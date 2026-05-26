Premium|Potato as a Survival Crop During Famine : दुष्काळात जीव वाचवणारा, जगभरच्या संस्कृतीत रुजलेला बटाटा; साध्या कंदापासून ‘खजिना’ होण्यापर्यंतचा प्रवास

स्नेहल बाकरेअनेक देशांमध्ये बटाटा हा दुष्काळाच्या काळात लोकांना जगवणारा मुख्य अन्नस्रोत ठरला. त्यामुळे लोकांचं त्याच्याशी एक भावनिक नातंदेखील जोडलेलं आहे. आणि म्हणूनच बटाटा हे केवळ एक साधं कंद नसून, तो प्रत्येक देशाच्या हवामानानुसार, चवीनुसार आणि खाद्यसंस्कृतीनुसार बदलणारा एक खजिनाच आहे.बटाटा... हा एक असा जादुई पदार्थ आहे ना, ज्यानं जेवण आणि जीवन सगळीकडेच आपलं अधिराज्य गाजवलं आहे. हा असा एकमेव पदार्थ आहे, ज्याला जगभरातल्या खाद्यसंस्कृतींत महत्त्वाचं स्थान आहे. तो विविध देशांच्या संस्कृती, साहित्य, कला, मनोरंजन तसंच अर्थव्यवस्थेपासून ते माणसांच्या भावविश्वातही खोलवर रुजलेला आहे. पु.ल. देशपांडे यांना मध्यमवर्गीय माणसांच्या जीवनातल्या गमतीजमती उलगडून सांगताना ‘बटाट्याची चाळ’ अर्थात बटाटा या लोभस पदार्थाची उपमा वापरायचा मोह आवरता आला नाही. तसेच विल्यम शेक्सपिअर यांनी द मेरी वाइव्ह्ज ऑफ विंडसर, ट्रॉयलस आणि क्रेसिडा या नाटकांमध्ये नुकत्याच युरोपमध्ये शिरलेल्या बटाट्याचा संबंध प्रेम, आकर्षण आणि चैन यांच्याशी जोडला; तर अँग्लो आयरिश लेखक जोनाथन स्विफ्ट आणि आयरिश कवी सीसम हीनी यांच्या लेखनातून बटाटा हा ग्रामीण जीवन, गरिबी, भूक आणि संघर्षमय जीवनाचं प्रतीक झाला. .बटाट्याचा उगमइ.स. पूर्व ८००० ते ५०००च्या दरम्यान अमेरिकेतल्या दक्षिण पेरू इथं ॲकॉनच्या किनारी भागात बटाटा नावाचं कंद सापडलं. सर्वप्रथम पेरू व बोलिव्हिया परिसरात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांनी बटाट्याची लागवड सुरू केली. हे पीक थंड हवामानातही सहज वाढणारं आणि दीर्घकाळ साठवता येणारं असल्यानं तिथल्या लोकांच्या आहारात बटाटा हा महत्त्वाचा घटक होऊ लागला. विशेषतः इंका साम्राज्यातील लोकांमध्येही बटाट्याला खूप महत्त्व मिळत गेलं. त्यापासून ते सेकास, टोकोश, चुनो असे पारंपरिक पदार्थ करत असत. परंतु हाच बटाटा मोचे संस्कृतीत मात्र त्याच्या ओबडधोबड आणि विद्रूप रूपामुळे एक ‘क’ दर्जाचा पदार्थ मानला जायचा.प्रसारसोळाव्या शतकात जेव्हा स्पॅनिश लोकांनी सोन्या-चांदीच्या शोधात पेरूमधल्या इंका गावावर छापा टाकला, तेव्हा त्यांना या बटाट्याचा खजिना सापडला. सुरुवातीला त्यांना ही साधी दिसणारी कंद भाजी फारशी महत्त्वाची वाटली नाही. पण परतीच्या प्रवासात जहाजांवरच्या खलाशांसाठी दीर्घकाळ प्रवासात टिकणारं अन्न म्हणून त्यांनी हा बटाटा युरोपमध्ये नेला. वाटेतल्या काही शेतकऱ्यांनी जरी या बटाट्याची लागवड केली असली, तरी युरोपमधल्या लोकांनी मात्र या बटाट्याला लगेच स्वीकारलं नाही. जमिनीखाली उगवणारी ही भाजी अशुद्ध असू शकते किंवा ती खाल्ल्यानं आजार होऊ शकतात अशा समजुतींमुळे या बटाट्याला सैतानाचं अन्न म्हटलं जाई. बटाट्याच्या झाडाची पानं विषारी असतात आणि तो टोमॅटो, तंबाखू कुळातला असल्यामुळे लोक त्याला घाबरत असत. इटलीमध्ये हा बटाटा मानवी खाद्यपदार्थांऐवजी जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरला जाई.अठराव्या शतकात फ्रान्समध्ये प्रचंड दुष्काळ आणि अन्नटंचाई होती. त्यावेळी लोक सहज उपलब्ध असूनही बटाटा खाण्यास तयार नव्हते. तेव्हा पार्मेटियर या शास्त्रज्ञानं लोकांचा गैरसमज दूर करण्यासाठी एक युक्ती केली होती. त्यानं राजाच्या परवानगीनं बटाट्याची शेती केली आणि त्या शेतीभोवती सैनिकांना पहारा ठेवायला सांगितलं. तेव्हा लोकांना वाटलं की या शेतात नक्कीच काहीतरी मौल्यवान वस्तू आहे. रात्री सैनिक मुद्दाम शेतीकडे दुर्लक्ष करत आणि त्यावेळी गावकरी चोरून बटाटे घेऊन जात. काही दिवसांत लोकांना बटाट्याची चव आवडली आणि महत्त्व पटलं. अशा प्रकारे एका छोट्याशा युक्तीमुळे फ्रान्समध्ये बटाटा लोकप्रिय झाला.फ्रान्समधून बटाटा हळूहळू संपूर्ण युरोपमध्ये पसरला. सोळावा लुई आणि मेरी अँटोनेट यांनी त्यांच्या रोजच्या पोशाखात बटाट्याची फुलं घालायला सुरुवात केली, तेव्हा लोकांनी या बटाट्याला आपलंसं केलं. कमी जमिनीतही बटाट्याचं भरपूर उत्पादन मिळत असल्यानं हा गरीब लोकांसाठी वरदान ठरला. विशेषतः आयर्लंडमध्ये बटाटा मुख्य अन्नाचा महत्त्वाचा भाग झाला. मात्र १८४०च्या दशकात उत्तर अमेरिकेतून आयर्लंडमध्ये बटाट्यावर आलेल्या रोगामुळे मोठा दुष्काळ पडला. लाखो लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडले. अनेकांना देश सोडून स्थलांतर करावं लागलं. जगभर ही घटना ‘ग्रेट फॅमिन’ म्हणून ओळखली गेली. या घटनेमुळे संपूर्ण जगाला केवळ एका पिकावर अवलंबून राहण्याचे धोकेही दाखवून दिले. या एका बटाट्यामुळे लाखो लोकांचं जीवन बदललं. एवढंच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला.यानंतर बटाट्यानं आपला मोर्चा रशियाकडे वळवला. रशियामध्येही सुरुवातीला लोकांनी बटाट्याला विरोधच केला. त्याला डेव्हिल्स ॲपल असंही म्हटलं जायचं. पण पीटर द ग्रेट आणि नंतर कॅथरिन द ग्रेट यांनी लोकांना बटाटा पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. थंड प्रदेशात गहू, मका अशा इतर धान्यांच्या तुलनेत बटाट्याच्या लागवडीतून मात्र जास्त उत्पादन मिळत असल्यानं हळूहळू रशियात बटाटा जोर धरू लागला. आणि आपल्याकडे जसं गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ हे मुख्य अन्न असतं आणि त्याभोवती इतर पदार्थ असतात, तसंच रशियात बटाटा हे मुख्य अन्न झालं आणि त्याभोवती इतर पदार्थ फिरू लागले. सूप, स्ट्यू, पिरोज्की आणि अगदी मद्यनिर्मितीतही सर्रासपणे त्याचा सर्वत्र वापर होऊ लागला.बटाट्याचा स्वभाव मुळातच मनमिळाऊ असंच म्हणावं लागेल. गवार, पालक, मटार, वांगी, टोमॅटो अशा कुठल्याही भाजीच्या संगतीनं त्याची चव नि रंगत अधिकच खुलते. आता सामोसा म्हटलं की त्यात बटाट्याची भाजी असतेच, पण पूर्वी मध्य आशियाई सामोशामध्ये बटाटा नसायचा. तेव्हा तो सुकामेवा, मटण किंवा डाळींपासून तयार केला जायचा. आता भारतात वडापाव, बिर्याणी, रसरशीत दम आलू, सँडविच, कटलेट, पोहे, मिसळ, शेव, मसाला डोसा, पावभाजी, चिप्स, आलू पोस्टो अशा अनेक पदार्थांमधून बटाटा आपलं वर्चस्व गाजवतो. अगदी उपवास असला तरी बटाटा हवाच!.जगभरातले पदार्थजगभरात बटाट्यापासून केल्या जाणाऱ्या पदार्थांची अक्षरशः एक वेगळीच दुनिया आहे. फ्रेंच फ्राइज, पोटॅटो वेजेस किंवा स्मॅश्ड पोटॅटो तर सर्वांच्याच परिचयाचे आहेतच, पण त्यापलीकडेही बटाट्यापासून खूप भन्नाट पदार्थ केले जातात. जर्मनीमध्ये कार्टोफेल सलाट हे बटाट्याचं सॅलड खास सणासुदीला केलं जातं. कोरियामध्ये बटाट्यापासून पॅनकेक्स केले जातात. आयर्लंडमध्ये कोलकॅनन हा पारंपरिक पदार्थ केला जातो. तर जपानमध्ये केलं जाणारं कोरोक्के नावाचं कुरकुरीत कटलेट लोकप्रिय आहे. कॅनडामधला पुटीन हा क्युबेक संस्कृतीतला एक महत्त्वाचा पदार्थ मानला जातो. स्पेनमध्ये पटॅटास बाव्हास तर फ्रान्समध्ये फॉन्डंट हे बटाट्यापासून केले जाणारे मसालेदार, चमचमीत पदार्थ प्रसिद्ध आहेत.स्विझर्लंडमध्ये रोस्टी हा किसलेल्या बटाट्याचा बाहेरून कुरकुरीत व आतून नरम असा पदार्थ नाश्त्याला खातात. पोलंडमध्ये पिएरोगी या डम्पलिंग्जमध्ये बटाट्याचं सारण भरलं जातं. पेरूमध्ये रंगीबेरंगी जांभळे-निळे बटाटे वापरून वेगवेगळ्या डिशेस केल्या जातात. इथला हॅसलबॅक पोटॅटो नावाचा पदार्थ हा नुसत्या जिभेलाच नव्हे, तर डोळ्यांनाही तृप्त करतो. अमेरिकेत बटाट्यापासून केले जाणारे टेटर टॉट्स हे छोटे कुरकुरीत रोल्स प्रसिद्ध आहेत. दक्षिण अमेरिकेत तर काही ठिकाणी बटाट्यापासून गोड डिझर्टसुद्धा केलं जातं. कॅनडामध्ये बटाट्याच्या स्टार्चपासून डोनट्स तयार केले जातात..जगभरातले प्रकारजगभरात बटाट्याच्या हजारो जाती आढळतात आणि प्रत्येक देशातल्या बटाट्याची एक खास ओळख आहे. अमेरिकेतल्या पेरूमध्ये जांभळ्या, निळ्या, लाल, काळपट अशा रंगांचे असंख्य प्रकारचे बटाटे पाहायला मिळतात. त्यात पापा परपुरा आणि पापा अमरिया या जाती विशेष प्रसिद्ध आहेत. युनायटेड स्टेट्समध्ये रसेट पोटॅटो हा फ्रेंच फ्राइजसाठी वापरला जाणारा आकारानं मोठा असणारा बटाटा प्रसिद्ध आहे. तर नेदरलँड्स आणि जर्मनीमध्ये युकोन गोल्ड आणि फिंगरलिंग लोकप्रिय आहेत. फ्रान्समध्ये ला राते पोटॅटो हा छोटा पण चविष्ट बटाटा काही खास पदार्थांसाठी वापरला जातो. युनायटेड किंग्डममध्ये किंग एडवर्ड पोटॅटो आणि मॅरीस पायपर हे खास बेकिंग आणि चिप्ससाठीचे बटाटे म्हणून ओळखले जातात. भारतात बटाट्याच्या कुफरी ज्योती, कुफरी पुखराज आणि कुफरी चिपसोना या जाती विशेष प्रसिद्ध आहेत.फन फॅक्ट्स...जगभरात आपल्या चवीची जादू पसरवणाऱ्या या बटाट्याच्या नावावर काही विक्रमही नोंदवण्यात आले आहेत. न्यूझीलंडमधल्या कुकुरबिटेसी जमातीतला डग नावाचा कंद हा सर्वात जास्त वजनाचा, म्हणजे ७.९ किलोचा बटाटा म्हणून चर्चेत आला होता.आजवर बटाट्याचा वापर केवळ खाण्यासाठीच नाही तर कला आणि मनोरंजनासाठी झाला. ब्रिटनमधले शेतकरी दरवर्षी जॉइंट पोटॅटो ग्रोइंग स्पर्धा घेतात. युनायटेड किंग्डममधल्या अनेक शाळांमध्ये तर वर्ल्ड बुक डेच्या निमित्तानं पोटॅटो कॅरेक्टर कॉम्पिटिशन नावाची मजेशीर स्पर्धा आयोजित केली जाते. या स्पर्धेमध्ये मुलं बटाट्याला पुस्तकातल्या प्रसिद्ध पात्रांसारखं, म्हणजे हॅरी पॉटर, मटिल्डा यांसारखे कपडे घालून, रंगवून, डोळे चिकटवून सजवतात. ब्रिटनमध्ये पोटॅटो रेसिंग नावाची गमतीशीर स्पर्धादेखील होते. अमेरिकेत जॉर्ज लर्नर यांनी तयार केलेलं मिस्टर पोटॅटो हेड हे खेळणं इतकं प्रसिद्ध झालं, की त्यावर काही चित्रपटांमधली पात्रंही रंगवली गेली. पेरूमध्ये तर बटाट्याला इतकं सांस्कृतिक महत्त्व आहे, की तिथं हजारो प्रकारच्या बटाट्यांचं जतन करण्यासाठी विशेष संशोधन केंद्रं आणि संग्रहालयं तयार केली गेली आहेत. अमेरिकेत तर भल्यामोठ्या बटाट्याच्या आकाराचं बिग आयडॉल पोटॅटो हॉटेलसुद्धा आहे. या देशात बटाट्याच्या शेतीचा सन्मान म्हणून मेन पोटॅटो ब्लॉसम फेस्टिव्हल हा उत्सवही अगदी उत्साहात साजरा केला जातो. त्यादरम्यान पोटॅटो क्वीन स्पर्धा, बटाट्याच्या पाककृती आणि मजेशीर खेळ आयोजित केले जातात. कॅनडामध्येदेखील स्थानिक शेती आणि खाद्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पोटॅटो फेस्टिव्हलचं आयोजन केलं जातं. युरोपमध्येही जर्मनी, आयर्लंड आणि बेल्जियममध्ये बटाट्याशी संबंधित अनेक वेगवेगळे मेळावे होतात.अनेक देशांमध्ये बटाटा हा दुष्काळाच्या काळात लोकांना जगवणारा मुख्यअन्नस्रोत ठरला. त्यामुळे लोकांचं त्याच्याशी एक भावनिक नातंदेखील जोडलेलं आहे. आणि म्हणूनच बटाटा हे केवळ एक साधं कंद नसून, तो प्रत्येक देशाच्या हवामानानुसार, चवीनुसार आणि खाद्यसंस्कृतीनुसार बदलणारा एक खजिनाच आहे.स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व पटकथा लेखिका आहेत..भारतातलं साम्राज्ययुरोपीय व्यापाऱ्यांनी आणि वसाहतवाद्यांनी बटाट्याला जगभर नेलं. १७व्या शतकात पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी हा बटाटा भारतात आणला. खरंतर जसा अल्फान्सो हा शब्द पोर्तुगीज, तसाच बटाटा हा शब्दही पोर्तुगीजच. सुरुवातीला भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर, विशेषतः गोवा, केरळ आणि इतर समुद्र किनारपट्टीच्या भागात त्याची लागवड झाली. नंतर ब्रिटिशांनी बंगाल, सिमला आणि निलगिरीसारख्या थंड भागातही त्याची शेती वाढवली. भारतात सुरुवातीला लोक बटाट्याकडे एक विदेशी भाजी म्हणून संशयानं पाहायचे. परंतु हळूहळू भारतीय मसाले व बटाट्याची अशी काही गट्टी जमली, की हा बटाटा घराघरात शिरला आणि कळत-नकळतपणे भाज्यांचा राजा झाला. 