Premium|Vitthal Mauli Sant Sahitya Analysis : पुंडलिके रचिली पेठ । संत ग्राहिकी चोखट ।।

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत साहित्यात किंवा संतांच्या आराधनेत त्यांनी विठ्ठलाला माउलीची उपमा दिली आहे. विठुमाउली अशी साद विठ्ठलभक्त विठ्ठलाची विनवणी करताना घालतात. इतर कोणत्याही पंथात अशी माउलीसदृश हाक आपल्या दैवताला उपासक घालत नाही. त्यामुळे या उपासनेला मातृसंवेदनेची किनार प्राप्त होते. संत नामदेवांच्या अभंगगाथेत (शासकीय प्रत) पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे अठ्ठावीस युगे विटेवरी उभे असण्यासंबंधी चार अभंग आहेत. (आणखीही काही अभंग असू शकतील किंवा ते अन्य संतांच्या रचनेतसुद्धा असू शकतात. इथे नामदेवांच्या रचनेतून हा विचार करावयाचा असल्यामुळे या अभंगांचा विचार समोर ठेवला आहे.) ते अभंग तपासून पाहणे इष्ट ठरेल -.Premium|Vitthal Bhakti Tradition : संत परंपरेत विठ्ठलभक्तीचे महत्त्व; महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा अभ्यास.पहिला अभंग -अठ्ठावीस युगे उभा चंद्रभागे । परी पालटची नेघे पांडुरंग ।।उभा उगेपणे पुंडलीकाचेनी सुखे । आहे तेथे लक्षें जैसा तैसा ।।दुसरा अभंग -अठ्ठावीस युगे उभा ठेला द्वारी । पुंडलिकावरी ठेवुनि लक्ष ।।कृपेचा सागर भक्तजनवत्सल । आमुचा विठ्ठल मायबाप ।।तिसरा अभंग -अठ्ठावीस युगे उभा विटेवरी । मुद्रा अगोचरी लावूनिया ।।ध्यान विसर्जन केधवा करिसी । नेणवे कोणासी ब्रह्मादिका ।।चौथा अभंग -युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा। वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।।पुंडलिका भेटी परब्रह्मा आले गा । चरणी वाहे भीमा उद्धारी जगा ।।यातले तीन अभंग आहेत आणि चौथी आरती आहे. या सगळ्याच रचनांमधून पुंडलिकासाठी विठ्ठल अठ्ठावीस युगे विटेवर उभा आहे, अशी रचना आहे. ही रचना म्हणजे विठ्ठलाच्या मूर्तीची, निर्मितीची दंतकथा म्हणून किंवा मिथक म्हणून सर्वत्र मान्य केले आहे. परमेश्वराच्या किंवा देवाच्या निर्मितीसाठी अशाप्रकारची मिथके सर्वत्र निर्माण झाल्याची उदाहरणे आपण वाचतो, ऐकतो. अशा मिथकांतून कोणतातरी तत्त्वविचार मांडला जातो. तो लौकिक पातळीवरचा असतो किंवा अलौकिक पातळीवरचासुद्धा असू शकतो. यात चमत्कृती असते. पाप-पुण्याची संकल्पना असते. जन्म-पुनर्जन्माचा विचार असतो. कारण ही मिथके, हा समज लोकांत पचायला, तो वर्षोनुवर्षे टिकून राहायला आणि सर्वसामान्य लोकांनी तो स्वीकारायला अशा अतार्किक, श्रद्धापूर्ण कथांचा आधार महत्त्वाचा असतो. ही कथा काय आहे ते समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. स्कंदपुराणात ही कथा सांगितली आहे, ती अशी-.लोहदंड या खेडेगावात जानुदेव नावाचा एक विद्वान ब्राह्मण राहत होता. तो अतिशय सालस वृत्तीचा आणि सज्जन होता. त्याला पुंडलिक नावाचा एक पुत्र होता. पुंडलिकात सर्व वाईट गुण होते. तो वाईट चालीचा म्हणून गावात प्रसिद्ध होता. आपला मुलगा असा वाईट चालीचा आहे याचे जानुदेवाला अपार दुःख वाटायचे. पुंडलिकाचे लग्न करून दिले तर तो सुधारेल, त्याच्यातल्या वाईट गुणांना आळा बसेल या समजापोटी त्याने पुंडलिकाचे लग्न लावून दिले; परंतु लग्नानंतर पुंडलिक सुधारण्याऐवजी बायकोच्या अतिआहारी गेला. जणू त्याने बायकोला डोक्यावर बसवले होते. तो आपल्या आई-बापाला सतत घालून पाडून बोलायचा. पुंडलिकाच्या या अशा वागण्याचा त्यांना त्रास व्हायचा; पण वृद्धापकाळामुळे ते पूर्णतः हतबल होते. एकेदिवशी काशीयात्रेला निघालेली काही मंडळी दुसऱ्या गावाहून त्याच्या गावी मुक्कामाला काही दिवसांसाठी होती. आपणही यांच्यासोबत काशी यात्रेसाठी जावे असा विचार पुंडलिकाच्या मनात आला. पण आपण पती-पत्नीच यात्रेसाठी गेलो आणि आपल्या वृद्ध माता-पित्याला घरीच ठेवले तर ते योग्य दिसणार नाही, लोक आपल्यावर टीका करतील म्हणून लोकलाजेस्तव का होईना, पण त्याने आई-बापालाही सोबत घ्यायचे ठरविले आणि तो यात्रेला निघाला.काही अंतर चालून गेल्यावर त्याने पालखी मागवून त्यात आपल्या पत्नीला बसविले. ती पालखी त्याने आपल्या डोक्यावर घेतली आणि आपल्या माता-पित्याच्या गळ्यात दोरी अडकवून त्यांना फरफटत नेऊ लागला. अशाप्रकारे तो काशीच्या वाटेने लागल्यावर इतर यात्रेकरूंची आणि त्याची ताटातूट झाली. तो रस्ता विसरला आणि दुसऱ्याच रस्त्याने प्रवास करू लागला. त्याला वाटेत कुक्कुट स्वामींचा आश्रम लागला. पुंडलिकाने त्यांना काशीला जाण्याचा मार्ग विचारला. पण त्यांनी, ‘मला काशीचा मार्ग ठाऊक नाही. वाटल्यास तुम्ही येथे रात्रभर मुक्काम करू शकता,’ असे सांगितले. संध्याकाळ झाल्याने पुंडलिकाने कुक्कुट स्वामींच्या आश्रमात रात्रभर विश्रांती घ्यायची ठरविले.पुंडलिक रात्री गाढ झोपला असताना त्याला काही स्त्रियांच्या बोलण्याचा आवाज आला तसा तो उठून बाहेर आला. पाहतो तर रात्रीच्या समयी तीन स्त्रिया आश्रमाची झाडलोट करताना दिसल्या. ते पाहून पुंडलिकाला आश्चर्य वाटले. त्याने चौकशी केली तेव्हा त्या स्त्रियांनी सांगितले - आम्ही तीन स्त्रिया म्हणजे गंगा, यमुना आणि सरस्वती या नद्या होत. आणि दररोज रात्री कुक्कुट स्वामींच्या आश्रमाची साफसफाई करीत असतो. कुक्कुट स्वामींनी धार्मिकता, अध्यात्म आणि भक्ती यासाठी पवित्र ठिकाणी भेट द्यायला जाण्यापेक्षा आपल्या माता-पित्याची अतिशय निष्ठेने ते जिवंत असेपर्यंत सेवा केली, तर तोच आपला मोक्षप्राप्तीचा मार्ग ठरतो, असे मनोमन ठरवून आपल्या आईवडिलांची सेवा केली. ती सेवा पाहून परमेश्वर प्रसन्न झाले आणि आम्हा तिघींनाही या आश्रमात सेवा करायला परमेश्वरानेच पाठविले. त्यानुसार आम्ही दररोज रात्री न चुकता इथे येतो आणि स्वामींच्या आश्रमात आपली सेवा देतो.’ एवढे सांगून त्या अंतर्धान पावल्या..कुक्कुट स्वामींची ही कहाणी ऐकून पुंडलिकाला स्वतःविषयी चीड वाटू लागली. आपण आपल्या माता-पित्याशी किती वाईट वागलो म्हणून त्याने काशीयात्रेला जाण्याचा बेत रद्द केला आणि त्या क्षणापासून त्याने आपल्या माता-पित्याची मनोभावे सेवा करायला प्रारंभ केला. तहान, भूक हरपून तो आपल्या माता-पित्याची सेवा करीत होता. त्याला आता या सेवेपुढे तीर्थयात्रासुद्धा क्षुल्लक वाटायला लागली. त्याची अशी अष्टौप्रहर माता-पित्याची चाललेली सेवा पाहून प्रत्यक्ष विष्णू भगवान प्रसन्न झाले आणि ते पुंडलिकाला भेटायला भूलोकावर आले. पण आपल्या माता-पित्याच्या सेवेत मग्न असलेल्या पुंडलिकाने त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. माझ्या माता-पित्याची सेवा पूर्ण होईपर्यंत तू या विटेवर उभा राहा, असे म्हणून पुंडलिकाने त्यांच्यासाठी वीट भिरकावली. शेवटी त्या विटेवर विष्णू पुंडलिकाची वाट पाहत उभे राहिले. तेच पुढे विठ्ठल दैवत म्हणून ओळखले जाऊ लागले.स्कंदपुराणातली ही कथा विठ्ठलाच्या निर्मितीची कथा म्हणून प्रसिद्ध आहे. स्कंदपुराणाचे (स्कंद म्हणजे भगवान शंकराचे चिरंजीव कार्तिकेय किंवा स्कंद - या अर्थाने स्कंदपुराणा) रचनाकार म्हणून व्यासांचे नाव घ्यावे लागते. अठरा पुराणांपैकी स्कंदपुराण हेही एक पुराण समजले जाते. स्कंदपुराणाची रचना प्रत्यक्ष व्यासांनी जरी केली, तरी त्याचा रचनाकाल सातव्या शतकातला मानला जातो. म्हणजे हा काळ या पुराणाचा प्रत्यक्ष लेखनकाळ समजता येईल. काहींच्या मते या ग्रंथाचा रचनाकाळ म्हणजे तो अनेक शतके चाललेल्या प्रक्रियेतून तयार झालेला आहे, ज्याचा मूळ गाभा.इ.स. पाचव्या शतकापूर्वी अस्तित्वात होता असे मानले जाते. पण त्याचे सर्वात जुने रूप आठव्या शतकात आढळते, असेही काही ठिकाणी नमूद करून ठेवले आहे. आणि नंतरही त्यात अनेक बदल होत गेले. तथापि, हा ग्रंथ अनेक शतकांपासून संपादित आणि विस्तारित होत गेला आहे. हा ग्रंथ किंवा हे पुराण सर्वात मोठे असून त्यात ८० हजारांपेक्षा अधिक श्लोक आहेत. याचाच अर्थ या पुराणात जर पुंडलिकाची ही कथा येते, तर याआधी पुंडलिक होऊन गेला असे समजायला काहीही हरकत नाही.भक्त पुंडलिक होऊन गेला की नाही हाही एक वादाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. पुंडलिक हे एक मिथक आहे. आणि हे मिथक वर्षोनुवर्षे चालत आलेली आहे. म्हणजे विठ्ठलाच्या मूर्तीची स्थापना कुणी केली असावी, मुळात ती मूर्ती मूळ महाराष्ट्रातली की अन्य प्रांतातली या चिकित्सेसाठी आपण मूळ स्थानाकडे वाळू या.भक्त पुंडलिक आणि विठ्ठल यांच्या नावाशी पंढरपूर हे स्थान किंवा गाव संबंधित आहे. विठ्ठलाची मूर्ती या ठिकाणी वसली आहे. विठ्ठलाचे वर्णन करताना काही संतांनी ‘कर्नाटकू’ असा त्याचा उल्लेख केला आहे. कर्नाटकू म्हणजे कर्नाटक असा स्पष्ट अर्थ त्यातून निघतो. काहींनी ‘कानडा’ असेही बिरुद वापरले आहे. ‘कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु । येणे मज लावियलावेधु ।।’असा उल्लेख ज्ञानेश्वर करतात. (७) संत एकनाथ त्याचे वर्णन करतात - ‘नांठवेचि दुजे कानड्यावाचुनी । कानडा तो मनी ध्यानी वसे ।।’ (६३२) संत नामदेव म्हणतात - ‘कानडा विठ्ठल वो उभा भीवरेतीरी । भक्तांचे आर्त वो जीवा लागले भारी ।।’ (१०३१)कानडा किंवा कर्नाटकू याचा अर्थ सरळ सरळ कर्नाटक प्रांताशी आहे. कर्नाटकातून पांडुरंगाची ही मूर्ती कधीतरी महाराष्ट्रातल्या पंढरपूर या गावी पुंडलिकाने आणली असा आपण सद्यःस्थितीत एक विचार समोर ठेवू; पण याचा दुसरा अर्थ असा निघतो का, की पुंडलिक हा कर्नाटकात राहणारा होता की काय? पंढरपूर हे गाव सोलापूर जिल्ह्यात आहे. तसेच पंढरपूर हे कर्नाटक आणि आंध्र प्रांताला जवळचे आहे. रा. चिं. ढेरे यांचे विधान इथे आधाराला घेता येईल. ते म्हणतात, ‘कानडा म्हणजे ‘अगम्य’ आणि ‘कर्नाटकू’ म्हणजे ‘करनाटकु’(= लीलालाघवी) असे अर्थ घेऊन विठ्ठलाच्या कर्नाटकीयत्वाचे, त्याच्या कानडेपणाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न अनेक मराठी अभ्यासक पुन्हा पुन्हा करताना दिसतात. परंतु, प्रादेशिक अस्मितेच्या भूमिकेतून हे प्रयत्न कितीही सुखद वा अभिमानास्पद वाटले, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. विठ्ठलाला जिथे नवे विश्व चरित्र प्राप्त झाले ते पंढरपूर स्थान आजही महाराष्ट्रात कर्नाटकाच्या सीमेवरच आहे. पंढरपूरजवळचे मंगळवेढे तर बसवेश्वरांचे आद्य कार्यक्षेत्र होते. पंढरपूरचे पुरातन नाव ‘पंडरगे’ हे पूर्णपणे कन्नड आहे. विठ्ठलाचे बहुतेक हक्कदार सेवेकरी कर्नाटकीय आहेत. त्यांचे मूळचे कुलदेव कर्नाटकातलेच आहेत. याशिवाय कितीतरी लहानसहान बाबी अशा आहेत, ज्या विठ्ठलाचे कानडेपण निसंदिग्धपणे घोषित करणाऱ्या आहेत...’(श्रीविठ्ठल : एक महासमन्वय, पान क्र. ५६/ चातुर्थावृत्ती/ पद्मगंधा प्रकाशन).Premium|Khanderi Island Fort : खांदेरीवरील सागरी संघर्षाचे नाट्य.विठ्ठलाचे कानडेपण रा. चिं. ढेरे यांनी सप्रमाण सांगितले आहे. याला आणखी भक्कम पुरावा आपल्याला मिळतो. पुंडलिकाचे मूळ नाव पुंडरीक असल्याचा उल्लेख ढेरे आपल्या प्रस्तुत ग्रंथात करतात. त्यासाठी ते स्कंदपुराणाचा आधार घेतात. पुंडलिकाचे मूळ नाव पाहता ते पूर्णपणे कर्नाटकी असे आहे. याचाच अर्थ हा पुंडरीक कर्नाटकात होता आणि त्याने तिथून ही मूर्ती पंढरपुरात आणली. कारण त्याकाळी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र हे दोन्ही प्रांत एकच असावेत असे दिसते. रामदेवरायांचे राज्य ज्या विजयनगर प्रांतात होते तो प्रांत पूर्णतः कर्नाटकात होता. त्याशिवाय शिव किंवा शैव संप्रदाय हासुद्धा दक्षिणेतून महाराष्ट्रात आला हेही अनेक पुराव्यांवरून दिसून येते. प्रा. माणिकराव धनपलवार यांनी यासंबंधी मांडलेले मत अधिक बोलके आहे. ‘...विठ्ठलाचे जसे वैष्णवीकरण घडले, तसेच त्याचे शैवीकरणही घडले होते; शैवीकरणाची प्रक्रिया ही वैष्णवीकरणाच्या पूर्वी पार पडली होती. किंबहुना खुद्द पंढरपूर येथेही विठ्ठल हा विष्णू-कृष्ण-रूप पावण्यापूर्वी शिव बनलेला होता.’ (श्रीविठ्ठल : एक महासमन्वय, पान क्र. ११०)स्कंदपुराणातल्या चित्रणानुसार पुंडलिक किंवा पुंडरीक केवळ एक मिथक आहे, पण हे मिथक वारकऱ्यांसाठी श्रद्धेचा विषय झाले आहे. आणि बहुतेक संतांनी याच पुंडलिकाला विठ्ठलाच्या स्थापनेचे श्रेय दिले आहे. विठ्ठलासोबतच हा पुंडलिकसुद्धा संत साहित्यात वर्ण्यविषय झाला आहे; किंबहुना विठ्ठलाला वर्ण्यविषय म्हणून समोर ठेवताना पुंडलिकाला टाळताच येत नाही, हेही तेवढेच खरे. पण पुंडलिक विठ्ठलभक्त नव्हताच. तो कोणत्याही देवाचा वा पंथाचा उपासक किंवा भक्त नव्हता, तर तो केवळ मातृ-पितृभक्त होता. म्हणजेच ती पूर्णतः लौकिकात वावरणारी एक सामान्य व्यक्ती होती. त्याहीपेक्षा तिचे आणखी यथास्थित वर्णन करावयाचे, तर तो पश्चातापदग्ध असा एक माणूस होता. त्याच्या जीवनाचा हा संदर्भ पाहता वाल्या कोळ्याचा वाल्मीकी ऋषी झाल्याची कथा आपसूकच आठवते. आपण आपल्या माता-पित्याचा छळ केला आणि त्याचे पापक्षालन करण्यासाठी त्याने कुक्कुट स्वामींचा आदर्श समोर ठेवून माता-पित्याची मनोभावे सेवा करायला प्रारंभ केला. अशी सेवा करताना पुंडलिकाच्या मनात कोणताही देव नव्हता किंवा कोणतेही आराध्य नव्हतेच. त्याच्या या सेवेत आराधना हा शब्दच नव्हता. होती ती सेवेची पूर्ण भावना. मग अशा स्थितीत त्याच्या भेटीला विष्णू किंवा कृष्ण (यातही दुमत आहेच) का आला? शिव का आला नाही? कारण त्याकाळी तर शिव या दैवताची समाजात अधिक प्रतिष्ठा होती. तर याला काहीही उत्तर नाही. याचा अर्थच स्पष्ट आहे. स्कंदपुराणात अनेकांनी आपापल्यापरीने कथांची भर घातली. अशीच भर कुणीतरी (किंवा अस्तित्वात असलाच तर खुद्द पुंडलिकानेच) घातली नसावी? पुंडलिकाच्या या कथेवरून तत्कालीन समाजात आई-बापाची सेवा करण्याचे महत्त्व आणि ईप्सित फळ काय असू शकते, ही एवढीच साधी उद्बोधक कथा मांडून ठेवली आहे. हितोपदेशाचा धर्म घेऊन आलेली ही कथा दैवतनिर्मितीचे श्रेय घेऊन जाते, हे महत्त्वाचे ठरते. यात आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुंडलिकाच्या भेटीला आलेला विठ्ठल हा एकटा होता. सोबत रुक्मिणी नव्हती. आपला विठ्ठल कुठे गेला म्हणून त्याचा शोध घेत रुक्मिणी पंढरपुरी आली आणि तिथे ती विठ्ठलाच्या शेजारी विटेवर उभी राहिली, ही लोकमानसातली एक कथा. या कथेला अनुसरूनच पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या मुख्य देवळाच्या गाभाऱ्यात एकट्या विठ्ठलाचीच मूर्ती आहे आणि रुक्मिणीचे देऊळ वेगळे आहे. इतरत्र मात्र विठ्ठलाच्या देवळात त्याच्या शेजारी रुक्मिणी उभी असते. म्हणूनच नामदेव ‘वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा...’ असा उल्लेख करतात.स्कंदपुराणाच्या अंदाजे निर्मितीच्या काळापासून म्हणजेच सातव्या शतकात किंवा त्याआधी पंढरपूर येथे विठ्ठलाच्या मूर्तीची स्थापना झाली असे जरी आपण मानले, तरी विठ्ठलभक्तीची परंपरा मात्र नामदेव-ज्ञानदेवांपासूनच सुरू झाली. त्याआधी महाराष्ट्रात वारकरी परंपरा नव्हती. परंपरा असलीच, तर ती विठ्ठलभक्तीची असावी आणि तीही अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची असावी, असा तर्क काढायला हरकत नाही. मागे उल्लेखिल्यानुसार (शुद्ध देखोनिया भाव..., ता. १० जानेवारी) ज्ञानेश्वरांच्या आधीचे त्यांचे तीन पूर्वज आणि नामदेवांच्या आधीचे त्यांचे सहा पूर्वज विठ्ठलभक्त असल्याचे उल्लेख सर्वत्र दिसतात. ज्ञानेश्वरांच्या घराण्याशी नाथ संप्रदायाचाही तेवढाच संबंध असल्याचेही दिसते. नामदेव-ज्ञानदेवांच्या आधी जवळ जवळ शंभर वर्षे तरी महाराष्ट्रात महानुभाव पंथांचा प्रभाव होता. मुकुंदराजांपासून (१११० शके) नरींद्रापर्यंत (शके १२१३) जवळजवळ एक शतकभर तरी महानुभाव संप्रदायाचा प्रभाव होता हे नाकारता येत नाही. आणि या दोन्ही पंथांचे दैवत किंवा आराध्य कृष्ण आहे. (विठ्ठल हा कलियुगातले कृष्णाचेच रूप समजले जाते.) त्याकाळी दक्षिणेत शैव संप्रदाय अस्तित्वात होता. शैवांचे उपास्य म्हणजे शिव. या शिवाची उपासना बाजूला पडून कृष्ण आणि त्याची विविध रूपे (महानुभावांचे पंचकृष्ण, वारकऱ्यांचा विठ्ठल आणि आंध्र-कर्नाटकातील तिरुपती बालाजी - मूळ देव विष्णू - ही सगळी कृष्णाचीच रूपे तत्कालीन समाजाची आदराची स्थाने होती.) तिरुपती बालाजी हेसुद्धा कृष्णाचे, पर्यायाने विठ्ठलाचेच एक रूप मानले जाते..संत साहित्यात किंवा संतांच्या आराधनेत त्यांनी विठ्ठलाला माउलीची उपमा दिली आहे. विठुमाउली अशी साद विठ्ठलभक्त विठ्ठलाची विनवणी करताना घालतात. इतर कोणत्याही पंथात अशी माउलीसदृश हाक आपल्या दैवताला उपासक घालत नाही. त्यामुळे या उपासनेला मातृसंवेदनेची किनार प्राप्त होते. ही किनार का प्राप्त होते, हाही संशोधनाचा किंवा तर्कयुक्त शोधाचा भाग ठरू शकतो. महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील विठ्ठलाच्या प्रतिमांचा किंवा मूर्तींचा शोध घ्यायचा म्हटले तर पंढरपुराव्यतिरिक्त माढे, टाकळीभान(ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर), भट्टिप्रोलू (आंध्र प्रदेश), गोविंदनहळ्ळी (कर्नाटक), हंपी (कर्नाटक), अहोबिलम (आंध्र प्रदेश), हरणहळ्ळी (कर्नाटक), तंजावर (तमिळनाडू), श्रीरंगम (तमिळनाडू), नागलपूर (कर्नाटक), पुद्दुचेरी इत्यादी ठिकाणी तो घेता येतो. याचाच अर्थ महाराष्ट्राचे दैवत समजले जाणारा विठ्ठल हा केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे, तर दक्षिण भारतातही तेवढाच पूजनीय असल्याचे दिसून येते.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.