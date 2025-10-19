Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो..

डॉ. बाळ फोंडकेटोकाच्या नार्सिसिझमचा फटका त्या व्यक्तीला तर बसतोच, पण ती व्यक्ती एखाद्या बेटासारखी इतरांपासून अलग पडलेली नसते, ती समाजातच वास करून असते. तिच्याही नकळत तिच्याशी संबंध येणाऱ्या समाजातील इतर व्यक्तींवरही तिच्या वागणुकीचा भलाबुरा, बहुतांशी बुराच, परिणाम होतोच. त्यापायीच मग सोशोबायोलॉजी या उभरत्या विज्ञानशाखेकडे वैज्ञानिक अधिक लक्ष देत आहेत.कथा आहे ग्रीक पुराणातली. नार्सिसस नावाचा एक अतिशय देखणा आणि रुबाबदार तरुण जंगलातून हिंडत होता. एको नावाच्या एका अप्सरेच्या दृष्टीला तो पडला. ती त्याच्या प्रेमातच पडली. मात्र एकोला एक शाप होता. ती केवळ दुसऱ्यांकडून ऐकलेले शब्दच उच्चारू शकत होती. स्वतःच्या मनातले विचार त्यामुळं ती व्यक्त करू शकत नव्हती. तरीही नार्सिसस तिच्या भावना ओळखेल, आपल्या प्रेमाला प्रतिसाद देईल या अपेक्षेनं ती नार्सिससच्या जवळ गेली. पण त्यानं तिला नकारच दिला आणि तोही तिचा अपमान करत. तिचा काहीच दोष नसताना तिला अशी दूषणं दिल्यामुळं तिच्यावर मेहेरनजर असणाऱ्या देवांना राग आला. त्यांनी नार्सिससला शिक्षा करण्याचं ठरवलं. नार्सिससला इतर कोणाच्याही प्रेमात पडता येणार नाही. तो फक्त स्वतःच्याच प्रेमात आकंठ बुडून जाईल, असा शाप त्यांनी दिला. तिथल्याच एका ओढ्याच्या पाण्यात स्वतःचं प्रतिबिंब दिसताच नार्सिसस त्याच्याकडे अनिमिष नेत्रांनी पाहतच राहिला. त्या प्रतिबिंबापासून स्वतःला दूर करण्याची शुद्धच त्याला राहिली नाही. ‘सांग दर्पणा कसा मी दिसतो’, असा सवालच त्या पाण्यातल्या छबीला तो करत राहिला. तिच्याच प्रेमात पडला. तो तहान-भूकही विसरून गेला. याची परिणती व्हायची तीच झाली. तो झिजत गेला आणि त्यानं जगाचा निरोप घेतला. तो बसला होता त्याठिकाणी एक नाजूक फूल उगवलं. ते आता त्याच्या नावानं ‘नार्सिसस’ म्हणून ओळखलं जातं. .अशा कहाण्या अनेक संस्कृतींच्या लोकसाहित्यात सापडतात. त्यातल्या विक्षिप्त व्यक्ती आपलं लक्ष वेधून घेतात. आपल्याच मुलाचं तारुण्य हिसकावून घेत वृद्धत्व टाळणारा ययाती, ज्याच्या मस्तकावर हात ठेवशील तो जळून राख होईल असा वर मिळालेला भस्मासुर, महिनोन् महिने झोप काढणारा कुंभकर्ण किंवा तसाच वीस वर्षांच्या झोपेतून जाग आल्यावर दिसणारं वेगळंच जग पाहून भ्रमावस्थेत गेलेला रिप व्हॅन विन्कल... अनेक. घटकाभराच्या करमणुकीनंतर आपण त्यांना विसरून जातो. आजच्या जगात अशा वल्लींची गाठ पडणार नाही अशी आपली खात्री असते. वल्ली आणि व्यक्तींना अजरामर करणाऱ्या पुलंना एकदा विचारलं होतं, की त्यांनी ज्यांना आपल्या भेटीला आणलं आहे त्या व्यक्ती खरोखरच्या आहेत की त्यांच्या प्रतिभेचा तो आविष्कार आहे. यावर पुलंनीही आपल्या नेहमीच्या शैलीत मजेशीर उत्तर दिलं होतं, ‘या व्यक्ती जर आज भेटल्या तर मी त्यांना कडकडून मिठी मारेन.’ म्हणजे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी आपल्यावरच सोपवलं होतं.पुलंच्या जाण्याला पाव शतक उलटल्यावरही त्यांच्या करामतींचा ताळेबंद आपल्या मनात रुजून राहिला आहे. नार्सिससची ही हृदयस्पर्शी कहाणीही अशीच गेली कित्येक सहस्रकं टिकून राहिली आहे. तिच्या काव्यात्मक सौंदर्याचा तो परिणाम तर आहेच, पण त्याही पलीकडे नार्सिससची कथा अजूनही स्मरणात राहण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण आहे. त्या कथेत एका मानसिक विकृतीचं मर्म दडलेलं आहे. ती विकृतीही अतिशय गुंतागुंतीची आहे. तिचे काही पैलू आपल्या मेंदूच्या काम करण्याच्या पद्धतीत तर सापडतातच, पण तिला जनुकीय आणि सामाजिक जीवशास्त्राचेही पदर आहेत.हा मनोविकारच आता ‘नार्सिसिझम’ या नावानं ओळखला जातो. त्याचे पौराणिक संदर्भ आजच्या जगाशीही निगडित आहेत. त्यामुळंच तर आजमितीलाही अनेक नार्सिसस समाजात वावरताना आढळतात. त्यांचं स्वरूप त्या ग्रीक नार्सिससपेक्षा वेगळं असलं, तरी त्यांची मानसिकता त्या पुराणपुरुषाच्या मानसिकतेशी मिळतीजुळतीच आहे.म्हणूनच तर असा कोणी नार्सिसस आजघडीलाही आपल्या अवतीभवती वावरतोय की काय असा सवाल आपण करत राहतोच. तसंच पाहिलं तर स्वतःचीच टिमकी वाजवत आसपासच्या अनेक घटनांना आपणच जबाबदार असल्याच्या वल्गना करणारे बढाईखोर काय कमी सापडतात! इतरांना तुच्छ लेखत आपल्याला मात्र सर्वांनी सदोदित मानच द्यायला हवा अशा अपेक्षा बाळगणारे वीरही आपल्याला भेटतात. स्वतःच्या असल्या नसल्या कर्तृत्वाचा टेंभा मिरवणारेही समोर येतातच. स्वतःच्या प्रतिमेवर बेहद्द खूश असलेले कधीतरी भेटतातच.सध्याचीच बाब घेतली, तर ते अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाही का जगातल्या सर्वच घटनांचं पितृत्व आपल्याकडेच असल्याचा दावा सतत करत राहतात! भारतानं पाकिस्तानच्या आगळीकीला उत्तर देण्यासाठी चालवलेलं ऑपरेशन सिंदूर कोणामुळं स्थगित केलं गेलं? आपल्या सांगण्यावरूनच दोघांनी आपापले ड्रोन्स तबेल्यात बंद करून टाकले. आपण इशारा केल्याबरोबर इराण आणि इस्राईल दोघेही ताळ्यावर आले. तीच गत रशिया आणि युक्रेनची. कोणत्या देशानं काय करावं, कोणतं उत्पादन करावं किंवा करू नये; आयातीवर, निर्यातीवर किती कर लावावा, हे आपणच ठरवणार. या सर्व परिश्रमापायी खरंतर आपल्यालाच शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळायला हवा. पण हे जग करंटं आहे. ते आपल्याला तो मान मिळू देणार नाही. म्हणजे असा सतत धोशा लावणाऱ्या ट्रम्प यांचाही नार्सिसस झालाय का? ठामपणे नाही ठरवता यायचं, पण तशी शक्यता नाकारता येत नाही. ती समजून घ्यायची तर मुळात नार्सिसिझम म्हणजे नेमकं काय, याचा उलगडा व्हायला हवा.वास्तविक प्रत्येक निरोगी व्यक्तीनं आत्मसन्मान राखण्याची धडपड करावी यात गैर नाही. किंबहुना आत्मविश्वास आणि सर्जनशील अभिव्यक्तीची प्रस्थापना करण्यासाठी त्याची आवश्यकताच असते. पण ग्रॅन्डिओज नार्सिसिझमनं पछाडलेल्या व्यक्तीमध्ये याचा अतिरेक होतो. कारण स्वतःच्या, प्रसंगी बेगडी, प्रतिष्ठेची आराधना करण्याच्या नादात तो इतरांशी योग्य ते संबंध प्रस्थापित करूच शकत नाही. कोणाही दोघांची जवळीक निर्माण व्हायची असेल तर दोघांनीही एकमेकांच्या आत्मसन्मानाची कदर करायला हवी. त्यांच्या भावनांची जपणूक करायला हवी. पण पीडित व्यक्ती आपल्या भावनांवरचं नियंत्रणच हरवून बसलेली असते. समाजमान्य नैतिक वागणुकीची ओळखच त्या व्यक्तीला झालेली नसते.आटोक्याबाहेर गेलेल्या अशा वागणुकीला आता मनोविकार तज्ज्ञ नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर (एनपीडी) या नावानं ओळखतात. ती एक गंभीर विकृती असल्याचं ठासून सांगतात. त्याच्यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही तर त्या पौराणिक नार्सिससप्रमाणे स्वतःच्याच नाशाला कारणीभूत होतात. पण काही वेळा त्याचा विघातक परिणाम त्याच्या आप्तेष्टांवर, एवढंच नाही तर व्यापक समाजावरही होऊ शकतो, असा धोक्याचा इशाराही ते देत आहेत. .अर्थात या विकृतीची बाधा झालेली प्रत्येक व्यक्ती हे टोक गाठतेच असं नाही. ती बऱ्याच वेळा छुप्या रूपातच वावरते. त्यापायी मग तिचं निदानही केलं जात नाही. दस्तुरखुद्द त्या व्यक्तीला तर त्याची जाणीव होतच नाही. तशी ती होत असेल तर मुळात अशी विकृती आपलं बस्तान बसवूच शकणार नाही. पण, तिच्याबरोबर सतत वावरणाऱ्या इतरांनाही त्याच्या वागणुकीतली ही विसंगती दिसून येत नाही. साहजिकच मग त्याच्यावर उपचार करण्याच्या आवश्यकतेचा विचारही केला जात नाही.बाब अधिकच जटिल होण्याचं कारण म्हणजे नार्सिसिझमचे दोन मुख्य प्रकार आहेत, आणि तेही परस्परविरोधी. सोप्या भाषेत सांगायचं, तर पहिला म्हणजे व्यक्तीला वाटणारं स्वतःचं अवास्तव महत्त्व, आपण महान आहोत, आपल्यात असलेले गुण इतर कोणातही नाहीत, किंबहुना ते असण्याची शक्यताच नाही. आपण वेगळ्याच मातीचे घडलेलो आहोत, असा या मंडळींचा गाढा विश्वास असतो. याला वैज्ञानिक परिभाषेत ग्रॅन्डिओज नार्सिसिझम असं म्हटलं जातं. भव्यतानिगडित नार्सिसिझम. याची बाधा असलेली व्यक्ती स्वतःकडे अलौकिक गुणसंपदा असल्याचा विश्वास बाळगते. आपण सर्वेसर्वा असल्याचा टाहो पिटते. इतरांनी सतत आपलं कौतुक करावं, पूजा करावी, ‘आपका हुकम सर आँखोपर’ असं म्हणावं, अशी अपेक्षा बाळगते. उद्धटपणा तिच्या रोमरोमात भिनलेला असतो.दुसऱ्या प्रकाराला व्हल्नरेबल नार्सिसिझम म्हणतात. असुरक्षित नार्सिसिझम. अशा व्यक्तीला सतत असुरक्षित असल्याचं वाटत राहतं. आपल्याभवती शत्रूंचा वेढा पडला आहे, अशी समजूत ती करून घेते. पहिला प्रकार भावनिक प्रतिसादातून उद् भवतो, तर दुसरा आकलनाच्या स्तरावर अंमल गाजवतो. पण कोणत्याही प्रकारानं आपला जम बसवलेला असो, अशा व्यक्तीला इतरांबरोबर निकोप नातेसंबंधांची जुळवणूक करताच येत नाही. एकतर ही इतर मंडळी आपल्या तोलामोलाची नाहीत, पायाची चप्पल पायातच ठेवली पाहिजे, ही भावना उराशी बाळगतच ते इतरांशी व्यवहार करतात.इतरांचा पाणउतारा कर, त्यांना तुच्छतेनं वागव, असाच यांचा व्यवहार असतो. दुसरा प्रकार अशा उद्धटपणाला थारा देत नसला, तरी सारं जगच आपल्या वाईटावर टपलेलं आहे, असा विचार त्यांच्या मनात पिंगा घालत राहतो. म्हणजे तेही केवळ स्वतःच्याच विचाराला प्राधान्य देत राहतात. साहजिकच मग इतरांशी स्नेहसंबंध कसे प्रस्थापित व्हावेत! तसे न झाल्यामुळं ते गर्विष्ठ आहेत, असा गैरसमजच पसरत जातो. इतर मंडळी त्यांच्याशी बरोबरीच्या नात्यानं काही व्यवहार करायला नाखूश असतात. याची परिणती नार्सिसिझमनं पछाडलेल्या व्यक्तीची असुरक्षिततेची भावना अधिकच बळकट करण्यात होते. साहजिकच दोन्ही प्रकारांत व्यक्ती इतरांच्या भावनांची फिकीर करत नाही. किंबहुना अशा सहसंवेदनांची जाणीवच त्याला होत नाही. तो आपल्यातच गुरफटून राहतो. .याची पहिली ओळख पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातील प्राध्यापक अरॉन पिन्कस यांनी करून दिली. त्यांच्याकडे उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांमध्ये त्यांना भव्यतेच्या भावनेची जोपासना करणारे क्वचितच दिसले. उलट असुरक्षित वाटणाऱ्या रुग्णांचा भरणा होता. याचं कारण शोधताना त्यांना असं दिसून आलं, की आपण महान आहोत, दिव्यत्वाचं मूर्तिमंत उदाहरण आहोत, अशी ज्यांची ठाम समजूत असते त्यांना आपल्या व्यक्तिमत्त्वात काही खोट आहे हेच मुळी मान्य होत नाही. साहजिकच मग ते कोणताही उपचार करून घ्यायला नकारच देतात. पण ज्यांना सदोदित असुरक्षित वाटतं त्यांना त्यातून सुटका करून घेण्याची तळमळ असते.असं असेल तर मग महानतेची झूल अंगावर चढवलेली काही मूठभर मंडळी तरी कशी आपल्याकडे येतात, हा प्रश्न त्यांना सतावू लागला. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी एक व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतलं. त्याच्या निरीक्षणांनी त्यांनाही चक्रावून सोडलं. कारण नार्सिसिझमचे अनेक गुंतागुंतीचे पदर असल्याचं स्पष्ट झालं. एकच एक भावना नेहमी या प्रकारच्या वागणुकीला कारणीभूत नसल्याचंच या सर्वेक्षणानं जाहीर केलं. खास करून एकाच व्यक्तीत एकाच वेळी भव्यता आणि असुरक्षितता या दोन्ही भावनांचा वास असल्याचं दिसून आलं. कोणत्याही प्रसंगी त्यातली कोणती भावना अधिक प्रभावी होते, यावर ती व्यक्ती कशी वागेल, हे अवलंबून असतं.या दोन परस्परविरोधी भावनांच्या द्वंद्वापायी ती व्यक्ती स्वार्थी, फसवेगिरी करणारी आणि उदासीन असते. ज्यांच्यामध्ये भव्यतेचं प्राबल्य असतं ती मंडळी नेहमी इतरांचं लक्ष वेधून घेण्याची धडपड करतात, तसंच आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा असं बिंबवण्याच्या प्रयत्नात असतात. उलट असुरक्षिततेची भावना अधिक बलवत्तर झाली की त्याची परिणती चिंताग्रस्त राहण्यात किंवा नैराश्यात होते. या दोन्ही भावना मात्र इतरांशी, त्यात आप्तेष्टही आले, निकोप नातं जुळवण्यात अडचण निर्माण करतात.ऐन तारुण्यात म्हणजे पंचविशीत असलेल्या जोसेफ स्किडमोरनं तर स्वतःच कबूल केलंय, की त्याला दोन्ही भावनांचा प्रत्यय येतो. कधी कधी तर एकाच दिवशी वेगवेगळ्या वेळी त्याला आपण जगाचे राजे असल्याचं वाटतं तर उलट आपण नाकर्ते असल्याचीही भावना होते. ज्यावेळी आपण एखादं उद्दिष्ट गाठतो, ठरवलेलं ध्येय साकार करतो, त्यावेळी आपल्यासारखा दुसरा कोणी नाही असं वाटत राहतं. आत्मसन्मान अहंकाराच्या पातळीवर पोहोचतो. तेच एखादी चूक झाली किंवा हातातल्या कामात अपयश आलं की आपण निकम्मे आहोत, याची खात्री मनाचा ताबा घेते.याची पुष्टी रटगर्स विद्यापीठातील प्रा. राइट यांनी केलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांच्या तसंच समाजातल्या इतरांच्या मूल्यांकनातून केली आहे. एकाच वेळी दोन्ही भावनांचा झगडा होत असल्याचं त्यांना आढळलं नाही. पण महानतेचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीलाही अधूनमधून असुरक्षिततेची भावना पछाडते, याचा निःसंदिग्ध पुरावा मिळाला. ज्यांच्यावर महानतेचा पगडा असतो अशा व्यक्तींनाही आतून असुरक्षित वाटत राहतं. मात्र त्या भावनेवर पडदा टाकला जातो किंवा तिची मुस्कटदाबी केली जाते. पण ज्यांना मुळातच असुरक्षित असल्याचं वाटत राहतं त्यांच्या मनावर भव्यतेची छाया क्वचितच पडते.असं जर असेल तर मग हिटलर, स्टॅलीन, आताचे ट्रम्प किंवा एलॉन मस्क यांसारखे जे नेते आपणच जगाचे तारणहार असल्याचा डांगोरा सतत पिटत असतात, भव्यदिव्यतेचं प्रदर्शन करण्यात मग्न असतात त्यांच्याही मनात असुरक्षिततेची भावना वास करून असते, असंच समजायला हवं. पण मग ती प्रकट का होत नाही? या सवालाचं उत्तर लायमन थोरो यांनी दिलं आहे. ते म्हणतात की या असुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी ही मंडळी आपल्याभोवती होयबांचा, भाटांचा गोतावळा जमा करतात. त्यांच्याकडून आपल्या प्रत्येक कृत्याची भलावणच केलेली त्यांना ऐकायला मिळते. वास्तविक ती मांदियाळी जाणूनबुजून या नार्सिससना जे ऐकावंसं वाटतं त्याचीच द्विरुक्ती करत असते. त्यांना नको असलेलं वास्तव त्यांच्या गळी उतरवण्याचं टाळलं जातं. ‘सत्यं ब्रूयात, प्रियं ब्रूयात’, या उक्तीच्या पूर्वार्धातील संदेशाचं पालन न करता केवळ उत्तरार्धातील ‘न अप्रियं सत्यमपि’ या पंक्तिचाच पाठपुरावा करतात. साहजिकच नार्सिससला त्याची स्वप्रिती सुखावते आणि असुरक्षिततेची भावना दबली जाते.त्यामुळंच तर आपल्या मित्राला अशी बाधा झालेली आहे. त्याचा नार्सिसस होऊ घातला आहे, हे ओळखायचं कसं, याचा उलगडा होत नाही. तसंच पाहिलं तर तसा संशय आल्यावर त्याला मनोविकार तज्ज्ञांकडे नेण्याची व्यवस्था होऊ शकेल. शकेल ना! पण तसं म्हणणं सोपं आहे, कृतीत आणणं कठीण. कारण काही शारीरिक व्याधी जडली तर डॉक्टरकडे जायला, त्या व्याधीचं निदान होण्यासाठी आवश्यक त्या चाचण्या करून घ्यायला, सहसा कोणी अनमान करत नाही. राजीखुशीनंच चाचण्यांसाठी आपलं रक्त द्यायची तयारी दाखवली जाते.अगदी सीटीस्कॅनसाठी क्ष किरणांच्या झोतात उभं राहायला किंवा एमआरआयसाठी त्या अजस्र हेल्मेटमध्ये आपलं डोकं अडकवायलाही आडकाठी केली जात नाही. पण मनोविकार म्हटलं की पावलं माघारी वळतात. ‘समजता काय, मला वेड लागलंय?’, असाच उलटा सवाल करतात. कारण मनोविकार म्हटलं की अंगावरचे कपडे फाडत, स्वतःशीच बडबडत, दगड मारत राहणारा पागलच नजरेसमोर येतो. ते लांच्छन स्वीकारण्याची कोणाचीच तयारी नसते. म्हणून मग एनपीडीची बाधा झाल्याची काही शक्यता असल्याचं सूचित करणारी काही लक्षणं आहेत की काय, हा सवाल मॅकबेथच्या डिनर टेबलवरच्या बॅन्कोसारखा डोकं वर काढत राहतो.मी तो सवाल घेऊन माझ्या एका सायकिअॅट्रिस्ट मित्राकडे गेलो होतो. आम्ही त्याच्या क्लिनिकमध्येच होतो. माझा प्रश्न ऐकताच तो उठून उभा राहिला. पाठीमागच्या शेल्फवरून एक जाडजूड ग्रंथ काढून त्यानं टेबलावर आपटला. मी त्याचं शीर्षक वाचलं, डायग्नॉसिस ॲण्ड स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल ऑफ मेन्टल डिसऑर्डर्स.‘‘हे आमचं बायबल,’’ माझा मित्र म्हणाला, ‘‘सर्वच प्रकारच्या मानसिक व्याधींची लक्षणं, निदानप्रणाली आणि उपचार यात सविस्तर सांगितलेले आहेत. मनोविकार तज्ज्ञांच्या अमेरिकेतील शिखर संस्थेनं हे प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात एनपीडीच्या एक नाही, दोन नाही, तब्बल नऊ लक्षणांचा उल्लेख केला आहे.’’स्वतःच्या महत्त्वाचं भव्यदिव्य असं भपकेबाज उदात्तीकरण करणं; आपल्याला अमर्यादित यश, निरंकुश सत्ता किंवा अपरिमित सौंदर्य लाभलं आहे, अशी भावना बाळगणं; आपण कोणी तरी खास, इतर सामान्यजनांपेक्षा वेगळ्याच मातीचे घडलेले आहोत आणि हे केवळ काही आपल्यासारखेच उच्चपदस्थ जाणू शकतात, असं वाटत राहणं; इतरांकडून सतत प्रशंसाच व्हावी अशी कधीही न मिटणारी भूक असणं; सर्वच प्रकारचे लाभ केवळ आपल्यालाच मिळायला हवेत, तो आपला जन्मसिद्ध, म्हटलं तर दैवी, हक्कच आहे, यावर ठाम श्रद्धा असणं; इतर सगळे आपले गुलामच आहेत आणि त्यांची पिळवणूक करण्याचा आपला अधिकारच आहे, अशा समजुतीनं वागणं; इतर कोणाहीबद्दल सहानुभूतीचा लवलेशही नसणं; इतर कोणालाही काही मिळालं असलं तर ते त्याच्या अंगभूत गुणवत्तेपायी नसून, काहीतरी साटंलोटं केल्यानंच मिळालं आहे, या समजुतीपायी त्याचा हेवा करत राहणं; एवढंच नाही, तर सारं जगच आपल्या विरुद्ध आहे, आपलं नुकसान करायला टपलेलं आहे, असं वाटत राहणं; घमेंडखोर वृत्ती आणि त्यापायी इतरांना सतत तुच्छतेनं लेखण्याची प्रवृत्ती रोमारोमात भिनलेली असणं... या नऊपैकी किमान पाच लक्षणं दिसून आल्यास ती व्यक्ती एनपीडीनं पछाडलेली आहे असं समजावं, असाच या तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.अर्थात केवळ बाह्य लक्षणांवरून रोगनिदान कधीच करता येत नाही. त्यासाठी काही चाचण्या करणं आवश्यक असतं. लॉर्स शूल्झ यांनी केलेला प्रयोग याबाबतीत वस्तुपाठ मानला जातो. त्यांनी एनपीडीनं पीडित १७ रुग्ण आणि त्यांच्या वयोगटांशी मिळत्याजुळत्या १७च निरोगी व्यक्तींच्या मेंदूंमध्ये एमआरआयच्या साहाय्यानं डोकावून पाहिलं. मेंदूचं एकंदरीत आकारमान तर त्यांनी तपासलंच, पण त्याचे घटक असलेल्या चेतापेशींचीही सविस्तर पाहणी केली.आपल्या चेतापेशींचे दोन मुख्य वर्ग आहेत. त्यांचं ग्रे मॅटर आणि व्हाइट मॅटर असं बारसं केलं गेलं आहे. ग्रे मॅटरमध्ये पेशींची दाटीवाटी झालेली असते. पाण्यानं ओतप्रोत भरलेला ढग जसा काळसर करडा दिसतो, तसंच हे उपांग त्यातल्या पेशींच्या गर्दीमुळं करडं असल्यासारखं वाटतं. त्यावरूनच त्याला ग्रे मॅटर हे नाव दिलं गेलं आहे. यातल्या पेशींचं मुख्य काम मेंदूकडे आलेल्या निरनिराळ्या संवेदनांचं, संदेशांचं विश्लेषण करून त्यांचा अर्थ लावणं, त्यातून मिळालेली माहिती एकतर साठवून ठेवणं, म्हणजे भविष्यात त्याचा योग्य वेळी उपयोग करता येईल.काही माहितीवर तत्काळ काही प्रतिसाद देणं आवश्यक असतं. त्यानुसारच मग व्हाइट मॅटरमधील पेशींकडे आदेश सुपूर्द केला जातो. या पेशी मेंदूतील निरनिराळ्या उपांगांमधील पेशींशी संवाद साधणं, शरीरातील निरनिराळ्या भागांत काम करत असलेल्या मज्जातंतूंकडून आलेली माहिती अर्थ लावण्यासाठी ग्रे मॅटरकडे सोपवण्याचं काम करतात. साहजिकच त्यांना मिळालेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तो संबंधित अवयवाकडे रवाना करण्याचीही कामगिरी व्हाइट मॅटरच्या पेशी पार पाडतात.शूल्झ यांनी केलेल्या तपासणीतून निरोगी व्यक्तींच्या तुलनेत एनपीडीनं बाधितांमध्ये ग्रे मॅटरची कमतरता असल्याचं स्पष्ट झालं. तसंच जो काही ग्रे मॅटर होता त्यात काही विकृतीही दिसून आल्या. मुख्यत्वे मेंदूचं जे उपांग भावविश्वाचं नियंत्रण करतं, त्यात हा फरक ठळक होता. त्या त्रुटींमुळे भावविश्वाची निकोप आणि परिपूर्ण जडणघडण होत नाही. इतर उपांगांमध्ये त्या मानानं या उणिवा जाणवण्याइतपत नव्हत्या. शूल्झ यांच्या पूर्वी बर्लिन विद्यापीठातील रोपके यांनी केलेल्या संशोधनातही हीच निरीक्षणं मिळाली होती.साहजिकच भावनेचे संदेश प्राप्त होण्यात एनपीडीबाधित व्यक्तींमध्ये काही अडसर येत नाही. मात्र त्या संदेशांचा अर्थ लावणं त्यांना नीटसं जमत नाही. मग त्याला अनुसरून योग्य ती कार्यवाही कशी व्हावी! इतरांच्या भावविश्वाची दखल घेणंच या रुग्णांना जमत नाही. त्या भावनांची कदर करता येत नाही, यात नवल नाही. सहानुभूती ही संकल्पनाच त्यांच्या मनाला शिवत नाही. त्यांच्या या तुटकपणामुळं ते घमेंडखोर असल्याचं किंवा आपल्याच विश्वात रमत राहिल्याचं इतरांचं मत होतं. नार्सिसिझमचं मूळ असं मेंदूच्या अव्यवस्थित रचनाबंधात सापडतं, यावर या संशोधकांच्या प्रयोगांमधून शिक्कामोर्तब झालं आहे.पण ही सर्वसाधारण परिस्थिती झाली. ती व्यक्ती ज्या सांस्कृतिक परिसरात व्यवहार करते त्या संस्कृतीचे नीतिनियम यांचा संदर्भही ध्यानात घ्यायला हवा, हे अधोरेखित करायला ते विसरलेले नाहीत. शिवाय पूर्वायुष्यात अशा व्यक्तीवर जबरदस्त मानसिक आघात झाला आहे की काय, हेही तपासायला हवं. झालंच तर ती व्यक्ती कोणत्या पदावर आहे, म्हणजे एखाद्या उद्योगाचं अत्युच्च पद सांभाळते आहे, किंवा एक ज्येष्ठ अभिनेता आणि म्हणून वलयांकित सेलिब्रिटी झाली आहे की काय याचाही विचार करायला हवा. सेलिब्रिटीमध्ये आता क्रिकेटपटू आणि राजकारणी यांचाही समावेश आपल्या समाजाच्या संदर्भात करायला हवा.संस्कृतीच्या नीतिनियमांबाबतीत व. पु. काळे एकदा म्हणाले होते, ‘‘आपले पाप-पुण्याचे, नीती-अनीतीचे, इतकंच नव्हे तर माणुसकीचे आणि अमानुषतेचे संकेत फार वैयक्तिक असतात. वैयक्तिक म्हणजे किती? तर ‘मी’ या प्राण्याला सबकुछ माफ असतं.’’ माझी काही चूक होऊच शकत नाही. इतरांनी घातलेल्या गोंधळापायीच ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असाच समज करून घेतला जातो. खास करून व्यक्तिपूजेला महत्त्व देणाऱ्या आपल्या संस्कृतीत तर याचा फारच उदोउदो केला जातो. एखादी मोहीम यशस्वी झाली की त्याचं श्रेय आपलं, पण ती फसली तर त्याचं उत्तरदायित्व मात्र इतरांच्या गळ्यातच घातलं जातं. याचा अनुभव आपल्या राजकीय परिसरात नेहमीच येतो.ख्रिस्तोफर लॅश यांनी केलेल्या व्यापक संशोधनावर आधारित निष्कर्ष तर याचीच ग्वाही देतात. ज्या संस्कृतींमध्ये सामाजिक पद किंवा दर्जा, सत्ता आणि व्यक्तिपूजा यांना नको तेवढं महत्त्व दिलं जातं, त्या संस्कृतीत नार्सिसिझमला बढावा मिळतो. संस्कृतींची ते दोन गटांत मांडणी करतात. काही समाज व्यक्तीकेंद्रित असतात. पण इतर समष्टीला प्राधान्य देतात. समाजाच्या एकसंधतेला प्रमाण मानतात. व्यक्ती महत्त्वाची असतेच, पण तिचे मानदंड समाजानं ठरवायचे असतात. व्यक्तिनिष्ठ विचारांऐवजी वस्तुनिष्ठ विचारांना प्राधान्य दिलं जात असेल, तर मग आत्मसन्मानाला अवास्तव महत्त्व देण्याची शक्यता उरत नाही.आपला भारतीय समाज व्यक्तिनिष्ठ आहे. त्यामुळंच समाजाप्रतीच्या उत्तरदायित्वाचा विचारच होत नाही. साधी स्वच्छतेची बाब घेतली तरी माझं घर, माझा परिसर स्वच्छ राहिला, की उपरणं झटकून मोकळं होण्यात धन्यता मानली जाते. त्यापलीकडच्या परिसराची जबाबदारी माझी नाही. ती इतरांनी उचलावी. कोणताही नवा विकासवादी प्रकल्प हाती घेतला गेला की त्याचा मला काय फायदा मिळणार आहे, याचाच विचार केला जातो. व्यापक समाजाचं हित त्यातून साध्य होणार असेल, तर मग वैयक्तिक लाभाला मुकणार असलो तरी हरकत नाही, अशा विचाराला थारा दिला जात नाही. वास्तविक सर्वच समाजाचं हित साध्य होताना त्यातला योग्य प्रमाणात असलेला वाटा आपल्यालाही मिळणार आहे, याचा सोईस्कररित्या विसर पडतो. असा एक छुपा नार्सिसस तुम्हा-आम्हा सगळ्यांमध्येच वावरत असतो. आपली भावनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वाढ कशी झाली आहे, यावर तो दबूनच राहणार आहे की वरचढ होणार आहे, हे ठरतं.अशा वैयक्तिक संस्कृती नार्सिसिझमला चालना देतात, या लॅश यांच्या सिद्धांताची पुष्टी आता इतर वैज्ञानिकांनीही केली आहे. तो ट्रेंड टाळायचा असेल, तर मग सामूहिक हिताला प्राधान्य देणाऱ्या नीतिनियमांची शिकवण गळी उतरायला हवी. लोकशाहीचा खरा अर्थ तोच आहे. पण आजवर त्याचा पाठपुरावा करणाऱ्या पाश्चात्त्य संस्कृतींमध्येही व्यक्तीकेंद्रित विचारांचा वरचष्मा होऊ लागला आहे. त्यातूनच मग खोटारडेपणाचा कळस गाठणाऱ्या ट्रम्पसारख्या व्यक्तींनाही नागरिकांचा भरघोस पाठिंबा मिळतो. फेक न्यूज, मिथ्यवार्ता यांचाच प्रसार होत आहे. किंबहुना ते नवसत्य आहे, असाच आव आणला जात आहे.टोकाच्या नार्सिसिझमचा फटका त्या व्यक्तीला तर बसतोच, पण ती व्यक्ती एखाद्या बेटासारखी इतरांपासून अलग पडलेली नसते, ती समाजातच वास करून असते. तिच्याही नकळत तिच्याशी संबंध येणाऱ्या समाजातील इतर व्यक्तींवरही तिच्या वागणुकीचा भलाबुरा, बहुतांशी बुराच, परिणाम होतो. त्यापायीच मग सोशोबायोलॉजी या उभरत्या विज्ञानशाखेकडे वैज्ञानिक अधिक लक्ष देत आहेत. खास करून चेताविज्ञानाच्या सामाजिक परिप्रेक्ष्यासंबंधी संशोधनाला आता मूळ प्रवाहात स्थान दिलं जात आहे.सर्वच प्राणिमात्रांना, मानवी आणि अमानवी, सामाजिक वर्चस्व मिळवण्याची ओढ लागलेली असते. आपल्या सर्वांनाच सामाजिक उतरंडीत आपण शिखरस्थानी आहोत ही भावना सुखावते. प्राणीजगतात त्याची गरज भासते कारण जगण्याला आवश्यक ते अन्न आणि निवारा मिळवण्यासाठी त्यांना प्राथमिकता द्यावी लागते. मनुष्यप्राण्याची ही गरज तितकीशी निकडीची नसते. कारण समाजव्यवस्थेतून त्याची परिपूर्ती होते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा भागवण्याची व्यवस्था सर्वच प्रशासनांकडून केली जाते. मग ती लोकशाहीसारखी सामूहिक राजवट असो की राजेशाही अथवा हुकूमशाहीसारखी व्यक्तीकेंद्रित असो. तथापि वैयक्तिक वर्चस्वाची ओढ संपूर्णपणे नाहीशी झालेली नसते. ती सतत टोचणी देत नाही एवढंच. पण काही व्यक्तींमध्ये ती वरचेवर डोकं वर काढते. त्यांचा कल नार्सिसिझमकडे झुकल्यास नवल नाही.अशा व्यक्तींकडे सामाजिक नेतृत्व आलं, तर त्यांच्या वागणुकीचे परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागतात. मग ते नेतृत्व समाजानंच आपखुशीनं त्यांच्याकडे सोपवलेलं असो, की त्यांनी बळजबरीनं ते स्वतःकडे घेतलेलं असो. आपल्याकडे इतर कोणाकडेही नसलेली खास गुणवत्ता आहे आणि तिचा लाभ मी संपूर्ण समाजाला करून देणार आहे, अशी या व्यक्तींची समजूत असते. ती इतरांना पटवून देणारं अमोघ वक्तृत्व किंवा कोणत्याही प्रसंगामध्ये विधिनिषेधशून्य प्रणालींचा वापर करण्याचं औद्धत्य, यांच्या जोरावर ते समाजमनावर राज्य करतात. देशाचं भलं करण्याचं कंकणच आपण बांधलं आहे, असा धोशा ते लावतात. पण बार्बारा ओकली यांनी आपल्या एव्हिल जीन्स या ग्रंथात सांगितलं आहे, की असे नार्सिसिस्टिक नेते झपाट्यानं सत्तेचा सोपान चढून जातात खरे, पण एकदा तिथं पोहोचल्यावर बहुतांशी ते सर्वच सामाजिक संस्थांच्या नाशाला कारणीभूत ठरतात. त्यापायी मग समाजाची घडी इतकी विस्कटून जाते, की ती परत व्यवस्थित बसवण्यासाठी अपार कष्ट आणि त्याग करावा लागतो.याचं मर्यादित रूप कोणत्याही उद्योगाच्या धुरीणांमध्ये, अगदी एखाद्या कचेरीतही दिसून येतं. तुमच्या बॉसमध्ये अशी प्रवृत्ती असेल तर तिचा काही मर्यादित फायदा होतो, यात शंका नाही. कारण त्याचा जबरदस्त आत्मविश्वास अधिकाधिक आव्हानात्मक प्रकल्प हाती घ्यायला त्याला मदत करतो. त्याच्याच बळावर तो ते यशस्वीही करून दाखवतो. साहजिकच त्यातून होणाऱ्या अर्थप्राप्तीचा लाभ त्याच्या बरोबरीनं काम करणाऱ्या सगळ्यांनाच होतो. इथवर ठीक आहे. पण त्याच यशाची नशा चढून बॉसच्या आत्मविश्वासाचं रूपांतर नार्सिसिझममध्ये व्हायला वेळ लागत नाही. आपण कोणतंही आव्हान स्वीकारू शकतो, असं त्याला वाटू लागतं.वास्तविक त्यानं तोवर हाती घेतलेल्या प्रकल्पांच्या यशात त्याच्या सहकाऱ्यांचाही मोलाचा वाटा असतो. पण त्यांच्या भावनांची कदर न करण्याच्या वृत्तीपायी सारं श्रेय आपलंच आहे, असा त्याचा ठाम विश्वास होऊ लागतो. आपल्याला मिळालेले सहकारी निकम्मे आहेत, मी सांभाळून घेतल्यामुळं ते टिकून आहेत, किंबहुना त्यांच्या नाकर्तेपणामुळंच त्या प्रकल्पाला मर्यादित यश मिळालं आहे, मी नसतो तर तो कधीच पूर्णत्वाला गेला नसता, अशीच त्याची मानसिकता होऊ लागते. तो सहकाऱ्यांना तुच्छतेनं वागवू लागतो. त्यांच्या लहानसहान चुकांचंही अवडंबर माजवत त्यांचा जाहीर पाणउतारा करायलाही तो मागेपुढे पाहत नाही. त्यांचं मनोबल अशारितीनं खच्ची झाल्याचा परिणाम त्यांच्या कामगिरीवर साहजिकच होतो. पुढच्या प्रकल्पांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याची स्वतःची कामगिरीही ढेपाळते. त्याचं खापर अर्थातच तो सहकाऱ्यांवर फोडतो. यशाचं श्रेय केवळ आपलंच, अपयशाचं उत्तरदायित्व मात्र सहकाऱ्यांचं, ही नार्सिसिझमची नमुनेदार विचारसरणीच घातक ठरते.हीच बाब ऋणानुबंधांची जपणूक करण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांनाही कारणीभूत ठरते. अशी व्यक्ती मग एकाकी पडत जाते. आपण एवढे महान मग सतत अपयशच का आपल्या माथी येतं, अशा द्विधा मनःस्थितीला सामोरं जाणं त्याला जमत नाही. तोही खंगत जातो.नेतृत्त्वाचीच बाब आहे म्हणून आपल्या देशातील राजकारणात, उद्योगधंद्यांमध्ये जी घराणेशाही दिसते त्यापायी मग नार्सिसिझम आपल्या डीएनएमध्येच आहे की काय, अशी शंका येऊ लागते. मेंदूच्या रचनाबंधातील विसंगती नार्सिसिझमला जन्म देते याची माहिती मिळाल्यानंतर तर या शंकेला बळकटीच मिळाली. त्याचीच शहानिशा मुख्यत्वे व्हरनॉन यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी अशा प्रकारच्या वर्तणुकीच्या जनुकीय संशोधनासाठी वापरलं जाणारं जुळ्या भावंडांचं प्रारूपच स्वीकारलं. या अध्ययनात जिथं जुळ्यांपैकी एकाचं संगोपन त्याच्या मातापित्यांकडूनच होतं पण दुसरा वेगळ्याच कुटुंबात वाढतो. त्याशिवाय या दोन कुटुंबांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि वैचारिक स्थितीतही तफावत असते. त्यातून मग स्वभावाच्या आणि वर्तणुकीच्या ज्या वैशिष्ट्यांचं अवलोकन केलं जातं, त्यात जन्मजात वारशाचा वाटा किती आणि संगोपनाच्या पर्यावरणाचा किती याचा उलगडा करण्याचा विचार केला जातो.व्हरनॉन यांना यातून दोन जनुकांची ओळख पटली. त्यातलं एक डोपामाइन या संप्रेरकाच्या ग्राहक रेणूची बांधणी करतं. डोपामाइनला सुखनिधान मानलं गेलं आहे. कारण कोणतीही लाभदायी गोष्ट हातून घडली की त्यापायी जे समाधान मिळतं, जे आनंदाचं बक्षीस प्राप्त होतं, त्याचं नियंत्रण करण्यात या संप्रेरकाची कळीची भूमिका असते. या जनुकाला डीआरडी४ असं नाव दिलं गेलं आहे. दुसरं जनुक सेरोटॉनिन या संप्रेरकाच्या कामगिरीवर नजर ठेवून असणाऱ्या रेणूंची निर्मिती करतं. हे संप्रेरक आपला मूड नियंत्रित करतं. या दोन्ही जनुकांचा नार्सिसिझमच्या प्रवृत्तीवर प्रभाव पडतो. तरीही व्हरनॉन यांचं असंच म्हणणं आहे, की हे केवळ बीज झालं. ते रुजून त्याचा वटवृक्ष व्हायचा असेल, तर तशी पूरक माती, हवामानही आवश्यक असतं. ते कौटुंबिक पर्यावरणातून मिळतं.जे पालक आपल्या मुलांबाबतीत ओव्हरप्रोटेक्टिव्ह असतात, त्यांनी आपल्याच छायेखाली वाढावं अशी अपेक्षा ठेवतात, बरोबरीच्या इतर मुलांमध्ये मिसळू देत नाहीत, अशांमध्ये नार्सिसिझमला खतपाणी मिळतं, हेच जीन ट्वेन्गे यांनी केलेल्या साडेपाचशे मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्याच्या चिकित्सेतून दिसून आलं होतं. अशी मुलं मग सोशल मीडियावर आपली सामाजिक भूक भागवण्याचा प्रयत्न करतात. त्या साधनांचा त्यांच्याकडून अतिरेकी वापर होतो. इन्स्टाग्राम, फेसबुक यांसारख्या संपर्कसाधनांत ती गुंतून पडतात. त्यांचाही प्रभाव त्यांचा स्वभावात एकलकोंडेपणाचा प्रभाव पडण्यात होतो. त्याचीच परिणती नार्सिसिझमध्ये होत असल्याचं कनिंगहॅम यांनी तब्बल १५ हजार टीनएजर्सच्या सलग पाच वर्षं केलेल्या चिकित्सेतून आढळलं. स्वभावाच्या उपजत वैशिष्ट्यांना पूरक खतपाणी मिळालं, तर या व्याधीची लागण होते. थोडक्यात खानदान आणि परवरिश दोन्हींचाही नार्सिसिझमच्या रुजुवातीत समान वाटा असतो.बालकृष्णन आणि ग्रिफिथ यांनी अशा अनेक सर्वेक्षणांचा वेध घेत त्यांचं एकत्रित विश्लेषण केलं. त्यातून तर नार्सिसिझम आणि समाज माध्यमांचा अतिरेकी वापर यांच्यातला घनिष्ट संबंध अधिकच दृग्गोचर झाला. खास करून ज्या मंचावर तुमच्या प्रतिमेला अवास्तव महत्त्व दिलं जातं, तुमची ओळख पटवणाऱ्या छायाचित्रावरून, तुमच्या डीपीवरून तुमचं मूल्यांकन केलं जातं, अशा मंचांवर अधिकाधिक विसंबून राहण्यानं प्रत्यक्षाहून प्रतिमा सुंदर या न्यायानं आत्मकेंद्री होण्याकडे कल वाढतो. दर्पणात न डोकावताही माणूस स्वतःच्याच प्रेमात पडत जातो. त्यात सध्याची उपभोगी संस्कृती, तथाकथित रिॲलिटी टीव्हीमधून होणारा उदोउदो यांची भर पडते.टीव्हीवर होणाऱ्या लहान मुलांच्या नृत्य, नाट्य, संगीत यांसारख्या स्पर्धांमध्ये आपल्या मुलांचा सहभाग असावा, तो वाढावा, त्यात त्यांना लक्षणीय यश मिळावं आणि ते मिळालं की सर्वत्र होणाऱ्या त्यांच्या कौतुकात आपण न्हाऊन निघावं, अशी मनोधारणा बाळगणारे आई-वडील नार्सिसिझमचं बीज त्या निरागस मुलांच्या मनात पेरत असतात, याची जाणीव आता त्या पालकांना करून देण्याची गरज आहे. टीव्हीची ती दुनिया मायावी आहे, वास्तव भिन्न आहे, हे त्यांच्या मनावर बिंबवायला हवं. कारण त्या स्पर्धेपुरती ती मुलं प्रशंसेत न्हाऊन निघतात, पण त्यानंतरच्या आयुष्यात त्यांच्या वाट्याला तेच कौतुक आलं नाही, की त्यांची मानसिकता नार्सिसिझमकडे वळू लागते.नार्सिसस पुरुष होता. आणि आपणही ज्या आधुनिक नार्सिससचा विचार केला आहे, ते सर्व पुरुष आहेत. त्यामुळं नार्सिसिझम केवळ पुरुषांनाच छळतो, स्त्रिया त्यापासून मुक्त असतात, असा समज होण्याची शक्यता आहे. ती कितपत खरी आहे? कारण पुरुष सहसा स्वतःच्या सौंदर्यावर भाळत नाही. तो मर्दानगीकडे, कर्तृत्वाकडे जास्त लक्ष देतो. उलट ‘सांग दर्पणा कशी मी दिसते’, हा सवाल करत स्वतःच्याच प्रतिमेवर बेहद्द खूश होण्याचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे. पण मग नार्सिसिस्टिक स्त्रियांची नोंद इतिहासात किंवा आजच्या जमान्यात का आढळत नाही?वास्तविक वर्चस्वी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या स्त्रियांची इतिहासात कमतरता नाही. अगदी प्राचीन काळापासून ट्रॉयची हेलन किंवा क्लिओपात्रा यांच्यापासून ते रशियाची कॅथरिन द ग्रेट, इंग्लंडची पहिली एलिझाबेथ, ‘इफ दे डोन्ट हॅव ब्रेड लेट देम इट केक’ अशी तुच्छतापूर्वक आज्ञा देणारी मेरी अँटुनेट, रझिया सुलताना, निरनिराळ्या काळात प्रभाव पाडून होत्या. आधुनिक जगातही आयर्न लेडी म्हणून नावाजलेल्या इंग्लंडच्या दीर्घकाल पंतप्रधान राहिलेल्या मार्गरेट थॅचर, जर्मनीच्या अँजेला मर्कल किंवा इंदिरा गांधी यांनी जागतिक राजकारणावर आपला ठसा उमटवला होता. देशाच्या राजकारणात तर त्यांना प्रतिस्पर्धीच नव्हता, असं म्हटलं तर ते वावगं होणार नाही. तरीही त्या नार्सिसिझमच्या ठोकताळ्यांत बसत नाहीत.लंडन विद्यापीठातील ॲव्हा ग्रीन यांच्या मते, आपण चुकीचे मापदंड लावून स्त्रियांच्या वागणुकीचं निदान करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. स्वभावाला असलेली काळी किनार पुरुष आणि स्त्री दोघांमध्येही असते. मात्र तिचं प्रकटीकरण वेगवेगळ्या पद्धतीनं होतं. निसर्गानंच नर आणि मादी यांच्यावर सोपवलेल्या कामगिरीला अनुरूप अशीच त्यांची मानसिकता तयार होत असते. साहजिकच त्यांची स्वभाववैशिष्ट्यंही निरनिराळी असतात. त्यांनीच ३५०जणांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून पुरुषांमध्ये ग्रॅन्डिओज नार्सिसिझमचा पगडा असल्याचं, तर स्त्रिया बहुतेक व्हल्नरेबल नार्सिसिझमची शिकार झाल्याचं दिसून आलं. त्यामुळंच आपण अबला असल्याचं इतरांवर बिंबवत त्यांच्यावर आपलं वर्चस्व गाजवण्याची प्रवृत्ती होते.ग्रीन यांच्या मते, तब्बल एक तृतीयांश माणसांमध्ये या अनिष्ट प्रवृत्ती आढळतात. त्यानुसार आपल्याच मताचा हेका धरणं, त्यानुसार इतरांच्या आयुष्याचं नियंत्रण करणं, ते साध्य करण्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न बाळगणं आणि टोकच गाठलं तर सायकोपॅथ होणं, या साऱ्या घातक प्रवृत्ती आहेत. सुदैवानं केवळ एक ते दोन टक्के व्यक्तींमध्येच त्या टोकाला जातात. अशा बहुतेक व्यक्ती एकतर तुरुंगात आहेत किंवा त्यांचा अंत झाला आहे. पण सुप्त स्वरूपात त्या अनेकांमध्ये वावरत असतातच. आणि परिस्थिती अनुकूल झाल्यास त्या वरचढही होतात.याचीच पुष्टी इटलीमधील मिलान विद्यापीठातील अँटोनेल सोम्मा यांनी केली आहे. त्यांनी तब्बल एक हजार इटालियन स्त्रियांच्या स्वभावाची छाननी केली. बहुतेकींमध्ये या दुष्ट प्रवृत्ती वास करून असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. पण ज्यांच्यामध्ये त्या प्रबळ झाल्या होत्या, त्या स्त्रिया अधिक आक्रमक झाल्याचंही दिसलं होतं. अर्थात आक्रमकता शारीरिक स्तरावर क्वचितच जात होती. आक्रमक पुरुषाचं रूपांतर बाहुबली होण्यात होतं, पण आक्रमक स्त्री इतरांविषयी अफवा पसरवणं, त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणं, इतरांची निंदानालस्ती करणं, अशा प्रकारे व्यक्त होते. आजच्या समाज माध्यमांच्या युगात तर त्यांना यासाठी चांगलंच कुरण सापडलं आहे. आपलं नाव पुढं येऊ न देता आपला कार्यभाग साधणं त्यांना शक्य होत आहे.हनीट्रॅपचा वापर करणाऱ्या बहुतांश स्त्रियांमध्ये नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ती प्रबळ असल्याचाही काही पुरावा सोम्मा यांना मिळाला होता. पुरुष नार्सिसस आपल्या शारीरिक बळाचं प्रदर्शन करत इतरांना दमदाटी करण्यात मग्न असतो. त्यांना समाजमान्यता मिळण्याची फारशी शक्यता नसते. पण स्त्रिया मात्र आपलं वर्चस्व गाजवण्यासाठी समाजमान्य व्यवहाराचाच वापर करतात. आपल्या स्त्रीत्वाचा गैरफायदा घेत त्या स्वतःला नाजूक, अबला, मृदुभाषी असल्याचं भासवत बेरकीपणा, धूर्तपणा वापरत इतरांचा काटा काढण्याचा खटाटोप करताना दिसून येतात. ही कामगिरी अप्रत्यक्षपणे होत असल्यामुळं त्यांच्या नार्सिससत्वाची दखल घेतली जात नाही. तशी ती घेतली गेली, तसं निदान नक्की झालं, की पुढं? पुढं काय? कोणतीही शारीरिक किंवा मानसिकही व्याधीचं निदान झालं की त्यावर करायच्या उपचारांना चालना दिली जाते. पण नार्सिसिझमवर अशी रामबाण तर नाहीच, पण काही प्रमाणात उपकारक उपचार पद्धतीही अजून विकसित झालेली नाही. त्यामुळं उपचारांऐवजी प्रतिबंधावर भर देणं आवश्यक आहे.आपण सर्वच तसे प्रशंसेचे भुकेले असतो. इतरांनी आपल्याला चांगलं म्हणावं, आपल्या पाठीवर सतत थाप द्यावी, असं वाटणं नैसर्गिक आहे. पण त्याचाच सतत विचार करणं, आपल्याच छबीत गुंतून पडणं धोक्याचं ठरतं. ‘मी’ऐवजी ‘आम्ही’ला अधिक जोखण्याच्या विचाराला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. ती संस्कृती रुजवणं हाच नार्सिसिझमला वेसण घालण्याचा एकमेव मार्ग आहे, यावर आता वैज्ञानिक आणि समाजधुरीण यांचं एकमत होऊ लागलं आहे.दुसऱ्या प्रकाराला व्हल्नरेबल नार्सिसिझम म्हणतात. असुरक्षित नार्सिसिझम. अशा व्यक्तीला सतत असुरक्षित असल्याचं वाटत राहतं. आपल्याभवती शत्रूंचा वेढा पडला आहे, अशी समजूत ती करून घेते. पहिला प्रकार भावनिक प्रतिसादातून उद्््भवतो, तर दुसरा आकलनाच्या स्तरावर अंमल गाजवतो. पण कोणत्याही प्रकारानं आपला जम बसवलेला असो, अशा व्यक्तीला इतरांबरोबर निकोप नातेसंबंधांची जुळवणूक करताच येत नाही.(डॉ. बाळ फोंडके मुंबईस्थित विज्ञानकथा लेखक व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशनचे माजी संचालक आहेत.)---------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.