंडांच्या मनात हा तीर्थाटनाचा विचार आलेला असू शकतो, हे नाकारता येत नाही. हा काळ इ.स. १२९१ असा असावा असे मानले जाते. पुढील संदर्भावरून हा काळ अधिक अचूकपणे निश्चित करता येईल - ‘...या घटनेचा निश्चित काळ सांगता आला नाही, तरी शके १२१३च्या सुमारास म्हणजे ज्ञानेश्वरादी भावंडे पैठणहून निघाल्यानंतर ही भेट घडून आली असावी. हा प्रसंग पंढरपुरास घडला की अलंकापुरीस घडला याबाबत अभ्यासकांत एकमत नाही.’ (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, मु. श्री. कानडे, पान क्र. १५३).‘भूतळीची तीर्थे पहावी नयनी । असे आर्त मनी आहे मज ।।’ ही इच्छा मनात घेऊन संत ज्ञानेश्वर भारतातील प्रमुख तीर्थस्थळे पाहण्याविषयीची मनोकामना व्यक्त करतात. याचा अर्थ केवळ तीर्थस्थाळांना भेट देणे, नवीन गावे पाहणे, चार घटका मन रमविणे एवढा साधा त्यांचा उद्देश नव्हताच, आणि तो असणेसुद्धा शक्य नाही. या सगळ्या तीर्थक्षेत्रांशी काही महत्त्वाच्या व्यक्तींची, आचार्यांची वैचारिक नाळ जुळलेली आहे; त्या अनुबंधांचा शोध घेणे, तसेच भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या दिशा कोणत्या, त्यातील वैविध्य कोणते यांचाही विचार या तीर्थाटनाच्या मुळाशी असावा, हेही समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.तीर्थावळीचे एकूण अ. क्र. ९०३ ते ९६१ असे ५९ अभंग आहेत. संत नामदेव आणि ज्ञानेश्वरादी बांधव यांच्या व्यतिरिक्त आणखी काही संत, विठ्ठलभक्त उत्तरेच्या या प्रवासाला त्यांच्यासोबत गेले असतील का, असाही एक विचार मनात येतो, आणि त्याचे उत्तर काहीसे होकारार्थी असेच हाती येते. मुळात कीर्तन परंपरा काय किंवा वारकरी संप्रदायाच्या, भागवत धर्माच्या बाबतीत घडणाऱ्या अनेक घटनांचा विचार करता, त्यात केवळ एकल अशी व्यक्ती सहभागी आहे आणि ती समाजापासून दूर अशी आपले कार्य करते आहे, असे होऊ शकत नाही. तीर्थयात्रा, वारी, विठ्ठलभक्ती या सगळ्यांतून एक सामूहिक स्वर सतत उन्नत होत जातो. त्यामुळे या उत्तर भारताच्या प्रवासाला या पाच संतांसोबतच त्यांचे आणखी अनुयायी नक्कीच गेलेले असणार. अर्थात पंजाबात जेव्हा संत नामदेव गेले, तेव्हासुद्धा त्यांच्यासोबत त्यांचे अनुयायी नक्कीच गेलेले असणार. कारण वारकरी संप्रदायातली ही भक्ती एकल स्वरूपाची नक्कीच नव्हे, हे वास्तव सांगणारा इतिहास आपल्यासमोर आहेच. अर्थात संत नामदेवांच्या उत्तर भारतभ्रमणाच्यावेळी या मुद्द्याचा सविस्तर विचार करावा लागेलच. संत नामदेवांच्या काळातील जातिव्यवस्थेचा आढावा.संत नामदेवांची आणि संत ज्ञानेश्वरादी भावंडांची ही उत्तर भारत भ्रमंती ऐच्छिक होती. आपल्याला त्या त्या प्रदेशातून काही आत्मसात करता येईल, तिथल्या भक्तिपंथांची ओळख करून घेता येईल, हा हेतू त्यांच्या मनात होता. कारण महाराष्ट्रात असलेले वारकऱ्यांचे दैवत जरी विठ्ठल हे होते, तरी संपूर्ण भारतात मात्र विठ्ठल हे दैवत दिसत नाही. तर शिव, विष्णू ही महत्त्वाची दैवते संपूर्ण भारतात पूजली जात होती. दक्षिणेत जन्मलेल्या आद्य शंकराचार्यांना तर शिवाचा अवतार समजले जात होते, यावरूनसुद्धा हे लक्षात येते. त्याशिवाय दक्षिण भारतात विष्णूचा अवतार म्हणून बालाजी हे दैवत सर्वमान्य होतेच. संपूर्ण भारतभर शिव आणि विष्णू या दोनच दैवतांची रूपे विविध स्वरूपात पूजली जात होती. उत्तरेकडे आणखी एक दैवत होते ते प्रभू रामचंद्राचे. प्रभू रामचंद्र हे विष्णूचा अवतार, तर त्यांचा ज्याच्याशी संघर्ष झाला तो रावण परम शिवभक्त. त्या तुलनेत नाथ संप्रदायाचा प्रभाव कमी होता. कारण नाथ संप्रदायाचा आचारधर्म हा भागवत धर्मासारखा संसार आणि परमार्थ यांच्यात समन्वय साधणारा नव्हता.तत्कालीन समाजव्यवस्थेतील हा अनेकांगी धर्मविचार आणि आचारधर्म संत ज्ञानेश्वरांना आणि संत नामदेवांना समजून घ्यायचा होता आणि म्हणूनच ज्ञानेश्वरांनी संत नामदेवांना सोबत घेऊन हा उत्तर भारताचा प्रवास आपल्या मनामध्ये आखला होता. संत ज्ञानेश्वरांच्या आणि त्यांच्या पूर्वसुरी असलेल्या आद्य शंकराचार्यांचा संबंध किंवा वैचारिक दुवा कसा सांधता येईल हेही येथे समजून घेणे गरजेचे आहे. मुळातच द्वैती विचारांच्या परंपरेच्या धारेतून (नाथ संप्रदाय) आलेले ज्ञानेश्वरादी बांधव अद्वैत विचारांची कास भगवद्गीतेच्या भाष्यातून धरतात आणि पुढे विठ्ठलाला आपले दैवत मानून भागवत धर्माचा विचार संत नामादेवांसमोर ठेवतात. शंकराचार्यांनी गीताभाष्य लिहून तत्कालीन समाजात सर्वप्रथम गीतेच्या तत्त्वज्ञानाचा पुनर्विचार केला. त्या विचारांच्या पुष्ट्यर्थ पुढे भारतभर फिरून ते चार पीठांची स्थापना करतात. आणि त्यांच्यानंतर जवळजवळ चार शतकानंतर पुन्हा संत ज्ञानेश्वर भगवद्गीतेकडेच वळतात. उत्तर भारतात जन्माला आलेला आणि पुढे महाराष्ट्रात स्थिरावलेला नाथ पंथ सोडला, तर इतर भक्तिसंप्रदाय समाजात फारसे रुजलेले दिसत नाहीत. नाही म्हणायला बौद्ध आणि जैन धर्माचा प्रभाव तत्कालीन समाजावर काही प्रमाणात झालेला दिसतो. आदि शंकराचार्यांच्या अद्वैत तत्त्वज्ञानाला पूरक असा उदारमतवादी स्मार्त संप्रदाय (शिव, विष्णू, गणेश आणि सूर्य या दैवतांना पूजणारा) महाराष्ट्राच्या आजूबाजूला जाणवत होता. महाराष्ट्रात मात्र नाथ संप्रदाय आणि वारकरी संप्रदाय यांनाच प्रामुख्याने आपली पाळेमुळे रोवता आली, असे म्हणायला काहीही हरकत नाही.संत नामदेव आणि ज्ञानेश्वरादी बांधव यांनी केलेली ही तीर्थयात्रा नेमकी कशी होती, ते कोणत्या कोणत्या तीर्थस्थळी गेले होते याची नोंद तीर्थावळीच्या अभंगांत फारच त्रोटक आहे. त्यापेक्षा विठ्ठलाशी झालेला संवाद, मावंदे याविषयी संत नामदेवांनी विस्ताराने अभंग रचना केलेली आहे.पश्चिमे प्रभास आदि करोनी द्वारका ।पाहिल्या सकळीक मोक्षपुऱ्या ।।पंथी पावन तीर्थे करूनि सकळिके ।प्रक्षाळली पातके वासनेची ।।(अभंग क्र. ९१९)हा असा एवढा उल्लेख या अभंगांमध्ये येतो. मोक्ष पुऱ्या म्हणजे सात पुऱ्या (तीर्थस्थळे) असा संदर्भ श्रीनामदेव गाथेत (शासकीय प्रत) दिला आहे. तीर्थयात्रेच्या स्थळांचा हा क्रम आणखी पुढीलप्रमाणे सांगता येईल. तो संदर्भ मुळातून तपासून पाहणे गरजेचे आहे..‘कै. सुबंध यांनी नामदेव गाथेच्या दुसऱ्या भागाच्या अखेरीस भांडारकर संशोधन मंदिरात आढळलेल्या तीर्थावळीच्या एका हस्तलिखित प्रतीची माहिती दिलेली आहे. त्या प्रतीवरून असे दिसते, की नामदेवादिकांनी आपल्या तीर्थयात्रेत भारतातील बहुतेक पुण्यक्षेत्रांना भेटी दिलेल्या होत्या. ओंकारमाधांता, अयोध्या, प्रयाग, सोमनाथ, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, उज्जयिनी, काशी, चिदंबर, रामेश्वर इत्यादी अनेक स्थळांचा तीत उल्लेख आहे; परंतु या हस्तलिखिताची विश्वसनीयता संशयित असल्यामुळे नामदेवांच्या तीर्थयात्रेविषयीची जिज्ञासा पूर्ण होऊ शकत नाही.' (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, मु. श्री. कानडे, पान क्र. १५५)वरील संदर्भांची तपासणी करता ती नक्कीच संशयास्पद दिसते. कारण संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वरादी बांधव यांनी उपरोक्त (दहा) इतक्या तीर्थस्थळांना भेटी दिल्या असतील, तर त्यात किती काळ गेला असावा? कारण तत्कालीन व्यवस्थेत प्रवासाची साधने आणि सुविधा पाहता हा एवढा प्रवास कसा शक्य आहे ही शंका सहज आल्यावाचून राहत नाही.हे सगळे मान्य असले, तरी या संतांनी आपल्या जीवनप्रवासात या स्थळांना आणि पर्यायाने तिथल्या दैवतांना, धर्माला, पंथांना, धर्मपीठांना मनापासून प्रणिपात केला होता, त्याविषयी मनात आदर ठेवला होता, हे नाकारता येत नाही.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.